Алена Гаева, перинатальный центр КБР: Мы научили врачей доверять «цифре»

Цифровизация здравоохранения меняет подход к ведению беременности и родовспоможению. Сегодня это не просто электронные карты, а целая экосистема — от телемедицинских консультаций до систем прогнозирования рисков на основе искусственного интеллекта. О том, как Перинатальный центр Минздрава КБР выстраивает свою цифровую архитектуру, в интервью рассказала главный врач Алена Гаева.

CNews: Когда ваш центр начал внедрять цифровые технологии?

Алена Гаева: Наш путь в цифровизацию начался в 2015 году с внедрения региональной медицинской информационной системы (РМИС). Первым шагом стало создание электронной регистратуры — системы электронной записи на прием в консультативно-диагностическое отделение (поликлиники). Это позволило разгрузить телефонные линии и регистратуру, сделав запись удобнее для пациентов. Параллельно мы перешли к ведению электронных медицинских карт, отказавшись от бумажных носителей для внутреннего документооборота. С октября 2021 года мы работаем в региональном сегменте ЕГИСЗ на базе «ЕЦП.МИС».

Ключевую системообразующую роль во всех цифровых процессах сыграла единая медицинская информационная система — она внедрялась одновременно во всех организациях региона и стала для нас не просто программой, а цифровым фундаментом, объединившим все сервисы в единую экосистему.

Алена Гаева: Введение электронной карты кардинально изменило рабочий процесс

CNews: Как изменилась работа врачей? С какими трудностями столкнулись?

Алена Гаева: Введение электронной карты кардинально изменило рабочий процесс. Вся история наблюдения за беременной стала доступна в одном месте: обменная карта, результаты УЗИ, анализов, скринингов — врачу больше не нужно листать бумажную историю. Благодаря интеграции с первичным звеном мы видим полную историю пациентки еще до ее поступления в стационар, если она состояла на учете в нашем регионе. Это особенно важно при экстренной госпитализации.

Однако на начальном этапе трудностей было много. Во-первых, психологическое неприятие: врачам приходилось параллельно вести бумажную и электронную документацию. Во-вторых, были организационные проблемы, связанные с разрозненностью отделений. Пациент поступает в приёмное, затем родильное и послеродовое отделения, но врачи могли вносить записи только в те подразделения, где они официально числились сотрудниками. Врачи, дежурившие по всему стационару, не имели такой возможности.

Дополнительную сложность создавало отсутствие СНИЛС у новорождённых. Врачи отделения не могли подписать электронную историю, так как у детей ещё нет СНИЛС. При этом нам приходилось дублировать информацию — вести и электронную, и бумажную историю (для страховых компаний ОМС, согласий и некоторых анализов, например, на ВИЧ, где требуется бумажный штрих-код).

Несмотря на сложности, со временем персонал оценил удобство: вся информация обновляется в режиме реального времени, риск потери или путаницы документов практически исключен.

CNews: Опишите «цифровой портрет» вашего центра: сколько специалистов, компьютеров и как выстроена ИТ-поддержка?

Алена Гаева: В перинатальном центре работает более 300 сотрудников. Компьютерный парк — более 200 машин, на которых установлена отечественная операционная система. Все врачи используют АРМ.

ИТ-поддержка обеспечивается командой из четырех специалистов, которые постоянно находятся на территории центра. Они тесно взаимодействуют с региональным центром общественного здоровья (ЦОЗМАИТ) и службой поддержки и готовы оперативно прийти на помощь при возникновении технических проблем. Заявки принимаются через портал, электронную почту или телефон, что позволяет быстро решать проблемы на местах, будь то недоступность электронной карты или невозможность отсканировать штрих-код.

CNews: Одной из важнейших задач для перинатального центра является обмен данными с женскими консультациями, родильными домами, детскими стационарами и станцией скорой помощи…

Алена Гаева: Интеграция с первичным звеном здравоохранения — одна из ключевых задач центра. Благодаря единой региональной МИС обеспечивается бесшовный обмен данными между женскими консультациями, родильными домами, детскими стационарами и скорой помощью. Мы получаем электронные направления на госпитализацию, сохранение беременности или консультативно-диагностический приём прямо в системе.

Если пациентка зарегистрирована в нашем регионе, мы имеем доступ к её медицинской истории и получаем всю необходимую информацию моментально, не дожидаясь бумажных носителей. Это позволяет видеть полную картину течения беременности и состояния новорожденного.

CNews: Как внедрение лабораторной информационной системы повлияло на скорость и качество диагностики?

Алена Гаева: Внедрение «ЕЦП.ЛИС» стало одним из самых эффективных шагов в цифровизации нашего центра. Это полностью изменило работу лаборатории: результаты анализов из аппаратов автоматически поступают в систему и мгновенно передаются лечащему врачу, исключая бумажный этап.

Полностью исключены ошибки ручного ввода и идентификации. При поступлении анализа сканируется штрих-код, система автоматически валидирует результат и маршрутизирует его к нужному пациенту.

Мы также закупили специальное оборудование, которое интегрируется с РМИС. Часть старого оборудования пока требует ручного ввода данных, но мы стремимся к полной автоматизации, так как это критически важно для предотвращения ошибок и путаницы.

CNews: Какие цифровые услуги уже доступны вашим пациентам?

Алена Гаева: В личном кабинете на портале Госуслуг пациентки могут видеть всю электронную медицинскую документацию, созданную во время пребывания в центре.

В поликлинике реализована система предварительной записи на прием. Перед визитом в центр пациентки заполняют краткий чек-лист симптомов, что позволяет врачу определить срочность приема и оптимизировать расписание.

Для упрощения коммуникации в приемном отделении и на постах в отделениях размещены QR-коды. Сканируя их, пациенты могут круглосуточно получать ответы на вопросы не медицинского характера в удобных мессенджерах, что снимает нагрузку на врачей. На сайте центра работает форма обратной связи, где будущие пациентки получают ответы на все вопросы, связанные с госпитализацией.

Прямо в здании перинатального центра работает МФЦ, где можно оформить документы на новорожденного. Мы планируем расширить услугу, пригласив сотрудника ЗАГС для выдачи свидетельства о рождении и СНИЛС в одном окне.

Кроме того, на территории центра расположены кафе, салон красоты, комната психологической разгрузки для пациентов и персонала, а также «Школа материнства» для будущих родителей и освященная часовня. Мы также сотрудничаем с МВД и МЧС: проводим обучающие занятия на тренажерах по безопасной перевозке младенцев.

CNews: Расскажите о вашем опыте проведения дистанционных консультаций.

Алена Гаева: Центр активно использует телемедицинские консультации на всех уровнях. Мы проводим ТМК с федеральными центрами, включая НМИЦ им. Кулакова, Алмазовский центр, Санкт-Петербургский педиатрический институт и другие специализированные центры — в зависимости от патологии. Это позволяет нам получить экспертное мнение федеральных специалистов, что критически важно для принятия решений по сложным клиническим случаям. Консультант видит на экране не только данные пациента, но и результаты УЗИ, получая полную картину состояния в реальном времени.

Сейчас наши врачи предложили закупить специальную платформу для трансляции экрана с данными пациентки во время консультаций с районами, что сделает их более наглядными.

Для проведения консультаций «врач-врач» в МИС мы создали несколько служб для разделения потока пациентов при направлении их от женских консультаций. Также практикуем модель «врач-пациент» через мессенджер МАКС.

CNews: Использует ли ваш центр системы ИИ? Как эти инструменты помогают врачам в принятии решений?

Алена Гаева: Да, технологии ИИ уже активно используются в нашей работе. Первоначально искусственный интеллект использовался на уровне первичной медицинской помощи, сейчас мы расширили их применение на стационарное звено.

Система анализирует совокупность данных из электронной карты: анамнез, результаты анализов, маркеры течения беременности. На основе этого алгоритмы автоматически рассчитывают риски развития осложнений и направляют оповещение лечащему врачу. Например, система может предсказать высокий риск внутриутробного развития плода по комбинации косвенных признаков задолго до появления клинических симптомов. Это позволяет нам своевременно принять превентивные меры и повысить безопасность для матери и ребёнка.

CNews: Что стало самым главным результатом цифровизации для вашего центра?

Алена Гаева: Цифровизация обеспечила управляемость, безопасность и прозрачность. Клиника из набора слабосвязанных отделений превратилась в единый механизм. Это коснулось всех участников. Для врачей — это экономия времени и мощный клинический инструмент. Несмотря на первоначальный период адаптации, персонал получил онлайн-доступ к полной истории пациента, избежав необходимости искать документы в архиве или бегать с бумагами по этажам. Вся информация вносится в систему на месте и сразу становится доступна коллегам в других отделениях.

Для пациентов — это непрерывность заботы. Пациент перестает быть пассивным объектом, чьи бумаги носят из кабинета в кабинет. Он становится активным участником процесса, имея доступ к своим данным, возможность оперативной записи и контроля. Это меняет саму философию оказания помощи.

CNews: Что бы вы посоветовали коллегам из других перинатальных центров?

Алена Гаева: Опыт внедрения цифровых технологий показывает, что успех зависит не только от выбора конкретной программы, но и от стратегии организационных решений. Прежде чем внедрять систему, необходимо детально описать существующие рабочие процессы. Не пытайтесь оцифровать хаос. Готовьтесь к периоду параллельного ведения электронной и бумажной документации. Переход за один день невозможен. Будет тяжело, но это неизбежный этап.

Необходимо также создать службу оперативной поддержки. ИТ-специалист должен постоянно находиться на территории центра и иметь прямой контакт с врачами — помощь должна приходить немедленно, а не через час по заявке. Параллельно необходимо проводить обучение медицинского персонала.

Главный совет — будьте терпеливы и прагматичны в своих ожиданиях. Цель цифровизации не в красивой отчетности, а в том, чтобы дать дополнительный уровень безопасности для матери-ребёнка. Всё остальное вторично.

CNews: В сентябре 2026 г. центр будет принимать гостей в рамках IV Всероссийского форума лидеров и экспертов цифрового здравоохранения. В чём вы видите главную ценность подобных мероприятий для команды?

Алена Гаева: Мы воспринимаем форум как уникальную возможность не только показать, что удалось построить за эти годы, но и получить живую обратную связь от профессионалов со всей страны.

Такие встречи позволяют нам сверить свои подходы с общероссийскими трендами, увидеть, где мы находимся, и услышать вопросы и сомнения коллег, которые часто рождают новые идеи для развития.