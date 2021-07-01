Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕМИАС РФ
Единая медицинская информационно-аналитическая система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 259
ЕМИАС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Ермолаев Артем 340 7
|Макаров Владимир 52 7
|Собянин Сергей 211 6
|Лысенко Эдуард 209 3
|Пастухов Борис 6 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Грибов Владимир 25 2
|Погонин Алексей 5 2
|Островский Владимир 22 2
|Хрипун Алексей 4 2
|Захаров Павел 54 2
|Полещук Александр 8 2
|Евраев Михаил 222 2
|Симаков Олег 106 2
|Зингерман Борис 35 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Дремлюг Андрей 3 1
|Зырянов Илья 17 1
|Хасис Лев 96 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Путин Владимир 1824 1
|Анкудинов Николай 5 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
|Бойко Елена 151 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Тыров Илья 11 1
|Сотин Денис 102 1
|Русанов Сергей 44 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Фишер Андрей 54 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Калинин Александр 95 1
|Богачев Игорь 172 1
|Кулик Вадим 113 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|Forbes - Форбс 441 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|СК Пресс 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru