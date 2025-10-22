Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Платформа Luxms BI совместима с СУБД Tantor Certified 15

Компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и ООО «ЯСП» (входит в ГК Luxms) завершили тестовые испытания и подтвердили совместимость аналитической платформы Luxms BI с СУБД Tantor Certified версии 15. По итогам проведённых испытаний выдан официальный сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений в едином технологическом контуре. В рамках проверки была подтверждена стабильная работа Luxms BI на СУБД Tantor Certified 15. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Особенностью интеграции стало то, что Luxms BI может использовать СУБД Tantor Certified не только как базу данных, но и как платформу для размещения серверного ядра. Это означает, что платформа поддерживает полноценную установку и работу непосредственно на СУБД Tantor Certified, наряду с существующими аналогичными сборками на основе PostgreSQL.

Такой вариант интеграции особенно актуален для заказчиков, которым требуются решения, соответствующие повышенным требованиям безопасности и сертификации.

Luxms BI поддерживает сложные аналитические сценарии, адаптированные под конкретные задачи бизнеса, упрощает взаимодействие пользователей с данными и позволяет компаниям быстро принимать управленческие решения на основе достоверной информации.

СУБД Tantor Certified 15 – сертифицированная ФСТЭК России универсальная высокопроизводительная система управления базами данных, разработанная для применения в проектах с требованиями к средствам защиты информации 4 уровня доверия и к СУБД 4 класса защиты. Решение обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и отказоустойчивость, содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа и предназначено для использования в защищённых ГИС, ИСПДн, АСУ ТП на критически важных и значимых объектах КИИ.

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки
undefined

«Проведенные испытания показали, что СУБД Tantor Certified 15 обеспечивает стабильную и высокопроизводительную работу аналитической платформы Luxms BI в защищённой среде. Для нас это подтверждение того, что наше решение соответствуют самым строгим требованиям корпоративных и государственных заказчиков, ориентированных на безопасность и производительность в критически важных ИТ-системах», — Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

«Для корпоративных клиентов сегодня одинаково важны возможность принимать решения на основе достоверных данных и гарантировать безопасность информационной инфраструктуры. Совместимость с Tantor Certified – ещё один шаг в развитии экосистемы Luxms BI, направленный на поддержку отечественных технологий и укрепление доверия пользователей к российскому программному обеспечению», – Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.

«Группа Астра» и Luxms BI связывает давнее технологическое сотрудничество: подтверждена совместимость нескольких версий Astra Linux, а платформа Luxms BI входит в программу Ready for Astra. Использование отечественных решений обеспечивает формирование единого сертифицированного технологического стека, отвечающего требованиям безопасности и стратегического развития бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Россияне ударились в патриотизм. В стране небывалый спрос на ТВ отечественных брендов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще