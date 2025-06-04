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Ефименко Евгений
УПОМИНАНИЯ
Ефименко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Копейкин Алексей 16 2
|Морлок Александр 15 2
|Оголь Елена 24 2
|Бобровников Борис 104 2
|Богомолов Андрей 21 2
|Коковин Леонид 5 2
|Голосов Алексей 21 2
|Кузнецов Сергей 156 1
|Бровко Василий 53 1
|Новикова Елена 89 1
|Витоженц Александр 7 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Путин Владимир 3247 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Дбар Федор 39 1
|Стрельцов Андрей 61 1
|Гайзатуллина Дина 2 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Волотовская Елена 39 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 1
|ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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