Уволенный программист сломал сервер работодателя цифровой «бомбой замедленного действия». Посадили на четыре года Предательство программиста Программист, ранее трудившийся в американской машиностроительной компании Eaton, приговорен к четырем годам лишения свободы за внедрение вредоносного ПО в компьютерную сеть бывшего работодателя, пишет The Register. Карьера 55-летнего Дэвиса Лу (Davis Lu) в Eaton

Eaton запускает линейно-интерактивные ИБП нового поколения – 5PX Gen2 Компания Eaton объявила о запуске нового поколения линейно-интерактивных источников бесперебойного питания (ИБП). Разработанный с учетом эффективности и гибкости ИБП Eaton 5PX Gen2 обеспечивает с

Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей ИБП с двойным преобразованием — они обеспечивают мгновенный переход с основной электросети к работе от аккумулятора без разрыва синусоиды на выходе. В том числе и такие устройства выпускает компания Eaton, которая работает на рынке уже более ста лет. В 1911 году ее основатель Джозеф Итон вложил деньги в разработку новой идеи – заднего моста грузового автомобиля на зубчатом приводе. С тех п

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2 приборов на случай отсутствия электроэнергии. Батареи и служат аварийным источником энергии, позволяя спокойно сохранить все данные и вовремя сообщить коллегам о переносе конференции. Все устройства Eaton 3S Gen2 – это как раз ИБП резервного типа, которые легко защитят от перепадов напряжения компьютер, роутер, монитор, игровую консоль и другую цифровую технику. Производитель предлагает не

Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2 Eaton представила второе поколение источника бесперебойного питания (ИБП) Eaton 93PM. Модульная масштабируемая конструкция устройства позволяет наращивать мощность и защиту электропитания в соответствии с потребностями бизнеса — и это при самой низкой общей стоимости

OCS Distribution и Eaton объявили о начале сотрудничества ии, направленной на обеспечение комплексного подхода в проектах любой сложности в соответствии с постоянно возрастающими требованиями наших заказчиков», – сказала Елена Миронова, генеральный директор Eaton в России и Казахстане. «Компания Eaton помогает решать своим клиентам сложные проблемы в сфере управления энергией. OCS помогает региональным компаниям развивать бизнес с лучшими м

Продажи Eaton в I квартале превысили $5 млрд Компания Eaton объявила о том, что чистая и операционная прибыль на акцию во II квартале 2017 г. составили $1,15. Чистая прибыль на акцию во II квартале 2017 г. увеличилась на 7% по сравнению с аналогич

Решение Eaton снизило простой производства на заводе BASF в Германии ущенной 25 лет назад транспортно-загрузочной системы благодаря SmartWire-DT появилась возможность снимать показания с каждого электродвигателя и обеспечивать взаимосвязь с автоматами защиты двигателя Eaton. Это позволило организовать профилактическое техническое обслуживание и сократить количество аварийных ситуаций. В случае замыкания затронутые двигатели могут быть деактивированы в управл

Eaton и футбольный клуб «Манчестер Сити» договорились о партнерстве в области энергосбережения Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о том, что стала официальным партнером британского футбольного клуба «Манчестер Сити» в области бытового аккумулирования энергии.

Eaton представила обновленный пускатель PowerXL DE11 с шиной CANopen сти применения энергоэффективных решений во многих сегментах машиностроения, обеспечив простое и экономичное соответствие европейскому энергетическому стандарту.Главной особенностью нового устройства Eaton является его возможность регулировать переменную скорость вращения для устройств низких мощностей: будучи похожим на контактор или пускатель электродвигателя, он также обладает опцией вст

Eaton представила ИБП 9PHD для защиты электропитания в экстремальных условиях эксплуатации окий КПД (97-99%) и простоту при вводе его в эксплуатацию, что позволит предприятиям оптимизировать эксплуатационные расходы, не подвергнув риску надёжность и безопасность своих энергосистем. Решение Eaton было представлено в рамках электротехнической выставки «Электро-2017».По оценкам экспертов, проблемы с некачественным электропитанием ежегодно обходятся промышленному и деловому сообществ

Eaton и ЭТМ заключили соглашение о сотрудничестве Eaton, эксперт в области управления энергией, подписала соглашение о дистрибуции с компанией ЭТМ. Отныне в продуктовом портфеле компании будет присутствовать широкий спектр электротехнических решений Eaton для распределения энергии, включая модульную технику, оборудование для автоматизации, а также однофазные ИБП для разных сфер применения. «Мы ожидаем, что это сотрудничество даст высокие р

ПО Eaton Intelligent Power Manager теперь интегрируется с VMware vRealize Operations Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о запуске программного обеспечения Intelligent Power Manager версии 1.52, которое можно интегрировать с платформой VMware vRealize

Eaton представила суперконденсаторы для ИБП — средство резервного электроснабжения для кратковременных рабочих циклов Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергии, разработала комплексную систему резервного энергоснабжения, где вместо аккумуляторных батарей используются суперконденсаторы собственного пр

Татьяна Фантаева назначена гендиректором Eaton в России и Казахстане Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о назначении Татьяны Фантаевой на позицию генерального директора Eaton в России и Казахстане. Она вступила в новую должност

Татьяна Фантаева возглавила направление «Качественное электропитание и электроника» Eaton в России Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о назначении Татьяны Фантаевой на должность руководителя направления «Качественное электропитание и электроника» в России. На данн

Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5 Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, выпустила новую версию программного обе

Eaton представила новые модели стоечных блоков распределения электроэнергии Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, пополнила свою линейку блоков распределения электроэнергии (ePDU) новыми моделями, оснащенными розетками с измерением мощности (Metered outlet), пе

Крейг Арнольд назначен на пост президента и главного операционного директора Eaton Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, объявила о ряде перестановок в высшем руководстве в связи с ожидаемым выходом на пенсию председателя совета директоров и генерального директора ком

Eaton и «Балтэнергомаш» представят решения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, совместно с партнерской компанией «Балтэнергомаш» (входит в холдинг NRG Group) представит электротехнические решения среднего напряжения дл

Большой театр оснащен системой бесперебойного электропитания на базе решений Eaton Компания Eaton сообщила об оснащении Большого театра системой бесперебойного электропитания. Проект реализовала компания «Копитан-дем», партнер Eaton по использованию источников бесперебойного пи

Eaton и RadiusGroup договорились о сотрудничестве Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о сотрудничестве с системным интегратором RadiusGroup. Партнерство призвано обеспечить качественное обслуживание потребностей игро

Eaton выиграла контракт на поставку ИБП для круизных судов Meyer Werft Компания Eaton, эксперт в области управления энергией, объявила о заключении контракта с немецкой судостроительной компанией Meyer Werft. Судостроительная компания выбрала источники бесперебойного питан

Eaton представила систему BreakerVisu для управления распределением энергии Компания Eaton представила экономичное решение для управления распределением электроэнергии, объединив программное обеспечение (ПО) BreakerVisu с дисплеем. Система BreakerVisu способна отображать на цве

Eaton создала систему электропитания офисного центра «Уралсиба» в Москве Компания Eaton обеспечила бесперебойное электропитание серверных помещений и рабочих мест в офисном центре банка «Уралсиб». Для данного объекта были выбраны статические ИБП Eaton серии 9355 и 939

Eaton поставит ИБП для ЦОДа BSTelecom Руководство компании BSTelecom приняло решение установить ИБП компании Eaton в третьем зале ЦОДа, открытие которого запланировано на 2015 г. Об этом CNews сообщили в Eaton. На сегодняшний день ИБП Eaton Power Xpert 9395 функционируют в двух залах ЦОД

Eaton представила новый ИБП Power Xpert 9395P Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, представила ИБП Power Xpert 9395P со сниженной «общей стоимостью владения» (TCO), который был разработан на базе предыдущей модели 9395, бе

Eaton представила систему Pro-FX для комплексного управления мобильной техникой Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, представила новую продуктовую линейку P

Консорциум GreenDataNet получил грант в размере 2,9 млн евро на разработку технологий повышения энергоэффективности ЦОДов производители, пользователи и ученые, на развитие новых технологий, предназначенных для создания более высокоэффективных и интеллектуальных центров обработки данных. Об этом CNews сообщили в компании Eaton в России. Как рассказали в компании, проект GreenDataNet возглавляет Eaton. Работа будет осуществляться совместно с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL), компаниями Ni

Предприятие Eaton в Швейцарии станет научно-исследовательским центром по разработке решений для ЦОДов Компания Eaton объявила об инвестициях в развитие своего предприятия в Ле Лье (Швейцария), которое будет трансформировано в высокотехнологичный научно-исследовательский центр. Главной задачей нового цен

Eaton увеличила операционную прибыль в четвертом квартале 2013 г. на 63% Компания Eaton, предоставляющая решения для управления энергией, подвела итоги своей работы за четвертый квартал и весь 2013 г. Операционная прибыль компании в четвертом квартале составила $516 млн (без

Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager для платформы VMware vSphere 5.1 Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о выпуске обновленной версии программного обеспечения Intelligent Power Manager для мониторинга и управления устройствами питания в ИТ-инфраструктуре и центрах обработки данных (

Легкие коммерческие автомобили ГАЗ будут оснащаться дифференциалом ELocker от Eaton «Группа ГАЗ» и многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявили о начале производства легких коммерческих автомобилей «ГАЗель Бизнес» и «Соболь Бизнес» с электрическим блокируемым дифференциалом ELocker, который позволяет существенно повысить

Eaton покупает поставщика электротехнического оборудования Cooper Industries за $11,8 млрд Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton и поставщик электротехнического оборудования Cooper Industries объявили о заключении со

Eaton открыла первый в России учебно-демонстрационный центр Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton открыла учебно-демонстрационный центр в Москве, который стал первым в России. Центр позволяет ознакомиться с полным спектром решений Eaton в области управления энергией с помощью с

Объем продаж Eaton в 2011 г. увеличился на 17% Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила результаты своей работы в 2011 г. В ушедшем году объем продаж компании достиг $16 млрд, что на 17% больше чем в 2010 г. Чистая прибыль составила $1,35 млрд, что на 45% больше, че

Продажи российского офиса Eaton за 8 месяцев 2011 г. выросли на 45% Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton провела Юбилейный партнерский форум, приуроченный к 100-летию компании. На форуме были подведены итоги работы российского офиса за год, прошедший с прошлого форума, объявлены результаты з

Eaton назначила руководителя электротехнического сектора в российском офисе Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о назначении Романа Сучкова на должность руководителя электротехнического сектора в российском офисе. Сучков будет работать в Москве и подчиняться непосредственно генеральному ди