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Visiology ИАС BI-платформа
Visiology ИАС BI-платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Вахмянин Иван 30 17
|Новикова Елена 89 4
|Никитин Алексей 30 4
|Ишеев Игорь 6 2
|Прокопенко Константин 14 2
|Садовенко Илья 65 1
|Холинов Андрей 18 1
|Лебедев Владимир 70 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Галеев Сергей 33 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Некрасова Татьяна 4 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Давыдкина Мария 2 1
|Соколов Павел 14 1
|Бычков Николай 11 1
|Люкманов Степан 3 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Рустамов Рустам 424 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Ефименко Евгений 10 1
|Белостоцкий Сергей 10 1
|Ковалева Ирина 5 1
|Лямин Алексей 13 1
|Аверина Мария 24 1
|Гаврилова Елена 5 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Якупов Марат 1 1
|Азизов Ирек 5 1
|Расколов Сергей 43 1
|Порецкий Олег 10 1
|Френкель Лев 51 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Позняков Дмитрий 4 1
|Синьков Кирилл 43 1
|Николаев Александр 35 1
|Гавриленко Александр 21 1
|Ильин Никита 1 1
|Соловей Юлия 1 1
|Чернецова Ольга 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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