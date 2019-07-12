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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минприроды РФ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Публикаций - 82, упоминаний - 104
Минприроды РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2510 13
|Шадаев Максут 444 6
|Чернышенко Дмитрий 299 6
|Медведев Дмитрий 1601 6
|Лысенко Эдуард 232 4
|Разумовский Дмитрий 73 4
|Никифоров Николай 1151 3
|Абрамченко Виктория 16 3
|Козлов Александр 57 2
|Гоков Дмитрий 33 2
|Деянышев Вадим 19 2
|Чикин Руслан 10 2
|Батарова Татьяна 12 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Иванов Игорь 20 2
|Козырев Алексей 274 2
|Захаров Дмитрий 40 2
|Шклярук Мария 15 2
|Авербах Владимир 125 2
|Комарова Наталья 13 2
|Опенышева Светлана 63 2
|Дитятев Павел 2 2
|Попов Алексей 329 2
|Петров Михаил 104 2
|Трутнев Юрий 13 2
|Оголь Елена 24 2
|Шмид Александр 18 2
|Пак Олег 94 2
|Колесников Сергей 9 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|Шведов Александр 18 2
|Фурсова Марина 2 2
|Шинкарук Елена 14 2
|Фридштанд Андрей 11 2
|Гвоздева Наталья 13 2
|Евраев Михаил 228 2
|Матвеева Татьяна 83 1
|Клинцов Виктор 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3133 1
|EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
|CNews Tenders 14 1
|Gartner - AMR Research 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
Создано именных указателей - 72124.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
Создано именных указателей - 72124.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru