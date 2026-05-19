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Россия ЦФО Курская область

Россия - ЦФО - Курская область

СОБЫТИЯ


19.05.2026 МТС оборудовала кнопками экстренного вызова палаты Курской городской больницы №6

частью нашей работы по внедрению практичных IoT-решений в регионе», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг. Проект реализован с учетом требований информационной безопас
04.03.2026 МТС обеспечила видеонаблюдением центры занятости населения Курской области

тема МТС сообщает об установке современной системы видеонаблюдения в 22 центрах занятости населения Курской области. В рамках проекта модернизации областных учреждений было установлено более 15
19.02.2026 Более 15 тыс. рабочих мест в Курской области переводят на операционные системы «Альт»

«Базальт СПО» и Министерство цифрового развития и связи Курской области заключили соглашение о сотрудничестве. Министерство оснастит операционными си
18.02.2026 МТС впервые запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Курской области

МТС ввела в эксплуатацию в Курской области отечественные базовые станции «Иртея» стандарта LTE. Российское оборудование

10.02.2026 «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование Фатеже Курской области

арастить скорость мобильного интернета и повысить качество звука и стабильность сигнала голосовой связи. «Для нас не существует деления на „большие“ и „малые“ точки на карте, потому что каждый житель Курской области заслуживает качественной цифровой связи. Поэтому проводим работы в первую очередь там, где этого требует ситуация. Анализируем трафик, отслеживаем запросы и оперативно реагируем
08.10.2025 В Курском железнодорожном техникуме открыли лабораторию по изучению операционных систем «Альт»

тербургского государственного университета путей сообщения Александра I открылась первая в Курске и Курской области учебно-исследовательская лаборатория по работе с операционными системами «Аль
15.09.2025 В Курской области МТС расширила сеть на 28 малых населенных пунктов

твенной связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету жителей 28 поселков в 15 районах Курской области. Доступ к современным цифровым сервисам получили почти 13 тыс. курян. Об этом
11.09.2025 В Курской области завершился первый этап внедрения системы «Безопасный город

В Курской области завершили первый этап проекта по внедрению в регионе аппаратно-программного к
28.08.2025 «МегаФон» прокачал связь на ключевых трассах Курской области

енных работ выросла в среднем на 20% и доходит сейчас до 50 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.
20.06.2025 Безопасность и эффективность госуправления — приоритеты совместной работы Сбербанка и Курской области

Сбербанк и правительство Курской области договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали Герман Греф, президент, п
22.05.2025 МТС обеспечила связью 120 малых населенных пунктов Курской области

транению цифрового неравенства пользоваться цифровыми сервисами МТС могут еще более 30 тыс. жителей Курской области. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Обоянском, Фатежском
14.04.2025 Связь «МегаФона» стала доступна жителям еще 60 малых сел Курской области

устранили цифровое неравенство в 60 отдаленных населенных пунктах», – отметил директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников. Также на территории данных населенных пунктов стали доступ
26.02.2025 МТС: В Курском области снизилось число майнинговых ферм на 22% за 2024 год

ой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях EnergyTool. В Курской области, по данным на январь 2025 г., зафиксировано снижение количества майнинговых ф
19.11.2024 Жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить полмиллиарда рублей в рамках гуманитарной кампании «Авито»

х предложить пострадавшим бесплатное проживание. Более 170 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, безвозмездно сняли временное жилье с помощью «Авито». Помощь с поиском работ
01.11.2024 Аналитика МТС: популярность IoT-решений для курского бизнеса выросла в два раза за 9 месяцев 2024 года

МТС проанализировала в Курской области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать работ
31.10.2024 «Билайн» предоставит связь сотрудникам Российского Красного Креста для организации помощи в Курской и Белгородской областях

«Билайн» стал партнером Российского Красного Креста, предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений РКК – регионов, наиболее пострадавших от недавних событий, а также группе реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК)
04.10.2024 «Авито» продлевает доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль

«Авито» продлевает до конца октября 2024 г. льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы с «Авито» Доставкой
23.09.2024 Инициатива цифровых платформ и портала госуслуг по поддержке пострадавших жителей Курской области дала возможность получить помощь на сумму порядка 500 млн рублей

и портала госуслуг, которую поддержало Правительство России, дала возможность пострадавшим жителям Курской области приобрести товары первой необходимости за счет бонусов, баллов и сертификатов
23.09.2024 Помощь Ozon и «Госуслуг»: жители Курской области уже приобрели необходимые товары на 400 млн рублей

Жители пострадавших районов Курской области на Озоне приобрели более 360 тыс. нужных товаров на 400 млн руб. Уже использовано 80% от всех средств, выделенных на помощь. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Марке
04.09.2024 «Авито» обеспечит доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль

то» Доставкой за 1 руб. Также «Авито» и портал «Госуслуги» запустили совместный сервис, где жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием.
30.08.2024 «Госуслуги» и «Яндекс Маркет» объединились для поддержки школьников Курской области

«Яндекс Маркет» совместно с «Госуслугами» помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил п
28.08.2024 Посылки жителям Курской и Белгородской областей можно отправить «Почтой России» бесплатно

Отделения «Почты России» по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны. Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Количеств
28.08.2024 1,5 млн предложений о работе с проживанием и бесплатное жилье стали доступны жителям Курской области на «Авито»

«Госуслуги» запустили сервис поиска бесплатного временного жилья и работы с проживанием для жителей Курской области. На платформе доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с прожив
27.08.2024 Жители Курской области могут найти бесплатное жилье и работу с проживанием с помощью «Госуслуг» и «Авито»

слугами» запустил сервис поиска бесплатного жилья и вакансий с проживанием для пострадавших жителей Курской области. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Как найти бесплатное жилье На
23.08.2024 «Мегамаркет» присоединился к поддержке жителей Курской области

Мегамаркет совместно с «Госуслугами» запускает меры поддержки пострадавших жителей Курской области. Ранее компания обратилась в Правительство с инициативой по реализации соответствующих сервисов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Мегамаркет начисляет пострадавшим
21.08.2024 «Авито» и «Госуслуги» разработали проект для организации помощи жителям Курской области

«Авито Работа» откроет возможность бесплатной публикации вакансий по самым востребованным сейчас в Курской области профессиям, согласованным с администрацией региона. Ранее «Авито» совместно с
19.08.2024 На «Госуслугах» доступны сервисы для помощи жителям Курской области

«Госуслуги» запустили сбор информации от пострадавших жителей Курской области для регионального оперштаба. Они могут сообщить о себе, рассказать, в каких т
12.08.2024 На «Госуслугах» можно оформить единовременную выплату жителям Курской области

Жители Курской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут оформить единовременную выплату в 10 тыс. руб. на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Денежная выплата доступна

09.08.2024 Минцифры: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно

С 9 августа 2024 г. и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Бесплатно можно: звонить на все номера по России; поль
08.08.2024 Интернет-ресурсы Курской области под мощной DDoS-атакой

Массированная DDoS-атака Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. О сбоях в работе сервисов в начале авгу
09.07.2024 МТС улучшила сеть LTE на трех железнодорожных станциях в Курской области

МТС сообщила об усилении сети LTE в районе трех железнодорожных станций в Курской области. Новое качество связи теперь доступно тысячам жителям Льгова, Дмитриева и Кас
27.06.2024 МТС прокачала сеть LTE на федеральной трассе Р-298 в Курской области

ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE на трех участках федеральной трассы Р-298 в Курской области. Новое качество связи теперь доступно тысячам автомобилистам и жителям трех н
26.06.2024 Курская область и «Росатом Инфраструктурные решения» подписали соглашение о сотрудничестве

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Курской области и АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом
13.06.2024 На Курской АЭС завершен проект миграции системы «Десна-2» на импортонезависимую платформу

Специалистами НПП «СпецТек» завершен проект по переводу информационной системы поддержки управления техническим обслуживанием и ремонтами Курской АЭС «Десна-2» на импортонезависимое системное программное обеспечение. Информационная система поддержки управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСПУ ТОиР) «Десна-2» работает н
21.05.2024 «МегаФон» прокачал связь более чем в 100 локациях Курской области

«МегаФон» прокачал связь более чем в 100 локациях Курской области. В фокусе внимания связистов оказались такие социально значимые объекты как г
18.04.2024 Ozon направит 12,5 млн рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Белгородской и Курской областях

обстоятельства поддерживают доступность миллионов товаров для жителей своих городов и сел», — сказал директор по логистике Ozon Александр Гейль. Всем партнерам Ozon в Белгородской и части партнеров в Курской областях предложен гибкий подход к работе ПВЗ. В случае, если предприниматели считают небезопасной ситуацию в районе, где находится ПВЗ, они могут не открывать пункт без каких-либо штра
02.02.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет во втором по величине городе Курской области

Инженеры «МегаФона» запустили в эксплуатацию новые базовые станции в самом северном городе Курской области – Железногорске. Здесь проживают более 90 тыс. человек, каждый седьмой из них
26.01.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом деревню Артюховка Курской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила к сети LTE деревню Артюховка Октябрьского района Курской области. В результате проведенных работ по устранению цифрового неравенства около 500
28.12.2023 Аналитика CloudMTS: спрос на облачные услуги в Курской области за год вырос в 1,3 раза

при этом обеспечивая сохранность информации и непрерывность работы с ней», – сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг. Наиболее востребованными облачными услугами в Черноземье явл
20.09.2023 Свыше 3 тысяч телемедицинских консультаций проведено в Курской области при помощи сервиса «N3.ТМК»

«N3.телемедицинские консультации» 3273 заключения. Портал телемедицинских консультаций заработал в Курской области в конце 2022 г. Разработку и запуск портала провела команда «Нетрики медицины

Публикаций - 751, упоминаний - 1004

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 93
Ростелеком 10948 76
МегаФон 10742 74
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 25
9594 19
Yandex - Яндекс 9216 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 8
МегаФон Центральный филиал 92 8
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 8
МТС Центр макрорегион 64 8
Microsoft Corporation 25775 8
Softline - Софтлайн 3743 8
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
МТС - РеКом 21 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Telegram Group 2940 5
Lenovo Motorola 3566 5
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 5
МегаФон - Мобиком 230 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 30
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 21
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 20
Почта России ПАО 2370 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 12
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 9
Россети Ленэнерго 1699 8
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 7
101Hotels.com 456 7
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 6
Восток-Запад - EWS Holding 47 6
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 6
Газпром ПАО 1493 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Евросеть 1421 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Русагро Группа Компаний 379 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 4
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 4
РЖД МЖД - Курский вокзал 15 4
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 4
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 144
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 65
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 53
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 31
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 30
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 26
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 9
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
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WiMAX Forum 69 3
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АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 3
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Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Международная академия связи - МАС 46 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 182
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 138
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 116
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 95
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 89
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 85
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 82
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 64
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 62
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 51
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 37
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 35
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 34
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 27
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 88
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 17
Linux OS 11533 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 16
Google Android 15243 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 14
Microsoft Windows 2000 8678 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 9
Microsoft Windows 16882 9
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 9
Cognitive Agro Pilot 39 8
Apple iPhone 6 4861 8
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 8
Apple iOS 8583 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Apple - App Store 3109 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 6
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 6
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
Орловский Виктор 408 100
Розенберг Семен 28 26
Путин Владимир 3454 14
Кравцов Роман 89 12
Никифоров Николай 1138 11
Гурко Александр 139 11
Попов Алексей 339 9
Ускова Ольга 174 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Постников Алексей 9 8
Михайлов Александр 56 7
Щеголев Игорь 699 7
Шадаев Максут 1210 6
Собянин Сергей 538 6
Хинштейн Александр 148 6
Рылов Дмитрий 56 6
Пуртов Кирилл 64 5
Ашенбреннер Инна 15 5
Трандин Сергей 128 5
Чекунов Сергей 6 5
Багреева Мария 31 5
Рустамов Рустам 548 5
Чернышенко Дмитрий 581 4
Качанов Олег 121 4
Козырев Алексей 328 4
Старовойт Роман 22 4
Григоренко Дмитрий 249 4
Крутько Оксана 4 4
Попов Анатолий 154 3
Соловьев Владимир 108 3
Иванов Сергей 405 3
Семенов Александр 166 3
Леонов Алексей 96 3
Лопаткин Герман 104 3
Дмитриев Алексей 85 3
Гурджиян Руслан 20 3
Рогозин Дмитрий 104 3
Сурков Владислав 73 3
Дюков Андрей 21 3
Абрамов Андрей 41 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 509
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 302
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 187
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 173
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 154
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 152
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 151
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 147
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 142
Россия - ЦФО - Брянская область 402 135
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 121
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 109
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 109
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 108
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 107
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 106
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 105
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 100
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 96
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 89
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 85
Россия - ЦФО - Костромская область 477 82
Россия - УФО - Свердловская область 1951 78
Россия - ЦФО - Орловская область 369 77
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 72
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 71
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 70
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 68
Россия - УФО - Челябинская область 1512 66
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 66
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 65
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 62
Россия - СФО - Омская область 789 61
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 61
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 61
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 59
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 58
Россия - ПФО - Самарская область 1577 57
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 244
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 113
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 105
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 104
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 85
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 56
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 49
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 43
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 40
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 39
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 39
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 37
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 36
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 36
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 28
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 28
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 25
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 25
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 24
Энергетика - Energy - Energetically 5855 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Паспорт - Паспортные данные 2848 21
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 21
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 20
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 19
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 18
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
Ведомости 1466 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Известия ИД 770 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
Российская газета 290 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
НГС - Новости Новосибирска 14 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
РИА Новости 1033 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
The Washington Post 350 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Юность - радиостанция 52 1
Фонтанка 39 1
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 4 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Мобильные системы 118 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Euronews - телеканал 52 1
ТВ-Новости АНО 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Grand View Research 25 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 4
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
КГУ - Курский государственный университет 9 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Базальт СПО - Альт академия 38 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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