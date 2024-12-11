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VK Messenger VK Мессенджер ВК Мессенджер Мессенджер ВКонтакте
|11.12.2024
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Как знакомились и общались пользователи в 2024 году: 149 млн мэтчей в «VK Знакомствах» и 4 млрд реакций в «VK Мессенджере»
втором месте — ценители еды, их 1,1 млн. Третью строчку заняли поклонники музыки, которых 937 тыс. «VK Мессенджер» В «VK Мессенджере» в 2024 г. пользователи активно обменивались голосовыми и ви
|19.09.2024
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По-крупному обновился отечественный «убийца» Telegram. Нововведения доступны не всем
ий холдинг VK сообщил CNews о переосмыслении дизайна своего сервиса мгновенного обмена сообщениями «VK Мессенджер». Его интерфейс преобразился, став одновременно и более простым в использовании
|21.05.2024
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Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект
Жители семи российских регионов могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение «VK Мессенджер». В настоящее время пилот реализуется в 16 регионах. Проект курирует Минэкономр
|01.12.2023
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Исследование VK: более половины студентов каждый день общаются в групповых чатах с однокурсниками и обмениваются учебными файлами
«VK мессенджер» и VK Education провели опрос и изучили опыт общения студентов в мессенджерах и
|30.10.2023
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Пользователи «VK Мессенджера» получили возможность начать диалог по номеру телефона и новые инструменты для кастомизации чатов
мы антиспама и внедрили ряд новых функций в чатах. Обновления доступны в приложениях «Вконтакте» и «VK Мессенджер». Пользователи могут связываться по номеру телефона с новыми знакомыми — соседя
|26.10.2023
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Аналитика «VK мессенджера»: 40% пользователей записывают аудиосообщения, а самые активные отправляют больше ста голосовых в неделю
«VK мессенджер» изучил портрет аудитории аудиосообщений. С начала 2023 г. 39 млн человек воспо
|29.08.2023
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К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в «Сферуме»
«Сферум» представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее. В обновленной версии учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» учителям и школьникам становятся доступны интерактивная доска для совместной работы, сессионные залы внутри звонков, мини-приложение «Электронный дневник» и другие полезные опци
|27.07.2023
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Исследование «VK мессенджера»: три четверти россиян активно используют чат-боты
«VK мессенджер» изучил популярность чат-ботов в качестве инструмента на рынке услуг в России.
|09.06.2023
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Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере»
и, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы. Благодаря интеграции запланировать и запустить урок педагоги также могут прямо из электронного журнала, ученики увидят его и присоединятся в чате «VK мессенджера». Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами единого образовательного пространства, нужно однократно связать свой аккаунт в электронном журнале и дневнике с учебным проф
|01.06.2023
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Исследование «VK мессенджера» и «Ромир»: 70% россиян уверены, что в будущем мессенджеры станут основным средством онлайн-общения
«VK мессенджер» и исследовательский холдинг «Ромир» изучили отношение россиян к мессенджерам и
|25.05.2023
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Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере»
Пользователям учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствовать процесс коммуникаций по школьным вопросам. Сервис развивается с учетом пожеланий и потребностей пользователей
|13.04.2023
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«Вконтакте» представила новое поколение чат-ботов
. Обновлённая платформа чат-ботов доступна пользователям как в мобильных приложениях «Вконтакте» и «VK Мессенджер», так и в веб-версии соцсети. Официальные чат-боты компаний будут отмечены спец
|13.04.2023
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ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в VK Мессенджере
ии к востребованности полноценных альтернатив мобильному и интернет-банку. Исходя из текущих потребностей бизнеса и актуальных требований законодательства, мы расширили функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере с консультационного до платежного. Все операции, которые выполняет пользователь, подписываются облачной электронной подписью, что обеспечивает безопасность переводов и позволяет
|28.03.2023
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«VK Мессенджер» внедрил новые технологии для ускоренной доставки сообщений и загрузки контента
«VK Мессенджер» внедрил технологию передачи данных на базе интернет-протокола QUIC и ускорил д
|21.02.2023
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«VK мессенджер» расширяет кросс-функциональные возможности для общения и представляет отдельное десктопное приложение для Windows и macOS
«VK мессенджер» представляет полностью переосмысленное десктопное приложение — с актуальным ди
|13.01.2023
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«Альфа-банк» первым из банков присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в «VK мессенджере»
в. На старте проекта клиенты начали получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты. «VK мессенджер» позволяет общаться с банком в привычной для пользователей среде и обеспечивать
|21.12.2022
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«Вконтакте» представляет видеосообщения в «VK мессенджере»
K мессенджере» появились видеосообщения: они доступны в чатах «Вконтакте» и в отдельном приложении «VK мессенджер». Видеосообщения помогут разнообразить общение и моментально выразить свои эмоц
|14.12.2022
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Сообщества «Вконтакте» в приложении «VK мессенджер»: следить за новыми записями пабликов можно в формате чата
«Вконтакте» представила бета-версию сообществ в приложении «VK мессенджер»: пользователи могут следить за интересными и любимыми пабликами в формате чато
|09.11.2022
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«VK мессенджер» представил большое обновление: папки для организации личного и рабочего пространства, ускоренная загрузка видео в чатах и многое другое
«VK мессенджер» представил крупное обновление для организации комфортного личного и рабочего п
|19.09.2022
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VK запускает учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере»
ом контуре “VK мессенджера”», — сказал Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава «VK мессенджера». «VK мессенджер» можно бесплатно скачать во всех крупных магазинах приложений, включая российск
|16.08.2022
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«Вконтакте» снимает языковой барьер при общении: новая технология в «VK мессенджере» автоматически переводит сообщения на разные языки
Социальная сеть «Вконтакте» запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки. Сообщения в приложениях «Вконтакте» и «VK мессенджер» теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении — чтобы
|17.05.2022
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VK выпустил отечественного «убийцу» WhatsApp и Telegram
Аналог WhatsApp от Mail.Ru Холдинг VK сообщил CNews о релизе нового фирменного мессенджера «VK мессенджер» для мобильных устройств. Приложение создавалось для платформ Apple iOS и Googl
|17.05.2022
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«Вконтакте» запустила «VK мессенджер» — отдельное мобильное приложение для общения
Социальная сеть запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK мессенджер». «Вконтакте» стремится предоставить больше инструментов, чтобы люди могли всег
|27.12.2018
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«ВКонтакте» запустила тестирование звонков c шифрованием в VK Messenger для ПК
Mail.ru Group объявила о том, что в приложении VK Messenger для настольных ПК началось бета-тестирование защищённых голосовых и видеозвонков
VK Messenger и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 296 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
|Акопян Рубен 25 12
|Хуснояров Фарит 15 8
|Краснова Марина 41 6
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