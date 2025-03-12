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Visiology ИАС BI-платформа



12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
09.12.2024 Подтверждена совместимость BI-платформы Visiology и операционной системы «Ред ОС 8» 2
04.12.2024 BI-платформа Visiology 3.10 совместима с ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor SE 3
29.11.2024 Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад» 1
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1
27.06.2024 Без BPM-системы никуда. Опыт масштабной цифровизации бизнес-процессов в российской ИТ-компании 1
24.06.2024 «DатаРу Консалтинг» предложит своим заказчикам BI-платформу Visiology 2
29.06.2023 AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения 1
11.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве 2
13.04.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology 2
02.12.2022 ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл» 4
25.10.2022 Axenix и Visiology подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.07.2022 Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
16.05.2022 Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект 1
20.04.2022 R-Style Softlab объявила о запуске программы импортозамещения в сфере банковского ПО 1
15.04.2022 Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ 2
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
08.06.2021 «Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
01.06.2021 Информационно-аналитическая платформа Visiology внедрена в штаб-квартире РМК 1
28.04.2021 Visiology запускает бесплатные тест-драйвы аналитической платформы 1
26.11.2020 Подтверждена совместимость коннектора ATK BIView к «1С» и аналитической платформы Visiology 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
19.05.2020 «Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве 1
22.04.2020 Представлена аналитическая платформа Visiology версии 2.16 1
11.03.2020 «Крок» стал партнером Visiology 1
06.12.2019 «Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
19.08.2019 Аналитическая платформа Visiology совместима с РЕД ОС 1
26.06.2019 Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС» 1
18.10.2018 Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0 2
24.05.2018 «ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology 2
24.01.2018 Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux 1
15.12.2017 Аналитическая платформа Visiology 2.0 включена в реестр отечественного ПО 1
07.11.2017 Visiology представила мобильное приложение для своей аналитической платформы 1
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику 1
23.08.2017 Polymedia представила решение для анализа предпочтений и активности людей 1
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1

Публикаций - 36, упоминаний - 50

Visiology ИАС BI-платформа и организации, системы, технологии, персоны:

Visiology - Визиолоджи 74 33
Polymedia - Полимедиа 140 11
8356 4
SAP SE 5311 3
Крок - Croc 1780 2
Telegram Group 2103 2
Comindware - Колловэар 160 2
Ред Софт - Red Soft 754 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 2
Salesforce.com - Tableau Software 112 2
Qlik - QlikTech 160 2
Biocad - Биокад 82 1
Yandex - Яндекс 7547 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 227 1
Addreality - Эддреалити 45 1
АТК Консультационная группа 53 1
K2 - К2РУ - SourceCode 94 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 220 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 825 1
Navicon - Навикон 293 1
Microsoft Corporation 24746 1
Softline - Софтлайн 2900 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
Accenture plc 682 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 169 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
Oracle Corporation 6740 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 27 1
ICL ГК 396 1
KrIT - КРИТ 27 1
ST - Системные технологии 66 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
SAS Institute 980 1
Saprun - Сапран групп 52 1
MicroStrategy 64 1
ЭнергоДата - EnergoData 20 1
Merlion - Мерлион 826 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Спортмастер - Sportmaster 178 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 269 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7464 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 201 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
Газпром ПАО 1354 1
Capital Group 73 1
Evermount Capital Group - Эвермаунт Капитал Груп 4 1
IKEA - ИКЕА 158 1
Biocodex - Биокодекс 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4266 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2951 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6018 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4814 29
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5448 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6736 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11350 10
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1197 8
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 294 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12139 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24497 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3227 6
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 299 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25732 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4397 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3635 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2186 4
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 538 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10447 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 635 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1250 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3048 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9538 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3998 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 400 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11276 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1077 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1274 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5531 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12699 2
Visiology ViQube - СУБД 12 11
Visiology Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 11 8
Microsoft Office 3780 6
Google Android 14157 5
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 207 5
Apple iOS 7903 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 4
Linux OS 10124 3
Python - высокоуровневый язык программирования 970 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 997 2
C# - C Sharp - Язык программирования 336 2
Visiology ViXtract 2 2
Rakuten Viber 630 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 651 1
Microsoft Graph 12 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
Microsoft Access 60 1
ELMA BPM 34 1
АТК BIView 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Microsoft Office Excel 1211 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 878 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Server Edition 7 1
Google Play - Google Store - Android Market 3323 1
Apple - App Store 2917 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 1
JavaScript - JS - язык программирования 1210 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 15 1
Docker - Платформа распределённых приложений 346 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 269 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Forms - Google Формы 63 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
Polymedia - Flipbox 9 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
Вахмянин Иван 30 17
Новикова Елена 89 4
Никитин Алексей 30 4
Ишеев Игорь 6 2
Прокопенко Константин 14 2
Садовенко Илья 65 1
Холинов Андрей 18 1
Лебедев Владимир 70 1
Михеев Дмитрий 40 1
Галеев Сергей 33 1
Чаплинская Светлана 8 1
Некрасова Татьяна 4 1
Чепакин Андрей 26 1
Давыдкина Мария 2 1
Соколов Павел 14 1
Бычков Николай 11 1
Люкманов Степан 3 1
Новожилов Алексей 20 1
Рустамов Рустам 424 1
Спаринапти Антон 16 1
Ефименко Евгений 10 1
Белостоцкий Сергей 10 1
Ковалева Ирина 5 1
Лямин Алексей 13 1
Аверина Мария 24 1
Гаврилова Елена 5 1
Степанюк Михаил 68 1
Якупов Марат 1 1
Азизов Ирек 5 1
Расколов Сергей 43 1
Порецкий Олег 10 1
Френкель Лев 51 1
Чеханков Кирилл 12 1
Позняков Дмитрий 4 1
Синьков Кирилл 43 1
Николаев Александр 35 1
Гавриленко Александр 21 1
Ильин Никита 1 1
Соловей Юлия 1 1
Чернецова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17633 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1918 2
Казахстан - Республика 5596 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2286 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2961 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2005 2
Россия - СФО - Новосибирск 4368 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 493 1
Россия - СФО - Омская область 688 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 713 1
Европа 21861 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 905 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 652 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3120 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 565 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3166 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 1
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 9 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1529 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 556 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1170 1
Беларусь - Минск 641 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 10
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13844 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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