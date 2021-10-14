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Merlion iRU
Деловой офис


14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 4
01.09.2021 Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК 2
19.04.2021 Производители российской электроники потребовали у властей особые права 1
05.03.2021 Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей 1
16.02.2021 Продажи ПК в России 2020 г. едва не рухнули, но смогли удержаться в плюсе 3
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
12.11.2020 MERLION Digital Day 2020 – мероприятие, которое поможет ответить на вопрос «что делать дальше?» 1
03.11.2020 В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении» 1
02.09.2020 «Булат» концерна «Автоматика» вошла в консорциум производителей вычислительной техники 2
19.08.2020 В России фантастически выросли продажи ПК 1
19.08.2020 Российский рынок ПК во II квартале 2020 г. значительно превзошел ожидания аналитиков 1
09.04.2020 В России создан консорциум производителей вычислительной техники 2
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» 1
05.03.2020 В России рухнули продажи ПК. В топ-5 вендоров перестановки 1
22.01.2020 ПК iRU «Опал» включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции 3
15.01.2020 Astra Linux признана совместимой с защищенными ноутбуками и планшетами Panasonic и Durabook 1
19.12.2019 Власти запретили «Ростелекому» закупать 360 тыс. зарубежных планшетов с российской ОС 2
05.12.2019 В России рухнул рынок ПК. В пятерке лидеров перестановки 1
01.10.2019 iRU представила новый ПК Corp 312 Slim 2
23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 3
11.09.2019 iRU вошла в пятерку лидеров по поставкам настольных ПК 3
03.09.2019 Продажи ноутбуков в России рухнули. Просвета впереди не видно 1
22.08.2019 Компания iRU получила сертификат совместимости своей продукции с операционной системой Лотос 2
13.08.2019 ОС «Роса» получила сертификат совместимости с продукцией iRU 1
16.07.2019 iRu получила сертификат совместимости с системным ПО компании «Роса» 1
05.07.2019 Запуская цифровизацию, в любой момент будьте готовы к перезагрузке 1
29.05.2019 IDC: российский рынок ПК обвалился после трехлетнего подъема 1
15.04.2019 Россияне переходят на хорошие смартфоны с плохих ноутбуков 1
15.04.2019 iRu и «Рэйдикс» совместно разработают СХД 2
21.02.2019 Российский рынок ПК рванул вверх с двойным ускорением 1
11.02.2019 Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic 1
29.11.2018 В России впервые за много лет будут продавать мобильники Panasonic. Пока очень дешевые 1
22.11.2018 На российском рынке ПК сменился лидер 1
28.08.2018 Российский рынок ПК рванул вверх на 22%. В топ-5 лидеров важные перестановки 3
31.05.2018 Российский рынок ПК вырос на четверть 1
29.05.2018 Крупнейший российский дистрибьютор электроники Merlion начал торговать кофе 2
27.02.2018 На российском рынке ПК сменился лидер 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
26.12.2017 iRU представила модульную платформу на базе Intel Computer Card 3

Публикаций - 66, упоминаний - 102

Merlion iRU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1641 23
HP Inc. 2930 20
Merlion - Мерлион 275 20
Acer Group 1372 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 19
Dell EMC 2418 17
Intel Corporation 4198 16
Apple Inc - Эппл Рус 7729 14
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 12
Ситилинк - Citilink 190 11
Microsoft Corporation 11143 11
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 8
Aquarius - Аквариус 209 7
Merlion Бюрократ 21 6
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 269 5
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 5
IBM 3554 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
КНС Групп - Yadro 124 4
DEXP 27 4
Huawei 2733 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Dell Technologies 133 3
Национальные Технологии 23 3
Nokia Corporation 2450 3
Merlion Engineering 10 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Nvidia Corp 2036 3
Элемент ГК - Elementec 49 2
AMD - Advanced Micro Devices 1684 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Samsung Electronics 5714 2
Qualcomm Technologies 1003 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 2
D-Link 190 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 2
Связной ГК 883 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Barclays Capital 16 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпром бурение 9 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
Coca-Cola Company 112 1
GlobalFoundries - GF 67 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Евросеть 890 1
Северсталь ПАО 204 1
Русагро Группа Компаний 139 1
eBay Inc 532 1
Volvo Cars 155 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство РФ 2207 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 5
ARM64 - Архитектура процессора 1019 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 214 3
3G - Стандарт мобильной связи 3748 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 3
DDR - Double data rate 1075 3
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 1
Электроника 64 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Microsoft Windows API 68 1
Kensington lock 119 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 50 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 35 1
Умные платформы 499 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Microsoft Windows 10 6670 15
IDC PC Quarterly Tracker 12 11
Google Android 10751 7
Linux OS 4272 6
Microsoft Windows 7 1662 6
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 5
Microsoft Windows 8 1228 4
Apple iOS 5742 3
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
Nvidia GeForce GTX 2079 3
Microsoft Windows XP 901 3
Intel Celeron - Серия процессоров 259 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
Merlion MerliOnCloud 29 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Chromium - Браузер 166 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 2
Merlion iRU Опал 2 2
Infotecs - ViPNet SafeBoot 9 2
Tizen OS - Linux 215 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 98 2
Microsoft Surface Pro X - Планшет 105 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 89 2
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 2
Apple macOS X 905 2
Microsoft DirectX 328 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 2
Panasonic KX-TU - серия мобильных телефонов 2 2
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 2
Google QuickOffice 38 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Виноградова Наталья 49 15
Виноградов Дмитрий 21 5
Абрамов Алексей 27 4
Ильин Дмитрий 11 3
Кочепасов Сергей 4 3
Родионов Дмитрий 20 2
Кирсанов Алексей 24 2
Шпак Василий 39 2
Чеглаков Андрей 40 2
Кривенко Виталий 15 2
Легостаева Светлана 23 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Огурцов Артем 5 1
Сорокина Татьяна 15 1
Цуприк Василий 7 1
Юсупов Ренат 75 1
Мирин Станислав 3 1
Тараканов Дмитрий 3 1
Левин Борис 26 1
Савюк Виктор 22 1
Симоненко Вячеслав 22 1
Карчев Олег 13 1
Голубев Антон 1 1
Радовский Николай 4 1
Осипов Алексей 12 1
Доброхотов Алексей 8 1
Мангутов Владислав 11 1
Новодворский Алексей 95 1
Левин Леонид 83 1
Кабанов Владимир 174 1
Хасис Лев 96 1
Евдокимов Андрей 54 1
Касперский Евгений 218 1
Иванов Алексей 76 1
Силуанов Антон 52 1
Бургов Владимир 9 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Басов Алексей 79 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Михайлов Сергей 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - Красногорск 106 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Казахстан - Республика 2646 1
Москва - Красная площадь 23 1
Донбасс 25 1
Казахстан - Алматы 265 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - Волгоград 543 1
Украина 3389 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Япония 2808 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Смоленск 239 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Китай - Тайвань 595 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Республика Крым 626 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
Русский язык 991 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 2
VAD - Value Added Distribution 17 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
Всероссийская перепись населения 31 1
ESD - Electronic Software Distribution 10 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Forbes - Форбс 442 3
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
IDC - International Data Corporation 2728 21
IDC Russia - IDC Россия 115 14
Gartner 2196 9
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
TrendForce 48 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Mercury Research 19 1
Merlion IT Solutions Summit 9 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Merlion Digital Day 1 1
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