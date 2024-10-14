В приложении «Добродел» появился электронный дневник ия, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. В приложении «Добродел» раздел «Электронный дневник» находится в блоке «Услуги». Для доступа к нему нужно авторизоваться в мо

Генпрокуратура просит закрыть дело юного хакера, взломавшего электронный дневник, чтобы подправить оценки дело В ноябре 2016 г. Жоглик, который на тот момент учился в одиннадцатом классе гимназии, взломал электронный дневник и скорректировал проставленные в нем оценки. Руководство гимназии попроси

Число пользователей школьного «Электронного журнала и дневника» достигло 1 млн енок по какой-либо причине отсутствует на занятиях — достаточно направить онлайн-уведомление через «Электронный дневник». С начала учебного года было подано более 850 таких уведомлений.«Элек

ДИТ Москвы открыл API общегородского электронного дневника и электронной карты в образовании для сторонних разработчиков открыл для внешних разработчиков и крупных интернет-холдингов программный интерфейс общегородского электронного дневника МРКО и системы прохода и питания по электронным картам. Таким образом,

Столичный общегородской электронный дневник будет интегрирован с мобильным приложением «Госуслуги Москвы» а информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Благодаря проведенной оптимизации в часы пиковой нагрузки ресурс теперь способен обрабатывать до 25 тыс. обращений в минуту. Для стабилизации работы электронного дневника за пять месяцев было проведено пять масштабных обновлений системы — решены основные проблемы с доступом и функциональностью сервиса, осуществлена интеграция с реестрами ка

Единым городским электронным дневником и журналом уже пользуются более 600 тыс. столичных учителей и родителей Увеличение серверных мощностей и оптимизация архитектуры позволили в короткий срок решить проблему с доступностью единого электронного дневника и журнала для московских учителей, школьников и их родителей, рассказал руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артём Ермолаев, отчитываясь в Мос