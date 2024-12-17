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Индексная книга (каталог) CNews*
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Спирин Антон



17.12.2024 Dion заняла второе место в рейтинге лучших ВКС-платформ 1
04.12.2024 «Крайон» и вендор НОТА объявляют о начале стратегического партнерства 1
03.12.2024 «Крайон» и вендор «Нота» объявили о начале стратегического партнёрства 1
18.10.2024 Вендор НОТА заключил два новых партнерства 1
18.10.2024 «Страховой Дом ВСК» подписал соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации с вендором «Нота» 1
18.10.2024 Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1» 1
10.10.2024 «Газпром трансгаз Томск» и НОТА займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
12.07.2024 «Группа Астра» и «Нота» создадут совместный стек для ВКС и мобильной работы 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
14.06.2024 Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.06.2024 «Корус Консалтинг» предложит клиентам российское решение для автоматизации рекрутмента «Нота Юнион» 1
06.06.2024 «Нота» и «Газпром ЦПС» планируют развивать решения для газовой промышленности 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 «СКБ Контур» и вендор НОТА запускают совместные инициативы для цифрового импортозамещения 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
22.05.2024 «Нота» и «Код Безопасности» планируют совместно развивать решения в области информационной безопасности 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
16.05.2024 Dion стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в «Группе Астра» 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе» 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
21.03.2024 «Ростелеком» и НОТА будут совместно продвигать цифровые продукты для бизнеса 1
15.01.2024 Российские школы и вузы получили доступ к DION 1
27.11.2023 «Норбит» и НОТА развивают бизнес-партнерство 1
20.11.2023 Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews 1
25.07.2023 «Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Спирин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 32
8213 31
Корус Консалтинг ГК 1217 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
Ред Софт - Red Soft 701 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Biocad - Биокад 78 13
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 6
Microsoft Corporation 24625 5
Yandex - Яндекс 7340 5
Ростелеком 9701 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Telegram Group 1983 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Cisco Systems 5114 2
Red Hat 1305 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Т1 Иннотех 178 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
2domains 4 2
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
Силовые машины 111 26
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
Лента - Сеть розничной торговли 2080 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Почта России ПАО 2112 6
Газпром ПАО 1342 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Газпром нефть 618 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 30
Федеральное казначейство России 1772 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 54
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 8
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 11
Linux OS 9937 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 7
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 6
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 3
Microsoft Windows 15657 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Т1 Watchman Security 21 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
Microsoft Office 3734 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
2Test Профишкаф 1 2
ВТБ API Платформа 9 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 2
Т1 НОТА Купол 17 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
SAS Collection Automation 1 1
Т1 Консалтинг TSC Collection 2 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
Булгаков Кирилл 104 31
Евдокимов Игорь 50 29
Ульянов Николай 112 29
Шадаев Максут 1008 29
Натрусов Артем 284 29
Ульянычев Матвей 36 29
Сивцев Илья 140 29
Рустамов Рустам 412 29
Леонов Алексей 79 29
Карпов Роман 60 29
Тятюшев Максим 97 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Александров Александр 70 26
Семенов Александр 145 26
Сотин Денис 205 26
Чурсин Дмитрий 61 26
Бурилов Андрей 105 26
Стоянов Алексей 41 26
Климов Андрей 72 26
Сергеева Наталья 39 26
Сазонов Максим 29 26
Гаврилов Евгений 43 26
Гузовский Денис 68 26
Добровинский Александр 35 26
Маркова Светлана 32 26
Долгов Александр 33 26
Лукавенко Олег 35 26
Гуренков Михаил 30 26
Иванец Евгений 29 26
Григоренко Вадим 40 16
Легостаева Светлана 82 15
Уткин Владислав 20 15
Демидов Сергей 127 15
Мельникова Алиса 90 15
Киселев Сергей 59 15
Кусеров Олег 18 15
Замаруев Владимир 40 15
Будник Иван 19 15
Тугалева Наталья 15 15
Россия - РФ - Российская федерация 144215 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Казахстан - Республика 5526 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Грузия 1240 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Индия - Bharat 5446 1
Таджикистан - Республика 859 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 30
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 20
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Английский язык 6634 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Vc.ru - Виси.ру 36 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 15
CNews Инновация года - награда 111 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 3
Gartner - Гартнер 3556 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
S&P 500 558 1
Медиалогия 30 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
CNews FORUM Кейсы 225 29
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 29
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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