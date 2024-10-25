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Минприроды РФ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|25.10.2024
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«Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии
тых природных ресурсов России, но и для повышения качества жизни каждого человека. Сотрудничество с Минприроды России открывает новые возможности для развития инновационных проектов в сфере охр
|28.03.2024
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В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL
фективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы. В техническом задании Минприроды привела список доступных языков программирования для создания технологического сте
|07.11.2023
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«Группа Астра» помогает подведомственному учреждению Минприроды строить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру
аммных продуктов в ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» («РФИ Минприроды России»). Об этом CNews сообщили представители «Гр
|14.09.2023
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Sitronics Group заключила соглашение о сотрудничестве в области природоохранной деятельности с ФГБУ «РФИ Минприроды России»
ое бюджетное учреждение «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития систем дистанцион
|22.09.2020
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Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum
В Министерстве природных ресурсов и экологии России завершен проект внедрения системы Directum. Цифровизация делопроизводства, управления договорами и обработки обращений значительно сократила бу
|12.07.2019
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Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ
’явіла о том, что она выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Министерство природных ресурсов и эколог
|12.07.2019
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Tanais внедрит Directum в Минприроды России
Tanais выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Система Directum заменит текущее решение
|24.05.2019
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Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов
Проверка Счетной палаты Минприроды до сих пор не ввело в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Наша природа» — при том, что система должна была заработать еще в августе 2018 г. К тако
|16.01.2015
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Минприроды объединяет свои ФГУПы в сфере ИТ
Как следует из документов, опубликованных сегодня на сайте Правительства РФ, Минприроды представило предложение о создании федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Федеральный фонд геологической информации». Оно будет образовано за счет преобразования
|30.01.2014
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Минприроды запускает информационную систему по учету древесины и сделок с ней
очередь это силовые министерства, которые должны обеспечить декриминализацию лесного сектора. Глава Минприроды России отметил, что представленный алгоритм работы информационного портала прост и
|03.03.2011
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ФАС возбудила дело против Минприроды за ПО Autodesk
ального закона «О защите конкуренции». Об этом сообщается на официальном сайте ФАС. Как отмечается, Министерство природных ресурсов и экологии РФ в пункте 10.5.4 своего приказа №412 «Об утвержд
|24.08.2010
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«АйТи» создала виртуальную среду для Минприроды России
риродных ресурсов и экологии РФ. Заказчиком этих работ выступил «Информационно-вычислительный центр Минприроды России» («ИВЦ Минприроды России»). Право на реализацию этого проекта «АйТи»
|25.02.2010
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«Ростелеком» предоставит «РФИ Минприроды России» услуги связи на 4,5 млн руб.
дарственного учреждения «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» (ФГУ «РФИ Минприроды России»). Общая сумма контракта составляет 4,5
|27.02.2009
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В акватории Белого моря будет запрещена охота на гренландского тюленя
етенышей тюленя. Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев, следующим шагом Минприроды России станет внесение изменений в документ с целью запрета добычи хохлушки (линяю
|25.01.2007
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DocsVision внедрили в Минприроды Башкортостана
тоящий момент с системой электронного документооборота на основе DocsVision работают до 50 человек, планируется подключение к системе удаленных пользователей в территориально удаленных подразделениях Минприроды. Кроме того, в планах развития СЭД в Минприроды предполагается создание электронного архива документов, автоматизация работы со специализированной документацией, сбор и консол
Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Шадаев Максут 1210 14
|Чернышенко Дмитрий 581 11
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Казарин Станислав 175 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Попов Алексей 339 5
|Чучелов Андрей 44 5
|Григоренко Дмитрий 249 4
|Разумовский Дмитрий 125 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Симаков Олег 113 3
|Козлов Александр 71 3
|Абрамченко Виктория 18 3
|Казак Максим 162 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Серова Елена 320 3
|Ухлинов Леонид 61 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Соловьев Игорь 53 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Митрейкин Александр 20 3
|Брагинский Матвей 9 3
|Цыганков Константин 9 3
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
|Шведов Александр 46 2
|Шинкарук Елена 28 2
|Фридштанд Андрей 11 2
|Гвоздева Наталья 16 2
|Евраев Михаил 266 2
|Качанов Олег 121 2
|Нестеренко Татьяна 42 2
|Козырев Алексей 328 2
|Шклярук Мария 15 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Власов Сергей 101 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Авербах Владимир 127 2
|Захаров Дмитрий 46 2
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