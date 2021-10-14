Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Merlion iRU
Деловой офис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 102
Merlion iRU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Виноградова Наталья 49 15
|Виноградов Дмитрий 21 5
|Абрамов Алексей 27 4
|Ильин Дмитрий 11 3
|Кочепасов Сергей 4 3
|Родионов Дмитрий 20 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Шпак Василий 39 2
|Чеглаков Андрей 40 2
|Кривенко Виталий 15 2
|Легостаева Светлана 23 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Огурцов Артем 5 1
|Сорокина Татьяна 15 1
|Цуприк Василий 7 1
|Юсупов Ренат 75 1
|Мирин Станислав 3 1
|Тараканов Дмитрий 3 1
|Левин Борис 26 1
|Савюк Виктор 22 1
|Симоненко Вячеслав 22 1
|Карчев Олег 13 1
|Голубев Антон 1 1
|Радовский Николай 4 1
|Осипов Алексей 12 1
|Доброхотов Алексей 8 1
|Мангутов Владислав 11 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Левин Леонид 83 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Хасис Лев 96 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Касперский Евгений 218 1
|Иванов Алексей 76 1
|Силуанов Антон 52 1
|Бургов Владимир 9 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
|Басов Алексей 79 1
|Спиридонов Дмитрий 23 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Forbes - Форбс 442 3
|CNews - ZOOM.CNews 1103 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767094, в очереди разбора - 670779.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767094, в очереди разбора - 670779.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru