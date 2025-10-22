Платформа Luxms BI совместима с СУБД Tantor Certified 15

Компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и ООО «ЯСП» (входит в ГК Luxms) завершили тестовые испытания и подтвердили совместимость аналитической платформы Luxms BI с СУБД Tantor Certified версии 15. По итогам проведённых испытаний выдан официальный сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений в едином технологическом контуре. В рамках проверки была подтверждена стабильная работа Luxms BI на СУБД Tantor Certified 15. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Особенностью интеграции стало то, что Luxms BI может использовать СУБД Tantor Certified не только как базу данных, но и как платформу для размещения серверного ядра. Это означает, что платформа поддерживает полноценную установку и работу непосредственно на СУБД Tantor Certified, наряду с существующими аналогичными сборками на основе PostgreSQL.

Такой вариант интеграции особенно актуален для заказчиков, которым требуются решения, соответствующие повышенным требованиям безопасности и сертификации.

Luxms BI поддерживает сложные аналитические сценарии, адаптированные под конкретные задачи бизнеса, упрощает взаимодействие пользователей с данными и позволяет компаниям быстро принимать управленческие решения на основе достоверной информации.

СУБД Tantor Certified 15 – сертифицированная ФСТЭК России универсальная высокопроизводительная система управления базами данных, разработанная для применения в проектах с требованиями к средствам защиты информации 4 уровня доверия и к СУБД 4 класса защиты. Решение обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и отказоустойчивость, содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа и предназначено для использования в защищённых ГИС, ИСПДн, АСУ ТП на критически важных и значимых объектах КИИ.

«Проведенные испытания показали, что СУБД Tantor Certified 15 обеспечивает стабильную и высокопроизводительную работу аналитической платформы Luxms BI в защищённой среде. Для нас это подтверждение того, что наше решение соответствуют самым строгим требованиям корпоративных и государственных заказчиков, ориентированных на безопасность и производительность в критически важных ИТ-системах», — Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

«Для корпоративных клиентов сегодня одинаково важны возможность принимать решения на основе достоверных данных и гарантировать безопасность информационной инфраструктуры. Совместимость с Tantor Certified – ещё один шаг в развитии экосистемы Luxms BI, направленный на поддержку отечественных технологий и укрепление доверия пользователей к российскому программному обеспечению», – Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.

«Группа Астра» и Luxms BI связывает давнее технологическое сотрудничество: подтверждена совместимость нескольких версий Astra Linux, а платформа Luxms BI входит в программу Ready for Astra. Использование отечественных решений обеспечивает формирование единого сертифицированного технологического стека, отвечающего требованиям безопасности и стратегического развития бизнеса.