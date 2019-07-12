Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 72124
ИКТ 6680
Организации 4692
Ведомства 1377
Ассоциации 532
Технологии 2600
Системы 15196
Персоны 24694
География 1315
Статьи 880
Пресса 756
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1058
Мероприятия 757

Минприроды РФ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации



12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России
24.05.2019 Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов
16.01.2015 Минприроды объединяет свои ФГУПы в сфере ИТ
30.01.2014 Минприроды запускает информационную систему по учету древесины и сделок с ней
24.08.2010 «АйТи» создала виртуальную среду для Минприроды России
25.02.2010 «Ростелеком» предоставит «РФИ Минприроды России» услуги связи на 4,5 млн руб.
25.01.2007 DocsVision внедрили в Минприроды Башкортостана

Публикаций - 82, упоминаний - 104

Минприроды РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4900 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8231 4
1С-Битрикс - Bitrix 421 4
1С-ИжТиСи 22 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1554 3
5769 3
АйТи 1138 3
VK - Mail.ru Group 2991 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7646 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6423 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 103 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1219 2
Tanais - Танаис 15 2
Microsoft Corporation 22273 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Directum - Директум 822 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 279 2
Микрон - Micron 808 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 62 1
Promobot - Промобот 53 1
Ланит Интеграция 117 1
WaveAccess - ВейвАксесс 24 1
ALT Linux - Альт Линукс 149 1
Cinemood - МультиКубик 28 1
Scanex - Сканэкс 239 1
Cloudflare 61 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 306 1
РПК - Русская промышленная компания 17 1
Dialog - Диалог 513 1
ICL ГК 138 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 43 1
Нейронные сети ООО 339 1
Xerox - Ксерокс Россия 145 1
Ростех - Электронный паспорт 96 1
Совзонд - Sovzond 113 1
InterTrust - ИнтерТраст 293 1
Авикомп сервисез - Avicomp 30 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 154 1
Google LLC 10045 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 129 1
Транснефть 223 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5111 4
РВК - Российская венчурная компания 525 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 149 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2062 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 261 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 2
Газпром ПАО 936 2
Национальные приоритеты АНО 7 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 567 2
Возрождение - Коммерческий банк 145 1
Техносила - СервисТрейд 238 1
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 14 1
Мосэнерго ПАО 112 1
ЮКОС НК 138 1
АвтоВАЗ 176 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 1
Р-Фарм 21 1
Татэнерго 38 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 173 1
Силовые машины 66 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 1
ТНК-ВР Холдинг 242 1
Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС 11 1
ОПТЭКС НПП 10 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 309 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 1
Walt Disney Company 553 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1623 1
РЖД - Российские железные дороги 1429 1
ГПБ - Газпромбанк 832 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 195 1
Аэрофлот 636 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 127 1
Societe Generale - Росбанк 434 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 1
Уралкалий ПАО 84 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 164 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7808 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2119 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10042 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1023 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1027 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 457 14
Правительство РФ 7582 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2403 11
Президент Российской Федерации 3352 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 865 9
Федеральное казначейство России 1244 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1086 8
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 8
Счётная палата РФ 603 8
Роскартография АО 53 8
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 167 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2117 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1297 8
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 171 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 176 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1295 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2197 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 730 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 214 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 177 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2667 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 401 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3121 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 127 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2312 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 162 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 1
4CIO 16 1
ГИС-Ассоциация 231 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14412 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21562 15
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 746 14
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 269 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6060 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3914 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 37307 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5281 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 893 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент 70 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 149 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2525 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 143 2
Website - Вебсайт 6036 2
Мобильное приложение - Mobile app 3915 2
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 57 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4202 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8677 2
Системы управления совещаниями и заседаниями 105 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2596 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7904 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1309 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 401 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2862 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 563 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 379 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 53 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 327 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 2444 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1904 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 20 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1048 1
Открытые данные - Open data 238 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 328 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 357 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2521 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4010 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 1
ИТ-аудит ИТ-инфраструктуры 172 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 133 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2252 7
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 226 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 3
Google YouTube - Видеохостинг 2217 2
Directum СЭД - ECM-система 174 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 325 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 50 2
Directum Solo 35 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 18 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 69 2
Esri ArcGIS 123 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 215 2
Минприроды РФ - ФГИС Наша природа 2 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 142 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 152 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 71 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 790 2
Минприроды РФ - Planet Pics 1 1
Вывоз ненужных вещей 4 1
РусБИТех - Astra Linux Брест Виртуализация 11 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 156 1
Рослесхоз - Государственный лесной реестр 7 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 598 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 8 1
БОСС Референт СЭД 35 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 40 1
LG 75SM99 1351 1
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 1
Cinemood 360 1 1
Google Translate 51 1
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
TechMedia Мой Круг 31 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 161 1
GeoEye IKONOS 95 1
Обращения граждан 122 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Путин Владимир 2510 13
Шадаев Максут 444 6
Чернышенко Дмитрий 299 6
Медведев Дмитрий 1601 6
Лысенко Эдуард 232 4
Разумовский Дмитрий 73 4
Никифоров Николай 1151 3
Абрамченко Виктория 16 3
Козлов Александр 57 2
Гоков Дмитрий 33 2
Деянышев Вадим 19 2
Чикин Руслан 10 2
Батарова Татьяна 12 2
Чучелов Андрей 44 2
Фрадков Михаил 159 2
Иванов Игорь 20 2
Козырев Алексей 274 2
Захаров Дмитрий 40 2
Шклярук Мария 15 2
Авербах Владимир 125 2
Комарова Наталья 13 2
Опенышева Светлана 63 2
Дитятев Павел 2 2
Попов Алексей 329 2
Петров Михаил 104 2
Трутнев Юрий 13 2
Оголь Елена 24 2
Шмид Александр 18 2
Пак Олег 94 2
Колесников Сергей 9 2
Гуральников Сергей 162 2
Кесельбренер Леонид 49 2
Шведов Александр 18 2
Фурсова Марина 2 2
Шинкарук Елена 14 2
Фридштанд Андрей 11 2
Гвоздева Наталья 13 2
Евраев Михаил 228 2
Матвеева Татьяна 83 1
Клинцов Виктор 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 104758 66
Земля - планета Солнечной системы 7140 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32791 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45024 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 861 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 620 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13097 4
Россия - ЦФО - Калужская область 754 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 584 4
Беларусь - Белоруссия 3433 4
Россия - СФО - Иркутская область 813 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 408 4
Украина 6030 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1168 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12922 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2134 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 497 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12403 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 3
Европа 10945 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 644 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1029 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 518 3
Южная Корея - Республика 4049 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11296 3
Того - Тоголезская Республика 22670 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5224 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 980 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 930 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 917 2
Россия - УФО - Свердловская область 1085 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1291 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 450 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 645 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 847 2
Россия - ПФО - Самарская область 902 2
Россия - УФО - Челябинская область 918 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 658 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1192 2
Информационное общество - Государственная программа 1186 8
Федеральный бюджет Российской Федерации 1695 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2514 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11630 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1817 4
Цифровой регион - Федеральный проект 51 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 137 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8746 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 955 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 554 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 3752 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 24 2
Федеральное законодательство 1509 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1610 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1788 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 7707 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 18 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 58 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1389 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 181 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 67 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 446 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 119 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 143 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 795 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 234 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1030 1
НКО - Некоммерческая организация 156 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 34 1
Образование в России 326 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 162 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 510 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 121 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1033 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 416 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10429 7
Коммерсантъ - Издательский дом 850 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 60 1
Content-Review 3 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
Открытые системы ИД 155 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
СК Пресс 16 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Парламентская газета 10 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2250 1
23ABC News 142 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 1
РИА Новости 761 1
Ведомости 334 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 570 1
Wikipedia - Википедия 410 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3133 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
CNews Tenders 14 1
Gartner - AMR Research 48 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 234 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 601 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 93 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 11 1
РАН - Российская академия наук 1338 1
Skyeng - Образовательные технологии 59 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 87 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 1
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 13 1
ИИИ - Институт исследований интернета 20 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 39 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1439 4
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 578 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2551 1
PROEstate - Международный инвестиционный форум по недвижимости 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
Создано именных указателей - 72124.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022