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Консорциум ПОПСБ АНО Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Производители противопожарных ИT-систем: Национальный режим в госзакупках не работает 4
05.12.2024 В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты 7

Публикаций - 2, упоминаний - 11

Консорциум ПОПСБ АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Eaton 70 1
Тензор 113 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Furuno Electric - Фуруно Еврус 16 1
Ростех - Автоматика Концерн 1676 1
Schneider Electric 581 1
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Honeywell Esser 4 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
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Азия - Азиатский регион 5626 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 177067.
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