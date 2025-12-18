Разделы

ЭКНИС Электронная картографическая навигационно-информационная система Electronic Chart Display and Information System, ECDIS компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации


18.12.2025 ЭМЦТ разработала и сертифицировала ледовый радар в соответствии с новыми требованиями Полярного кодекса 2
21.07.2025 Безопасность на воде начинается в классе — ЭМЦТ оснастил «Дальрыбвтуз» современным навигационным тренажером 1
26.06.2025 Радиолокационная станция Pro-Mariner Radar 5000 производства ЭМЦТ получила первое Свидетельство о типовом одобрении РМРС 1
29.01.2024 Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг» 1
05.07.2023 Программные комплексы Sitronics KT для решения навигационных задач внесены в реестр российского ПО 1
03.05.2023 Sitronics KT оснастит электросуда Emperium радионавигационным оборудованием 1
20.03.2023 Sitronics KT оснастила системой «Беринг» учебно-тренировочный центр для судоводителей в Санкт-Петербурге 1
01.02.2023 Интегрированная навигационная система для целей е-навигации от Sitronics KT допущена к использованию на судах 1
21.11.2022 Навигационная система «Беринг» компании Sitronics KT зарегистрирована в Морском регистре для использования на российских судах 1
02.09.2022 Sitronics KT сертифицировала отечественный авторулевой «Румб» для управления курсом судна 1
20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов 1
21.09.2021 Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения 1
18.08.2021 Sitronics KT разрабатывает авторулевой «Румб» для управления курсом судна и движения по заданной траектории 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
24.11.2017 «Транзас завершил испытания «е-Навигации» в рамках проекта НТИ 1
27.01.2017 «Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы 1
16.12.2016 «Морские» ИТ-шники просят Путина им помочь, чтобы Россия не потеряла суверенитет 1
18.12.2012 «Транзас» модернизировал навигационное оборудование, установленное на ледоколах «Росморпорта» 1
23.12.2010 «Транзас» модернизирует электронно-картографические навигационные ИС на судах ВМФ Индии 1
17.06.2008 «Транзас» оснастил танкер «Nasiba Zeynalova» 1
28.03.2008 «Транзас» оснастил тренажерным комплексом норвежскую морскую школу 1
18.03.2008 «Транзас» оснастит сухогруз типа «Танаис» для Азово-Донского пароходства 1
28.12.2007 В 2008 году «Транзас» оборудует суда компании «Новошип» ЭКНИС 1
20.12.2007 В ГМА им. Макарова установили навигационную станцию 1
05.12.2007 «Транзас» поставит новую ЭКС лоцманам Швеции 1
06.09.2007 «Транзас» поставит электронные карты ВМФ Индии 1
20.08.2007 «Транзас» поставил навигационный тренажер в морскую академию 1
05.03.2007 "Транзас" оборудует строящийся на Окской судоверфи сухогруз 1
09.02.2007 «Транзас» оснастит танкера Роснефтефлота 1
23.01.2007 «Транзас» оснастил танкер-газовоз 1
25.04.2006 Спутники отправят ледоколы на стоянки 2
25.04.2006 Спутники отправят ледоколы на стоянки 2

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 15
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 119 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2506 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 3
Ситроникс КТ - Stéor 5 2
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 5 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 2
Ростех - Автоматика Концерн 1746 2
Ситроникс - Sitronics Electro 55 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 11 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Zabbix SIA - Заббикс 134 1
TANAiS IT Group - Танаис 27 1
Системы и Технологии ГК 114 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Solvo - Солво 32 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 216 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 2
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 2
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 13 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 42 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 27 1
Волгоградский судостроительный завод 6 1
ЦКБ имени Р.Е. Алексеева - Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 1
Hyundai Heavy Industries - HD Hyundai - HD Hyundai Infracore - Doosan Infracore 10 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Арктические технологии - Мурманское морское пароходство 8 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
Окская судоверфь 4 1
СКФ - Совкомфлот - Новошип - Новороссийское морское пароходство 5 1
Газпром ПАО 1418 1
Hyundai Motor Company 419 1
Palmali Shipping 6 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 31 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 3
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 70 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 39 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 18
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 43 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 61 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 3
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 116 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1772 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1474 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 141 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 59 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 36 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 16 9
Transas Navi-Sailor ECDIS - ЭКНИС 7 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 4
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 3
Ситроникс КТ - Беринг РЛД - радиолокационный судовой комплекс 3 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 2
Ситроникс КТ - Румб - авторулевой управления курсом судна 2 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
SUSE Rancher 25 1
Metabase 11 1
Iridium SBD - Iridium Short Burst Data 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1522 1
Red Hat WildFly - Keycloak 54 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 4 1
Open Source Geospatial Foundation - GDAL - Geospatial Data Abstraction Library 3 1
Ситроникс КТ - ПМБС - Платформа моделирования безэкипажного судовождения 3 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 1
Docker - Платформа распределённых приложений 440 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 138 1
Ситроникс КТ - Морская коммуникационная платформа 2 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 1
Родионов Андрей 35 7
Пожидаев Николай 85 2
Генералов Сергей 3 1
Воробьев Максим 4 1
Гагарский Дмитрий 1 1
Маренич Игорь 10 1
Путин Владимир 3354 1
Потапов Александр 29 1
Пономарёв Владимир 17 1
Исаакян Армен 5 1
Гурленов Андрей 31 1
Ковальский Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 17
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 3
Норвегия - Королевство 1831 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 3
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Канада 4986 2
Индия - Bharat 5706 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 633 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 454 2
Арктика - Северный полюс 179 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 1
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 33 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Шлиссельбург 10 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 13 1
Южная Корея - Республика 6866 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Кипр - Республика 579 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 675 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 434 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Испания - Королевство 3761 1
Швеция - Королевство 3716 1
Турция - Турецкая республика 2494 1
Мировой океан - World Ocean 521 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 874 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Металлы - Никель - Nickel 348 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 538 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 211 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
Дальрыбвтуз - Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
