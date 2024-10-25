Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

«Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии тых природных ресурсов России, но и для повышения качества жизни каждого человека. Сотрудничество с Минприроды России открывает новые возможности для развития инновационных проектов в сфере охр

В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL фективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы. В техническом задании Минприроды привела список доступных языков программирования для создания технологического сте

«Группа Астра» помогает подведомственному учреждению Минприроды строить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру аммных продуктов в ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» («РФИ Минприроды России»). Об этом CNews сообщили представители «Гр

Sitronics Group заключила соглашение о сотрудничестве в области природоохранной деятельности с ФГБУ «РФИ Минприроды России» ое бюджетное учреждение «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития систем дистанцион

Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum В Министерстве природных ресурсов и экологии России завершен проект внедрения системы Directum. Цифровизация делопроизводства, управления договорами и обработки обращений значительно сократила бу

Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ ’явіла о том, что она выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Министерство природных ресурсов и эколог

Tanais внедрит Directum в Минприроды России Tanais выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Система Directum заменит текущее решение

Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов Проверка Счетной палаты Минприроды до сих пор не ввело в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Наша природа» — при том, что система должна была заработать еще в августе 2018 г. К тако

Минприроды объединяет свои ФГУПы в сфере ИТ Как следует из документов, опубликованных сегодня на сайте Правительства РФ, Минприроды представило предложение о создании федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Федеральный фонд геологической информации». Оно будет образовано за счет преобразования

Минприроды запускает информационную систему по учету древесины и сделок с ней очередь это силовые министерства, которые должны обеспечить декриминализацию лесного сектора. Глава Минприроды России отметил, что представленный алгоритм работы информационного портала прост и

ФАС возбудила дело против Минприроды за ПО Autodesk ального закона «О защите конкуренции». Об этом сообщается на официальном сайте ФАС. Как отмечается, Министерство природных ресурсов и экологии РФ в пункте 10.5.4 своего приказа №412 «Об утвержд

«АйТи» создала виртуальную среду для Минприроды России риродных ресурсов и экологии РФ. Заказчиком этих работ выступил «Информационно-вычислительный центр Минприроды России» («ИВЦ Минприроды России»). Право на реализацию этого проекта «АйТи»

«Ростелеком» предоставит «РФИ Минприроды России» услуги связи на 4,5 млн руб. дарственного учреждения «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» (ФГУ «РФИ Минприроды России»). Общая сумма контракта составляет 4,5

В акватории Белого моря будет запрещена охота на гренландского тюленя етенышей тюленя. Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев, следующим шагом Минприроды России станет внесение изменений в документ с целью запрета добычи хохлушки (линяю