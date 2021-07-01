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ЕМИАС РФ
Единая медицинская информационно-аналитическая система


01.07.2021 Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе 1
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 1
18.06.2021 ИТ-интегратор «ОТР» выпустил больше 50 тысяч смарт-карт для московских врачей 1
22.04.2021 Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City 1
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы 1
13.01.2021 Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу 1
15.12.2020 В России создана нейросеть для диагностики COVID-19 1
08.10.2020 ДИТ Москвы наказал на 100 миллионов компанию, связанную с гонимым основателем «Техносерва» 1
30.06.2020 Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС 3
20.04.2020 ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве 1
25.03.2020 J’son & Partners Consulting: российский рынок IaaS и PaaS вырос на 29% до 11,9 млрд рублей 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
06.12.2019 ОТР создает ИТ-инфраструктуру для столичных медучреждений 2
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 2
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
04.11.2019 ИТ-директор НИИ им. Н. Склифосовского в интервью CNews: Мы взяли за основу сериал «Скорая помощь» с Дж. Клуни 2
31.10.2019 В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
19.02.2019 Сервис «Мосробот.бизнесу» поможет автоматизировать закупку лекарств для медучреждений Москвы 1
09.10.2018 «Крок» внедрил систему электронной очереди в поликлиниках Москвы 5
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
01.08.2018 Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов 2
24.07.2018 ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг 2
18.07.2018 «Ланит» и партнеры представили решения для образовательной среды в регионах 1
18.07.2018 Москва – лидер по использованию умных технологий 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
28.05.2018 «АйТи» спроектирует ИКТ-инфраструктуру для АИС ЕМИАС 1
21.05.2018 Москва впервые примет мировых лидеров по внедрению технологий умного города 1
22.03.2018 Российские IT-компании представят властям Пакистана решения в области «умного города» 1
21.08.2017 Москва запустила в Telegram сервис записи ко врачу 2
08.06.2017 ДИТ Москвы поделился опытом создания «умного города» 1
12.05.2017 Москва получила международную премию за медицинскую ИТ-систему 5
19.04.2017 Телеконференции с врачами или наблюдение через гаджеты? В Москве тестируют медицину будущего 3
17.04.2017 На что тратит деньги московский ДИТ 1
14.04.2017 Москва претендует на звание самого умного города планеты 2017 года 1
10.03.2017 Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу 2
01.02.2017 Цена Linux-компьютеров для Москвы упала разом на миллиард 2
25.01.2017 Образовательную программу ЕМИАС освоили уже 16,5 тыс. медиков 1

Публикаций - 141, упоминаний - 259

ЕМИАС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1219 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Microsoft Corporation 11060 5
ОТР 135 4
Ланит ГК 1155 4
Cisco Systems 2038 4
McKinsey & Company 121 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
HP Inc. 2905 3
IBM 3537 3
SAP SE 3211 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Т-Платформы 274 2
3733 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Базальт СПО 206 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 2
Samsung Electronics 5651 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
RedSys - РедСис 67 2
iDVP Консорциум 6 2
Laval - Лаваль 5 2
ICF - Intelligent Community Forum 2 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
Agfa Gevaert 9 2
Huawei 2730 2
Telegram Group 702 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Oracle Corporation 3342 2
Dell EMC 2397 2
НКС - Национальные кабельные сети 76 1
Brother 106 1
Oracle Siebel 130 1
ТелеМед 7 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Nike 85 1
Пепеляев Групп 25 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Stada 15 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Sony Center 2 1
Uber 257 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
МИГ - МедИнвестГрупп 3 1
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 11 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
ЕС-лизинг 13 1
Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 1 1
Медскан 12 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Ренессанс Страхование 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Uber Technologies 258 1
Открытие ФК 538 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Фармстандарт АО 32 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Альфа-Групп 319 1
re:Store 106 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Lego 84 1
Почта России ПАО 1572 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 34
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Правительство Москвы 653 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Правительство РФ 2201 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Парк Зарядье 14 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 3 1
Администрация Красноярского края 25 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Умные платформы 496 4
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 4
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
DDR - Double data rate 1067 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Моноблок 19 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 184 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 8
Правительство Москвы - Наш город 48 8
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 8
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 6
МЭШ - Московская электронная школа 33 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 5
IBM Watson 105 4
Linux OS 4253 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 3
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
VK - Mail.ru Здоровье 17 2
Дептранс Москвы ЦОД 3 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
MindMaze 1 1
Oracle Fusion Middleware 162 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle WebLogic 38 1
Найди меня - findme.mos.ru - сервис поиска неопознанных пациентов 4 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Ермолаев Артем 340 7
Макаров Владимир 52 7
Собянин Сергей 211 6
Лысенко Эдуард 209 3
Пастухов Борис 6 2
Гайдуков Алексей 24 2
Грибов Владимир 25 2
Погонин Алексей 5 2
Островский Владимир 22 2
Хрипун Алексей 4 2
Захаров Павел 54 2
Полещук Александр 8 2
Евраев Михаил 222 2
Симаков Олег 106 2
Зингерман Борис 35 2
Рудычева Наталья 81 2
Сергунина Наталья 163 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Дремлюг Андрей 3 1
Зырянов Илья 17 1
Хасис Лев 96 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Путин Владимир 1824 1
Анкудинов Николай 5 1
Шоржин Валерий 32 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
Бойко Елена 151 1
Нестеров Алексей 79 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Тыров Илья 11 1
Сотин Денис 102 1
Русанов Сергей 44 1
Овчаренко Юрий 25 1
Фишер Андрей 54 1
Стрелков Сергей 12 1
Калинин Александр 95 1
Богачев Игорь 172 1
Кулик Вадим 113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 117
Россия - Российская федерация - РФ 57309 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
Великобритания - Лондон 818 9
США - Нью-Йорк 1092 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Сингапур - Республика 808 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 4
Специальный административный район Гонконг 548 4
Южная Корея - Республика 1456 3
Испания - Барселона 536 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
ЮАР - Кейптаун 19 3
Япония - Токио 287 3
Эстония - Таллин 27 3
Новая Москва 45 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 2
Китай - Шанхай 244 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 2
Восточная Европа 1676 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - Свердловская область 806 2
Франция - Париж 369 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 2
Германия - Берлин 355 2
Япония 2778 2
Россия - Пермь 739 2
Украина - Киев 464 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Европа 3745 2
Казахстан - Республика 2627 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Транспорт 62 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Кибернетика 6 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Великая Отечественная война 122 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 335 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Forbes - Форбс 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
СК Пресс 3 1
CNews Analytics 1988 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
Gartner 2190 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Frost & Sullivan 101 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
TM Capital 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Oracle Academy 8 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Global mobileGov Awards 5 5
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 2
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews AWARDS 291 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
Oracle OpenWorld 36 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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