ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система

Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с ЕМИАС Московской области Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с Единой медицинской информационно-аналитической системой Московской области (ЕМИАС МО). N3.Health выступает официальным оператором ЕГИСЗ. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед». Необходимость в интеграции возникла в связи с требованием ТФОМС Московской области

«Кит-системс» защитила единую медицинскую информационно-аналитическую систему федерального уровня . Бурденко» (НИИ им. Н. Н. Бурденко) Минздрава России с федеральными информационными системами. В 2022 г. национальный исследовательский центр приступил к внедрению клинической информационной системы ЕМИАС (КИС ЕМИАС), разработанной Департаментом информационных технологий Москвы и являющейся региональном сегментом федерального проекта «Единая государственная информационная система в

ИИ-сервис в ЕМИАС сформировал для врачей более 2 млн сводок из медкарт пациентов по их актуальным жалобам лее двух миллионов саммари. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В электронной медкарте — одном из важнейших цифровых сервисов единой платформы ЕМИАС — сегодня аккумулировано свыше 4,2 млрд записей, при этом ЭМК одного пациента может включать десятки протоколов осмотров, данные результатов анализов, вызовов скорой помощи и назначений.

Москвичи смогут передавать показатели здоровья в электронную медкарту с помощью навыка ИИ-ассистента «Алисы» тента «Алиса». Новая функция, которую можно подключить и далее использовать в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», позволяет москвичам фиксировать данные артериального давления и пульса в сервисе

Больницы Санкт-Петербурга перейдут на ЕМИАС до конца 2025 года Стационарные медицинские учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга в течение 2024 г. начнут переход на Единую медицинскую информационно-аналитическую систему – ЕМИАС. Это позволит эффективнее организовать электронное взаимодействие между всеми государственными больницами города, объединить данные о врачах и пациентах, повысить качество мониторинга сит

Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС Т) закупит десять серверов для обслуживания Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) на 162,7 млн руб. Тендер был размещен на сайте госзакупок 12 марта 2024 г. Участники м

«Крок» принял участие в масштабном проекте по автоматизации стационаров столицы ИТ-компания «Крок» приняла участие в проекте по внедрению Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в 51 медицинской организации стационарного звена столицы. В их числе — хосписы, роддома, госпитали для пациентов с COVID-19 и научно-практические центры. Результатом проекта стало включе

Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему цифровая платформа улучшила жизнь москвичей и как изменила работу администрации? Владимир Макаров: ЕМИАС — это система, которая создается в интересах москвичей, но наш основной пользователь —

В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО» Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало доступно в магазине приложений AppGallery. Оно представляет собой полноценн

Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС о запросах на исследования и их результатах. В связи с пандемией Navicon также наладил автоматическую передачу данных об анализах на COVID-19 в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Ранее тестирование на коронавирус проводили только в лабораториях, допущенных к проведению такого исследования Роспотребнадзором. Однако за последние месяцы количество желающих сделать

«Крок» внедрил систему электронной очереди в поликлиниках Москвы Крок» сообщил о внедрении подсистемы Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС) «Дежурный врач» в 368 взрослых и детских городских поликлиниках Москвы. Подсистема Еди

«АйТи» спроектирует ИКТ-инфраструктуру для АИС ЕМИАС Москвы «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» на выполнение работ по проектированию системно-технической инфраструктуры, обеспечивающей функционирование подсистем и сервисов АИС ЕМИАС. Основная цель работ – создание проекта ИКТ-инфраструктуры для эффективной автоматизации процессов в столичных медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающи

Москва получила международную премию за медицинскую ИТ-систему информационных технологий (ДИТ) за создание Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Вручение состоялось на глобальной конференции mobileGov World Summit 2017, которая пр

Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу Помимо городских поликлиник, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), через портал можно записаться и в частные клиники: к врачу или на лабораторные исслед

Образовательную программу ЕМИАС освоили уже 16,5 тыс. медиков рошли обучение по образовательной программе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) города Москвы за последние 2 года. Об этом CNews сообщили в пресс-службе ЕМИАС.

В столице создан единый электронный справочник лабораторных исследований абораторий на единую методику, по которой они расшифровывают анализы, сообщили CNews в пресс-службе ЕМИАС. Уже в первом квартале 2017 г. врачам в поликлиниках начнут давать доступ к этому элект

Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux едицинских работников в рамках модернизации Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В условиях соответствующего тендера с начальной ценой контракта в p2,19 млрд указано,

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) подвела итоги работы за 2016 год Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), созданная Департаментом информационных технологий (ДИТ) города Москвы по заказу Депар

Сервис прикрепления к поликлиникам покажет информацию о загруженности медучреждений ний. Данные поступают из Центра мониторинга Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом CNews сообщили в ЕМИАС. Таким образом, теперь перед тем, как выбрать п

Число москвичей, довольных работой ЕМИАС, удвоилось иси на приём к врачу через официальный сайт Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) выросла на 93%. Показатель рассчитывается с помощью индекса лояльности NPS (Net Promot

ЕМИАС за 5 лет работы обработала свыше 192 млн приемов пациентов о-аналитической системы г. Москвы в ней было обработано более 192 млн приемов. Как сообщили CNews в ЕМИАС, благодаря работе системы в поликлиниках Москвы появились электронные сервисы, облегчаю

Москвичи записались в кабинет «Здоровое детство» через ЕМИАС более 1,6 млн раз ионной записи на прием к врачу обеспечивает Единая медицинская информационно-аналитическая система. ЕМИАС разрабатывается Департаментом информационных технологий города Москвы по заказу Департа

Новая функция просмотра расписания поликлиник стала доступна для москвичей на портале ЕМИАС томатологических поликлиник, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Функционал значительно облегчит жизнь не только пациентам, но и работникам поликлиник

Владимир Макаров - В здравоохранении логика «что не запрещено законом – разрешено» не работает CNews: Какие системы входят в состав ЕМИАС? Владимир Макаров: Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) – это совокупность общегородских информационных сервисов здравоохранения. В ней есть интерфейсная

65 тыс. пациентов присоединились к ЕМИАС в июне Каждую неделю в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) в среднем регистрируются 16 тыс. москвичей. За июнь 2016 г. к системе присоединились 6

Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает CNews: Какие системы входят в состав ЕМИАС? Владимир Макаров: Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) – это совокупность общегородских информационных сервисов здравоохранения. В ней есть интерфейсная

Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты Московские поликлиники активно работают в ЕМИАС, задачами которой, в соответствии с постановлением правительства Москвы от 20 января 2015 г. N 16-ПП, в том числе являются обеспечение преемственности лечебно-диагностического процесса ме

За полгода экзамены на владение ЕМИАС успешно сдали более 2600 медиков Врачи московских клиник и студенты медицинских вузов и колледжей занимаются на курсах по работе с ЕМИАС. Курсы по работе с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС

Более 2 тыс. студентов медицинских колледжей успешно сдали экзамены на владение ЕМИАС ских колледжей Москвы прошли курс «Использование Единой медицинской информационно-аналитической системы г. Москвы в работе медицинского персонала», а также освоили выписку льготных рецептов. Работу с ЕМИАС изучают в 23 средних медицинских учебных заведениях: 10 колледжах и 13 училищах, с февраля этого года предмет является обязательной частью программы для студентов выпускных курсов. По рез

Столичные врачи экономят до 2 млн часов в год благодаря электронным сервисам их сервисов для врачей и пациентов в рамках Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) позволяет экономить до 1,7 млн часов в год — это время работы 14 поликлиник за аналоги

519 столичных медработников прошли обучение работе с ЕМИАС Бесплатное обучение работе с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) прошли 519 медработников г. Москвы. 129 врачей и медсестер овладели базовым курсом, ко

В столичных медколледжах будут изучать ЕМИАС более 2,5 тыс. будущих медиков. В ходе освоения курса слушатели познакомятся с основными сервисами ЕМИАС и научатся вести расписание, заполнять талоны амбулаторного приема и другую администрат

Все столичные поликлиники в 2015 г. перейдут на электронные рецепты рецептов в электронном виде является частью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Благодаря автоматизации значительно сократилось время, которое врач тратит на оформле

Благодаря внедрению ЕМИАС 80% пациентов столичных поликлиник попадают на прием к врачу в назначенное время мир Макаров, представляя ситуационный центр Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) на конференции «IT&MED: ИТ-помощь медицине». Центр мониторинга ЕМИАС позволяет

В Москве обучение медиков работе в ЕМИАС поставили на поток зучению курса, посвященного Единой медицинской информационно-аналитической системе. Навыки работы в ЕМИАС включены в вариативную часть образовательного стандарта для всех московских учреждений

Пациентов московских поликлиник будут оповещать о готовности анализов по SMS массовое внедрение электронной медицинской карты во всех столичных поликлиниках. Ранее этот сервис ЕМИАС обкатали на нескольких пилотных медицинских учреждениях. Комментируя возможность удален

Главные ИТ-проекты страны 2014–2015 е того, согласование проекта в госструктурах занимает довольно продолжительный период. Важнейшими инициативами по информатизации страны в настоящее время являются такие проекты, как ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК, ЕМИАС, и программа «Информационное общество». ГИС ТЭК и ГИС ЖКХ: как идет создание систем Базовый федеральный закон о развитии Государственной информационной системы для топливно-энергетическог

«Ланит» займется развитием ГИС ЕЦХД 3.0, а «ЭнергоДата» — созданием Единого центра мониторинга ЕМИАС: итоги тендеров ДИТ Москвы ИОКР по созданию Единого центра мониторинга Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) Москвы для органов управления здравоохранением города Москвы, была объявлена компания

«Ланит» займется разработкой консолидированного пользовательского интерфейса ЕМИАС Москвы рфейса различных групп пользователей Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС) стала компания «Ланит». Предложение компании оказалось лучшим по совокупности характер