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Ефименко Евгений


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Форс» и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничестве 1
20.06.2023 ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам 1
26.10.2022 Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать 1
14.09.2022 ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
09.07.2019 «Форс» и «Юнидата» договорились о сотрудничестве в сфере управления данными 1
26.06.2019 Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС» 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
27.09.2018 Рынок ИТ в госсекторе готовится к всеобщей цифровизации 2
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 1
27.09.2017 Что ждет рынок ИТ в госсекторе в ближайшие годы 2

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Ефименко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 651 10
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 6
Softline - Софтлайн 2988 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1471 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 3
Ростелеком 9948 2
Восход ФГБУ НИИ 658 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
Код Безопасности 651 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 159 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 2
Крок - Croc 1785 2
ФОРС Телеком 15 2
ФОРС Дистрибуция 38 2
Visiology - Визиолоджи 75 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
ИКС 338 1
8492 1
Информзащита 791 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Галактика - Корпорация 1480 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
АйТи 1383 1
АМДтехнологии 31 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 100 1
Ramax - Рамакс 117 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 150 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7614 2
Росагролизинг 10 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Газпром ПАО 1369 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 2
Федеральное казначейство России 1816 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 241 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53011 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68278 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20803 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2255 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11421 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29121 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21858 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31950 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 587 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7682 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10599 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11753 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 2
Data Governance - Руководство данными 134 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3022 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3822 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2254 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15041 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9560 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10684 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5521 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2111 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 711 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8889 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21212 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 389 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5592 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8382 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 240 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9673 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4162 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 217 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 284 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 346 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
Visiology ИАС BI-платформа 36 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3301 1
FreePik 1145 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
Копейкин Алексей 16 2
Морлок Александр 15 2
Оголь Елена 24 2
Бобровников Борис 104 2
Богомолов Андрей 21 2
Коковин Леонид 5 2
Голосов Алексей 21 2
Кузнецов Сергей 156 1
Бровко Василий 53 1
Новикова Елена 89 1
Витоженц Александр 7 1
Никифоров Николай 1136 1
Путин Владимир 3247 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Шувалов Игорь 85 1
Скворцова Вероника 69 1
Дбар Федор 39 1
Стрельцов Андрей 61 1
Гайзатуллина Дина 2 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Волотовская Елена 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 149311 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44261 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3098 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4073 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1181 1
Европа 24392 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 830 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52686 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4050 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9132 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30225 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49294 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8235 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6878 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1372 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3006 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19267 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5995 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5727 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3384 2
Льготы - Льготные кредиты 148 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1381 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 404 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2557 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1115 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3206 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3097 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5251 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10192 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 575 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2185 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3306 4
IDC - International Data Corporation 4921 1
CNews Fast рейтинг 46 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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