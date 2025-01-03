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Системы управления совещаниями и заседаниями Meeting management systems



03.01.2025 «Софтлайн» заплатит почти полмиллиарда за разработчика Low-Code и No-Code решений для автоматизации бизнес-процессов 1
10.10.2024 ГК «ЭОС» подтвердила совместимость СЭД «Дело» с российской СУБД Postgres Pro 1
31.05.2024 Citeck вошел в контур SL Soft (ГК Softline) 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
18.03.2021 «ЭОС» представила новые опции СЭД «ДЕЛО» 1
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций 1
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum 1
12.11.2019 Алексей Трефилов, ELMA -

BPMS и RPA не конкурируют, а дополняют друг друга

1
12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ 1
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России 1
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты 1
29.10.2018 Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого» 1
13.08.2018 «Когалым НПО-Сервис» оптимизирует договорные процессы и канцелярию с помощью DirectumRX 1
04.07.2018 Группа ЧТПЗ завершила пилотный проект внедрения системы Directum 1
19.04.2018 Directum помогла автоматизировать бизнес-процессы «Арбат Отель Менеджмент» 1
19.12.2017 «Стройгазконсалтинг» перешел на новую СЭД на базе Docsvision 1
04.07.2017 «Диджитал Дизайн» внедрила новую СЭД на базе Docsvision в ТЭК Санкт-Петербурга 1
04.04.2017 Abbyy сохраняет лидерство на рынке потокового ввода данных в России 1
16.01.2017 НИИ СОКБ и «Диджитал Дизайн» заключили соглашение для продвижения собственных разработок 1
27.12.2016 «Ланит» приобрел платформу iDecide Documents 1
12.12.2016 «Крок» построил мультимедийную инфраструктуру для Евразийской экономической комиссии 1
30.11.2016 Лидеры российского рынка СЭД/ECM показывают впечатляющий рост 1
16.08.2016 «Наско» автоматизировала согласование договоров страхования транспорта на базе Directum 2
27.05.2016 5 новых продуктов Docsvision пополнили в мае реестр российского ПО 1
22.03.2016 EOS for SharePoint 4.2: гибкость, удобство и эффективность 1
29.02.2016 «Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint 1
29.02.2016 «Directum: Управление закупками» предлагает широкие возможности для планирования и проведения закупок 1
08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint 1
14.12.2015 Представлена ECM-система Directum версии 5.2 2
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 1
21.10.2015 Вышла новая версия портальной ECM-системы EOS for SharePoint 1
16.10.2015 RD Group внедрил систему управления корпоративным контентом на базе EOS for SharePoint 2
04.09.2015 Агрохолдинг «Кубань» автоматизировал документооборот и ключевые бизнес-процессы на базе IRM portalDoc 1
26.05.2015 «Электрощит-Самара» внедрила систему селекторных совещаний IP Forum от «АМТ-Груп» 1
22.04.2015 Полторы тысячи приложений для iPhone содержат критическую уязвимость. 2 млн пользователей под угрозой 1
13.04.2015 «Вертикаль» внедряет комплекс решений CPM+ECM на базе систем Prestima и Directum 1
12.03.2015 Банк «ВТБ 24» внедрил систему управлениями совещаний на платформе Smart CR 1
20.10.2014 Система Directum внедрена в Оренбургском ипотечном коммерческом банке «Русь» 2
29.07.2014 «Центр международной торговли» Москвы внедрил Directum 2
21.07.2014 Банк «Открытие» внедрил систему Directum 1

Публикаций - 132, упоминаний - 153

Системы управления совещаниями и заседаниями и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1089 87
8213 19
Docsvision - ДоксВижн 1008 17
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 12
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 11
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 47 7
Системы документооборота 498 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 6
TANAiS IT Group - Танаис 21 6
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 4
Avis Expert - Авис Эксперт 17 4
Microsoft Corporation 24625 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 3
Юниксофт - Uniquesoft 21 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
X Corp - Twitter 2845 3
AMT Group - АМТ-Груп 351 3
Softline - Novacom - Новаком Групп 14 3
ICL ГК 381 3
Akelon - Акелон 31 3
Компьютер НПО 73 2
SAP SE 5277 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Крок - Croc 1777 2
Oracle Corporation 6688 2
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 2
Haulmont - Хоулмонт 108 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
ФИНЭКС качество 18 2
Системы и Проекты ГК 39 2
Парадигма 151 2
Директсофт - Directsoft 8 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
Техинфоком 3 1
ТИК НПП 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Протек - Центр внедрений 56 2
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 2
Газпром ПАО 1342 2
Альфа-Банк 1769 2
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 6 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 2
НАСКО - Национальная страховая компания Татарстан 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 2
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 9 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
ВТБ Страхование 61 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 13 1
Макфа - Makfa 8 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 10 1
Семейный доктор 7 1
ЭТПЗ - Энгельсский трубопрокатный завод 1 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 15 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Газпром нефть 618 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Газпром трансгаз 145 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Совет Министров Республики Беларусь - Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 5 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Администрация Астрахани 3 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 119
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 78
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 41
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 36
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 14
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 404 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 12
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 9
Электронный документ - Electronic document 1454 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 8
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 8
Оцифровка - Digitization 4540 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 7
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
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Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
Directum СЭД - ECM-система 293 41
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 10
Directum Storage Services 25 10
Apple iPad 3860 9
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 9
Google Android 13994 6
Microsoft Outlook 1390 6
Docsvision СЭД - ECM-система 237 6
Microsoft Exchange 1714 5
Directum Solo 51 5
Обращения граждан 227 5
Microsoft SharePoint Server 705 5
ЭОС Дело СЭД 207 4
Apple iOS 7809 4
Microsoft Windows 15656 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
ЭОС iEOS 21 3
Directum RapID - Directum Rapid Document Identification 19 3
Microsoft Office 3734 3
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 23 3
AMT IP Forum 14 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 2
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 56 2
Directum Capture & Transformation Services - DCTS 13 2
Directum Integration Toolset 12 2
Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 2
Linux OS 9936 2
Directum Jazz 38 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Андреев Владимир 97 3
Макаров Станислав 117 3
Шакиров Руслан 3 2
Варфоломеев Антон 14 2
Вайнштейн Виктор 34 2
Храмцовская Наталья 48 2
Фомичев Андрей 71 2
Латута Вячеслав 2 2
Мамаев Максим 7 2
Марковский Роман 26 1
Смирнов Александр 75 1
Дорошенко Екатерина 1 1
Ромин Вадим 3 1
Старков Дмитрий 8 1
Халяпин Сергей 82 1
Никифоров Николай 1136 1
Шевченко Владимир 146 1
Васильев Александр 48 1
Ефремов Александр 19 1
Осипов Алексей 13 1
Косарев Евгений 1 1
Тронева Светлана 1 1
Михалев Павел 20 1
Притула Павел 33 1
Прокопенко Сергей 9 1
Мухин Максим 18 1
Тищенко Юрий 15 1
Хурамшина Мария 1 1
Асафьев Алексей 2 1
Петин Роман 7 1
Иванова Елена 80 1
Никифоров Михаил 17 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Федечкин Эдуард 55 1
Подкопаев Олег 30 1
Катрич Алексей 43 1
Бейдер Александр 75 1
Золотых Кирилл 16 1
Сенаторов Михаил 42 1
Клоков Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 6
Казахстан - Республика 5525 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 4
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
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Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - УФО - Тюменская область 1141 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 3
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
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