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Минприроды РФ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

СОБЫТИЯ


25.10.2024 «Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии

тых природных ресурсов России, но и для повышения качества жизни каждого человека. Сотрудничество с Минприроды России открывает новые возможности для развития инновационных проектов в сфере охр
28.03.2024 В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL

фективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы. В техническом задании Минприроды привела список доступных языков программирования для создания технологического сте
07.11.2023 «Группа Астра» помогает подведомственному учреждению Минприроды строить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру

аммных продуктов в ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» («РФИ Минприроды России»). Об этом CNews сообщили представители «Гр
14.09.2023 Sitronics Group заключила соглашение о сотрудничестве в области природоохранной деятельности с ФГБУ «РФИ Минприроды России»

ое бюджетное учреждение «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития систем дистанцион
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum

В Министерстве природных ресурсов и экологии России завершен проект внедрения системы Directum. Цифровизация делопроизводства, управления договорами и обработки обращений значительно сократила бу
12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ

’явіла о том, что она выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Министерство природных ресурсов и эколог
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России

Tanais выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Система Directum заменит текущее решение
24.05.2019 Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов

Проверка Счетной палаты Минприроды до сих пор не ввело в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Наша природа» — при том, что система должна была заработать еще в августе 2018 г. К тако
16.01.2015 Минприроды объединяет свои ФГУПы в сфере ИТ

Как следует из документов, опубликованных сегодня на сайте Правительства РФ, Минприроды представило предложение о создании федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Федеральный фонд геологической информации». Оно будет образовано за счет преобразования
30.01.2014 Минприроды запускает информационную систему по учету древесины и сделок с ней

очередь это силовые министерства, которые должны обеспечить декриминализацию лесного сектора. Глава Минприроды России отметил, что представленный алгоритм работы информационного портала прост и
03.03.2011 ФАС возбудила дело против Минприроды за ПО Autodesk

ального закона «О защите конкуренции». Об этом сообщается на официальном сайте ФАС. Как отмечается, Министерство природных ресурсов и экологии РФ в пункте 10.5.4 своего приказа №412 «Об утвержд
24.08.2010 «АйТи» создала виртуальную среду для Минприроды России

риродных ресурсов и экологии РФ. Заказчиком этих работ выступил «Информационно-вычислительный центр Минприроды России» («ИВЦ Минприроды России»). Право на реализацию этого проекта «АйТи»
25.02.2010 «Ростелеком» предоставит «РФИ Минприроды России» услуги связи на 4,5 млн руб.

дарственного учреждения «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» (ФГУ «РФИ Минприроды России»). Общая сумма контракта составляет 4,5
27.02.2009 В акватории Белого моря будет запрещена охота на гренландского тюленя

етенышей тюленя. Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев, следующим шагом Минприроды России станет внесение изменений в документ с целью запрета добычи хохлушки (линяю
25.01.2007 DocsVision внедрили в Минприроды Башкортостана

тоящий момент с системой электронного документооборота на основе DocsVision работают до 50 человек, планируется подключение к системе удаленных пользователей в территориально удаленных подразделениях Минприроды. Кроме того, в планах развития СЭД в Минприроды предполагается создание электронного архива документов, автоматизация работы со специализированной документацией, сбор и консол

Публикаций - 158, упоминаний - 198

Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 9
9594 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
МегаФон 10742 5
БАРС Груп 579 5
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 4
Совзонд - Sovzond 123 4
SAP SE 5601 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 3
TANAiS IT Group - Танаис 30 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Ростех - Сириус НПП концерн 30 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Directum - Директум 1268 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
АйТи 1519 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Google LLC 12690 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 15 2
Esri 176 2
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 2
ИИ-Технологии 309 2
ЕС-лизинг 22 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
CityAir - СитиЭйр 6 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 2
Информационные системы и сервисы 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Газпром ПАО 1493 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Транснефть 335 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РЭО - Российский экологический оператор 16 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Национальные приоритеты АНО 27 2
Силовые машины 166 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Газпром нефть 725 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Walt Disney Company 647 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Coca-Cola Company 261 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 23
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 21
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
Федеральное казначейство России 1949 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 14
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 13
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 9
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
4CIO 20 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Содружество производителей светотехники АНО 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 44
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 24
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
FreePik 1841 6
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 48 5
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Linux OS 11533 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Directum Solo 61 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 3
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 3
Минприроды РФ - Экомониторинг ФГИС - Экоконтроль ФГИС 4 3
Google Android 15244 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 2
Directum СЭД - ECM-система 307 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
Минприроды РФ - ФГИС Наша природа 4 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 2
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 15 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 35 2
Путин Владимир 3454 16
Шадаев Максут 1210 14
Чернышенко Дмитрий 581 11
Медведев Дмитрий 1665 7
Казарин Станислав 175 6
Мишустин Михаил 787 6
Никифоров Николай 1138 6
Попов Алексей 339 5
Чучелов Андрей 44 5
Григоренко Дмитрий 249 4
Разумовский Дмитрий 125 4
Лысенко Эдуард 317 4
Симаков Олег 113 3
Козлов Александр 71 3
Абрамченко Виктория 18 3
Казак Максим 162 3
Бушуев Алексей 9 3
Серова Елена 320 3
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Гуральников Сергей 164 3
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Сапельников Сергей 109 3
Митрейкин Александр 20 3
Брагинский Матвей 9 3
Цыганков Константин 9 3
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
Шведов Александр 46 2
Шинкарук Елена 28 2
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Гвоздева Наталья 16 2
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Нестеренко Татьяна 42 2
Козырев Алексей 328 2
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Опенышева Светлана 64 2
Авербах Владимир 127 2
Захаров Дмитрий 46 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 140
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 10
Европа 24964 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 9
Россия - УФО - Челябинская область 1512 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
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Украина 7928 5
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 126
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 45
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 18
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 14
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 14
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 13
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 8
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
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