Первая конференция Luxms Группа компаний Luxms - один из лидеров российского рынка BI-систем. Компания имеет более 20 лет опыта поставки корпоративных аналитических решений, а также более 10 лет опыта развития, внедрения и технической

Luxms проведет конференцию, приуроченную к выходу Luxms BI 10 Группа компаний Luxms — один из лидеров российского рынка BI-систем. Компания имеет более 20 лет опыта поставки корпоративных аналитических решений, а также более 10 лет опыта развития, внедрения и технической

Вышла новая версия системы бизнес-аналитики — Luxms BI v10.0.6. . Чтобы добавить еще дэшбордов, также через контекстное меню нужно выбрать необходимые и добавить в группу из списка. При желании, дэшборды можно разгруппировать. Об этом CNews сообщили представители Luxms. Изменилось поведение фильтров в управляющем дэше. До обновления поиск работал как фильтр, сразу реагируя на введенные значения, с версии 10.0.6 по умолчанию поиск работает только как пои

В клиники Москвы внедрена цифровая система управления «Дашборд» на базе платформы Luxms BI вно внедряются современные цифровые технологии для повышения эффективности работы. Одним из таких значимых нововведений стала система цифрового управления «Дашборд» на базе платформы бизнес-аналитики Luxms BI. «Дашборд» — это программа, которая позволяет руководителям медицинских учреждений в реальном времени анализировать ключевые показатели эффективности по множеству метрик. Система предо

Новый релиз Luxms BI v10 с повышенной информационной безопасностью и расширенным функционалом Self Service ГК Luxms представила новую версию платформы – v 10. Об этом CNews сообщили представители ГК L

ГК Luxms получила лицензию ФСТЭК Компания «ЯСП», входящая в группу компаний Luxms – правообладатель и центр внедрения платформы Luxms BI, получила лицензию на дея

Обновление платформы Luxms BI v9.3 с HTML-документацией, фокусом на удобстве использования и стабильности ГК Luxms представила новую версию платформы – v 9.3. HTML-документация Одним из ключевых обновле

Интеграция систем Luxms BI и АИС «Мастердата» совершенствует процессы бизнес-аналитики В рамках технологического партнерства ГК Luxms и ГК «СБсофт» реализовали интеграцию двух систем – российской платформы бизнес-аналитик

Luxms BI и Astra Linux продолжают сотрудничество: сертифицирована новая версия платформы Luxms BI v9 ГК «Астра» и ООО «Эрсиэс лабс» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7

Подтверждена совместимость Astra Linux и платформы Luxms BI v9 ГК «Астра» и «Эрсиэс лабс» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7

ГК Luxms и Rubytech разработают витрину для референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта ИТ-интегратор Rubytech и ГК Luxms дали старт новому совместному проекту — разработке визуального представления данных для

Аналитическая платформа Luxms BI работает на ОС Astra Linux 1.7 ГК «Астра» и ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7

Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с «Ред ОС» В рамках технологического партнерства ГК Luxms и «Ред софт» провели тестирование на совместимость продуктов и подтвердили корректность

Обзор платформы бизнес-аналитики Luxms BI v.8.9 уже контролируют парольные параметры, мы решили расширить возможности управления парольными политиками. По мере развития BI-платформ клиентов, готовых управлять системой прав, становится все больше. Luxms BI следует за пожеланиями своих бизнес-пользователей Ведь клиентов, готовых управлять системой прав непосредственно в Luxms BI, становится все больше, а мы всегда стремимся реализо

«Норбит» и Luxms обеспечат российские компании передовыми BI-технологиями «Норбит» (входит в группу «Ланит») и Luxms, поставщик инновационных решений для обработки и анализа данных, подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Норбит» будет предлагать своим клиентам аналитическую платфор

«Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве Российская ГК Luxms и системный интегратор «Инлайн груп» подписали соглашение о партнерстве. Решения на пла

Navicon и Luxms BI помогут российским компаниям работать с большими данными Системный интегратор и разработчик Navicon и производитель аналитической платформы Luxms BI заключили стратегическое партнерство. Клиенты Navicon получат доступ к отечественном

Новый функционал BI иваются уже более 10 лет в области аналитических приложений, работы с данными и их визуализации. ГК Luxms — российский разработчик аналитических приложений/BI. Центр внедрения и разработки — Са

«Лига цифровой экономики» запустит проекты на базе BI-платформы Luxms «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») и разработчик BI-решений Luxms заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместные проекты в нефтегазовой и других отраслях в ближайший год. BI и Big Data — одно из ключевых направлений в деятельности

Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных Российские компании Luxms, «НОРСИ-ТРАНС» и «Базальт СПО» завершили первый этап проекта по созданию импортонезавис

Платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в единый реестр российского ПО Luxms объявила о том, что ее платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и

Luxms запускает облачное решение Luxms BI на платформе облачных сервисов SkyFORS Дистрибуция» объявили о завершении работ по интеграции системы визуального управленческого контроля Luxms BI с платформой облачных сервисов для сред баз данных и приложений «SkyFORS». Как расск

Luxms внедрила в «Связь-Банке» решение для визуального управленческого контроля ГК Luxms завершила проект по внедрению отраслевого программного решения для визуального управлен

Платформа Luxms BI протестирована на ПАК корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» Группа компаний Luxms — российский разработчик решений для визуального управленческого контроля на базе инфор