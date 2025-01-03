Системы управления совещаниями и заседаниями Meeting management systems
Системы управления совещаниями и заседаниями и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|Андреев Владимир 97 3
|Макаров Станислав 117 3
|Шакиров Руслан 3 2
|Варфоломеев Антон 14 2
|Вайнштейн Виктор 34 2
|Храмцовская Наталья 48 2
|Фомичев Андрей 71 2
|Латута Вячеслав 2 2
|Мамаев Максим 7 2
|Марковский Роман 26 1
|Смирнов Александр 75 1
|Дорошенко Екатерина 1 1
|Ромин Вадим 3 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Шевченко Владимир 146 1
|Васильев Александр 48 1
|Ефремов Александр 19 1
|Осипов Алексей 13 1
|Косарев Евгений 1 1
|Тронева Светлана 1 1
|Михалев Павел 20 1
|Притула Павел 33 1
|Прокопенко Сергей 9 1
|Мухин Максим 18 1
|Тищенко Юрий 15 1
|Хурамшина Мария 1 1
|Асафьев Алексей 2 1
|Петин Роман 7 1
|Иванова Елена 80 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Катрич Алексей 43 1
|Бейдер Александр 75 1
|Золотых Кирилл 16 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Клоков Андрей 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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