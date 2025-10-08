Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

ГК Luxms и ИТ-холдинг «Т1» объединят экспертизу для развития BI-платформ в нефтегазовой отрасли ​​​​​​​

ГК Luxms (разработчик платформы для бизнес-анализа данных Luxms BI) и ИТ-холдинг «Т1» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании намерены совместно разрабатывать импортонезависимые решения для бизнес-аналитики, ориентированные на крупные проекты в нефтегазовой, транспортной и других ключевых отраслях. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Партнерство Luxms BI с ИТ-холдингом «Т1» предполагает развитие отечественных цифровых решений и ПО в области систем для бизнес-аналитики (BI), реализацию масштабных технологических проектов для российских компаний, а также поддержку цифровой трансформации в ключевых отраслях — здравоохранения, нефтегазовой, транспортной и других.

Компании решили объединить экспертные и технологические ресурсы для развития импортонезависимых BI-инструментов, которые отвечают современным требованиям по скорости, отказоустойчивости и работе с большими массивами данных.

«Мы рады расширить сотрудничество с «Т1» и вместе начать реализовывать крупные технологические проекты в области управления, визуализации и цифровизации. У нас общая цель — развитие сильной экосистемы отечественного ПО, способного по-настоящему конкурировать на уровне мировых решений», — сказал Александр Тютюнник, заместитель генерального директора ГК Luxms.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

«Объединив экспертизу с ГК Luxms, мы планируем создавать комплексные инструменты для работы с данными — от визуализации до поддержки стратегических решений. Наша цель — достичь высокого уровня зрелости продуктов для бизнес-аналитики и создать новые технологические стандарты для этой области»», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг «Т1»).

Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, охватывающее технологическое партнерство, совместную разработку проектов, обмен научно-технической информацией, а также активное присутствие в Северо-Западном регионе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще