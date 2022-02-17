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Электронный дневник Цифровой дневник



17.02.2022 Подсказки, ссылки, история запросов: на сайте мэра Москвы обновился поиск 1
02.02.2022 За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз 2
29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 1
24.09.2021 Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 2
30.08.2021 Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting 1
11.02.2021 МТС запустила приложение «МТС Дневник» 1
28.12.2020 С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз 1
23.12.2020 МТС разработала приложение «Диабаланс» для людей с диабетом 1
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
19.10.2020 Московская школьная платформа для удаленной учебы рухнула в первые минуты работы 2
09.10.2020 Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу 1
06.10.2020 Резидент «Сколково» запустил чаты для школьного общения 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 2
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 2
02.07.2020 Стартовало производство планшетов для Всероссийской переписи населения 1
15.05.2020 Приборы Galileosky осуществляют учет причин простоя сельскохозяйственной техники 1
06.05.2020 Экспертиза: сможет ли искусственный интеллект отменить ЕГЭ 1
01.04.2020 «Барс груп» интегрирует «Электронную школу» с образовательными онлайн-платформами 1
25.03.2020 Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов 1
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России 1
21.05.2019 В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплатить коммунальные услуги 1
17.10.2018 Умный агрегатор Toweco сможет определять достоверность отзывов о продукте при помощи искусственного интеллекта 1
15.10.2018 Генпрокуратура просит закрыть дело юного хакера, взломавшего электронный дневник, чтобы подправить оценки 2
27.09.2018 В Москве настроились оказывать госуслуги на опережение 1
20.09.2018 В Москве запустили выездную поддержку учителей 1
12.09.2018 «Траектория будущего» подготовила 150 ИТ-тьюторов в помощь московским учителям 1
28.08.2018 Ярослав Кузьминов: Москва должна быть пионером в использовании передовых цифровых технологий в образовании 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
01.08.2018 Клик на старт: как устроены современные школы 1
27.04.2018 «Ростелеком» запустил в приложении «Госуслуги ХМАО» услугу записи к врачу 1
25.04.2018 Департамент здравоохранения Москвы запустил пилотный проект телемедицины 1
29.03.2018 Сотрудничество Uniteller с порталом госуслуг Республики Татарстан позволило сэкономить жителям 380 тысяч часов 1
29.03.2018 Оптика от «Ростелекома» появилась в 40 сельских школах Северной Осетии 1
14.09.2017 «Барс Груп» подвела промежуточные итоги информатизации образования в Тюменской области 1
08.09.2017 «Ростелеком» модернизировал госуслуги Югры под Единый портал 1
08.08.2017 Москва запретила сторонним разработчикам создавать «электронные дневники» для Android и iPhone 2
19.04.2017 Телеконференции с врачами или наблюдение через гаджеты? В Москве тестируют медицину будущего 1

Публикаций - 101, упоминаний - 119

Электронный дневник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8439 8
Microsoft Corporation 22462 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1571 4
Корус Консалтинг ГК 1013 3
Барс груп 495 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6458 3
Yandex - Яндекс 4997 3
VK - Mail.ru Group 3045 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 190 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8760 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1097 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1462 2
Ланит ДВ 13 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2345 2
Айтеко - iTeco 914 1
HP Inc. 5303 1
1С-ИжТиСи 5373 1
Сервионика - ТрастИнфо 85 1
1С-Битрикс - Bitrix 440 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 1
SAP SE 4571 1
Google LLC 10287 1
Amazon Inc - Amazon.com 2646 1
Nginx - Энджайникс 113 1
Mandriva - Mandrake 144 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 314 1
Астерос - Asteros 621 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 1
ДиалогНаука 191 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3875 1
Ростех - Ростехнологии 2524 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 47 1
Интерра 6 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации 99 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 1
Армада - РБК софт 705 1
Insyres - Инсайрес 3 1
Quintura Search 34 1
LEGO 202 1
NGI Fund 34 1
Интерра ГК 3 1
KupiVip - Приват Трэйд 78 1
WikiMart - Викимарт 44 1
Prostor Capital 28 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Газпром ПАО 999 1
РВК - Российская венчурная компания 529 1
Runa Capital 155 1
Евросеть 1393 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2103 1
Авторамблер 6 1
Uniteller - Юнителлер 53 1
ВТБ - ВТБ24 655 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 591 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5187 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7965 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1234 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1000 8
Правительство Москвы 1624 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12721 7
Правительство РФ 8084 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2069 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2156 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1469 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2146 2
Федеральное казначейство России 1315 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 645 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2517 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1074 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1319 1
Президент Российской Федерации 3648 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 512 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 32 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 748 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 31 1
Мэр города Москвы 93 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 146 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1108 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1449 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29040 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8642 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5236 9
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4410 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6427 6
Сервер - Серверные платформы 10056 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6901 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5480 5
Website - Вебсайт 8833 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 44686 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10508 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2176 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8025 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11261 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5815 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5239 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 976 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9456 3
Открытые данные - Open data 347 3
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 471 3
Открытый регион 30 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1167 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5610 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 248 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1904 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2338 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11243 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 569 2
Мобильное приложение - Mobile app 4853 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1514 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1033 2
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3760 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1994 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1087 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1501 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 161 1
ЕМТС - Единая многофункциональная ( мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 14 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1949 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2779 12
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 190 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 223 7
МЭШ - Московская электронная школа 36 6
Google Android 11941 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 798 4
Apple iOS 6404 4
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 328 3
Google Play - Google Store - Android Market 2731 2
Правительство Москвы - Наш город 62 2
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 2
Discord 56 2
Microsoft Teams 309 2
Microsoft Skype 1937 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 7 2
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 50 2
Вывоз ненужных вещей 4 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 432 2
Google YouTube - Видеохостинг 2274 2
Apple - App Store 2433 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 4 1
Барс.Образование 24 1
Microsoft Office Excel 807 1
ЕМИАС Электронный рецепт 58 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 21 1
МОД Народный контроль 42 1
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 1
Яндекс.Телемост 65 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 62 1
Правительство Москвы - Москвёнок - Электронная карта в образовании 9 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 10 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 1
Обращения граждан 156 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 65 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
ВГТРК Смотрим 252 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 73 1
Правительство Москвы - Моя Москва 29 1
Лукошков Дмитрий 29 3
Ермолаев Артем 348 3
Сергунина Наталья 218 3
Ципорин Павел 65 2
Рейман Леонид 1009 2
Соловьев Алексей 67 2
Исайкин Олег 9 2
Раков Ярослав 49 2
Казарин Станислав 115 2
Русаков Михаил 1 1
Фролов Борис 3 1
Собянин Сергей 222 1
Опенышева Светлана 64 1
Белоусов Сергей 233 1
Семенов Александр 89 1
Путин Владимир 2535 1
Меламед Александр 60 1
Ефимов Владимир 43 1
Шинкарук Елена 14 1
Фурсин Алексей 129 1
Румянцева Ольга 62 1
Анищук Наталья 27 1
Мазуров Юрий 9 1
Ефимчук Ирина 1 1
Чехова Анфиса 2 1
Гаттаров Руслан 141 1
Бетсис Павел 96 1
Козельский Вячеслав 8 1
Гуральников Сергей 162 1
Садчиков Яков 12 1
Громов Иван 101 1
Диденко Дмитрий 5 1
Хомич Игорь 30 1
Леви Гавриил 21 1
Рудычева Наталья 89 1
Балуев Евгений 29 1
Горбатько Александр 95 1
Кузьминов Ярослав 14 1
Елистратов Николай 90 1
Богаткин Алексей 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 107650 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12378 5
Польша - Республика 1551 4
Украина 6174 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45700 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 864 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 868 3
Россия - ЦФО - Тульская область 963 3
Венгрия 615 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13692 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2119 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11723 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 504 2
Россия - ПФО - Самарская область 932 2
Россия - ЦФО - Костромская область 318 2
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2892 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 625 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12490 2
Россия - ПФО - Саратовская область 562 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1246 2
Россия - ПФО - Казань 2063 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 999 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 995 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2177 1
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 661 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 636 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 524 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3049 1
Израиль 1754 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13405 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 6
Образование в России 444 4
Информационное общество - Государственная программа 1234 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1829 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 17531 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3954 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 71 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2456 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 353 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1630 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2684 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1323 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1974 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2493 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 27 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12106 1
Психология - Психологическая поддержка 341 1
Вакцинация 26 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 293 1
Технопарки, инновационные центры и наукограды 75 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 17427 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 853 1
Русский язык 5013 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 424 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 1
Инвестиции венчурные 727 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2172 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1274 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 266 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 59 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3245 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1463 1
23ABC News 149 1
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