Разделы

ПО Софт
|

Visiology и «Ред Софт» объявили о совместимости Visiology 3 с «Ред ОС М»

Компании Visiology и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость BI-платформы Visiology 3 и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколе испытаний и сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Новая версия Visiology 3 — BI-платформа с нативной поддержкой DAX, ClickHouse и расширенными возможностями моделирования данных. Благодаря этому решение обеспечивает минимальный порог входа для аналитиков и максимальную скорость переноса существующих и создания новых аналитических практик даже на больших объемах данных. Продукты Visiology позволяют клиентам использовать широкий спектр данных и контролировать состояние любых аспектов деятельности организации. Комбинация программных решений с программами обучения и экспертной поддержкой в сфере data-driven management помогают заказчикам Visiology принимать оперативные и обоснованные управленческие решения на основе данных в реальном времени.

Аналитическая платформа Visiology внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также обладает сертификатом ФСТЭК для использования в информационных системах с повышенными требованиями к ИБ.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

«Совместимость с «Ред ОС М» подтверждает нашу готовность к работе в новых технологических условиях и усиливает позицию Visiology как универсальной BI-платформы для российского рынка. Мы считаем важным развивать экосистему решений, которые отвечают требованиям безопасности, совместимости и реальной бизнес-эффективности. Поддержка мобильной ОС расширяет сценарии использования нашей платформы и делает аналитические инструменты доступными в любом формате», — сказал руководитель отдела интеграции Visiology Александр Николаев.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу с отечественными СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Max должен быть у всех. Российский госмессенджер принудительно установят на все новые смартфоны. Опрос

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще