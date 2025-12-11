Разделы

TANAiS IT Group Танаис

TANAiS IT Group - Танаис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 1 514 414 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 1 514 414 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 18 000 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 1 496 414 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

11.12.2025 Топ-7 внедрений российских СЭД. Рейтинг CNews Analytics 1
11.08.2025 На агропромышленном комплексе «Танаис» внедряется система управления активами и обслуживанием оборудования Nerpa EAM 1
15.07.2025 Нейросеть «Алиса» нашла самые необычные места в «Яндекс Картах» 1
11.06.2025 Единая система цифровизации процессов управления документами в ОАК 1
22.05.2025 Московский городской фонд ОМС работает в Directum RX 1
09.04.2025 В «ОАК-Ресурс» внедрили систему Directum HR Pro в изолированном контуре 1
16.08.2024 IEK Group использует экосистему цифровых решений Directum RX 1
01.02.2023 Производитель детского питания Nutrilak перешел на Directum RX 1
30.01.2023 «Ассоциация европейского бизнеса» использует Directum RX 1
16.08.2022 Современный кадровый документооборот на базе Directum в компании Mediascope 1
16.05.2022 Компания Bonduelle сократила бумажный документооборот с помощью Directum RX 1
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum 1
12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ 1
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России 1
29.10.2018 Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого» 1
21.09.2018 «Танаис» и «Эвритег» объединили силы для защиты документов крупнейших предприятий 1
25.12.2015 Aforra Development внедрила СЭД на базе DirectumRX 1
31.07.2015 «Э.ОН Россия» обновила ECM-систему Directum с помощью «Танаис» 2
24.11.2011 «TNS Россия» будет работать в системе Directum 1
26.10.2011 «Мелькомбинат» внедряет Directum: завершен первый этап 1
04.03.2011 «Ай-Теко» и «Танаис» автоматизировали договорную работу в «дочках» ТНК-BP 1
19.12.2008 СЭД Directum внедрили в «Московском ювелирном заводе» 1
18.03.2008 «Транзас» оснастит сухогруз типа «Танаис» для Азово-Донского пароходства 1
12.02.2008 Directum внедряют в «Русских Отелях» 1
24.08.2007 «Реставрация-Н» строит электронный документооборот с Directum 1
05.07.2007 Directum внедряют в управляющей компании «РусГазИнжиниринг» 1
26.05.2003 Интерактивные экспонаты — их нужно трогать руками 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

TANAiS IT Group и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1167 22
8995 5
Системы документооборота 512 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 2
IEK Group - ИЭК Холдинг 35 1
Novosoft - Новософт 43 1
Ростех - ОАК - ОАК-Ресурс 8 1
ЭвриТег - EveryTag 36 1
SAP SE 5430 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
Yandex - Яндекс 8442 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 246 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 1
РусГазИнжиниринг 3 1
Карелиянефтепродукт 3 1
Волгоградский судостроительный завод 6 1
Юнипро ПАО - Смоленская ГРЭС - тепловая электростанция 4 1
Инфаприм 3 1
Реставрация-Н 1 1
Юнипро ПАО - Сургутская ГРЭС 2 8 1
Aforra Development - Афорра Девелопмент - Афи Девелопмент 2 1
Юнипро ПАО - Шатурская ГРЭС 9 1
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 1
Юнипро ПАО - Яйвинская ГРЭС 6 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
BP - British Petroleum 182 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 3
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 26 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13350 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 8
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 6
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9390 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12275 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1330 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 307 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 999 2
Электронный документ - Electronic document 1531 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 856 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1271 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4479 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2257 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 78 1
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 31 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 190 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7639 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12002 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 1
Directum СЭД - ECM-система 297 8
Directum Solo 57 7
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 242 7
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 25 4
Directum Storage Services 25 3
Directum Jazz 44 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 2
Directum Ario 44 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 336 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 653 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 1
Directum RapID - Directum Rapid Document Identification 19 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 62 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 1
Microsoft Office 3954 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 1
Stafory - робот Вера 354 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
НКТ - Р7-Офис 478 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 834 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 600 1
Пестерев Алексей 10 1
Бортник Иван 21 1
Киселёв Павел 6 1
Маркелов Михаил 2 1
Иванова Роза 4 1
Куклина Ирина 1 1
Галстьян Евгений 1 1
Проскурин Геннадий 2 1
Савельева Наталья 1 1
Богачев Петр 1 1
Шишлов Александр 3 1
Шкаева Мария 1 1
Соловая Вера 1 1
Чечель Илья 1 1
Окунева Ольга 2 1
Высотский Максим 1 1
Марковский Роман 26 1
Потемкина Валерия 4 1
Серёдкин Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 3
Россия - УФО - Тюменская область 1255 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 214 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Великобритания - Уэльс - Кардифф 21 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
Германия - Берлин 729 1
США - Вашингтон - Сиэтл 403 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 1
Германия - Федеративная Республика 12938 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 1
Европа 24639 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 1
Россия - СФО - Новосибирск 4652 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1114 1
Россия - ПФО - Самарская область 1453 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 5
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1931 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1954 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2177 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Сон - Somnus 458 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Философия - Philosophy 503 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5403 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 2
