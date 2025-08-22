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Eaton

Eaton

СОБЫТИЯ

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22.08.2025 Уволенный программист сломал сервер работодателя цифровой «бомбой замедленного действия». Посадили на четыре года

Предательство программиста Программист, ранее трудившийся в американской машиностроительной компании Eaton, приговорен к четырем годам лишения свободы за внедрение вредоносного ПО в компьютерную сеть бывшего работодателя, пишет The Register. Карьера 55-летнего Дэвиса Лу (Davis Lu) в Eaton

01.11.2021 Eaton запускает линейно-интерактивные ИБП нового поколения – 5PX Gen2

Компания Eaton объявила о запуске нового поколения линейно-интерактивных источников бесперебойного питания (ИБП). Разработанный с учетом эффективности и гибкости ИБП Eaton 5PX Gen2 обеспечивает с
06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей

ИБП с двойным преобразованием — они обеспечивают мгновенный переход с основной электросети к работе от аккумулятора без разрыва синусоиды на выходе.  В том числе и такие устройства выпускает компания Eaton, которая работает на рынке уже более ста лет. В 1911 году ее основатель Джозеф Итон вложил деньги в разработку новой идеи – заднего моста грузового автомобиля на зубчатом приводе. С тех п
06.04.2021 Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

приборов на случай отсутствия электроэнергии. Батареи и служат аварийным источником энергии, позволяя спокойно сохранить все данные и вовремя сообщить коллегам о переносе конференции. Все устройства Eaton 3S Gen2 – это как раз ИБП резервного типа, которые легко защитят от перепадов напряжения компьютер, роутер, монитор, игровую консоль и другую цифровую технику. Производитель предлагает не
24.12.2020 Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2

Eaton представила второе поколение источника бесперебойного питания (ИБП) Eaton 93PM. Модульная масштабируемая конструкция устройства позволяет наращивать мощность и защиту электропитания в соответствии с потребностями бизнеса — и это при самой низкой общей стоимости
02.03.2020 OCS Distribution и Eaton объявили о начале сотрудничества

ии, направленной на обеспечение комплексного подхода в проектах любой сложности в соответствии с постоянно возрастающими требованиями наших заказчиков», – сказала Елена Миронова, генеральный директор Eaton в России и Казахстане. «Компания Eaton помогает решать своим клиентам сложные проблемы в сфере управления энергией. OCS помогает региональным компаниям развивать бизнес с лучшими м
07.08.2017 Продажи Eaton в I квартале превысили $5 млрд

Компания Eaton объявила о том, что чистая и операционная прибыль на акцию во II квартале 2017 г. составили $1,15. Чистая прибыль на акцию во II квартале 2017 г. увеличилась на 7% по сравнению с аналогич
13.06.2017 Решение Eaton снизило простой производства на заводе BASF в Германии

ущенной 25 лет назад транспортно-загрузочной системы благодаря SmartWire-DT появилась возможность снимать показания с каждого электродвигателя и обеспечивать взаимосвязь с автоматами защиты двигателя Eaton. Это позволило организовать профилактическое техническое обслуживание и сократить количество аварийных ситуаций. В случае замыкания затронутые двигатели могут быть деактивированы в управл
01.06.2017 Eaton и футбольный клуб «Манчестер Сити» договорились о партнерстве в области энергосбережения

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о том, что стала официальным партнером британского футбольного клуба «Манчестер Сити» в области бытового аккумулирования энергии.

15.05.2017 Eaton представила обновленный пускатель PowerXL DE11 с шиной CANopen

сти применения энергоэффективных решений во многих сегментах машиностроения, обеспечив простое и экономичное соответствие европейскому энергетическому стандарту.Главной особенностью нового устройства Eaton является его возможность регулировать переменную скорость вращения для устройств низких мощностей: будучи похожим на контактор или пускатель электродвигателя, он также обладает опцией вст
27.04.2017 Eaton представила командные и сигнальные устройства RMQ Flat Design для компактных пространств
19.04.2017 Eaton представила ИБП 9PHD для защиты электропитания в экстремальных условиях эксплуатации

окий КПД (97-99%) и простоту при вводе его в эксплуатацию, что позволит предприятиям оптимизировать эксплуатационные расходы, не подвергнув риску надёжность и безопасность своих энергосистем. Решение Eaton было представлено в рамках электротехнической выставки «Электро-2017».По оценкам экспертов, проблемы с некачественным электропитанием ежегодно обходятся промышленному и деловому сообществ
10.08.2016 Eaton и ЭТМ заключили соглашение о сотрудничестве

Eaton, эксперт в области управления энергией, подписала соглашение о дистрибуции с компанией ЭТМ. Отныне в продуктовом портфеле компании будет присутствовать широкий спектр электротехнических решений Eaton для распределения энергии, включая модульную технику, оборудование для автоматизации, а также однофазные ИБП для разных сфер применения. «Мы ожидаем, что это сотрудничество даст высокие р
07.06.2016 ПО Eaton Intelligent Power Manager теперь интегрируется с VMware vRealize Operations

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о запуске программного обеспечения Intelligent Power Manager версии 1.52, которое можно интегрировать с платформой VMware vRealize
15.02.2016 Eaton представила суперконденсаторы для ИБП — средство резервного электроснабжения для кратковременных рабочих циклов

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергии, разработала комплексную систему резервного энергоснабжения, где вместо аккумуляторных батарей используются суперконденсаторы собственного пр
01.02.2016 Татьяна Фантаева назначена гендиректором Eaton в России и Казахстане

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о назначении Татьяны Фантаевой на позицию генерального директора Eaton в России и Казахстане. Она вступила в новую должност
01.09.2015 Татьяна Фантаева возглавила направление «Качественное электропитание и электроника» Eaton в России

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о назначении Татьяны Фантаевой на должность руководителя направления «Качественное электропитание и электроника» в России. На данн
27.07.2015 Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, выпустила новую версию программного обе
23.07.2015 Eaton представила новые модели стоечных блоков распределения электроэнергии

Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, пополнила свою линейку блоков распределения электроэнергии (ePDU) новыми моделями, оснащенными розетками с измерением мощности (Metered outlet), пе
20.07.2015 Крейг Арнольд назначен на пост президента и главного операционного директора Eaton

Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, объявила о ряде перестановок в высшем руководстве в связи с ожидаемым выходом на пенсию председателя совета директоров и генерального директора ком
25.03.2015 Eaton и «Балтэнергомаш» представят решения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, совместно с партнерской компанией «Балтэнергомаш» (входит в холдинг NRG Group) представит электротехнические решения среднего напряжения дл
11.03.2015 Большой театр оснащен системой бесперебойного электропитания на базе решений Eaton

Компания Eaton сообщила об оснащении Большого театра системой бесперебойного электропитания. Проект реализовала компания «Копитан-дем», партнер Eaton по использованию источников бесперебойного пи
05.03.2015 Eaton и RadiusGroup договорились о сотрудничестве

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о сотрудничестве с системным интегратором RadiusGroup. Партнерство призвано обеспечить качественное обслуживание потребностей игро
06.02.2015 Eaton выиграла контракт на поставку ИБП для круизных судов Meyer Werft

Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, объявила о заключении контракта с немецкой судостроительной компанией Meyer Werft. Судостроительная компания выбрала источники бесперебойного питан
04.02.2015 Eaton представила систему BreakerVisu для управления распределением энергии

Компания Eaton представила экономичное решение для управления распределением электроэнергии, объединив программное обеспечение (ПО) BreakerVisu с дисплеем. Система BreakerVisu способна отображать на цве
03.02.2015 Eaton создала систему электропитания офисного центра «Уралсиба» в Москве

Компания Eaton обеспечила бесперебойное электропитание серверных помещений и рабочих мест в офисном центре банка «Уралсиб». Для данного объекта были выбраны статические ИБП Eaton серии 9355 и 939
15.12.2014 Eaton поставит ИБП для ЦОДа BSTelecom

Руководство компании BSTelecom приняло решение установить ИБП компании Eaton в третьем зале ЦОДа, открытие которого запланировано на 2015 г. Об этом CNews сообщили в Eaton. На сегодняшний день ИБП Eaton Power Xpert 9395 функционируют в двух залах ЦОД
10.12.2014 Eaton представила новый ИБП Power Xpert 9395P

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, представила ИБП Power Xpert 9395P со сниженной «общей стоимостью владения» (TCO), который был разработан на базе предыдущей модели 9395, бе
30.10.2014 Eaton представила систему Pro-FX для комплексного управления мобильной техникой

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, представила новую продуктовую линейку P
17.03.2014 Консорциум GreenDataNet получил грант в размере 2,9 млн евро на разработку технологий повышения энергоэффективности ЦОДов

производители, пользователи и ученые, на развитие новых технологий, предназначенных для создания более высокоэффективных и интеллектуальных центров обработки данных. Об этом CNews сообщили в компании Eaton в России. Как рассказали в компании, проект GreenDataNet возглавляет Eaton. Работа будет осуществляться совместно с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL), компаниями Ni
14.03.2014 Предприятие Eaton в Швейцарии станет научно-исследовательским центром по разработке решений для ЦОДов

Компания Eaton объявила об инвестициях в развитие своего предприятия в Ле Лье (Швейцария), которое будет трансформировано в высокотехнологичный научно-исследовательский центр. Главной задачей нового цен
05.02.2014 Eaton увеличила операционную прибыль в четвертом квартале 2013 г. на 63%

Компания Eaton, предоставляющая решения для управления энергией, подвела итоги своей работы за четвертый квартал и весь 2013 г. Операционная прибыль компании в четвертом квартале составила $516 млн (без
17.12.2012 Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager для платформы VMware vSphere 5.1

Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о выпуске обновленной версии программного обеспечения Intelligent Power Manager для мониторинга и управления устройствами питания в ИТ-инфраструктуре и центрах обработки данных (
30.10.2012 Легкие коммерческие автомобили ГАЗ будут оснащаться дифференциалом ELocker от Eaton

«Группа ГАЗ» и многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявили о начале производства легких коммерческих автомобилей «ГАЗель Бизнес» и «Соболь Бизнес» с электрическим блокируемым дифференциалом ELocker, который позволяет существенно повысить
28.05.2012 Eaton покупает поставщика электротехнического оборудования Cooper Industries за $11,8 млрд

Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton и поставщик электротехнического оборудования Cooper Industries объявили о заключении со
30.03.2012 Eaton открыла первый в России учебно-демонстрационный центр

Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton открыла учебно-демонстрационный центр в Москве, который стал первым в России. Центр позволяет ознакомиться с полным спектром решений Eaton в области управления энергией с помощью с
27.01.2012 Объем продаж Eaton в 2011 г. увеличился на 17%

Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила результаты своей работы в 2011 г. В ушедшем году объем продаж компании достиг $16 млрд, что на 17% больше чем в 2010 г. Чистая прибыль составила $1,35 млрд, что на 45% больше, че
12.09.2011 Продажи российского офиса Eaton за 8 месяцев 2011 г. выросли на 45%

Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton провела Юбилейный партнерский форум, приуроченный к 100-летию компании. На форуме были подведены итоги работы российского офиса за год, прошедший с прошлого форума, объявлены результаты з
17.06.2011 Eaton назначила руководителя электротехнического сектора в российском офисе

Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о назначении Романа Сучкова на должность руководителя электротехнического сектора в российском офисе. Сучков будет работать в Москве и подчиняться непосредственно генеральному ди
17.06.2011 Глава Eaton впервые посетил Россию

14 июня Москву с первым визитом посетил Александр М. (Сэнди) Катлер, председатель правления и главный управляющий директор многоотраслевой промышленной корпорации Eaton. С целью развития бизнеса в России Катлер выступил перед партнерами и представителями бизнес-сообщества в Американской торговой палате. Во время своего пребывания в Москве Сэнди Катлер та

Публикаций - 80, упоминаний - 84

Eaton и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 614 14
Huawei 4676 7
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 6
Broadcom - VMware 2610 6
Microsoft Corporation 25775 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
HP Inc. 5883 4
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 4
Legrand 82 4
Eaton - Tripp Lite 16 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
Merlion - Ippon 54 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 3
Riello 10 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
Toshiba Corporation 2980 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Тензор 173 2
Emerson 95 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Powercom - Пауэрком 76 2
Google LLC 12688 2
Quest Software 44 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 2
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 2
TDK 112 2
GreenDataNet Консорциум 2 2
Сонет Текнолоджис - Sonet Technologies 8 2
Chloride Group PLC 18 2
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 24 2
Furuno Electric - Фуруно Еврус 17 2
WESCO - Anixter 7 2
Samsung Electronics 11064 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
Daikin Industries 64 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Интеко 19 1
Citi - Citibank 158 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
БалтЭнергоМаш 2 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Восход ПМЗ - Павловский машиностроительный завод 1 1
Кондратьев Центр - Центр управленческих Инноваций имени Н.Д. Кондратьева 1 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
Гидромаш 3 1
Meyer Werft 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
UPS 216 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Eaton G - серия ИБП 4 4
Eaton HotSync 23 4
Broadcom - VMware Ready 27 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 3
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Apple iPhone 6 4861 3
Broadcom - VMware vSphere 614 3
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 2
Broadcom - VMware Site Recovery 17 2
Broadcom - VMware Solutions Exchange 8 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Eaton ESS - Eaton Energy Saver System 2 2
HP Scanjet 29 2
Eaton VMMS - Eaton Variable Module Management 2 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 17 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 1
Eaton - Tripp Lite - SmartOnline - серия ИБП 3 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Oxygen ЦОД 5 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 23 1
Nissan Leaf - электромобиль 57 1
GAiA-X - европейская облачная система 54 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Hikvision Ellipse 3 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 14 1
Ануфриев Игорь 7 7
Cutler Alexander - Катлер Александр 4 4
Brisson Cyrille - Бриссон Сирилл 4 4
Шпак Василий 279 2
Власов Алексей 20 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Кулаков Павел 29 2
Симоненко Вячеслав 44 2
Беспалов Александр 15 2
Фантаева Татьяна 6 2
Сучков Роман 2 2
Бурочкин Алексей 2 2
Arnold Craig - Арнольд Крейг 2 2
Солдатов Алексей 104 1
Ефименко Евгений 11 1
Morgan Bryn - Брин Морган 2 1
Бобровников Борис 104 1
Хала Илья 49 1
Наместников Юрий 40 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Яшин Андрей 12 1
Косилов Михаил 17 1
Зотов Дмитрий 8 1
Клешнин Дмитрий 7 1
Киреев Иван 40 1
Соколов Илья 4 1
Семенова Ирина 43 1
Миронова Елена 8 1
Афанасьев Денис 77 1
Рассказов Сергей 41 1
Чирков Тарас 13 1
Новиков Виктор 2 1
Боярков Федор 26 1
Богомолов Андрей 21 1
Лебедев Павел 36 1
Рудычева Наталья 95 1
Филь Иван 7 1
Друженец Мария 1 1
Еременко Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
Европа 24964 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Казахстан - Республика 6048 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Нидерланды 3746 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Индия - Bharat 5869 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Сингапур - Республика 1953 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Америка Южная 884 2
Канада 5081 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 2
США - Аризона 549 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 123 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 9
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Импортозамещение - параллельный импорт 618 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Литий - Lithium - химический элемент 663 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
VAD - Value Added Distribution 141 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 50 2
N+1 - Издание 188 2
РБК Daily 91 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
ITResearch 123 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Pepperdine University - Университет Пеппердайна 1 1
NTU - Nottingham Trent University - Университет Ноттингем Трент 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МТС - Телеком Идея 51 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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