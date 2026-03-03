Разделы

Комаренко Евгений


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Материалы «Лаборатории Касперского» о цифровой безопасности появились в библиотеке МЭШ 1
25.02.2025 ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году 1
09.06.2023 Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере» 1
09.10.2018 «Крок» внедрил систему электронной очереди в поликлиниках Москвы 1
19.04.2017 Телеконференции с врачами или наблюдение через гаджеты? В Москве тестируют медицину будущего 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Комаренко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 2
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 1
Крок - Croc 1822 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4637 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2024 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2765 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74246 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15044 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57908 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23436 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2071 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2544 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6655 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10287 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1292 1
Моноблок - Monoblock PC 1053 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1108 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2274 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13153 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2175 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 361 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2454 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25626 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 837 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 182 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13088 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9505 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 195 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27257 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9841 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8986 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9749 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8569 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1330 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8856 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12763 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26242 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4294 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8246 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 714 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12397 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 110 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1304 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 70 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 79 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 1
Linux OS 11069 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5955 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 106 1
Акопян Рубен 26 1
Стрелков Сергей 14 1
Ермолаев Артем 379 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46244 5
Россия - РФ - Российская федерация 159101 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1703 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 815 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 410 1
Россия - ЦФО - Курская область 714 1
Россия - ПФО - Самарская область 1493 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1420 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1684 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 1
Россия - УФО - Тюменская область 1297 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 993 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 602 1
Россия - УФО - Челябинская область 1426 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1041 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 875 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 742 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 979 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 678 1
Россия - УФО - Курганская область 598 1
Россия - ДФО - Амурская область 868 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 690 1
Россия - СЗФО - Псковская область 680 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 531 1
Россия - ДФО - Магаданская область 501 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1464 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 565 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32116 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10813 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10568 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9753 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 323 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 463 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 749 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51540 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5349 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6392 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1980 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8262 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2197 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 128 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
