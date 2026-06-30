Получите все материалы CNews по ключевому слову
Merlion iRU Деловой офис
iRU – российский производитель компьютерной техники, основанный в 2002 году. Компания занимается серийным производством высокотехнологичной продукции широкого спектра применения, а также производит компьютерное оборудование индивидуальных спецификаций в соответствии с потребностями заказчиков. Ассортимент продукции iRU включает в себя товары для домашних пользователей, решения для малого, среднего бизнеса и крупных корпораций: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, графические и рабочие станции, серверы любого уровня сложности, системы хранения данных, программно-аппаратные комплексы и телекоммуникационное оборудование.
Исследованиями и разработками продукции iRU занимается собственный R&D-центр, позволяющий создавать кастомизированные продукты и комплексные решения на базе передовых мировых и отечественных технологий. Продукция разрабатывается и производится в соответствие с мировыми стандартами качества, что подтверждается действующим сертификатом соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.06.2026
|
Российский производитель компьютерной техники iRU проводит первый за 10 лет ребрендинг
Российский производитель компьютерной техники iRU объявил о ребрендинге — первом масштабном обновлении бренда за последние 10 лет. Компания пересмотрела позиционирование, коммуникационную платформу и визуальную идентичность. Обновление ста
|24.06.2026
|
iRU: каждый четвертый пользователь рабочей техники, сталкивающийся с неполадками, теряет более 30 минут в день
Российский производитель компьютерной техники iRU представил результаты исследования того, как пользователи оценивают опыт использования рабочих устройств и какие технические проблемы чаще всего мешают им выполнять повседневные задачи. В о
|30.04.2026
|
Российский производитель показал оборудование для видеоаналитики и контроля доступа
Оборудование для безопасности Российский производитель компьютерной техники для бизнеса iRU представил оборудование для построения ИТ-инфраструктуры систем безопасности. В рамках Securika Moscow 2026 производитель показал сервер iRU Rock G2212IG6 и клиентские устройства, ко
|29.04.2026
|
iRU показал сервер для ИТ-инфраструктуры ритейла
Сервер для высоконагруженных задач Сервер iRU Rock G2212IG6 рассчитан на высоконагруженные задачи, включая виртуализацию, обработку больших массивов данных и ИИ-нагрузки. В ритейле такие системы могут использоваться для обработки транз
|22.04.2026
|
iRU: около 60% компаний уже используют отечественную вычислительную технику
Российский производитель компьютерной техники iRU представил результаты исследования об использовании отечественного вычислительного оборудования. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек из разных секторов экономики: 43% работают в
|04.03.2026
|
iRu представила промышленный ПК для работы в экстремальных условиях
Российский производитель компьютерной техники iRu представил промышленный мини-ПК, предназначенный для использования в отраслях с высокими требованиями к надежности и стабильности работы. Устройство поддерживает гибкую конфигурацию под зад
|17.02.2026
|
iRu представил новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации портов под требования заказчика
Компания iRu представила новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации
|25.12.2025
|
iRu запускает первые 16-дюймовые корпоративные ноутбуки в линейке Tactio
Отечественный производитель компьютерной техники iRu расширил линейку офисных устройств Tactio, представив первые в этой серии ноутбуки с диагональю 16 дюймов: iRu Tactio 16ALB и iRu Tactio 16ARB. Ключевой особенностью моделей с
|11.12.2025
|
Исследование iRu: пользователи чаще выбирают защиту личных данных, чем физических устройств
Российский производитель компьютерной техники iRu изучил, какие функции современных ноутбуков и ПК пользователи считают наиболее значимыми. В исследовании приняли участие более 1,4 тыс. пользователей. Анализ данных показал: большинство пол
|27.11.2025
|
iRu представила новые бюджетные клиентские устройства: неттоп Planio 325 и моноблок Planio 235
Российский производитель компьютерной техники компания iRu представила две новые серии устройств начального ценового сегмента — неттоп iRu Pl
|29.10.2025
|
iRu: почти половина сотрудников в компаниях работает на технике старше 5 лет
Согласно исследованию российского производителя iRu компьютерной техники, возраст корпоративных устройств большинства сотрудников превышает три года — это отметили 77% респондентов. При этом значительная часть пользователей указала, что их у
|18.09.2025
|
iRU представила сервер для высокопроизводительных вычислений в корпоративных инфраструктурах
Российский производитель компьютерной техники iRU представил сервер iRU Rock G2212IG6. Новая модель относится к классу высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) и предназначена для применения в инфраструктурах, где критична
|11.09.2025
|
iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9
Российский производитель компьютерной техники iRU представил обновленную модель компактного неттопа Tactio 525. Устройство сочетает высокую производительность и небольшие габариты, что делает его удобным решением для офисной работы и специ
|04.09.2025
|
Исследование iRU: половина пользователей теряли данные из-за работы на личных устройствах
По данным исследования российского производителя компьютерной техники iRU, половина пользователей, использующих для работы личную технику, сталкивались с различными проблемами, от потери данных до заражения вирусами. При этом более трети (36%) рабочих файлов хран
|07.08.2025
|
iRu представила первый в России моноблок с диагональю 24,5 дюйма
Российский производитель компьютерной техники iRu представил новую модель моноблока Tactio 24ID — первое устройство на российском рынке с диагональю экрана 24,5 дюйма. Моноблок оснащен эргономичной металлической подставкой с регулировкой п
|15.07.2025
|
«Премьер» перевел серверную ИТ-инфраструктуру на отечественные устройства
соемкую платформу управления потребовали отказа от устаревших систем в пользу высокопроизводительного и масштабируемого решения. Основой новой архитектуры стало оборудование российского производителя iRu. До модернизации инфраструктура компании сталкивалась с серьезными ограничениями: сервер работал на пределе возможностей, центральный процессор был загружен на 100%, объем базы данных дости
|04.04.2025
|
Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD
Российская плата под американский процессор Компания iRU сообщила CNews о выпуске материнских плат A520M и H610M для процессоров AMD и Intel соотв
|04.04.2025
|
Модель для сборки: новая линейка продуктов iRU – материнские платы для процессоров AMD и Intel
Российский производитель компьютерной техники iRU выходит в новый сегмент рынка, представляя линейку материнских плат моделей A520M и H610M. Компания расширяет свое присутствие в сфере компьютерных комплектующих, ориентируясь на потребност
|28.03.2025
|
iRU расширяет сервисную программу: выезд инженера, оперативный ремонт и техническая поддержка.
Компания iRU расширяет сервисную программу «iRU Рядом», предлагая бизнесу новые решения для тех
|13.02.2025
|
Российский производитель компьютерной техники iRU отмечает рекордный рост в 2024 году
Российский производитель компьютерной техники iRU подводит итоги 2024 г, демонстрируя рост продаж в ключевых сегментах. По данным ритейлера «Ситилинк», бренд стал одним из лидеров по продажам, увеличив показатели в категориях моноблоки, не
|05.02.2025
|
Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ
Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, анонсирует запуск новых серий оборудовани
|29.01.2025
|
Начались продажи экономичных и эргономичных ноутбуков iRU Planio
Российская компания iRU, производитель компьютерной техники, выпустила в продажу ноутбуки на процессорах Intel N1
|27.12.2024
|
В России выпустили мощные, легкие и очень дешевые ноутбуки размером с MacBook Pro 14. Фото
Отечественный заменитель MacBook Российская компания iRu сообщила CNews о начале продаж ноутбуков Tactio 14ALH и 14RLH на российском рынке. Обе мо
|17.12.2024
|
В продажу поступили ноутбуки представительского уровня iRU Strato 15ALI
К отгрузке со складов дистрибутора iRU готова серия ноутбуков Tactio 15ALIс повышенной производительностью и металлическим корпусом. Об этом CNews сообщили представители iRU. Серия Strato 15ALI собрана на подмосковном зав
|28.11.2024
|
Ferrum IT Group и iRU оборудовали серверами 1 500 магазинов для одной из крупнейших торговых сетей
Ferrum IT Group и iRU оборудовали серверами 1,5 тыс. магазинов для одной из крупнейших торговых сетей. В рамках годового контракта интегратор должен оснастить пять тыс. розничных точек. Об этом CNews сообщили пр
|26.11.2024
|
В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15ALG с защитным покрытием на крышке корпуса
Серия производительных ноутбуков Tactio 15ALG для широкого круга офисных задач готова к отгрузке со складов iRU. Ноутбуки iRU Tactio 15ALG на производительных процессорах Intel 12 поколения станут подходящим выбором для тех, кому требуются устройства с внушительными характеристиками для интенс
|15.11.2024
|
iRU выпустила сервер Rock G2212IG4 для среднего и крупного бизнеса
Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, выпустила в продажу новый GPU-оптимизиров
|28.10.2024
|
В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15PHС
Серия новых ноутбуков iRU Tactio 15PHС для офисной работы готова к отгрузке со складов дистрибутора iRU. Об этом CNews сообщили представители iRU. Ноутбуки iRU Tactio 15PHC на процессорах AMDRyz
|24.10.2024
|
Компактные неттопы серии iRU110ALCN поступили в продажу
На склады партнеров iRU поступила серия неттопов iRU 110ALCN – полноценных ПК с процессором нового поколения Intel N-серии, предназначенных для работы с базовыми офисными приложениями. Неттоп имеет пассивну
|23.10.2024
|
Отечественные моноблоки серии iRU 23ID готовы к отгрузке
В продажу поступила новая серия производительных моноблоков iRU 23ID с экраном 23,8 дюйма, предназначенных для офисных задач. Моноблоки созданы на базе процессоров Intel Core 12 поколения и обладают оперативной памятью до 32 ГБ. Об этом CNews сообщили п
|21.04.2023
|
iRu представила серверы iRu Rock G на процессорах Intel Xeon Scalable 3 поколения
Российский производитель компьютерной техники iRu представил новую серию высокопроизводительных серверов iRu Rock G в исполнении Rack. Серверы iRu Rock G построены на основе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения (Ice La
|26.12.2022
|
ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России
ООО «Деловой офис», российский производитель компьютерной техники iRU, сообщает о получении заключения Министерства промышленности и торговли России о подтверж
|04.08.2022
|
iRU представила новый мини-ПК: Office A310H4TF
Российский производитель компьютерной техники iRU предложил рынку новую модель высокопроизводительного компьютера в компактном корпусе объемом 1 литр – iRU Office A310H4TF. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Модель поддер
|27.04.2022
|
«Ред ОС» совместима с оборудованием iRU
Российский производитель компьютерной техники iRU и отечественный разработчик «Ред софт» провели ряд испытаний с целью создания импортонезависимых решений. В результате подтверждена работоспособность аппаратных продуктов iRU под упр
|26.01.2022
|
iRU начала поставлять реестровую компьютерную технику в ритейл
Российский производитель компьютеров iRU, компания ООО «Деловой офис», входящая в состав учредителей Консорциума «Вычислительная т
|09.08.2021
|
Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах»
Новые компьютеры iRU собрали на «Байкалах» Российская компания iRU сообщила о готовности к производству
|09.08.2021
|
iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M
. «Цифровая трансформация, через которую сейчас проходит российское общество, должна иметь в своем базисе отечественные программно-аппаратные комплексы, – сказал Денис Анциферов, технический директор iRu. – Сотрудничество с компанией «Байкал электроникс» поможет нам расширить портфель своих импортонезависимых решений и охватить ещё больший спектр партнеров, которые работают с проектами в го
|19.03.2020
|
Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС»
iRU, российский производитель компьютерной техники, получила сертификат совместимости своей продукции – персональных компьютеров «iRU Опал» – с программным продуктом «Ред ОС» российского разработчика «Ред софт». Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного использования софта и оборудования этих прои
|22.01.2020
|
ПК iRU «Опал» включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции
iRU сообщила о включении в единый реестр российской радиоэлектронной продукции персональных компьютеров iRU новой линейки «Опал». Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выдало заключение о соответствии ПЭВМ «Опал» требованиям, предъявляемым с 1 января 2020 года к промышленной
|01.10.2019
|
iRU представила новый ПК Corp 312 Slim
iRU представила свою новую модель персонального компьютера iRU Corp 312 Slim. Представленный на выставке ПК базируется на процессоре Intel Pentium G5400
Merlion iRU и организации, системы, технологии, персоны:
|Легостаева Светлана 96 18
|Виноградова Наталья 53 16
|Медведева Елена 14 12
|Андреев Андрей 33 9
|Шпак Василий 279 9
|Виноградов Дмитрий 74 9
|Покровский Иван 136 7
|Абрамов Алексей 54 6
|Зарайский Сергей 24 6
|Ильин Дмитрий 42 5
|Расколов Сергей 43 5
|Сочилин Геннадий 7 5
|Комиссаров Дмитрий 248 4
|Евдокимов Андрей 95 4
|Кочепасов Сергей 13 4
|Верховод Андрей 22 4
|Фоменко Олег 23 4
|Пищулин Артем 4 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Иванов Алексей 163 3
|Воронков Алексей 10 3
|Мельников Алексей 74 3
|Гуськов Антон 44 3
|Низовский Григорий 36 3
|Юсупов Ренат 125 3
|Заренин Андрей 51 3
|Ксенин Алекс 311 3
|Солнцев Игорь 5 3
|Воронецкий Эдуард 47 3
|Крымова Екатерина 9 3
|Анциферов Денис 3 3
|Бочкарев Владимир 14 3
|Степина Татьяна 3 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Силуанов Антон 84 2
|Иванов Борис 64 2
|Родионов Дмитрий 26 2
|Фролов Павел 86 2
|Чеглаков Андрей 63 2
|Кирсанов Алексей 24 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.