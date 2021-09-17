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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Курская область


17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 3
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
11.05.2021 «Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 4
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
17.12.2020 «Транстелеком» дополнительно подключил к интернету более 60 социально значимых объектов 2
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 8
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
18.11.2020 Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
28.10.2020 Курская область и «Цифровая экономика» подписали соглашение о внедрении «цифры» в регионе 8
19.10.2020 «Транстелеком» выполнил все плановые подключения к интернету социально значимых объектов на 2020 год 1
09.10.2020 Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу 10
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
10.09.2020 «Ростелеком» усовершенствовал систему дистанционного электронного голосования по итогам общественного тестирования 2
08.09.2020 Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования 1
26.08.2020 «Ростелеком» рассказал об итогах технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования 2
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 1
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 2
18.08.2020 Школы Курской области получили отечественное ПО «МойОфис Образование» 3
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей 1

Публикаций - 342, упоминаний - 568

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 53
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 17
Корус Консалтинг ГК 809 9
Cognitive Pilot 35 8
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 8
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 7
Ericsson 899 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
3934 6
Yandex - Яндекс 4129 5
МегаФон Центральный филиал 60 5
Nokia Corporation 2546 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 4
АФК Система ПАО 1057 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
SAP SE 3272 4
Ростелеком ЦентрТелеком 219 4
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 3
АйТи 771 3
HP Inc. 3043 3
Барс груп 402 3
Восход ФГБУ НИИ 368 3
Гэндальф - Gendalf 59 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
IBM 3677 3
Сбербанк Телеком 18 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 3
InterSystems - ИнтерСистемз 74 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 3
Oracle Corporation 3466 3
Цифра ГК 116 3
Армада 282 3
NVision Group - Энвижн Груп 552 3
РТЛабс 145 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 19
УЭК - Универсальная электронная карта 512 13
РЖД - Российские железные дороги 1093 7
Почта России ПАО 1586 6
Восток-Запад - EWS Holding 22 6
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
Русагро Группа Компаний 143 3
X5 Group - Перекресток 205 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Курская АЭС - Атомная электростанция 9 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
Фаберлик - Faberlic 63 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
Юнистрим - Unistream 169 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Русский стандарт Банк 307 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Евросеть 939 2
X5 Group 601 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Lego 84 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 31 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Мосэнергосбыт АО 78 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 22 1
РЖД Москва - Курский вокзал 3 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 82
Правительство РФ 2226 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 19
Президент Российской Федерации 1447 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 14
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 12
Администрация Курской области 13 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 8
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Правительство Москвы 660 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 3
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 3
Правительство Самарской области 48 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 27
3G - Стандарт мобильной связи 3835 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 16
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 12
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 9
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 41 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 4
Безопасный город 348 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 510 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 297 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 153 2
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 21
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 19
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 12
Google Android 10752 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Cognitive Agro Pilot 30 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 7
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 7
Apple iOS 5744 5
Linux OS 4386 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Ред ОС 239 4
Apple - App Store 2199 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 4
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Гэндальф - Скан-Архив 36 3
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
МТС 3G-сеть 86 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
Alfresco 114 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
Yota SIM-карты 15 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 192 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Microsoft Windows 10 6810 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Орловский Виктор 229 62
Кравцов Роман 77 11
Гурко Александр 129 11
Никифоров Николай 1126 10
Медведев Дмитрий 1437 8
Михайлов Александр 25 7
Ускова Ольга 128 7
Щеголев Игорь 676 7
Попов Алексей 319 6
Рылов Дмитрий 45 6
Путин Владимир 1840 5
Гурджиян Руслан 18 3
Попов Анатолий 98 3
Дюков Андрей 14 3
Абрамов Андрей 23 3
Семенов Александр 69 3
Козырев Алексей 270 3
Лопаткин Герман 102 3
Бесхмельницын Максим 3 3
Старовойт Роман 17 3
Рогозин Дмитрий 79 3
Рустамов Рустам 169 3
Валяева Елизавета 72 3
Жаров Александр 165 2
Зорин Александр 49 2
Голубев Василий 32 2
Соловьев Владимир 98 2
Смагаринский Юрий 23 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Примаков Евгений 6 2
Кабанов Владимир 174 2
Беглов Александр 9 2
Качанов Олег 58 2
Гордеев Алексей 10 2
Захаров Павел 55 2
Кусков Денис 156 2
Белов Александр 69 2
Носков Константин 203 2
Осеевский Михаил 227 2
Массух Илья 192 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 138
Россия - ЦФО - Тульская область 760 109
Россия - ЦФО - Калужская область 584 94
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 94
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 93
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 86
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 73
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 71
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 71
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 69
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 64
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 59
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 57
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 56
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 53
Россия - ЦФО - Костромская область 234 51
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 51
Россия - СФО - Иркутская область 565 50
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 49
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 49
Россия - УФО - Свердловская область 822 47
Россия - СФО - Кемеровская область 496 47
Россия - СФО - Омская область 395 46
Россия - СФО - Новосибирская область 843 44
Россия - УФО - Челябинская область 674 42
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 41
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 40
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 39
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 39
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 39
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 38
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 37
Россия - ПФО - Саратовская область 364 33
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 32
Россия - УФО - Тюменская область 597 32
Россия - ЦФО - Ивановская область 266 32
Россия - ПФО - Пензенская область 359 32
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
Информационное общество - Государственная программа 282 9
Федеральное законодательство 254 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 7
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 7
Региональное законодательство 45 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 4
Образование в России 381 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 69 2
Коррупция 22 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 47 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
Великая Отечественная война 130 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 50 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 3
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Агентство городских новостей Москва 2 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Юность - радиостанция 16 1
CNews Analytics 2006 8
Gartner 2230 2
TelecomDaily ИАА 112 2
Juniper Research 280 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Единый день голосования 8 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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