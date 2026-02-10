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ЕМИАС РФ Единая медицинская информационно-аналитическая система

ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система

Подключение к ЕМИАС упростит жизнь как врачам федеральных стационаров, так и их пациентам. Система позволит видеть всю историю болезни пациента буквально на одном мониторе. Здесь будут собраны данные о приемах в поликлиниках, рецептурные назначения, результаты лабораторных и иных исследований, которые могли проводиться в разное время на разных площадках столицы, а также все диагностики и выписки из стационаров.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.02.2026 Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с ЕМИАС Московской области

Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с Единой медицинской информационно-аналитической системой Московской области (ЕМИАС МО). N3.Health выступает официальным оператором ЕГИСЗ. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед». Необходимость в интеграции возникла в связи с требованием ТФОМС Московской области

30.10.2025 «Кит-системс» защитила единую медицинскую информационно-аналитическую систему федерального уровня

. Бурденко» (НИИ им. Н. Н. Бурденко) Минздрава России с федеральными информационными системами. В 2022 г. национальный исследовательский центр приступил к внедрению клинической информационной системы ЕМИАС (КИС ЕМИАС), разработанной Департаментом информационных технологий Москвы и являющейся региональном сегментом федерального проекта «Единая государственная информационная система в

18.07.2025 ИИ-сервис в ЕМИАС сформировал для врачей более 2 млн сводок из медкарт пациентов по их актуальным жалобам

лее двух миллионов саммари. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В электронной медкарте — одном из важнейших цифровых сервисов единой платформы ЕМИАС — сегодня аккумулировано свыше 4,2 млрд записей, при этом ЭМК одного пациента может включать десятки протоколов осмотров, данные результатов анализов, вызовов скорой помощи и назначений.

07.07.2025 Москвичи смогут передавать показатели здоровья в электронную медкарту с помощью навыка ИИ-ассистента «Алисы»

тента «Алиса». Новая функция, которую можно подключить и далее использовать в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», позволяет москвичам фиксировать данные артериального давления и пульса в сервисе
21.06.2024 Больницы Санкт-Петербурга перейдут на ЕМИАС до конца 2025 года

Стационарные медицинские учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга в течение 2024 г. начнут переход на Единую медицинскую информационно-аналитическую систему – ЕМИАС. Это позволит эффективнее организовать электронное взаимодействие между всеми государственными больницами города, объединить данные о врачах и пациентах, повысить качество мониторинга сит
15.03.2024 Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС

Т) закупит десять серверов для обслуживания Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) на 162,7 млн руб. Тендер был размещен на сайте госзакупок 12 марта 2024 г. Участники м
26.05.2022 «Крок» принял участие в масштабном проекте по автоматизации стационаров столицы

ИТ-компания «Крок» приняла участие в проекте по внедрению Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в 51 медицинской организации стационарного звена столицы. В их числе — хосписы, роддома, госпитали для пациентов с COVID-19 и научно-практические центры. Результатом проекта стало включе
18.05.2022 Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему

цифровая платформа улучшила жизнь москвичей и как изменила работу администрации? Владимир Макаров: ЕМИАС — это система, которая создается в интересах москвичей, но наш основной пользователь —

16.08.2021 В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО»

Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало доступно в магазине приложений AppGallery. Оно представляет собой полноценн
30.06.2020 Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС

о запросах на исследования и их результатах. В связи с пандемией Navicon также наладил автоматическую передачу данных об анализах на COVID-19 в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Ранее тестирование на коронавирус проводили только в лабораториях, допущенных к проведению такого исследования Роспотребнадзором. Однако за последние месяцы количество желающих сделать

09.10.2018 «Крок» внедрил систему электронной очереди в поликлиниках Москвы

Крок» сообщил о внедрении подсистемы Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС) «Дежурный врач» в 368 взрослых и детских городских поликлиниках Москвы. Подсистема Еди
28.05.2018 «АйТи» спроектирует ИКТ-инфраструктуру для АИС ЕМИАС

Москвы «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» на выполнение работ по проектированию системно-технической инфраструктуры, обеспечивающей функционирование подсистем и сервисов АИС ЕМИАС. Основная цель работ – создание проекта ИКТ-инфраструктуры для эффективной автоматизации процессов в столичных медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающи
12.05.2017 Москва получила международную премию за медицинскую ИТ-систему

информационных технологий (ДИТ) за создание Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Вручение состоялось на глобальной конференции mobileGov World Summit 2017, которая пр
10.03.2017 Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу

Помимо городских поликлиник, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), через портал можно записаться и в частные клиники: к врачу или на лабораторные исслед
25.01.2017 Образовательную программу ЕМИАС освоили уже 16,5 тыс. медиков

рошли обучение по образовательной программе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) города Москвы за последние 2 года. Об этом CNews сообщили в пресс-службе ЕМИАС.
18.01.2017 В столице создан единый электронный справочник лабораторных исследований

абораторий на единую методику, по которой они расшифровывают анализы, сообщили CNews в пресс-службе ЕМИАС. Уже в первом квартале 2017 г. врачам в поликлиниках начнут давать доступ к этому элект
13.01.2017 Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux

едицинских работников в рамках модернизации Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В условиях соответствующего тендера с начальной ценой контракта в p2,19 млрд указано,
28.12.2016 Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) подвела итоги работы за 2016 год

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), созданная Департаментом информационных технологий (ДИТ) города Москвы по заказу Депар
08.11.2016 Сервис прикрепления к поликлиникам покажет информацию о загруженности медучреждений

ний. Данные поступают из Центра мониторинга Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом CNews сообщили в ЕМИАС. Таким образом, теперь перед тем, как выбрать п
26.10.2016 Число москвичей, довольных работой ЕМИАС, удвоилось

иси на приём к врачу через официальный сайт Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) выросла на 93%. Показатель рассчитывается с помощью индекса лояльности NPS (Net Promot
29.09.2016 ЕМИАС за 5 лет работы обработала свыше 192 млн приемов пациентов

о-аналитической системы г. Москвы в ней было обработано более 192 млн приемов. Как сообщили CNews в ЕМИАС, благодаря работе системы в поликлиниках Москвы появились электронные сервисы, облегчаю
19.08.2016 Москвичи записались в кабинет «Здоровое детство» через ЕМИАС более 1,6 млн раз

ионной записи на прием к врачу обеспечивает Единая медицинская информационно-аналитическая система. ЕМИАС разрабатывается Департаментом информационных технологий города Москвы по заказу Департа
03.08.2016 Новая функция просмотра расписания поликлиник стала доступна для москвичей на портале ЕМИАС

томатологических поликлиник, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Функционал значительно облегчит жизнь не только пациентам, но и работникам поликлиник
25.07.2016 Владимир Макаров - В здравоохранении логика «что не запрещено законом – разрешено» не работает

CNews: Какие системы входят в состав ЕМИАС? Владимир Макаров: Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) – это совокупность общегородских информационных сервисов здравоохранения. В ней есть интерфейсная

25.07.2016 65 тыс. пациентов присоединились к ЕМИАС в июне

Каждую неделю в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) в среднем регистрируются 16 тыс. москвичей. За июнь 2016 г. к системе присоединились 6
28.06.2016 Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает

CNews: Какие системы входят в состав ЕМИАС? Владимир Макаров: Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) – это совокупность общегородских информационных сервисов здравоохранения. В ней есть интерфейсная

23.06.2016 Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты

Московские поликлиники активно работают в ЕМИАС, задачами которой, в соответствии с постановлением правительства Москвы от 20 января 2015 г. N 16-ПП, в том числе являются обеспечение преемственности лечебно-диагностического процесса ме
26.04.2016 За полгода экзамены на владение ЕМИАС успешно сдали более 2600 медиков

Врачи московских клиник и студенты медицинских вузов и колледжей занимаются на курсах по работе с ЕМИАС. Курсы по работе с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС

06.08.2015 Более 2 тыс. студентов медицинских колледжей успешно сдали экзамены на владение ЕМИАС

ских колледжей Москвы прошли курс «Использование Единой медицинской информационно-аналитической системы г. Москвы в работе медицинского персонала», а также освоили выписку льготных рецептов. Работу с ЕМИАС изучают в 23 средних медицинских учебных заведениях: 10 колледжах и 13 училищах, с февраля этого года предмет является обязательной частью программы для студентов выпускных курсов. По рез
16.07.2015 Столичные врачи экономят до 2 млн часов в год благодаря электронным сервисам

их сервисов для врачей и пациентов в рамках Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) позволяет экономить до 1,7 млн часов в год — это время работы 14 поликлиник за аналоги
15.07.2015 519 столичных медработников прошли обучение работе с ЕМИАС

Бесплатное обучение работе с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) прошли 519 медработников г. Москвы. 129 врачей и медсестер овладели базовым курсом, ко
03.02.2015 В столичных медколледжах будут изучать ЕМИАС

более 2,5 тыс. будущих медиков. В ходе освоения курса слушатели познакомятся с основными сервисами ЕМИАС и научатся вести расписание, заполнять талоны амбулаторного приема и другую администрат
26.12.2014 Все столичные поликлиники в 2015 г. перейдут на электронные рецепты

рецептов в электронном виде является частью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Благодаря автоматизации значительно сократилось время, которое врач тратит на оформле
24.11.2014 Благодаря внедрению ЕМИАС 80% пациентов столичных поликлиник попадают на прием к врачу в назначенное время

мир Макаров, представляя ситуационный центр Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) на конференции «IT&MED: ИТ-помощь медицине». Центр мониторинга ЕМИАС позволяет

30.09.2014 В Москве обучение медиков работе в ЕМИАС поставили на поток

зучению курса, посвященного Единой медицинской информационно-аналитической системе. Навыки работы в ЕМИАС включены в вариативную часть образовательного стандарта для всех московских учреждений

17.07.2014 Пациентов московских поликлиник будут оповещать о готовности анализов по SMS

массовое внедрение электронной медицинской карты во всех столичных поликлиниках. Ранее этот сервис ЕМИАС обкатали на нескольких пилотных медицинских учреждениях. Комментируя возможность удален
28.05.2014 Главные ИТ-проекты страны 2014–2015

е того, согласование проекта в госструктурах занимает довольно продолжительный период. Важнейшими инициативами по информатизации страны в настоящее время являются такие проекты, как ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК, ЕМИАС, и программа «Информационное общество». ГИС ТЭК и ГИС ЖКХ: как идет создание систем Базовый федеральный закон о развитии Государственной информационной системы для топливно-энергетическог
25.11.2013 «Ланит» займется развитием ГИС ЕЦХД 3.0, а «ЭнергоДата» — созданием Единого центра мониторинга ЕМИАС: итоги тендеров ДИТ Москвы

ИОКР по созданию Единого центра мониторинга Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) Москвы для органов управления здравоохранением города Москвы, была объявлена компания

21.11.2013 «Ланит» займется разработкой консолидированного пользовательского интерфейса ЕМИАС Москвы

рфейса различных групп пользователей Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС) стала компания «Ланит». Предложение компании оказалось лучшим по совокупности характер
06.11.2013 Москва заказывает разработку системы идентификации пользователей ЕМИАС

лексной межведомственной инфраструктуры единой медицинской информационно-аналитической системы (КМИ ЕМИАС) города Москвы, обеспечивающих комплексное управление идентификационными данными пользо

Публикаций - 265, упоминаний - 380

ЕМИАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
Microsoft Corporation 25774 16
Крок - Croc 1964 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
9594 11
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Oracle Corporation 7074 10
Yandex - Яндекс 9215 9
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 8
СП.АРМ 58 8
SAP SE 5601 8
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
McKinsey & Company Int 293 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 6
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 6
InterSystems - ИнтерСистемз 137 6
БАРС Груп 579 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Google LLC 12687 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Samsung Electronics 11064 5
Dell EMC 5180 5
Cisco Systems 5372 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Telegram Group 2940 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
АйТи 1519 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Сван 30 4
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 4
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
ОТР ГК - ОТР 2000 227 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 15
Россети Ленэнерго 1699 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 4
Почта России ПАО 2370 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Uber 357 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
LEGO 260 2
Nike 195 2
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
Технология здоровья 8 2
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
Medihost - Медихост 2 2
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 2
Барс груп - БАРС Медицина 12 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 2
Новоуренгойская ЦГБ - Новоуренгойская центральная городская больница 2 2
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 2
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
Фармстандарт АО 48 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 109
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 57
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 53
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 21
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 17
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 11
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Мосгордума - Московская городская Дума 148 4
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 119
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 86
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 68
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 58
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 51
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 63
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 59
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 38
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 34
ЕМИАС Электронный рецепт 90 27
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 14
Google Android 15243 13
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 13
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 12
Правительство Москвы - Наш город 110 12
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 25 11
Apple iOS 8583 11
Linux OS 11533 11
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 7
Microsoft Windows 16882 7
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 6
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 6
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 6
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 5
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 5
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 5
InterSystems HealthShare 28 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 4
VK - Mail.ru Здоровье 24 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 4
Здравоохранение электронное - программа 36 4
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 4
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 4
Макаров Владимир 78 27
Ермолаев Артем 379 22
Собянин Сергей 538 14
Ракова Анастасия 50 11
Васильев Юрий 67 9
Сергунина Наталья 375 7
Захаров Павел 60 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Лысенко Эдуард 317 6
Бобровников Борис 104 5
Тыров Илья 29 4
Генс Георгий 79 4
Анкудинов Николай 19 4
Рудычева Наталья 95 4
Переверзев Михаил 19 4
Бойко Елена 152 3
Фишер Андрей 75 3
Зингерман Борис 39 3
Симаков Олег 113 3
Скворцова Вероника 69 3
Евраев Михаил 266 3
Гайдуков Алексей 23 3
Васильев Сергей 69 3
Грибов Владимир 31 3
Новикова Елена 105 3
Белозеров Андрей 36 3
Казарин Станислав 175 3
Шикова Юлия 16 3
Орлов Геннадий 16 3
Суслов Константин 23 3
Островский Владимир 25 3
Шабанов Александр 7 3
Нечипорук Алексей 21 3
Шаманский Максим 3 3
Путин Владимир 3454 3
Рубанов Владимир 76 2
Лебеденко Степан 10 2
Богачев Игорь 183 2
Овчаренко Юрий 41 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 233
Россия - РФ - Российская федерация 166163 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Европа 24962 14
Великобритания - Лондон 2432 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 12
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 12
США - Нью-Йорк 3180 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Сингапур - Республика 1953 9
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - УФО - Свердловская область 1951 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 2
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
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НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Global mobileGov Awards 5 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Oracle OpenWorld 65 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle AppsForum 24 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Битва роботов 14 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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