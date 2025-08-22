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Eaton
СОБЫТИЯ
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|22.08.2025
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Уволенный программист сломал сервер работодателя цифровой «бомбой замедленного действия». Посадили на четыре года
Предательство программиста Программист, ранее трудившийся в американской машиностроительной компании Eaton, приговорен к четырем годам лишения свободы за внедрение вредоносного ПО в компьютерную сеть бывшего работодателя, пишет The Register. Карьера 55-летнего Дэвиса Лу (Davis Lu) в Eaton
|01.11.2021
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Eaton запускает линейно-интерактивные ИБП нового поколения – 5PX Gen2
Компания Eaton объявила о запуске нового поколения линейно-интерактивных источников бесперебойного питания (ИБП). Разработанный с учетом эффективности и гибкости ИБП Eaton 5PX Gen2 обеспечивает с
|06.08.2021
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Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей
ИБП с двойным преобразованием — они обеспечивают мгновенный переход с основной электросети к работе от аккумулятора без разрыва синусоиды на выходе. В том числе и такие устройства выпускает компания Eaton, которая работает на рынке уже более ста лет. В 1911 году ее основатель Джозеф Итон вложил деньги в разработку новой идеи – заднего моста грузового автомобиля на зубчатом приводе. С тех п
|06.04.2021
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Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2
приборов на случай отсутствия электроэнергии. Батареи и служат аварийным источником энергии, позволяя спокойно сохранить все данные и вовремя сообщить коллегам о переносе конференции. Все устройства Eaton 3S Gen2 – это как раз ИБП резервного типа, которые легко защитят от перепадов напряжения компьютер, роутер, монитор, игровую консоль и другую цифровую технику. Производитель предлагает не
|24.12.2020
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Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2
Eaton представила второе поколение источника бесперебойного питания (ИБП) Eaton 93PM. Модульная масштабируемая конструкция устройства позволяет наращивать мощность и защиту электропитания в соответствии с потребностями бизнеса — и это при самой низкой общей стоимости
|02.03.2020
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OCS Distribution и Eaton объявили о начале сотрудничества
ии, направленной на обеспечение комплексного подхода в проектах любой сложности в соответствии с постоянно возрастающими требованиями наших заказчиков», – сказала Елена Миронова, генеральный директор Eaton в России и Казахстане. «Компания Eaton помогает решать своим клиентам сложные проблемы в сфере управления энергией. OCS помогает региональным компаниям развивать бизнес с лучшими м
|07.08.2017
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Продажи Eaton в I квартале превысили $5 млрд
Компания Eaton объявила о том, что чистая и операционная прибыль на акцию во II квартале 2017 г. составили $1,15. Чистая прибыль на акцию во II квартале 2017 г. увеличилась на 7% по сравнению с аналогич
|13.06.2017
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Решение Eaton снизило простой производства на заводе BASF в Германии
ущенной 25 лет назад транспортно-загрузочной системы благодаря SmartWire-DT появилась возможность снимать показания с каждого электродвигателя и обеспечивать взаимосвязь с автоматами защиты двигателя Eaton. Это позволило организовать профилактическое техническое обслуживание и сократить количество аварийных ситуаций. В случае замыкания затронутые двигатели могут быть деактивированы в управл
|01.06.2017
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Eaton и футбольный клуб «Манчестер Сити» договорились о партнерстве в области энергосбережения
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о том, что стала официальным партнером британского футбольного клуба «Манчестер Сити» в области бытового аккумулирования энергии.
|15.05.2017
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Eaton представила обновленный пускатель PowerXL DE11 с шиной CANopen
сти применения энергоэффективных решений во многих сегментах машиностроения, обеспечив простое и экономичное соответствие европейскому энергетическому стандарту.Главной особенностью нового устройства Eaton является его возможность регулировать переменную скорость вращения для устройств низких мощностей: будучи похожим на контактор или пускатель электродвигателя, он также обладает опцией вст
|27.04.2017
|Eaton представила командные и сигнальные устройства RMQ Flat Design для компактных пространств
|19.04.2017
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Eaton представила ИБП 9PHD для защиты электропитания в экстремальных условиях эксплуатации
окий КПД (97-99%) и простоту при вводе его в эксплуатацию, что позволит предприятиям оптимизировать эксплуатационные расходы, не подвергнув риску надёжность и безопасность своих энергосистем. Решение Eaton было представлено в рамках электротехнической выставки «Электро-2017».По оценкам экспертов, проблемы с некачественным электропитанием ежегодно обходятся промышленному и деловому сообществ
|10.08.2016
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Eaton и ЭТМ заключили соглашение о сотрудничестве
Eaton, эксперт в области управления энергией, подписала соглашение о дистрибуции с компанией ЭТМ. Отныне в продуктовом портфеле компании будет присутствовать широкий спектр электротехнических решений Eaton для распределения энергии, включая модульную технику, оборудование для автоматизации, а также однофазные ИБП для разных сфер применения. «Мы ожидаем, что это сотрудничество даст высокие р
|07.06.2016
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ПО Eaton Intelligent Power Manager теперь интегрируется с VMware vRealize Operations
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о запуске программного обеспечения Intelligent Power Manager версии 1.52, которое можно интегрировать с платформой VMware vRealize
|15.02.2016
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Eaton представила суперконденсаторы для ИБП — средство резервного электроснабжения для кратковременных рабочих циклов
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергии, разработала комплексную систему резервного энергоснабжения, где вместо аккумуляторных батарей используются суперконденсаторы собственного пр
|01.02.2016
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Татьяна Фантаева назначена гендиректором Eaton в России и Казахстане
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о назначении Татьяны Фантаевой на позицию генерального директора Eaton в России и Казахстане. Она вступила в новую должност
|01.09.2015
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Татьяна Фантаева возглавила направление «Качественное электропитание и электроника» Eaton в России
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о назначении Татьяны Фантаевой на должность руководителя направления «Качественное электропитание и электроника» в России. На данн
|27.07.2015
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Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, выпустила новую версию программного обе
|23.07.2015
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Eaton представила новые модели стоечных блоков распределения электроэнергии
Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, пополнила свою линейку блоков распределения электроэнергии (ePDU) новыми моделями, оснащенными розетками с измерением мощности (Metered outlet), пе
|20.07.2015
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Крейг Арнольд назначен на пост президента и главного операционного директора Eaton
Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, объявила о ряде перестановок в высшем руководстве в связи с ожидаемым выходом на пенсию председателя совета директоров и генерального директора ком
|25.03.2015
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Eaton и «Балтэнергомаш» представят решения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, совместно с партнерской компанией «Балтэнергомаш» (входит в холдинг NRG Group) представит электротехнические решения среднего напряжения дл
|11.03.2015
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Большой театр оснащен системой бесперебойного электропитания на базе решений Eaton
Компания Eaton сообщила об оснащении Большого театра системой бесперебойного электропитания. Проект реализовала компания «Копитан-дем», партнер Eaton по использованию источников бесперебойного пи
|05.03.2015
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Eaton и RadiusGroup договорились о сотрудничестве
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о сотрудничестве с системным интегратором RadiusGroup. Партнерство призвано обеспечить качественное обслуживание потребностей игро
|06.02.2015
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Eaton выиграла контракт на поставку ИБП для круизных судов Meyer Werft
Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, объявила о заключении контракта с немецкой судостроительной компанией Meyer Werft. Судостроительная компания выбрала источники бесперебойного питан
|04.02.2015
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Eaton представила систему BreakerVisu для управления распределением энергии
Компания Eaton представила экономичное решение для управления распределением электроэнергии, объединив программное обеспечение (ПО) BreakerVisu с дисплеем. Система BreakerVisu способна отображать на цве
|03.02.2015
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Eaton создала систему электропитания офисного центра «Уралсиба» в Москве
Компания Eaton обеспечила бесперебойное электропитание серверных помещений и рабочих мест в офисном центре банка «Уралсиб». Для данного объекта были выбраны статические ИБП Eaton серии 9355 и 939
|15.12.2014
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Eaton поставит ИБП для ЦОДа BSTelecom
Руководство компании BSTelecom приняло решение установить ИБП компании Eaton в третьем зале ЦОДа, открытие которого запланировано на 2015 г. Об этом CNews сообщили в Eaton. На сегодняшний день ИБП Eaton Power Xpert 9395 функционируют в двух залах ЦОД
|10.12.2014
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Eaton представила новый ИБП Power Xpert 9395P
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, представила ИБП Power Xpert 9395P со сниженной «общей стоимостью владения» (TCO), который был разработан на базе предыдущей модели 9395, бе
|30.10.2014
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Eaton представила систему Pro-FX для комплексного управления мобильной техникой
Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, представила новую продуктовую линейку P
|17.03.2014
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Консорциум GreenDataNet получил грант в размере 2,9 млн евро на разработку технологий повышения энергоэффективности ЦОДов
производители, пользователи и ученые, на развитие новых технологий, предназначенных для создания более высокоэффективных и интеллектуальных центров обработки данных. Об этом CNews сообщили в компании Eaton в России. Как рассказали в компании, проект GreenDataNet возглавляет Eaton. Работа будет осуществляться совместно с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL), компаниями Ni
|14.03.2014
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Предприятие Eaton в Швейцарии станет научно-исследовательским центром по разработке решений для ЦОДов
Компания Eaton объявила об инвестициях в развитие своего предприятия в Ле Лье (Швейцария), которое будет трансформировано в высокотехнологичный научно-исследовательский центр. Главной задачей нового цен
|05.02.2014
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Eaton увеличила операционную прибыль в четвертом квартале 2013 г. на 63%
Компания Eaton, предоставляющая решения для управления энергией, подвела итоги своей работы за четвертый квартал и весь 2013 г. Операционная прибыль компании в четвертом квартале составила $516 млн (без
|17.12.2012
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Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager для платформы VMware vSphere 5.1
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о выпуске обновленной версии программного обеспечения Intelligent Power Manager для мониторинга и управления устройствами питания в ИТ-инфраструктуре и центрах обработки данных (
|30.10.2012
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Легкие коммерческие автомобили ГАЗ будут оснащаться дифференциалом ELocker от Eaton
«Группа ГАЗ» и многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявили о начале производства легких коммерческих автомобилей «ГАЗель Бизнес» и «Соболь Бизнес» с электрическим блокируемым дифференциалом ELocker, который позволяет существенно повысить
|28.05.2012
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Eaton покупает поставщика электротехнического оборудования Cooper Industries за $11,8 млрд
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton и поставщик электротехнического оборудования Cooper Industries объявили о заключении со
|30.03.2012
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Eaton открыла первый в России учебно-демонстрационный центр
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton открыла учебно-демонстрационный центр в Москве, который стал первым в России. Центр позволяет ознакомиться с полным спектром решений Eaton в области управления энергией с помощью с
|27.01.2012
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Объем продаж Eaton в 2011 г. увеличился на 17%
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила результаты своей работы в 2011 г. В ушедшем году объем продаж компании достиг $16 млрд, что на 17% больше чем в 2010 г. Чистая прибыль составила $1,35 млрд, что на 45% больше, че
|12.09.2011
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Продажи российского офиса Eaton за 8 месяцев 2011 г. выросли на 45%
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton провела Юбилейный партнерский форум, приуроченный к 100-летию компании. На форуме были подведены итоги работы российского офиса за год, прошедший с прошлого форума, объявлены результаты з
|17.06.2011
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Eaton назначила руководителя электротехнического сектора в российском офисе
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о назначении Романа Сучкова на должность руководителя электротехнического сектора в российском офисе. Сучков будет работать в Москве и подчиняться непосредственно генеральному ди
|17.06.2011
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Глава Eaton впервые посетил Россию
14 июня Москву с первым визитом посетил Александр М. (Сэнди) Катлер, председатель правления и главный управляющий директор многоотраслевой промышленной корпорации Eaton. С целью развития бизнеса в России Катлер выступил перед партнерами и представителями бизнес-сообщества в Американской торговой палате. Во время своего пребывания в Москве Сэнди Катлер та
Eaton и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
|Ануфриев Игорь 7 7
|Cutler Alexander - Катлер Александр 4 4
|Brisson Cyrille - Бриссон Сирилл 4 4
|Шпак Василий 279 2
|Власов Алексей 20 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Кулаков Павел 29 2
|Симоненко Вячеслав 44 2
|Беспалов Александр 15 2
|Фантаева Татьяна 6 2
|Сучков Роман 2 2
|Бурочкин Алексей 2 2
|Arnold Craig - Арнольд Крейг 2 2
|Солдатов Алексей 104 1
|Ефименко Евгений 11 1
|Morgan Bryn - Брин Морган 2 1
|Бобровников Борис 104 1
|Хала Илья 49 1
|Наместников Юрий 40 1
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Яшин Андрей 12 1
|Косилов Михаил 17 1
|Зотов Дмитрий 8 1
|Клешнин Дмитрий 7 1
|Киреев Иван 40 1
|Соколов Илья 4 1
|Семенова Ирина 43 1
|Миронова Елена 8 1
|Афанасьев Денис 77 1
|Рассказов Сергей 41 1
|Чирков Тарас 13 1
|Новиков Виктор 2 1
|Боярков Федор 26 1
|Богомолов Андрей 21 1
|Лебедев Павел 36 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Филь Иван 7 1
|Друженец Мария 1 1
|Еременко Алексей 8 1
|N+1 - Издание 188 2
|РБК Daily 91 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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