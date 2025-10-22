Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги

Минпромторг закрыл «лазейку» для закупки госзаказчиками иностранной продукции. Это было возможно благодаря «автоматизированному рабочему месту» (АРМ), в составе которого часто поставлялась иностранная техника. Теперь в реестре Минпромторга будут только отдельные позиции, такие как ПК, монитор и т.д.

Отмена АРМ

Минпромторг исключил из классификатора ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции) код 26.20.15.150 — «Автоматизированное рабочее место» (АРМ). Это следует из письма Минпромторга от 21 октября 2025 г. (есть в распоряжении CNews).

С 1 ноября 2025 г. в реестр российской промышленной продукции больше не будут включаться АРМ как единая позиция. Теперь системные блоки, моноблоки, мониторы, клавиатуры и мыши оцениваются по своим кодам и требованиям, а не под общим названием, за которым часто прятали иностранную технику, включая премиальные продукты Apple.

Напомним, АРМ представляет собой настольный компьютер, то есть монитор и системный блок, а также минимально необходимый для работы с ним набор гаджетов — мышь и клавиатура. Дополнительно АРМ может быть оснащено принтером, сканером и пр. При этом не существовало точного закрепленного законом определениям АРМ. Сейчас в реестре немало российских автоматизированных рабочих мест, которые поставляются с периферией, произведенной в КНР.

Как рассказал CNews представитель министерства, в дальнейшем предполагается аннулирование кода ОКПД 2 26.20.15.110, соответствующего ПЭВМ. Указанные работы планируется завершить до конца 2025 г.

«При этом уже сформированные реестровые записи в отношении АРМ продолжат действие в соответствии с установленным периодом соответствия, при этом данные реестровые записи будут подтверждать только выполнение требований в части составных частей АРМ, за которые были начислены баллы за выполнение соответствующих требований», — отметили в Минпромторге.

Так, указанные реестровые записи будут подтверждать соответствие требованиям, предусмотренным в отношении промышленной продукции с кодом ОКПД 2 – 26.20.15, например, системных блоков, моноблоков. При этом такие реестровые записи не подтвердят соответствие требованиям периферийного оборудования, в частности мониторов, клавиатур, мышей и печатающих устройств.

Иностранная техника в реестре Минпромторга

В марте 2023 г. появился код ОКПД АРМ. Как пояснил собеседник CNews, в АРМ «российской» может быть только системный блок, а все остальное — китайского производства. И это создавало возможность госзаказчикам приобретать иностранную продукцию в составе АРМ.

О том, что в стране может быть запрещена комплектация АРМ иностранной периферией CNews писал еще летом 2023 г. — тогда с инициативой выступил отечественный производитель таких устройств «Бештау электроникс». Гендиректор компании Варктес Галустян направил в Минпромторг письмо, в котором заявил, что реестр российской электроники сейчас регулярно пополняется автоматизированными рабочими местами, большая часть компонентов которых произведена за рубежом.

Что теперь будет

«При этом АРМ с китайской периферией дешевле, чем с отечественной, — рассказал CNews участник Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин. — Поэтому такая техника зачастую побеждала в аукционах. И это демотивировало отечественных производителей вкладываться в свои решения».

По словам Горшенина АРМ можно было комплектовать даже iPhone или iPad.

Было два решения этой проблемы, говорит собеседник CNews. Или переписать требования к АРМ на уровне постановления правительства 719 (регулирует ведение реестра российской продукции Минпромторга), либо исключить код АРМ на уровне Минпроторга. «Пошли путем наименьшего сопротивления — исключить, — говорит он. — Теперь нельзя купить все разом, придется покупать по отдельности».

«Теперь лазейка закрыта, и госзаказчики не смогут приобретать иностранную технику через АРМ, — говорит производитель электроники. — Это благоприятно скажется на отрасли, позволит компаниям нарастить выручку и вкладываться в развитие отечественной продукции».