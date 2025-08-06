Visiology и «Ред Софт» объявили о совместимости Visiology 3 с «Ред ОС М»

Компании Visiology и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость BI-платформы Visiology 3 и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколе испытаний и сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Новая версия Visiology 3 — BI-платформа с нативной поддержкой DAX, ClickHouse и расширенными возможностями моделирования данных. Благодаря этому решение обеспечивает минимальный порог входа для аналитиков и максимальную скорость переноса существующих и создания новых аналитических практик даже на больших объемах данных. Продукты Visiology позволяют клиентам использовать широкий спектр данных и контролировать состояние любых аспектов деятельности организации. Комбинация программных решений с программами обучения и экспертной поддержкой в сфере data-driven management помогают заказчикам Visiology принимать оперативные и обоснованные управленческие решения на основе данных в реальном времени.

Аналитическая платформа Visiology внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также обладает сертификатом ФСТЭК для использования в информационных системах с повышенными требованиями к ИБ.

«Совместимость с «Ред ОС М» подтверждает нашу готовность к работе в новых технологических условиях и усиливает позицию Visiology как универсальной BI-платформы для российского рынка. Мы считаем важным развивать экосистему решений, которые отвечают требованиям безопасности, совместимости и реальной бизнес-эффективности. Поддержка мобильной ОС расширяет сценарии использования нашей платформы и делает аналитические инструменты доступными в любом формате», — сказал руководитель отдела интеграции Visiology Александр Николаев.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу с отечественными СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.