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Электронный дневник Цифровой дневник

СОБЫТИЯ

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14.10.2024 В приложении «Добродел» появился электронный дневник

ия, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. В приложении «Добродел» раздел «Электронный дневник» находится в блоке «Услуги». Для доступа к нему нужно авторизоваться в мо
15.10.2018 Генпрокуратура просит закрыть дело юного хакера, взломавшего электронный дневник, чтобы подправить оценки

дело В ноябре 2016 г. Жоглик, который на тот момент учился в одиннадцатом классе гимназии, взломал электронный дневник и скорректировал проставленные в нем оценки. Руководство гимназии попроси
09.09.2016 Число пользователей школьного «Электронного журнала и дневника» достигло 1 млн

енок по какой-либо причине отсутствует на занятиях — достаточно направить онлайн-уведомление через «Электронный дневник». С начала учебного года было подано более 850 таких уведомлений.«Элек
02.09.2015 ДИТ Москвы открыл API общегородского электронного дневника и электронной карты в образовании для сторонних разработчиков

открыл для внешних разработчиков и крупных интернет-холдингов программный интерфейс общегородского электронного дневника МРКО и системы прохода и питания по электронным картам. Таким образом,

11.06.2015 Столичный общегородской электронный дневник будет интегрирован с мобильным приложением «Госуслуги Москвы»

а информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Благодаря проведенной оптимизации в часы пиковой нагрузки ресурс теперь способен обрабатывать до 25 тыс. обращений в минуту. Для стабилизации работы электронного дневника за пять месяцев было проведено пять масштабных обновлений системы — решены основные проблемы с доступом и функциональностью сервиса, осуществлена интеграция с реестрами ка
29.01.2015 Единым городским электронным дневником и журналом уже пользуются более 600 тыс. столичных учителей и родителей

Увеличение серверных мощностей и оптимизация архитектуры позволили в короткий срок решить проблему с доступностью единого электронного дневника и журнала для московских учителей, школьников и их родителей, рассказал руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артём Ермолаев, отчитываясь в Мос
28.12.2006 Школьный электронный дневник становится интернациональным

hool Info, своевременно получая сообщения о текущей успеваемости и важных событиях школьной жизни ребенка с помощью интернета, посредством мобильной связи, sms и/или электронной почты. Таким образом, электронный дневник экономит время родителей на посещение родительских собраний. Так, практика разных стран показала, что после подключения школы к подобному сервису повышается успеваемость, а 

Публикаций - 176, упоминаний - 209

Электронный дневник и организации, системы, технологии, персоны:

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 44
Ростелеком 10948 23
МегаФон 10742 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Microsoft Corporation 25775 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ИРТех - IRTech 14 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
БАРС Груп 579 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Oracle Corporation 7074 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 4
SAP SE 5601 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
9594 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 3
Beorg - Биорг 130 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
Питерская группа связистов 441 2
Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 2
Alfresco Software 156 2
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 10 2
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 31 2
С-Инновации 45 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
Softline - Софтлайн 3743 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Telegram Group 2940 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Prostor Capital - Простор Капитал 29 3
ЯКласс 69 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
Траектория будущего (АТБ) 8 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Рапид Био 102 2
Гепатера - Hepatera 46 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Мострансавто 69 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Резонанс НПП 407 1
Интерра ГК 3 1
NGI Fund 36 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Maykor - Автотанк-Сервис 7 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - Далькомбанк 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Пожоборонпром СНПЦ 4 1
Юков и партнеры Коллегия адвокатов 5 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 39
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 23
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Мосгордума - Московская городская Дума 148 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 5
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 52
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 35
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 20
Google Android 15243 13
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 11
Apple iOS 8583 10
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 9
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 7
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 7
Правительство Москвы - Наш город 110 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 6
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple - App Store 3109 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 6
Барс.Образование-Электронная школа 29 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 5
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 4
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 4
ЕМИАС Электронный рецепт 90 4
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Барс.Образование 33 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 3
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Ермолаев Артем 379 11
Собянин Сергей 538 10
Леви Гавриил 24 8
Сергунина Наталья 375 6
Шадаев Максут 1210 6
Лукошков Дмитрий 61 5
Исайкин Олег 10 4
Симаткина Светлана 71 4
Горбатько Александр 105 4
Казарин Станислав 175 4
Акопян Рубен 26 4
Лужков Юрий 113 3
Ким Андрей 58 3
Ширяева Олеся 24 3
Ципорин Павел 103 3
Мацоцкий Сергей 180 3
Семенов Александр 166 3
Белозеров Андрей 36 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Диденко Дмитрий 5 2
Зеленин Владимир 7 2
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Бойко Елена 152 2
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Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
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Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 5
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Россия - ПФО - Ульяновская область 676 5
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Россия - ЦФО - Липецкая область 630 5
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 32
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 28
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 6
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Ведомости 1466 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
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Российский рынок ERP 24 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
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ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
TAP Advisors 1 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 4
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Школа новых технологий 20 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 19 1
Астраханская лингвистическая гимназия ГБОУ АО 1 1
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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский ГАТУ - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 5 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
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МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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