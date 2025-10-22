Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галустян Варткес
СОБЫТИЯ
Галустян Варткес и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2654 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 954 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1595 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3339 6
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1438 1
|КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 331 1
|Кузнецов Владимир 45 4
|Осипов Олег 26 4
|Черенкова Екатерина 4 4
|Шпак Василий 255 2
|Осипов Александр 91 1
|Мельников Алексей 71 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Семёнов Владимир 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394593, в очереди разбора - 732230.
Создано именных указателей - 184703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.