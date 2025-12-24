Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минприроды РФ Экомониторинг ФГИС Экоконтроль ФГИС
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1151 2
|Рустамов Рустам 520 1
|Натрусов Артем 312 1
|Сотин Денис 216 1
|Семенов Александр 165 1
|Леонов Алексей 96 1
|Гузовский Денис 79 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Козлов Александр 68 1
|Чурсин Дмитрий 84 1
|Добровинский Александр 47 1
|Морозов Алексей 62 1
|Свинцов Андрей 50 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 88 1
|Ульянов Николай 162 1
|Сивцев Илья 165 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Александров Александр 85 1
|Булгаков Кирилл 131 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Спирин Антон 87 1
|Стоянов Алексей 52 1
|Драгунов Алексей 25 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Седов Артем 6 1
|Зудин Сергей 4 1
|Карпов Роман 76 1
|Маркова Светлана 43 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Тятюшев Максим 160 1
|Буцаев Денис 6 1
|Долгов Александр 44 1
|Рожков Роман 1 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Сазонов Максим 40 1
|Лукавенко Олег 47 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Сельдемиров Александр 55 1
|фон Розен Александр 45 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
|CNews Инновация года - награда 133 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.