Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Eaton
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 271
Eaton упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1828 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Бобровников Борис 86 1
|Зотов Дмитрий 6 1
|Клешнин Дмитрий 4 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Миронова Елена 7 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Друженец Мария 1 1
|Рублев Алексей 2 1
|Беспалов Александр 2 1
|Катлер Александр 2 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766751, в очереди разбора - 670438.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766751, в очереди разбора - 670438.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru