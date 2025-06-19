Получите все материалы CNews по ключевому слову
Консорциум ПОПСБ АНО Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Производители противопожарных ИT-систем: Национальный режим в госзакупках не работает 4
|05.12.2024
|В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты 7
Консорциум ПОПСБ АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Сыртланов Искандер 1 1
|Шпак Василий 244 1
|Власов Алексей 18 1
|Камышанский Сергей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 2
|Европа 24414 1
|Азия - Азиатский регион 5626 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.