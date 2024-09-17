Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Luxms

Luxms

ГК Luxms – российский производитель датацентричных аналитических систем. Среди решений компании – продукты для обработки и анализа данных – визуальныйконтроль, потоковая аналитика, обработка в оперативной памяти, промышленный интернет и искусственный интеллект. Флагманским продуктом вендора является система бизнес-аналитики Luxms BI.


17.09.2024 Первая конференция Luxms

Группа компаний Luxms - один из лидеров российского рынка BI-систем. Компания имеет более 20 лет опыта поставки корпоративных аналитических решений, а также более 10 лет опыта развития, внедрения и технической
12.08.2024 Luxms проведет конференцию, приуроченную к выходу Luxms BI 10

Группа компаний Luxms — один из лидеров российского рынка BI-систем. Компания имеет более 20 лет опыта поставки корпоративных аналитических решений, а также более 10 лет опыта развития, внедрения и технической
08.07.2024 Вышла новая версия системы бизнес-аналитики — Luxms BI v10.0.6.

. Чтобы добавить еще дэшбордов, также через контекстное меню нужно выбрать необходимые и добавить в группу из списка. При желании, дэшборды можно разгруппировать. Об этом CNews сообщили представители Luxms. Изменилось поведение фильтров в управляющем дэше. До обновления поиск работал как фильтр, сразу реагируя на введенные значения, с версии 10.0.6 по умолчанию поиск работает только как пои
17.06.2024 В клиники Москвы внедрена цифровая система управления «Дашборд» на базе платформы Luxms BI

вно внедряются современные цифровые технологии для повышения эффективности работы. Одним из таких значимых нововведений стала система цифрового управления «Дашборд» на базе платформы бизнес-аналитики Luxms BI. «Дашборд» — это программа, которая позволяет руководителям медицинских учреждений в реальном времени анализировать ключевые показатели эффективности по множеству метрик. Система предо
17.05.2024 Новый релиз Luxms BI v10 с повышенной информационной безопасностью и расширенным функционалом Self Service

ГК Luxms представила новую версию платформы – v 10. Об этом CNews сообщили представители ГК L
08.04.2024 Новый релиз Luxms BI 9.4 с улучшенным Self Service и новыми возможностями
27.03.2024 ГК Luxms получила лицензию ФСТЭК

Компания «ЯСП», входящая в группу компаний Luxms – правообладатель и центр внедрения платформы Luxms BI, получила лицензию на дея
09.02.2024 Обновление платформы Luxms BI v9.3 с HTML-документацией, фокусом на удобстве использования и стабильности

ГК Luxms представила новую версию платформы – v 9.3. HTML-документация Одним из ключевых обновле
08.12.2023 Интеграция систем Luxms BI и АИС «Мастердата» совершенствует процессы бизнес-аналитики

В рамках технологического партнерства ГК Luxms и ГК «СБсофт» реализовали интеграцию двух систем – российской платформы бизнес-аналитик
06.10.2023 Luxms BI и Astra Linux продолжают сотрудничество: сертифицирована новая версия платформы Luxms BI v9

ГК «Астра» и ООО «Эрсиэс лабс» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7
04.10.2023 Подтверждена совместимость Astra Linux и платформы Luxms BI v9

ГК «Астра» и «Эрсиэс лабс» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7
15.06.2023 ГК Luxms и Rubytech разработают витрину для референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта

ИТ-интегратор Rubytech и ГК Luxms дали старт новому совместному проекту — разработке визуального представления данных для
21.04.2023 Аналитическая платформа Luxms BI работает на ОС Astra Linux 1.7

ГК «Астра» и ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7
22.12.2022 Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с «Ред ОС»

В рамках технологического партнерства ГК Luxms и «Ред софт» провели тестирование на совместимость продуктов и подтвердили корректность
03.11.2022 Обзор платформы бизнес-аналитики Luxms BI v.8.9

уже контролируют парольные параметры, мы решили расширить возможности управления парольными политиками. По мере развития BI-платформ клиентов, готовых управлять системой прав, становится все больше. Luxms BI следует за пожеланиями своих бизнес-пользователей Ведь клиентов, готовых управлять системой прав непосредственно в Luxms BI, становится все больше, а мы всегда стремимся реализо
22.08.2022 «Норбит» и Luxms обеспечат российские компании передовыми BI-технологиями

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Luxms, поставщик инновационных решений для обработки и анализа данных, подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Норбит» будет предлагать своим клиентам аналитическую платфор
16.08.2022 «Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве

Российская ГК Luxms и системный интегратор «Инлайн груп» подписали соглашение о партнерстве. Решения на пла
07.07.2022 Navicon и Luxms BI помогут российским компаниям работать с большими данными

Системный интегратор и разработчик Navicon и производитель аналитической платформы Luxms BI заключили стратегическое партнерство. Клиенты Navicon получат доступ к отечественном
19.04.2022 Новый функционал BI

иваются уже более 10 лет в области аналитических приложений, работы с данными и их визуализации. ГК Luxms — российский разработчик аналитических приложений/BI. Центр внедрения и разработки — Са
12.02.2021 «Лига цифровой экономики» запустит проекты на базе BI-платформы Luxms

«Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») и разработчик BI-решений Luxms заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместные проекты в нефтегазовой и других отраслях в ближайший год. BI и Big Data — одно из ключевых направлений в деятельности

02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных

Российские компании Luxms, «НОРСИ-ТРАНС» и «Базальт СПО» завершили первый этап проекта по созданию импортонезавис
10.05.2017 Платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в единый реестр российского ПО

Luxms объявила о том, что ее платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и
14.03.2017 Luxms запускает облачное решение Luxms BI на платформе облачных сервисов SkyFORS

Дистрибуция» объявили о завершении работ по интеграции системы визуального управленческого контроля Luxms BI с платформой облачных сервисов для сред баз данных и приложений «SkyFORS». Как расск
25.07.2016 Luxms внедрила в «Связь-Банке» решение для визуального управленческого контроля

ГК Luxms завершила проект по внедрению отраслевого программного решения для визуального управлен
11.05.2016 Платформа Luxms BI протестирована на ПАК корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем»

Группа компаний Luxms — российский разработчик решений для визуального управленческого контроля на базе инфор
07.04.2016 Российская платформа визуального контроля Luxms BI интегрирована с СУБД «Линтер Бастион»

Завершены работы по интеграции информационно-аналитической платформы Luxms BI с российской системой управления базами данных «Линтер Бастион». Совместное решение


Публикаций - 78, упоминаний - 109

Luxms и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 26
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 14
МегаФон 8805 14
Directum - Директум 1090 14
Gelarm - Геларм 36 14
InfoWatch - Инфовотч 1014 14
UseTech - Юзтех Интеграция 50 14
Diasoft - Диасофт 870 13
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Softline - Polymatica - Полиматика 172 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 7
Huawei 3933 5
8213 5
Oracle Corporation 6688 4
Nginx - Энджайникс 164 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 4
Ред Софт - Red Soft 700 3
Qlik - QlikTech 160 3
АТК Консультационная группа 53 3
ITERBI - Айтерби 11 3
SAP SE 5277 3
Easy Report 8 3
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Ростелеком 9701 2
Ланит - Норбит - Norbit 368 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
Navicon - Навикон 284 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 19 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 27
Лента - Сеть розничной торговли 2080 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 25
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 25
Комус 94 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 24
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 24
МКБ - Московский кредитный банк 558 24
Zenden Group - Дом одежды 65 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 24
МОСГАЗ 42 24
36,6 - аптечная сеть 90 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 18
Сургутнефтегаз - СНГ 269 18
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 15
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 14
Почта России ПАО 2112 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 11
X5 Group - Перекрёсток 544 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 3
Абсолют Банк 230 3
Газпром ПАО 1342 3
Федеральное казначейство России 1772 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 45 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 31
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 26
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 25
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 25
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 23
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 23
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 14
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 12
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 12
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 9
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
Luxms BI 75 60
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 24
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 28 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 9
Linux OS 9937 8
Microsoft Office 3734 7
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 3
Python - высокоуровневый язык программирования 928 3
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 34 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 12 2
Apple iPad 3860 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 2
Qlik Sense 41 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Lua - язык программирования 54 2
PIX BI 52 2
Haulmont - Тезис СЭД 80 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
Red Hat WildFly - Keycloak 30 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Apache Parquet 10 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
Тютюнник Александр 40 36
Дорофеев Дмитрий 31 29
Алешкин Сергей 65 27
Меденцев Константин 97 25
Воронин Павел 136 25
Копысов Виталий 61 25
Андрианов Павел 84 25
Мартынов Павел 26 25
Сирота Юрий 67 25
Фокин Валерий 45 25
Тараторин Александр 58 25
Ульихин Павел 33 25
Новоселов Иван 33 25
Голощапова Ирина 25 25
Натрусов Артем 284 24
Полянская Нина 24 24
Дмитриев Андрей 38 24
Козак Николай 161 24
Ефёров Алексей 44 24
Пчелин Юрий 38 24
Лагунов Андрей 43 24
Сафрыгин Егор 37 24
Руднева Валентина 26 24
Шанина Ирина 27 24
Сыцко Дмитрий 25 24
Саратовский Николай 25 24
Албычев Александр 150 23
Бурилов Андрей 105 23
Михалев Евгений 89 23
Сологуб Денис 67 23
Шадаев Максут 1008 20
Гимранов Ринат 122 18
Галкин Николай 104 15
Сотин Денис 205 14
Чернышев Андрей 69 14
Истомин Константин 56 14
Микрюков Валерий 28 14
Кирьянова Александра 135 14
Шинкарев Александр 32 14
Ерошкин Павел 32 14
Россия - РФ - Российская федерация 144208 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 30
Европа 21767 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 7
Куба - Республика 362 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Африка Центральная 40 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 18
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 15
Экономический эффект 1067 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Энергетика - Energy - Energetically 5083 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 4
Sports.ru - Спортс.ру 27 2
CNews Инновация года - награда 111 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Markets&Markets Research 112 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
CNews FORUM Кейсы 225 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 25
CNews AWARDS - награда 519 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 11
CNews Баттл 64 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
1С:Проект года 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще