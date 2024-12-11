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VK Messenger VK Мессенджер ВК Мессенджер Мессенджер ВКонтакте

VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте


11.12.2024 Как знакомились и общались пользователи в 2024 году: 149 млн мэтчей в «VK Знакомствах» и 4 млрд реакций в «VK Мессенджере»

втором месте — ценители еды, их 1,1 млн. Третью строчку заняли поклонники музыки, которых 937 тыс. «VK Мессенджер» В «VK Мессенджере» в 2024 г. пользователи активно обменивались голосовыми и ви
19.09.2024 По-крупному обновился отечественный «убийца» Telegram. Нововведения доступны не всем

ий холдинг VK сообщил CNews о переосмыслении дизайна своего сервиса мгновенного обмена сообщениями «VK Мессенджер». Его интерфейс преобразился, став одновременно и более простым в использовании
21.05.2024 Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект

Жители семи российских регионов могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение «VK Мессенджер». В настоящее время пилот реализуется в 16 регионах. Проект курирует Минэкономр
01.12.2023 Исследование VK: более половины студентов каждый день общаются в групповых чатах с однокурсниками и обмениваются учебными файлами

«VK мессенджер» и VK Education провели опрос и изучили опыт общения студентов в мессенджерах и
30.10.2023 Пользователи «VK Мессенджера» получили возможность начать диалог по номеру телефона и новые инструменты для кастомизации чатов

мы антиспама и внедрили ряд новых функций в чатах. Обновления доступны в приложениях «Вконтакте» и «VK Мессенджер». Пользователи могут связываться по номеру телефона с новыми знакомыми — соседя
26.10.2023 Аналитика «VK мессенджера»: 40% пользователей записывают аудиосообщения, а самые активные отправляют больше ста голосовых в неделю

«VK мессенджер» изучил портрет аудитории аудиосообщений. С начала 2023 г. 39 млн человек воспо
29.08.2023 К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в «Сферуме»

«Сферум» представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее. В обновленной версии учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» учителям и школьникам становятся доступны интерактивная доска для совместной работы, сессионные залы внутри звонков, мини-приложение «Электронный дневник» и другие полезные опци
27.07.2023 Исследование «VK мессенджера»: три четверти россиян активно используют чат-боты

«VK мессенджер» изучил популярность чат-ботов в качестве инструмента на рынке услуг в России.

09.06.2023 Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере»

и, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы. Благодаря интеграции запланировать и запустить урок педагоги также могут прямо из электронного журнала, ученики увидят его и присоединятся в чате «VK мессенджера». Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами единого образовательного пространства, нужно однократно связать свой аккаунт в электронном журнале и дневнике с учебным проф
01.06.2023 Исследование «VK мессенджера» и «Ромир»: 70% россиян уверены, что в будущем мессенджеры станут основным средством онлайн-общения

«VK мессенджер» и исследовательский холдинг «Ромир» изучили отношение россиян к мессенджерам и
25.05.2023 Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере»

Пользователям учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствовать процесс коммуникаций по школьным вопросам. Сервис развивается с учетом пожеланий и потребностей пользователей
13.04.2023 «Вконтакте» представила новое поколение чат-ботов

. Обновлённая платформа чат-ботов доступна пользователям как в мобильных приложениях «Вконтакте» и «VK Мессенджер», так и в веб-версии соцсети. Официальные чат-боты компаний будут отмечены спец
13.04.2023 ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в VK Мессенджере

ии к востребованности полноценных альтернатив мобильному и интернет-банку. Исходя из текущих потребностей бизнеса и актуальных требований законодательства, мы расширили функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере с консультационного до платежного. Все операции, которые выполняет пользователь, подписываются облачной электронной подписью, что обеспечивает безопасность переводов и позволяет

28.03.2023 «VK Мессенджер» внедрил новые технологии для ускоренной доставки сообщений и загрузки контента

«VK Мессенджер» внедрил технологию передачи данных на базе интернет-протокола QUIC и ускорил д
21.02.2023 «VK мессенджер» расширяет кросс-функциональные возможности для общения и представляет отдельное десктопное приложение для Windows и macOS

«VK мессенджер» представляет полностью переосмысленное десктопное приложение — с актуальным ди
13.01.2023 «Альфа-банк» первым из банков присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в «VK мессенджере»

в. На старте проекта клиенты начали получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты. «VK мессенджер» позволяет общаться с банком в привычной для пользователей среде и обеспечивать
21.12.2022 «Вконтакте» представляет видеосообщения в «VK мессенджере»

K мессенджере» появились видеосообщения: они доступны в чатах «Вконтакте» и в отдельном приложении «VK мессенджер». Видеосообщения помогут разнообразить общение и моментально выразить свои эмоц
14.12.2022 Сообщества «Вконтакте» в приложении «VK мессенджер»: следить за новыми записями пабликов можно в формате чата

«Вконтакте» представила бета-версию сообществ в приложении «VK мессенджер»: пользователи могут следить за интересными и любимыми пабликами в формате чато
09.11.2022 «VK мессенджер» представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое

«VK мессенджер» представил крупное обновление для организации комфортного личного и рабочего п
19.09.2022 VK запускает учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере»

ом контуре “VK мессенджера”», — сказал Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK мессенджера». «VK мессенджер» можно бесплатно скачать во всех крупных магазинах приложений, включая российск
16.08.2022 «Вконтакте» снимает языковой барьер при общении: новая технология в «VK мессенджере» автоматически переводит сообщения на разные языки

Социальная сеть «Вконтакте» запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки. Сообщения в приложениях «Вконтакте» и «VK мессенджер» теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении — чтобы

17.05.2022 VK выпустил отечественного «убийцу» WhatsApp и Telegram

Аналог WhatsApp от Mail.Ru Холдинг VK сообщил CNews о релизе нового фирменного мессенджера «VK мессенджер» для мобильных устройств. Приложение создавалось для платформ Apple iOS и Googl
17.05.2022 «Вконтакте» запустила «VK мессенджер» — отдельное мобильное приложение для общения

Социальная сеть запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK мессенджер». «Вконтакте» стремится предоставить больше инструментов, чтобы люди могли всег
27.12.2018 «ВКонтакте» запустила тестирование звонков c шифрованием в VK Messenger для ПК

Mail.ru Group объявила о том, что в приложении VK Messenger для настольных ПК началось бета-тестирование защищённых голосовых и видеозвонков

Публикаций - 98, упоминаний - 141

VK Messenger и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 91
VK - Mail.ru Group 3468 27
Telegram Group 2084 16
Google LLC 11875 9
Apple Inc 12188 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 7
Microsoft Corporation 24726 5
Ростелеком 9813 5
Yandex - Яндекс 7509 4
AOL Inc - America Online 1868 4
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 4
Meta Platforms - Facebook 4449 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 3
Mirabilis 27 3
Snapchat 131 3
VK - YClients - УайКлаентс 42 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 2
Huawei 3975 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 354 2
IBM - International Business Machines Corp 9455 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 263 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 2
data.ai - App Annie 85 1
VK - Mail.ru Group - My.com 20 1
Obsidian Entertainment 78 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
X Corp - Twitter 2872 1
Intel Corporation 12244 1
Samsung Electronics 10311 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 301 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Touch Instinct - Тачин 13 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Game Insight 37 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Trinetix 1 1
ИРТех - IRTech 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 8
Лента - Сеть розничной торговли 2101 7
DST Global - Digital Sky Technologies 220 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 4
ПСБ - Промсвязьбанк 861 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 3
Unsplash 887 3
Альфа-Банк 1784 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 2
ГПБ - Газпромбанк 1095 2
Почта России ПАО 2133 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Pandao 24 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
О2О Холдинг 56 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 99 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
101Hotels.com 456 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1200 1
Этажи 0 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1390 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Фора Банк 58 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Газпром ПАО 1351 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Газпром нефть 627 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 12
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 245 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1392 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 2
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1099 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10654 38
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12880 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 5
Google Android 14130 27
VK - Mail.ru Одноклассники 1807 26
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 65 25
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VK RuStore - Рустор 360 14
WhatsApp Messenger 1097 13
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Microsoft Windows 15789 13
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VK Видео - Mail.Ru Видео 171 10
Apple macOS 2084 9
Linux OS 10096 8
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Microsoft Teams - MS Teams 556 8
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 8
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 99 8
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 180 8
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 64 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5323 7
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 71 7
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Rakuten Viber 630 6
VK - Яндекс.Дзен 192 6
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 65 6
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VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 6
Huawei AppGallery 284 5
Apple iPad 3873 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 679 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 142 5
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VK Teams 68 4
VK Mini Apps 58 4
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Электронный дневник - Цифровой дневник 156 4
Tencent WeChat - мессенджер 145 4
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 24 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 3
Акопян Рубен 25 12
Хуснояров Фарит 15 8
Краснова Марина 41 6
Дуров Павел 295 6
Хайбуллов Рустам 13 6
Кириенко Владимир 139 4
Тоболь Александр 39 4
Шадаев Максут 1023 2
Кравцов Сергей 54 2
Врацкий Андрей 137 2
Паткин Иван 23 2
Иванов Михаил 102 2
Добродеев Борис 95 1
Гришин Дмитрий 209 1
Иванов Виктор 21 1
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Зобов Александр 3 1
Золотухин Евгений 1 1
Филимонов Кирилл 1 1
Савина Виктория 1 1
Савина Ольга 1 1
Базилевская Екатерина 2 1
Матвиенко Валентина 112 1
Либин Сергей 24 1
Циварев Антон 5 1
Баринов Игорь 11 1
Веденский Борис 2 1
Горелкин Антон 98 1
Артемов Сергей 12 1
Исайкин Олег 10 1
Путин Владимир 3209 1
Жилов Василий 10 1
Печатников Анатолий 37 1
Васильева Татьяна 9 1
Марданов Сергей 18 1
Зыков Владимир 7 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Комаренко Евгений 4 1
Динаев Алихан 2 1
Зайцев Сергей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 7
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