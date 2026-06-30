Российский производитель компьютерной техники iRU проводит первый за 10 лет ребрендинг Российский производитель компьютерной техники iRU объявил о ребрендинге — первом масштабном обновлении бренда за последние 10 лет. Компания пересмотрела позиционирование, коммуникационную платформу и визуальную идентичность. Обновление ста

iRU: каждый четвертый пользователь рабочей техники, сталкивающийся с неполадками, теряет более 30 минут в день Российский производитель компьютерной техники iRU представил результаты исследования того, как пользователи оценивают опыт использования рабочих устройств и какие технические проблемы чаще всего мешают им выполнять повседневные задачи. В о

Российский производитель показал оборудование для видеоаналитики и контроля доступа Оборудование для безопасности Российский производитель компьютерной техники для бизнеса iRU представил оборудование для построения ИТ-инфраструктуры систем безопасности. В рамках Securika Moscow 2026 производитель показал сервер iRU Rock G2212IG6 и клиентские устройства, ко

iRU показал сервер для ИТ-инфраструктуры ритейла Сервер для высоконагруженных задач Сервер iRU Rock G2212IG6 рассчитан на высоконагруженные задачи, включая виртуализацию, обработку больших массивов данных и ИИ-нагрузки. В ритейле такие системы могут использоваться для обработки транз

iRU: около 60% компаний уже используют отечественную вычислительную технику Российский производитель компьютерной техники iRU представил результаты исследования об использовании отечественного вычислительного оборудования. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек из разных секторов экономики: 43% работают в

iRu представила промышленный ПК для работы в экстремальных условиях Российский производитель компьютерной техники iRu представил промышленный мини-ПК, предназначенный для использования в отраслях с высокими требованиями к надежности и стабильности работы. Устройство поддерживает гибкую конфигурацию под зад

iRu представил новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации портов под требования заказчика Компания iRu представила новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации

iRu запускает первые 16-дюймовые корпоративные ноутбуки в линейке Tactio Отечественный производитель компьютерной техники iRu расширил линейку офисных устройств Tactio, представив первые в этой серии ноутбуки с диагональю 16 дюймов: iRu Tactio 16ALB и iRu Tactio 16ARB. Ключевой особенностью моделей с

Исследование iRu: пользователи чаще выбирают защиту личных данных, чем физических устройств Российский производитель компьютерной техники iRu изучил, какие функции современных ноутбуков и ПК пользователи считают наиболее значимыми. В исследовании приняли участие более 1,4 тыс. пользователей. Анализ данных показал: большинство пол

iRu представила новые бюджетные клиентские устройства: неттоп Planio 325 и моноблок Planio 235 Российский производитель компьютерной техники компания iRu представила две новые серии устройств начального ценового сегмента — неттоп iRu Pl

iRu: почти половина сотрудников в компаниях работает на технике старше 5 лет Согласно исследованию российского производителя iRu компьютерной техники, возраст корпоративных устройств большинства сотрудников превышает три года — это отметили 77% респондентов. При этом значительная часть пользователей указала, что их у

iRU представила сервер для высокопроизводительных вычислений в корпоративных инфраструктурах Российский производитель компьютерной техники iRU представил сервер iRU Rock G2212IG6. Новая модель относится к классу высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) и предназначена для применения в инфраструктурах, где критична

iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9 Российский производитель компьютерной техники iRU представил обновленную модель компактного неттопа Tactio 525. Устройство сочетает высокую производительность и небольшие габариты, что делает его удобным решением для офисной работы и специ

Исследование iRU: половина пользователей теряли данные из-за работы на личных устройствах По данным исследования российского производителя компьютерной техники iRU, половина пользователей, использующих для работы личную технику, сталкивались с различными проблемами, от потери данных до заражения вирусами. При этом более трети (36%) рабочих файлов хран

iRu представила первый в России моноблок с диагональю 24,5 дюйма Российский производитель компьютерной техники iRu представил новую модель моноблока Tactio 24ID — первое устройство на российском рынке с диагональю экрана 24,5 дюйма. Моноблок оснащен эргономичной металлической подставкой с регулировкой п

«Премьер» перевел серверную ИТ-инфраструктуру на отечественные устройства соемкую платформу управления потребовали отказа от устаревших систем в пользу высокопроизводительного и масштабируемого решения. Основой новой архитектуры стало оборудование российского производителя iRu. До модернизации инфраструктура компании сталкивалась с серьезными ограничениями: сервер работал на пределе возможностей, центральный процессор был загружен на 100%, объем базы данных дости

Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD Российская плата под американский процессор Компания iRU сообщила CNews о выпуске материнских плат A520M и H610M для процессоров AMD и Intel соотв

Модель для сборки: новая линейка продуктов iRU – материнские платы для процессоров AMD и Intel Российский производитель компьютерной техники iRU выходит в новый сегмент рынка, представляя линейку материнских плат моделей A520M и H610M. Компания расширяет свое присутствие в сфере компьютерных комплектующих, ориентируясь на потребност

iRU расширяет сервисную программу: выезд инженера, оперативный ремонт и техническая поддержка. Компания iRU расширяет сервисную программу «iRU Рядом», предлагая бизнесу новые решения для тех

Российский производитель компьютерной техники iRU отмечает рекордный рост в 2024 году Российский производитель компьютерной техники iRU подводит итоги 2024 г, демонстрируя рост продаж в ключевых сегментах. По данным ритейлера «Ситилинк», бренд стал одним из лидеров по продажам, увеличив показатели в категориях моноблоки, не

Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, анонсирует запуск новых серий оборудовани

Начались продажи экономичных и эргономичных ноутбуков iRU Planio Российская компания iRU, производитель компьютерной техники, выпустила в продажу ноутбуки на процессорах Intel N1

В России выпустили мощные, легкие и очень дешевые ноутбуки размером с MacBook Pro 14. Фото Отечественный заменитель MacBook Российская компания iRu сообщила CNews о начале продаж ноутбуков Tactio 14ALH и 14RLH на российском рынке. Обе мо

В продажу поступили ноутбуки представительского уровня iRU Strato 15ALI К отгрузке со складов дистрибутора iRU готова серия ноутбуков Tactio 15ALIс повышенной производительностью и металлическим корпусом. Об этом CNews сообщили представители iRU. Серия Strato 15ALI собрана на подмосковном зав

Ferrum IT Group и iRU оборудовали серверами 1 500 магазинов для одной из крупнейших торговых сетей Ferrum IT Group и iRU оборудовали серверами 1,5 тыс. магазинов для одной из крупнейших торговых сетей. В рамках годового контракта интегратор должен оснастить пять тыс. розничных точек. Об этом CNews сообщили пр

В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15ALG с защитным покрытием на крышке корпуса Серия производительных ноутбуков Tactio 15ALG для широкого круга офисных задач готова к отгрузке со складов iRU. Ноутбуки iRU Tactio 15ALG на производительных процессорах Intel 12 поколения станут подходящим выбором для тех, кому требуются устройства с внушительными характеристиками для интенс

iRU выпустила сервер Rock G2212IG4 для среднего и крупного бизнеса Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, выпустила в продажу новый GPU-оптимизиров

В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15PHС Серия новых ноутбуков iRU Tactio 15PHС для офисной работы готова к отгрузке со складов дистрибутора iRU. Об этом CNews сообщили представители iRU. Ноутбуки iRU Tactio 15PHC на процессорах AMDRyz

Компактные неттопы серии iRU110ALCN поступили в продажу На склады партнеров iRU поступила серия неттопов iRU 110ALCN – полноценных ПК с процессором нового поколения Intel N-серии, предназначенных для работы с базовыми офисными приложениями. Неттоп имеет пассивну

Отечественные моноблоки серии iRU 23ID готовы к отгрузке В продажу поступила новая серия производительных моноблоков iRU 23ID с экраном 23,8 дюйма, предназначенных для офисных задач. Моноблоки созданы на базе процессоров Intel Core 12 поколения и обладают оперативной памятью до 32 ГБ. Об этом CNews сообщили п

iRu представила серверы iRu Rock G на процессорах Intel Xeon Scalable 3 поколения Российский производитель компьютерной техники iRu представил новую серию высокопроизводительных серверов iRu Rock G в исполнении Rack. Серверы iRu Rock G построены на основе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения (Ice La

ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России ООО «Деловой офис», российский производитель компьютерной техники iRU, сообщает о получении заключения Министерства промышленности и торговли России о подтверж

iRU представила новый мини-ПК: Office A310H4TF Российский производитель компьютерной техники iRU предложил рынку новую модель высокопроизводительного компьютера в компактном корпусе объемом 1 литр – iRU Office A310H4TF. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Модель поддер

«Ред ОС» совместима с оборудованием iRU Российский производитель компьютерной техники iRU и отечественный разработчик «Ред софт» провели ряд испытаний с целью создания импортонезависимых решений. В результате подтверждена работоспособность аппаратных продуктов iRU под упр

iRU начала поставлять реестровую компьютерную технику в ритейл Российский производитель компьютеров iRU, компания ООО «Деловой офис», входящая в состав учредителей Консорциума «Вычислительная т

Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» Новые компьютеры iRU собрали на «Байкалах» Российская компания iRU сообщила о готовности к производству

iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M . «Цифровая трансформация, через которую сейчас проходит российское общество, должна иметь в своем базисе отечественные программно-аппаратные комплексы, – сказал Денис Анциферов, технический директор iRu. – Сотрудничество с компанией «Байкал электроникс» поможет нам расширить портфель своих импортонезависимых решений и охватить ещё больший спектр партнеров, которые работают с проектами в го

Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» iRU, российский производитель компьютерной техники, получила сертификат совместимости своей продукции – персональных компьютеров «iRU Опал» – с программным продуктом «Ред ОС» российского разработчика «Ред софт». Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного использования софта и оборудования этих прои

ПК iRU «Опал» включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции iRU сообщила о включении в единый реестр российской радиоэлектронной продукции персональных компьютеров iRU новой линейки «Опал». Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выдало заключение о соответствии ПЭВМ «Опал» требованиям, предъявляемым с 1 января 2020 года к промышленной