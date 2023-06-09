Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере»

Образовательный сервис «Сферум» и «Московская электронная школа» («МЭШ») объединили свои ресурсы. В рамках интеграции учителя, ученики и их родители теперь могут непосредственно из электронного журнала и дневника общаться в чатах и совершать онлайн-звонки с помощью российского коммуникационного сервиса – учебного профиля «Сферум в VK мессенджере».

Все диалоги в учебном профиле можно группировать в тематические папки. Кроме того, в чатах можно обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы. Благодаря интеграции запланировать и запустить урок педагоги также могут прямо из электронного журнала, ученики увидят его и присоединятся в чате «VK мессенджера».

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами единого образовательного пространства, нужно однократно связать свой аккаунт в электронном журнале и дневнике с учебным профилем. Подробную инструкцию по подключению можно найти здесь. Сервис предоставляется бесплатно, в нем нет рекламы и спама.

«Одним из важнейших направлений совершенствования платформы «МЭШ» является привлечение к сотрудничеству лучших отечественных компаний-разработчиков. Среди них создатели образовательного контента, уникальных инструментов и сервисов для учебы и саморазвития, удобных, прозрачных и безопасных коммуникаций, – сказал директор Центра цифровизации образования Департамента образования и науки Москвы Евгений Комаренко. – Благодаря интеграции «МЭШ» с сервисом «Сферум» в электронном дневнике теперь доступен популярный в России мессенджер для решения учебных вопросов».

«Возможность иметь единую точку входа для всех образовательных процессов – один из главных запросов российских педагогов и школьников. Сотрудничество «Сферума» и «МЭШ» позволяет объединить функционал обеих платформ в безопасном образовательном пространстве и сделать учебный процесс более современным и доступным», – отметил генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

«Сферум» работает над интеграцией с электронными журналами и дневниками в российских регионах. На сегодня «Сферум» доступен в региональных государственных информационных системах в сфере образования Нижегородской, Псковской, Кировской, Оренбургской, Курской, Калининградской, Самарской, Калужской, Челябинской, Ульяновской, Тверской, Амурской, Курганской, Смоленской, Сахалинской, Ростовской, Рязанской, Магаданской, Томской, Мурманской, Владимирской, Липецкой, Тюменской и Вологодской областях, а также Камчатском, Забайкальском, Пермском и Алтайском краях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Республиках Карелия, Хакасия и Коми.

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ООО «Цифровое образование» — разработчик «Сферума» — образовано летом 2019 г. для создания сервисов в сфере образования. Компания входит в реестр отечественного программного обеспечения и реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а также является резидентом «Сколково».

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 г. в соответствии с постановлением Правительства России № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды».

«Московская электронная школа» — единая цифровая платформа сферы образования Москвы, разработанная совместно столичными Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий в 2016 г. Это единая цифровая образовательная среда, удобная для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов «МЭШ»: библиотека учебных материалов, электронный дневник, «Москвенок» и «Портфолио учащегося».