Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электронный дневник Цифровой дневник
Публикаций - 101, упоминаний - 119
Электронный дневник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лукошков Дмитрий 29 3
|Ермолаев Артем 348 3
|Сергунина Наталья 218 3
|Ципорин Павел 65 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Соловьев Алексей 67 2
|Исайкин Олег 9 2
|Раков Ярослав 49 2
|Казарин Станислав 115 2
|Русаков Михаил 1 1
|Фролов Борис 3 1
|Собянин Сергей 222 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Белоусов Сергей 233 1
|Семенов Александр 89 1
|Путин Владимир 2535 1
|Меламед Александр 60 1
|Ефимов Владимир 43 1
|Шинкарук Елена 14 1
|Фурсин Алексей 129 1
|Румянцева Ольга 62 1
|Анищук Наталья 27 1
|Мазуров Юрий 9 1
|Ефимчук Ирина 1 1
|Чехова Анфиса 2 1
|Гаттаров Руслан 141 1
|Бетсис Павел 96 1
|Козельский Вячеслав 8 1
|Гуральников Сергей 162 1
|Садчиков Яков 12 1
|Громов Иван 101 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Хомич Игорь 30 1
|Леви Гавриил 21 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Балуев Евгений 29 1
|Горбатько Александр 95 1
|Кузьминов Ярослав 14 1
|Елистратов Николай 90 1
|Богаткин Алексей 30 1
|23ABC News 149 1
|Автокод (портал) 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru