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Электронный дневник Цифровой дневник
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.10.2024
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В приложении «Добродел» появился электронный дневник
ия, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. В приложении «Добродел» раздел «Электронный дневник» находится в блоке «Услуги». Для доступа к нему нужно авторизоваться в мо
|15.10.2018
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Генпрокуратура просит закрыть дело юного хакера, взломавшего электронный дневник, чтобы подправить оценки
дело В ноябре 2016 г. Жоглик, который на тот момент учился в одиннадцатом классе гимназии, взломал электронный дневник и скорректировал проставленные в нем оценки. Руководство гимназии попроси
|09.09.2016
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Число пользователей школьного «Электронного журнала и дневника» достигло 1 млн
енок по какой-либо причине отсутствует на занятиях — достаточно направить онлайн-уведомление через «Электронный дневник». С начала учебного года было подано более 850 таких уведомлений.«Элек
|02.09.2015
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ДИТ Москвы открыл API общегородского электронного дневника и электронной карты в образовании для сторонних разработчиков
открыл для внешних разработчиков и крупных интернет-холдингов программный интерфейс общегородского электронного дневника МРКО и системы прохода и питания по электронным картам. Таким образом,
|11.06.2015
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Столичный общегородской электронный дневник будет интегрирован с мобильным приложением «Госуслуги Москвы»
а информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Благодаря проведенной оптимизации в часы пиковой нагрузки ресурс теперь способен обрабатывать до 25 тыс. обращений в минуту. Для стабилизации работы электронного дневника за пять месяцев было проведено пять масштабных обновлений системы — решены основные проблемы с доступом и функциональностью сервиса, осуществлена интеграция с реестрами ка
|29.01.2015
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Единым городским электронным дневником и журналом уже пользуются более 600 тыс. столичных учителей и родителей
Увеличение серверных мощностей и оптимизация архитектуры позволили в короткий срок решить проблему с доступностью единого электронного дневника и журнала для московских учителей, школьников и их родителей, рассказал руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артём Ермолаев, отчитываясь в Мос
|28.12.2006
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Школьный электронный дневник становится интернациональным
hool Info, своевременно получая сообщения о текущей успеваемости и важных событиях школьной жизни ребенка с помощью интернета, посредством мобильной связи, sms и/или электронной почты. Таким образом, электронный дневник экономит время родителей на посещение родительских собраний. Так, практика разных стран показала, что после подключения школы к подобному сервису повышается успеваемость, а
Электронный дневник и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 379 11
|Собянин Сергей 538 10
|Леви Гавриил 24 8
|Сергунина Наталья 375 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Лукошков Дмитрий 61 5
|Исайкин Олег 10 4
|Симаткина Светлана 71 4
|Горбатько Александр 105 4
|Казарин Станислав 175 4
|Акопян Рубен 26 4
|Лужков Юрий 113 3
|Ким Андрей 58 3
|Ширяева Олеся 24 3
|Ципорин Павел 103 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Семенов Александр 166 3
|Белозеров Андрей 36 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Диденко Дмитрий 5 2
|Зеленин Владимир 7 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Бетсис Павел 101 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Якубовский Леонид 5 2
|Оглоблина Марина 4 2
|Савенков Дмитрий 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Орловский Виктор 408 2
|Петров Михаил 139 2
|Бойко Елена 152 2
|Шинкарук Елена 28 2
|Раков Ярослав 51 2
|Соловьев Алексей 97 2
|Салбиев Алан 31 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Макаров Владимир 78 2
|Жоглик Владимир 3 2
|Комаренко Евгений 5 2
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