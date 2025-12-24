Разделы

Минприроды РФ Экомониторинг ФГИС Экоконтроль ФГИС


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


24.12.2025 «МегаФон» взял под контроль качество воздуха в Подмосковье 1
18.04.2024 В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок 2
28.03.2024 В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL 3
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 560 2
Планар НПО 21 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 20 1
9031 1
Neoflex - Неофлекс 245 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Ред Софт - Red Soft 1014 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 1
Корус Консалтинг ГК 1348 1
Telegram Group 2594 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 394 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4546 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Qlik - QlikTech 162 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 651 1
ИИ-Технологии 231 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 403 1
CityAir - СитиЭйр 5 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 156 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
Урус - Умные Цифровые сервисы 1 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 1
Силовые машины 143 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 155 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3541 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 218 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 367 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2479 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2009 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5714 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 1
Умные платформы 1870 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1142 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1039 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4568 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 195 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1045 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 240 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1618 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1214 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение 76 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 401 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 349 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 1
Linux OS 10940 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
Rakuten Viber 652 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 1
Oracle Java - язык программирования 3336 1
JavaScript - JS - язык программирования 1334 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1115 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 843 1
EPFL - Scala - Язык программирования 153 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 116 1
C/C++ - Язык программирования 846 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 39 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1530 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 65 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 35 1
Axiom JDK СЗИ 135 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 1
БИС - ITQuick - Jumse 51 1
Шадаев Максут 1151 2
Рустамов Рустам 520 1
Натрусов Артем 312 1
Сотин Денис 216 1
Семенов Александр 165 1
Леонов Алексей 96 1
Гузовский Денис 79 1
Сечкин Алексей 19 1
Козлов Александр 68 1
Чурсин Дмитрий 84 1
Добровинский Александр 47 1
Морозов Алексей 62 1
Свинцов Андрей 50 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 88 1
Ульянов Николай 162 1
Сивцев Илья 165 1
Евдокимов Игорь 61 1
Александров Александр 85 1
Булгаков Кирилл 131 1
Карапузов Алексей 20 1
Спирин Антон 87 1
Стоянов Алексей 52 1
Драгунов Алексей 25 1
Гаврилов Евгений 55 1
Седов Артем 6 1
Зудин Сергей 4 1
Карпов Роман 76 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тятюшев Максим 160 1
Буцаев Денис 6 1
Долгов Александр 44 1
Рожков Роман 1 1
Сергеева Наталья 50 1
Сазонов Максим 40 1
Лукавенко Олег 47 1
Гуренков Михаил 41 1
Сельдемиров Александр 55 1
фон Розен Александр 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 2
Земля - планета Солнечной системы 10667 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1006 1
Франция - Французская Республика 7982 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Россия - ЦФО - Курская область 700 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 992 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 1
Россия - УФО - Челябинская область 1397 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - СФО - Кемеровская область 993 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Россия - ДФО - Магаданская область 487 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 747 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 3
Зоология - наука о животных 2793 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 236 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1053 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Ведомости 1254 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
CNews Инновация года - награда 133 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
ИнфоКом 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

