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Eaton


06.04.2021 Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2 2
24.12.2020 Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2 6
02.03.2020 OCS Distribution и Eaton объявили о начале сотрудничества 5
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 1
26.09.2018 Введена в эксплуатацию система гарантированного электроснабжения для Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 1
13.09.2017 На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд 3
07.08.2017 Продажи Eaton в I квартале превысили $5 млрд 2
13.06.2017 Решение Eaton снизило простой производства на заводе BASF в Германии 5
01.06.2017 Eaton и футбольный клуб «Манчестер Сити» договорились о партнерстве в области энергосбережения 8
15.05.2017 Eaton представила обновленный пускатель PowerXL DE11 с шиной CANopen 4
27.04.2017 Eaton представила командные и сигнальные устройства RMQ Flat Design для компактных пространств 1
19.04.2017 Eaton представила ИБП 9PHD для защиты электропитания в экстремальных условиях эксплуатации 3
08.12.2016 Nissan начал революцию в «умной энергетике» 3
30.08.2016 Softprom by ERC открыла новое направление бизнеса — Distribution Solutions 1
10.08.2016 Eaton и ЭТМ заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.06.2016 «Газпром» закупает компьютерный «зоопарк» почти на полмиллиарда 1
07.06.2016 ПО Eaton Intelligent Power Manager теперь интегрируется с VMware vRealize Operations 9
15.02.2016 Eaton представила суперконденсаторы для ИБП — средство резервного электроснабжения для кратковременных рабочих циклов 7
01.02.2016 Татьяна Фантаева назначена гендиректором Eaton в России и Казахстане 6
16.10.2015 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1
01.09.2015 Татьяна Фантаева возглавила направление «Качественное электропитание и электроника» Eaton в России 4
27.07.2015 Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5 6
23.07.2015 Eaton представила новые модели стоечных блоков распределения электроэнергии 8
20.07.2015 Крейг Арнольд назначен на пост президента и главного операционного директора Eaton 23
25.03.2015 Eaton и «Балтэнергомаш» представят решения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей 3
11.03.2015 Большой театр оснащен системой бесперебойного электропитания на базе решений Eaton 8
05.03.2015 Eaton и RadiusGroup договорились о сотрудничестве 8
06.02.2015 Eaton выиграла контракт на поставку ИБП для круизных судов Meyer Werft 7
04.02.2015 Eaton представила систему BreakerVisu для управления распределением энергии 1
03.02.2015 Eaton создала систему электропитания офисного центра «Уралсиба» в Москве 7
17.12.2014 Как интернет вещей меняет мир 1
15.12.2014 Eaton поставит ИБП для ЦОДа BSTelecom 7
10.12.2014 Eaton представила новый ИБП Power Xpert 9395P 7
10.12.2014 В России появились отечественные ИБП 1
30.10.2014 Eaton представила систему Pro-FX для комплексного управления мобильной техникой 5
17.03.2014 Консорциум GreenDataNet получил грант в размере 2,9 млн евро на разработку технологий повышения энергоэффективности ЦОДов 5
14.03.2014 Предприятие Eaton в Швейцарии станет научно-исследовательским центром по разработке решений для ЦОДов 12
05.02.2014 Eaton увеличила операционную прибыль в четвертом квартале 2013 г. на 63% 6
05.06.2013 В российских ИТ задумываются о кризисе 1

Публикаций - 56, упоминаний - 271

Eaton упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 4
Verysell - Верисел 93 2
Google LLC 7168 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Huber+Suhner 6 1
Softprom by ERC 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 18 1
Merlion - Мерлион 275 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Крок 1221 1
Lenovo Group 1641 1
АФК Система ПАО 997 1
Samsung Electronics 5714 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Eltex - Элтекс 71 1
Legrand 47 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Schneider Electric 409 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Западной Сибири 1 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager 6 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
Opera - Браузер 637 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Eaton ESS - Eaton Energy Saver System 1 1
Eaton G - серия ИБП 1 1
Eaton HotSync 4 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1828 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Бобровников Борис 86 1
Зотов Дмитрий 6 1
Клешнин Дмитрий 4 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Миронова Елена 7 1
Рудычева Наталья 81 1
Друженец Мария 1 1
Рублев Алексей 2 1
Беспалов Александр 2 1
Катлер Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Германия - Федеративная Республика 3664 5
Казахстан - Республика 2646 4
Европа 3781 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Восточная Европа 1688 3
Индия - Республика 2181 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Япония 2808 1
Россия - Астрахань 242 1
Украина 3389 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Железногорск 52 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
CNews Analytics 1991 1
МТС Телеком Идея 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766751, в очереди разбора - 670438.
Создано именных указателей - 46354.
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