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ЕМИАС РФ Единая медицинская информационно-аналитическая система
Подключение к ЕМИАС упростит жизнь как врачам федеральных стационаров, так и их пациентам. Система позволит видеть всю историю болезни пациента буквально на одном мониторе. Здесь будут собраны данные о приемах в поликлиниках, рецептурные назначения, результаты лабораторных и иных исследований, которые могли проводиться в разное время на разных площадках столицы, а также все диагностики и выписки из стационаров.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.02.2026
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Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с ЕМИАС Московской области
Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с Единой медицинской информационно-аналитической системой Московской области (ЕМИАС МО). N3.Health выступает официальным оператором ЕГИСЗ. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед». Необходимость в интеграции возникла в связи с требованием ТФОМС Московской области
|30.10.2025
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«Кит-системс» защитила единую медицинскую информационно-аналитическую систему федерального уровня
. Бурденко» (НИИ им. Н. Н. Бурденко) Минздрава России с федеральными информационными системами. В 2022 г. национальный исследовательский центр приступил к внедрению клинической информационной системы ЕМИАС (КИС ЕМИАС), разработанной Департаментом информационных технологий Москвы и являющейся региональном сегментом федерального проекта «Единая государственная информационная система в
|18.07.2025
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ИИ-сервис в ЕМИАС сформировал для врачей более 2 млн сводок из медкарт пациентов по их актуальным жалобам
лее двух миллионов саммари. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В электронной медкарте — одном из важнейших цифровых сервисов единой платформы ЕМИАС — сегодня аккумулировано свыше 4,2 млрд записей, при этом ЭМК одного пациента может включать десятки протоколов осмотров, данные результатов анализов, вызовов скорой помощи и назначений.
|07.07.2025
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Москвичи смогут передавать показатели здоровья в электронную медкарту с помощью навыка ИИ-ассистента «Алисы»
тента «Алиса». Новая функция, которую можно подключить и далее использовать в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», позволяет москвичам фиксировать данные артериального давления и пульса в сервисе
|21.06.2024
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Больницы Санкт-Петербурга перейдут на ЕМИАС до конца 2025 года
Стационарные медицинские учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга в течение 2024 г. начнут переход на Единую медицинскую информационно-аналитическую систему – ЕМИАС. Это позволит эффективнее организовать электронное взаимодействие между всеми государственными больницами города, объединить данные о врачах и пациентах, повысить качество мониторинга сит
|15.03.2024
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Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС
Т) закупит десять серверов для обслуживания Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) на 162,7 млн руб. Тендер был размещен на сайте госзакупок 12 марта 2024 г. Участники м
|26.05.2022
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«Крок» принял участие в масштабном проекте по автоматизации стационаров столицы
ИТ-компания «Крок» приняла участие в проекте по внедрению Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в 51 медицинской организации стационарного звена столицы. В их числе — хосписы, роддома, госпитали для пациентов с COVID-19 и научно-практические центры. Результатом проекта стало включе
|18.05.2022
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Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему
цифровая платформа улучшила жизнь москвичей и как изменила работу администрации? Владимир Макаров: ЕМИАС — это система, которая создается в интересах москвичей, но наш основной пользователь —
|16.08.2021
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В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО»
Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало доступно в магазине приложений AppGallery. Оно представляет собой полноценн
|30.06.2020
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Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС
о запросах на исследования и их результатах. В связи с пандемией Navicon также наладил автоматическую передачу данных об анализах на COVID-19 в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Ранее тестирование на коронавирус проводили только в лабораториях, допущенных к проведению такого исследования Роспотребнадзором. Однако за последние месяцы количество желающих сделать
|09.10.2018
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«Крок» внедрил систему электронной очереди в поликлиниках Москвы
Крок» сообщил о внедрении подсистемы Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС) «Дежурный врач» в 368 взрослых и детских городских поликлиниках Москвы. Подсистема Еди
|28.05.2018
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«АйТи» спроектирует ИКТ-инфраструктуру для АИС ЕМИАС
Москвы «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» на выполнение работ по проектированию системно-технической инфраструктуры, обеспечивающей функционирование подсистем и сервисов АИС ЕМИАС. Основная цель работ – создание проекта ИКТ-инфраструктуры для эффективной автоматизации процессов в столичных медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающи
|12.05.2017
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Москва получила международную премию за медицинскую ИТ-систему
информационных технологий (ДИТ) за создание Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Вручение состоялось на глобальной конференции mobileGov World Summit 2017, которая пр
|10.03.2017
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Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу
Помимо городских поликлиник, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), через портал можно записаться и в частные клиники: к врачу или на лабораторные исслед
|25.01.2017
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Образовательную программу ЕМИАС освоили уже 16,5 тыс. медиков
рошли обучение по образовательной программе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) города Москвы за последние 2 года. Об этом CNews сообщили в пресс-службе ЕМИАС.
|18.01.2017
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В столице создан единый электронный справочник лабораторных исследований
абораторий на единую методику, по которой они расшифровывают анализы, сообщили CNews в пресс-службе ЕМИАС. Уже в первом квартале 2017 г. врачам в поликлиниках начнут давать доступ к этому элект
|13.01.2017
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Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux
едицинских работников в рамках модернизации Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В условиях соответствующего тендера с начальной ценой контракта в p2,19 млрд указано,
|28.12.2016
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Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) подвела итоги работы за 2016 год
Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), созданная Департаментом информационных технологий (ДИТ) города Москвы по заказу Депар
|08.11.2016
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Сервис прикрепления к поликлиникам покажет информацию о загруженности медучреждений
ний. Данные поступают из Центра мониторинга Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом CNews сообщили в ЕМИАС. Таким образом, теперь перед тем, как выбрать п
|26.10.2016
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Число москвичей, довольных работой ЕМИАС, удвоилось
иси на приём к врачу через официальный сайт Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) выросла на 93%. Показатель рассчитывается с помощью индекса лояльности NPS (Net Promot
|29.09.2016
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ЕМИАС за 5 лет работы обработала свыше 192 млн приемов пациентов
о-аналитической системы г. Москвы в ней было обработано более 192 млн приемов. Как сообщили CNews в ЕМИАС, благодаря работе системы в поликлиниках Москвы появились электронные сервисы, облегчаю
|19.08.2016
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Москвичи записались в кабинет «Здоровое детство» через ЕМИАС более 1,6 млн раз
ионной записи на прием к врачу обеспечивает Единая медицинская информационно-аналитическая система. ЕМИАС разрабатывается Департаментом информационных технологий города Москвы по заказу Департа
|03.08.2016
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Новая функция просмотра расписания поликлиник стала доступна для москвичей на портале ЕМИАС
томатологических поликлиник, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Функционал значительно облегчит жизнь не только пациентам, но и работникам поликлиник
|25.07.2016
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Владимир Макаров - В здравоохранении логика «что не запрещено законом – разрешено» не работает
CNews: Какие системы входят в состав ЕМИАС? Владимир Макаров: Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) – это совокупность общегородских информационных сервисов здравоохранения. В ней есть интерфейсная
|25.07.2016
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65 тыс. пациентов присоединились к ЕМИАС в июне
Каждую неделю в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) в среднем регистрируются 16 тыс. москвичей. За июнь 2016 г. к системе присоединились 6
|28.06.2016
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Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает
CNews: Какие системы входят в состав ЕМИАС? Владимир Макаров: Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) – это совокупность общегородских информационных сервисов здравоохранения. В ней есть интерфейсная
|23.06.2016
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Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты
Московские поликлиники активно работают в ЕМИАС, задачами которой, в соответствии с постановлением правительства Москвы от 20 января 2015 г. N 16-ПП, в том числе являются обеспечение преемственности лечебно-диагностического процесса ме
|26.04.2016
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За полгода экзамены на владение ЕМИАС успешно сдали более 2600 медиков
Врачи московских клиник и студенты медицинских вузов и колледжей занимаются на курсах по работе с ЕМИАС. Курсы по работе с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС
|06.08.2015
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Более 2 тыс. студентов медицинских колледжей успешно сдали экзамены на владение ЕМИАС
ских колледжей Москвы прошли курс «Использование Единой медицинской информационно-аналитической системы г. Москвы в работе медицинского персонала», а также освоили выписку льготных рецептов. Работу с ЕМИАС изучают в 23 средних медицинских учебных заведениях: 10 колледжах и 13 училищах, с февраля этого года предмет является обязательной частью программы для студентов выпускных курсов. По рез
|16.07.2015
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Столичные врачи экономят до 2 млн часов в год благодаря электронным сервисам
их сервисов для врачей и пациентов в рамках Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) позволяет экономить до 1,7 млн часов в год — это время работы 14 поликлиник за аналоги
|15.07.2015
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519 столичных медработников прошли обучение работе с ЕМИАС
Бесплатное обучение работе с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) прошли 519 медработников г. Москвы. 129 врачей и медсестер овладели базовым курсом, ко
|03.02.2015
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В столичных медколледжах будут изучать ЕМИАС
более 2,5 тыс. будущих медиков. В ходе освоения курса слушатели познакомятся с основными сервисами ЕМИАС и научатся вести расписание, заполнять талоны амбулаторного приема и другую администрат
|26.12.2014
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Все столичные поликлиники в 2015 г. перейдут на электронные рецепты
рецептов в электронном виде является частью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Благодаря автоматизации значительно сократилось время, которое врач тратит на оформле
|24.11.2014
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Благодаря внедрению ЕМИАС 80% пациентов столичных поликлиник попадают на прием к врачу в назначенное время
мир Макаров, представляя ситуационный центр Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) на конференции «IT&MED: ИТ-помощь медицине». Центр мониторинга ЕМИАС позволяет
|30.09.2014
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В Москве обучение медиков работе в ЕМИАС поставили на поток
зучению курса, посвященного Единой медицинской информационно-аналитической системе. Навыки работы в ЕМИАС включены в вариативную часть образовательного стандарта для всех московских учреждений
|17.07.2014
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Пациентов московских поликлиник будут оповещать о готовности анализов по SMS
массовое внедрение электронной медицинской карты во всех столичных поликлиниках. Ранее этот сервис ЕМИАС обкатали на нескольких пилотных медицинских учреждениях. Комментируя возможность удален
|28.05.2014
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Главные ИТ-проекты страны 2014–2015
е того, согласование проекта в госструктурах занимает довольно продолжительный период. Важнейшими инициативами по информатизации страны в настоящее время являются такие проекты, как ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК, ЕМИАС, и программа «Информационное общество». ГИС ТЭК и ГИС ЖКХ: как идет создание систем Базовый федеральный закон о развитии Государственной информационной системы для топливно-энергетическог
|25.11.2013
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«Ланит» займется развитием ГИС ЕЦХД 3.0, а «ЭнергоДата» — созданием Единого центра мониторинга ЕМИАС: итоги тендеров ДИТ Москвы
ИОКР по созданию Единого центра мониторинга Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) Москвы для органов управления здравоохранением города Москвы, была объявлена компания
|21.11.2013
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«Ланит» займется разработкой консолидированного пользовательского интерфейса ЕМИАС Москвы
рфейса различных групп пользователей Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС) стала компания «Ланит». Предложение компании оказалось лучшим по совокупности характер
|06.11.2013
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Москва заказывает разработку системы идентификации пользователей ЕМИАС
лексной межведомственной инфраструктуры единой медицинской информационно-аналитической системы (КМИ ЕМИАС) города Москвы, обеспечивающих комплексное управление идентификационными данными пользо
ЕМИАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Владимир 78 27
|Ермолаев Артем 379 22
|Собянин Сергей 538 14
|Ракова Анастасия 50 11
|Васильев Юрий 67 9
|Сергунина Наталья 375 7
|Захаров Павел 60 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Бобровников Борис 104 5
|Тыров Илья 29 4
|Генс Георгий 79 4
|Анкудинов Николай 19 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Переверзев Михаил 19 4
|Бойко Елена 152 3
|Фишер Андрей 75 3
|Зингерман Борис 39 3
|Симаков Олег 113 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Евраев Михаил 266 3
|Гайдуков Алексей 23 3
|Васильев Сергей 69 3
|Грибов Владимир 31 3
|Новикова Елена 105 3
|Белозеров Андрей 36 3
|Казарин Станислав 175 3
|Шикова Юлия 16 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Суслов Константин 23 3
|Островский Владимир 25 3
|Шабанов Александр 7 3
|Нечипорук Алексей 21 3
|Шаманский Максим 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Рубанов Владимир 76 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Богачев Игорь 183 2
|Овчаренко Юрий 41 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
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