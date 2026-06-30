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Merlion iRU Деловой офис

Merlion iRU - Деловой офис

iRU – российский производитель компьютерной техники, основанный в 2002 году. Компания занимается серийным производством высокотехнологичной продукции широкого спектра применения, а также производит компьютерное оборудование индивидуальных спецификаций в соответствии с потребностями заказчиков. Ассортимент продукции iRU включает в себя товары для домашних пользователей, решения для малого, среднего бизнеса и крупных корпораций: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, графические и рабочие станции, серверы любого уровня сложности, системы хранения данных, программно-аппаратные комплексы и телекоммуникационное оборудование

Исследованиями и разработками продукции iRU занимается собственный R&D-центр, позволяющий  создавать кастомизированные продукты и комплексные решения на базе передовых мировых и отечественных технологий.  Продукция разрабатывается и производится в соответствие с мировыми стандартами качества, что подтверждается действующим сертификатом соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

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30.06.2026 Российский производитель компьютерной техники iRU проводит первый за 10 лет ребрендинг

Российский производитель компьютерной техники iRU объявил о ребрендинге — первом масштабном обновлении бренда за последние 10 лет. Компания пересмотрела позиционирование, коммуникационную платформу и визуальную идентичность. Обновление ста
24.06.2026 iRU: каждый четвертый пользователь рабочей техники, сталкивающийся с неполадками, теряет более 30 минут в день

Российский производитель компьютерной техники iRU представил результаты исследования того, как пользователи оценивают опыт использования рабочих устройств и какие технические проблемы чаще всего мешают им выполнять повседневные задачи. В о
30.04.2026 Российский производитель показал оборудование для видеоаналитики и контроля доступа

Оборудование для безопасности Российский производитель компьютерной техники для бизнеса iRU представил оборудование для построения ИТ-инфраструктуры систем безопасности. В рамках Securika Moscow 2026 производитель показал сервер iRU Rock G2212IG6 и клиентские устройства, ко
29.04.2026 iRU показал сервер для ИТ-инфраструктуры ритейла

Сервер для высоконагруженных задач Сервер iRU Rock G2212IG6 рассчитан на высоконагруженные задачи, включая виртуализацию, обработку больших массивов данных и ИИ-нагрузки. В ритейле такие системы могут использоваться для обработки транз
22.04.2026 iRU: около 60% компаний уже используют отечественную вычислительную технику

Российский производитель компьютерной техники iRU представил результаты исследования об использовании отечественного вычислительного оборудования. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек из разных секторов экономики: 43% работают в
04.03.2026 iRu представила промышленный ПК для работы в экстремальных условиях

Российский производитель компьютерной техники iRu представил промышленный мини-ПК, предназначенный для использования в отраслях с высокими требованиями к надежности и стабильности работы. Устройство поддерживает гибкую конфигурацию под зад
17.02.2026 iRu представил новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации портов под требования заказчика

Компания iRu представила новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации
25.12.2025 iRu запускает первые 16-дюймовые корпоративные ноутбуки в линейке Tactio

Отечественный производитель компьютерной техники iRu расширил линейку офисных устройств Tactio, представив первые в этой серии ноутбуки с диагональю 16 дюймов: iRu Tactio 16ALB и iRu Tactio 16ARB. Ключевой особенностью моделей с
11.12.2025 Исследование iRu: пользователи чаще выбирают защиту личных данных, чем физических устройств

Российский производитель компьютерной техники iRu изучил, какие функции современных ноутбуков и ПК пользователи считают наиболее значимыми. В исследовании приняли участие более 1,4 тыс. пользователей. Анализ данных показал: большинство пол
27.11.2025 iRu представила новые бюджетные клиентские устройства: неттоп Planio 325 и моноблок Planio 235

Российский производитель компьютерной техники компания iRu представила две новые серии устройств начального ценового сегмента — неттоп iRu Pl
29.10.2025 iRu: почти половина сотрудников в компаниях работает на технике старше 5 лет

Согласно исследованию российского производителя iRu компьютерной техники, возраст корпоративных устройств большинства сотрудников превышает три года — это отметили 77% респондентов. При этом значительная часть пользователей указала, что их у
18.09.2025 iRU представила сервер для высокопроизводительных вычислений в корпоративных инфраструктурах

Российский производитель компьютерной техники iRU представил сервер iRU Rock G2212IG6. Новая модель относится к классу высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) и предназначена для применения в инфраструктурах, где критична
11.09.2025 iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9

Российский производитель компьютерной техники iRU представил обновленную модель компактного неттопа Tactio 525. Устройство сочетает высокую производительность и небольшие габариты, что делает его удобным решением для офисной работы и специ
04.09.2025 Исследование iRU: половина пользователей теряли данные из-за работы на личных устройствах

По данным исследования российского производителя компьютерной техники iRU, половина пользователей, использующих для работы личную технику, сталкивались с различными проблемами, от потери данных до заражения вирусами. При этом более трети (36%) рабочих файлов хран
07.08.2025 iRu представила первый в России моноблок с диагональю 24,5 дюйма

Российский производитель компьютерной техники iRu представил новую модель моноблока Tactio 24ID — первое устройство на российском рынке с диагональю экрана 24,5 дюйма. Моноблок оснащен эргономичной металлической подставкой с регулировкой п
15.07.2025 «Премьер» перевел серверную ИТ-инфраструктуру на отечественные устройства

соемкую платформу управления потребовали отказа от устаревших систем в пользу высокопроизводительного и масштабируемого решения. Основой новой архитектуры стало оборудование российского производителя iRu. До модернизации инфраструктура компании сталкивалась с серьезными ограничениями: сервер работал на пределе возможностей, центральный процессор был загружен на 100%, объем базы данных дости
04.04.2025 Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD

Российская плата под американский процессор Компания iRU сообщила CNews о выпуске материнских плат A520M и H610M для процессоров AMD и Intel соотв
04.04.2025 Модель для сборки: новая линейка продуктов iRU – материнские платы для процессоров AMD и Intel

Российский производитель компьютерной техники iRU выходит в новый сегмент рынка, представляя линейку материнских плат моделей A520M и H610M. Компания расширяет свое присутствие в сфере компьютерных комплектующих, ориентируясь на потребност
28.03.2025 iRU расширяет сервисную программу: выезд инженера, оперативный ремонт и техническая поддержка.

Компания iRU расширяет сервисную программу «iRU Рядом», предлагая бизнесу новые решения для тех
13.02.2025 Российский производитель компьютерной техники iRU отмечает рекордный рост в 2024 году

Российский производитель компьютерной техники iRU подводит итоги 2024 г, демонстрируя рост продаж в ключевых сегментах. По данным ритейлера «Ситилинк», бренд стал одним из лидеров по продажам, увеличив показатели в категориях моноблоки, не
05.02.2025 Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ

Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, анонсирует запуск новых серий оборудовани
29.01.2025 Начались продажи экономичных и эргономичных ноутбуков iRU Planio

Российская компания iRU, производитель компьютерной техники, выпустила в продажу ноутбуки на процессорах Intel N1
27.12.2024 В России выпустили мощные, легкие и очень дешевые ноутбуки размером с MacBook Pro 14. Фото

Отечественный заменитель MacBook Российская компания iRu сообщила CNews о начале продаж ноутбуков Tactio 14ALH и 14RLH на российском рынке. Обе мо
17.12.2024 В продажу поступили ноутбуки представительского уровня iRU Strato 15ALI

К отгрузке со складов дистрибутора iRU готова серия ноутбуков Tactio 15ALIс повышенной производительностью и металлическим корпусом. Об этом CNews сообщили представители iRU. Серия Strato 15ALI собрана на подмосковном зав
28.11.2024 Ferrum IT Group и iRU оборудовали серверами 1 500 магазинов для одной из крупнейших торговых сетей

Ferrum IT Group и iRU оборудовали серверами 1,5 тыс. магазинов для одной из крупнейших торговых сетей. В рамках годового контракта интегратор должен оснастить пять тыс. розничных точек. Об этом CNews сообщили пр
26.11.2024 В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15ALG с защитным покрытием на крышке корпуса

Серия производительных ноутбуков Tactio 15ALG для широкого круга офисных задач готова к отгрузке со складов iRU. Ноутбуки iRU Tactio 15ALG на производительных процессорах Intel 12 поколения станут подходящим выбором для тех, кому требуются устройства с внушительными характеристиками для интенс
15.11.2024 iRU выпустила сервер Rock G2212IG4 для среднего и крупного бизнеса

Компания iRU, российский производитель компьютерной техники, выпустила в продажу новый GPU-оптимизиров
28.10.2024 В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15PHС

Серия новых ноутбуков iRU Tactio 15PHС для офисной работы готова к отгрузке со складов дистрибутора iRU. Об этом CNews сообщили представители iRU. Ноутбуки iRU Tactio 15PHC на процессорах AMDRyz
24.10.2024 Компактные неттопы серии iRU110ALCN поступили в продажу

На склады партнеров iRU поступила серия неттопов iRU 110ALCN – полноценных ПК с процессором нового поколения Intel N-серии, предназначенных для работы с базовыми офисными приложениями. Неттоп имеет пассивну
23.10.2024 Отечественные моноблоки серии iRU 23ID готовы к отгрузке  

В продажу поступила новая серия производительных моноблоков iRU 23ID с экраном 23,8 дюйма, предназначенных для офисных задач. Моноблоки созданы на базе процессоров Intel Core 12 поколения и обладают оперативной памятью до 32 ГБ. Об этом CNews сообщили п
21.04.2023 iRu представила серверы iRu Rock G на процессорах Intel Xeon Scalable 3 поколения

Российский производитель компьютерной техники iRu представил новую серию высокопроизводительных серверов iRu Rock G в исполнении Rack. Серверы iRu Rock G построены на основе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения (Ice La
26.12.2022 ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России

ООО «Деловой офис», российский производитель компьютерной техники iRU, сообщает о получении заключения Министерства промышленности и торговли России о подтверж
04.08.2022 iRU представила новый мини-ПК: Office A310H4TF

Российский производитель компьютерной техники iRU предложил рынку новую модель высокопроизводительного компьютера в компактном корпусе объемом 1 литр – iRU Office A310H4TF. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Модель поддер
27.04.2022 «Ред ОС» совместима с оборудованием iRU

Российский производитель компьютерной техники iRU и отечественный разработчик «Ред софт» провели ряд испытаний с целью создания импортонезависимых решений. В результате подтверждена работоспособность аппаратных продуктов iRU под упр
26.01.2022 iRU начала поставлять реестровую компьютерную технику в ритейл

Российский производитель компьютеров iRU, компания ООО «Деловой офис», входящая в состав учредителей Консорциума «Вычислительная т
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах»

Новые компьютеры iRU собрали на «Байкалах» Российская компания iRU сообщила о готовности к производству
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M

. «Цифровая трансформация, через которую сейчас проходит российское общество, должна иметь в своем базисе отечественные программно-аппаратные комплексы, – сказал Денис Анциферов, технический директор iRu. – Сотрудничество с компанией «Байкал электроникс» поможет нам расширить портфель своих импортонезависимых решений и охватить ещё больший спектр партнеров, которые работают с проектами в го
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС»

iRU, российский производитель компьютерной техники, получила сертификат совместимости своей продукции – персональных компьютеров «iRU Опал» – с программным продуктом «Ред ОС» российского разработчика «Ред софт». Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного использования софта и оборудования этих прои
22.01.2020 ПК iRU «Опал» включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

iRU сообщила о включении в единый реестр российской радиоэлектронной продукции персональных компьютеров iRU новой линейки «Опал». Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выдало заключение о соответствии ПЭВМ «Опал» требованиям, предъявляемым с 1 января 2020 года к промышленной
01.10.2019 iRU представила новый ПК Corp 312 Slim

iRU представила свою новую модель персонального компьютера iRU Corp 312 Slim. Представленный на выставке ПК базируется на процессоре Intel Pentium G5400

Публикаций - 352, упоминаний - 432

Merlion iRU и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 132
Acer Group - Acer Inc 2776 76
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 74
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 64
HP Inc. 5883 63
Dell EMC 5180 61
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 61
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 55
Samsung Electronics 11065 50
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 48
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 46
Lenovo Group 2447 46
Toshiba Corporation 2980 41
Rover - RoverComputers 423 39
Microsoft Corporation 25775 38
AMD - Advanced Micro Devices 4641 38
Apple Inc 13156 37
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Sony 6739 33
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 31
Nvidia Corp 4002 23
LG Electronics 3735 23
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 22
HP - Hewlett-Packard 3662 21
Huawei 4677 20
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 18
Fujitsu 2105 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 18
ICL ГК - ICL Group 481 15
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Merlion Бюрократ 46 13
K-Systems - К-Системс 140 13
Ростелеком 10948 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 12
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
Белый Ветер 365 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Bork - Борк-Ритейл 45 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Renault Groupe 166 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Ford 435 1
Coca-Cola Company 261 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Русский Холод ГК 3 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 229
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 139
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 133
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 104
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 88
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 86
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 82
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 76
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 67
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 53
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 52
DDR - Double data rate 3083 48
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 43
Моноблок - Monoblock PC 1115 42
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 39
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 37
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 32
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 30
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 30
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 24
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 24
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 24
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 23
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 23
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 23
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 22
Аксессуары 4282 22
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 21
Merlion iRU Stilo - Merlion iRU Tactio - Merlion iRU Planio - Merlion iRU Novia - Merlion iRU Intro - Merlion iRU Ultralight - Merlion iRU Ultraslim - Merlion iRU Patriot - серия ноутбуков 67 61
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 54
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 37
Microsoft Windows 16882 36
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 35
Linux OS 11533 33
Intel Celeron - Серия процессоров 979 32
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 25
Rover - RoverBook 156 20
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 19
Microsoft Windows 2000 8678 19
Merlion iRU Ergo - Merlion iRU Brava - Merlion iRU City - Merlion iRU Corp - настольный ПК 21 19
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 17
IDC PC Quarterly Tracker 23 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Google Android 15244 15
Microsoft Windows 7 2007 14
Intel x86 - архитектура процессора 2151 14
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 13
Microsoft Windows 11 827 13
Microsoft Windows XP 2431 13
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 12
Merlion iRU Strato - Merlion iRU Агат - Merlion iRU Опал - Merlion iRU AIO - серия моноблоков и МФУ 22 12
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 12
Inrel Celeron M 101 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 10
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 10
Ланит - Treolan Irbis 148 10
Microsoft DirectX 723 10
Intel GME чипсет 42 10
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 10
Merlion - MerliOnCloud 41 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 9
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 9
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 9
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 9
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 9
Легостаева Светлана 96 18
Виноградова Наталья 53 16
Медведева Елена 14 12
Андреев Андрей 33 9
Шпак Василий 279 9
Виноградов Дмитрий 74 9
Покровский Иван 136 7
Абрамов Алексей 54 6
Зарайский Сергей 24 6
Ильин Дмитрий 42 5
Расколов Сергей 43 5
Сочилин Геннадий 7 5
Комиссаров Дмитрий 248 4
Евдокимов Андрей 95 4
Кочепасов Сергей 13 4
Верховод Андрей 22 4
Фоменко Олег 23 4
Пищулин Артем 4 4
Мишустин Михаил 787 4
Иванов Алексей 163 3
Воронков Алексей 10 3
Мельников Алексей 74 3
Гуськов Антон 44 3
Низовский Григорий 36 3
Юсупов Ренат 125 3
Заренин Андрей 51 3
Ксенин Алекс 311 3
Солнцев Игорь 5 3
Воронецкий Эдуард 47 3
Крымова Екатерина 9 3
Анциферов Денис 3 3
Бочкарев Владимир 14 3
Степина Татьяна 3 3
Шадаев Максут 1210 3
Силуанов Антон 84 2
Иванов Борис 64 2
Родионов Дмитрий 26 2
Фролов Павел 86 2
Чеглаков Андрей 63 2
Кирсанов Алексей 24 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 270
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 37
Китай - Тайвань 4245 28
Европа 24964 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Япония 13807 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Казахстан - Республика 6048 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Европа Восточная 3138 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Украина 7928 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Армения - Республика 2449 4
Европа Западная 1496 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 3
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 3
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 20 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Польша - Республика 2031 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 77
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 71
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 30
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 26
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 23
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 15
Импортозамещение - параллельный импорт 618 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
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