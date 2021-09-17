Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Курская область
Публикаций - 342, упоминаний - 568
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 62
|Кравцов Роман 77 11
|Гурко Александр 129 11
|Никифоров Николай 1126 10
|Медведев Дмитрий 1437 8
|Михайлов Александр 25 7
|Ускова Ольга 128 7
|Щеголев Игорь 676 7
|Попов Алексей 319 6
|Рылов Дмитрий 45 6
|Путин Владимир 1840 5
|Гурджиян Руслан 18 3
|Попов Анатолий 98 3
|Дюков Андрей 14 3
|Абрамов Андрей 23 3
|Семенов Александр 69 3
|Козырев Алексей 270 3
|Лопаткин Герман 102 3
|Бесхмельницын Максим 3 3
|Старовойт Роман 17 3
|Рогозин Дмитрий 79 3
|Рустамов Рустам 169 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Жаров Александр 165 2
|Зорин Александр 49 2
|Голубев Василий 32 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Смагаринский Юрий 23 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Примаков Евгений 6 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Беглов Александр 9 2
|Качанов Олег 58 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Захаров Павел 55 2
|Кусков Денис 156 2
|Белов Александр 69 2
|Носков Константин 203 2
|Осеевский Михаил 227 2
|Массух Илья 192 2
|CNews Analytics 2006 8
|Gartner 2230 2
|TelecomDaily ИАА 112 2
|Juniper Research 280 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786360, в очереди разбора - 690036.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786360, в очереди разбора - 690036.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru