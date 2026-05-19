Россия - ЦФО - Курская область

МТС оборудовала кнопками экстренного вызова палаты Курской городской больницы №6 частью нашей работы по внедрению практичных IoT-решений в регионе», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг. Проект реализован с учетом требований информационной безопас

МТС обеспечила видеонаблюдением центры занятости населения Курской области тема МТС сообщает об установке современной системы видеонаблюдения в 22 центрах занятости населения Курской области. В рамках проекта модернизации областных учреждений было установлено более 15

Более 15 тыс. рабочих мест в Курской области переводят на операционные системы «Альт» «Базальт СПО» и Министерство цифрового развития и связи Курской области заключили соглашение о сотрудничестве. Министерство оснастит операционными си

МТС впервые запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Курской области МТС ввела в эксплуатацию в Курской области отечественные базовые станции «Иртея» стандарта LTE. Российское оборудование

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование Фатеже Курской области арастить скорость мобильного интернета и повысить качество звука и стабильность сигнала голосовой связи. «Для нас не существует деления на „большие“ и „малые“ точки на карте, потому что каждый житель Курской области заслуживает качественной цифровой связи. Поэтому проводим работы в первую очередь там, где этого требует ситуация. Анализируем трафик, отслеживаем запросы и оперативно реагируем

В Курском железнодорожном техникуме открыли лабораторию по изучению операционных систем «Альт» тербургского государственного университета путей сообщения Александра I открылась первая в Курске и Курской области учебно-исследовательская лаборатория по работе с операционными системами «Аль

В Курской области МТС расширила сеть на 28 малых населенных пунктов твенной связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету жителей 28 поселков в 15 районах Курской области. Доступ к современным цифровым сервисам получили почти 13 тыс. курян. Об этом

В Курской области завершился первый этап внедрения системы «Безопасный город В Курской области завершили первый этап проекта по внедрению в регионе аппаратно-программного к

«МегаФон» прокачал связь на ключевых трассах Курской области енных работ выросла в среднем на 20% и доходит сейчас до 50 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.

Безопасность и эффективность госуправления — приоритеты совместной работы Сбербанка и Курской области Сбербанк и правительство Курской области договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали Герман Греф, президент, п

МТС обеспечила связью 120 малых населенных пунктов Курской области транению цифрового неравенства пользоваться цифровыми сервисами МТС могут еще более 30 тыс. жителей Курской области. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Обоянском, Фатежском

Связь «МегаФона» стала доступна жителям еще 60 малых сел Курской области устранили цифровое неравенство в 60 отдаленных населенных пунктах», – отметил директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников. Также на территории данных населенных пунктов стали доступ

МТС: В Курском области снизилось число майнинговых ферм на 22% за 2024 год ой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях EnergyTool. В Курской области, по данным на январь 2025 г., зафиксировано снижение количества майнинговых ф

Жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить полмиллиарда рублей в рамках гуманитарной кампании «Авито» х предложить пострадавшим бесплатное проживание. Более 170 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, безвозмездно сняли временное жилье с помощью «Авито». Помощь с поиском работ

Аналитика МТС: популярность IoT-решений для курского бизнеса выросла в два раза за 9 месяцев 2024 года МТС проанализировала в Курской области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать работ

«Билайн» предоставит связь сотрудникам Российского Красного Креста для организации помощи в Курской и Белгородской областях «Билайн» стал партнером Российского Красного Креста, предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений РКК – регионов, наиболее пострадавших от недавних событий, а также группе реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК)

«Авито» продлевает доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль «Авито» продлевает до конца октября 2024 г. льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей. Стоимость доставки заказов в эти регионы с «Авито» Доставкой

Инициатива цифровых платформ и портала госуслуг по поддержке пострадавших жителей Курской области дала возможность получить помощь на сумму порядка 500 млн рублей и портала госуслуг, которую поддержало Правительство России, дала возможность пострадавшим жителям Курской области приобрести товары первой необходимости за счет бонусов, баллов и сертификатов

Помощь Ozon и «Госуслуг»: жители Курской области уже приобрели необходимые товары на 400 млн рублей Жители пострадавших районов Курской области на Озоне приобрели более 360 тыс. нужных товаров на 400 млн руб. Уже использовано 80% от всех средств, выделенных на помощь. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Марке

«Авито» обеспечит доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль то» Доставкой за 1 руб. Также «Авито» и портал «Госуслуги» запустили совместный сервис, где жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием.

«Госуслуги» и «Яндекс Маркет» объединились для поддержки школьников Курской области «Яндекс Маркет» совместно с «Госуслугами» помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил п

Посылки жителям Курской и Белгородской областей можно отправить «Почтой России» бесплатно Отделения «Почты России» по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны. Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Количеств

1,5 млн предложений о работе с проживанием и бесплатное жилье стали доступны жителям Курской области на «Авито» «Госуслуги» запустили сервис поиска бесплатного временного жилья и работы с проживанием для жителей Курской области. На платформе доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с прожив

Жители Курской области могут найти бесплатное жилье и работу с проживанием с помощью «Госуслуг» и «Авито» слугами» запустил сервис поиска бесплатного жилья и вакансий с проживанием для пострадавших жителей Курской области. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Как найти бесплатное жилье На

«Мегамаркет» присоединился к поддержке жителей Курской области Мегамаркет совместно с «Госуслугами» запускает меры поддержки пострадавших жителей Курской области. Ранее компания обратилась в Правительство с инициативой по реализации соответствующих сервисов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Мегамаркет начисляет пострадавшим

«Авито» и «Госуслуги» разработали проект для организации помощи жителям Курской области «Авито Работа» откроет возможность бесплатной публикации вакансий по самым востребованным сейчас в Курской области профессиям, согласованным с администрацией региона. Ранее «Авито» совместно с

На «Госуслугах» доступны сервисы для помощи жителям Курской области «Госуслуги» запустили сбор информации от пострадавших жителей Курской области для регионального оперштаба. Они могут сообщить о себе, рассказать, в каких т

На «Госуслугах» можно оформить единовременную выплату жителям Курской области Жители Курской области, вынужденно покинувшие свои дома, могут оформить единовременную выплату в 10 тыс. руб. на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Денежная выплата доступна

Минцифры: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно С 9 августа 2024 г. и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Бесплатно можно: звонить на все номера по России; поль

Интернет-ресурсы Курской области под мощной DDoS-атакой Массированная DDoS-атака Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. О сбоях в работе сервисов в начале авгу

МТС улучшила сеть LTE на трех железнодорожных станциях в Курской области МТС сообщила об усилении сети LTE в районе трех железнодорожных станций в Курской области. Новое качество связи теперь доступно тысячам жителям Льгова, Дмитриева и Кас

МТС прокачала сеть LTE на федеральной трассе Р-298 в Курской области ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE на трех участках федеральной трассы Р-298 в Курской области. Новое качество связи теперь доступно тысячам автомобилистам и жителям трех н

Курская область и «Росатом Инфраструктурные решения» подписали соглашение о сотрудничестве В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Курской области и АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом

На Курской АЭС завершен проект миграции системы «Десна-2» на импортонезависимую платформу Специалистами НПП «СпецТек» завершен проект по переводу информационной системы поддержки управления техническим обслуживанием и ремонтами Курской АЭС «Десна-2» на импортонезависимое системное программное обеспечение. Информационная система поддержки управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСПУ ТОиР) «Десна-2» работает н

«МегаФон» прокачал связь более чем в 100 локациях Курской области «МегаФон» прокачал связь более чем в 100 локациях Курской области. В фокусе внимания связистов оказались такие социально значимые объекты как г

Ozon направит 12,5 млн рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Белгородской и Курской областях обстоятельства поддерживают доступность миллионов товаров для жителей своих городов и сел», — сказал директор по логистике Ozon Александр Гейль. Всем партнерам Ozon в Белгородской и части партнеров в Курской областях предложен гибкий подход к работе ПВЗ. В случае, если предприниматели считают небезопасной ситуацию в районе, где находится ПВЗ, они могут не открывать пункт без каких-либо штра

«МегаФон» прокачал связь и интернет во втором по величине городе Курской области Инженеры «МегаФона» запустили в эксплуатацию новые базовые станции в самом северном городе Курской области – Железногорске. Здесь проживают более 90 тыс. человек, каждый седьмой из них

МТС обеспечила мобильным интернетом деревню Артюховка Курской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила к сети LTE деревню Артюховка Октябрьского района Курской области. В результате проведенных работ по устранению цифрового неравенства около 500

Аналитика CloudMTS: спрос на облачные услуги в Курской области за год вырос в 1,3 раза при этом обеспечивая сохранность информации и непрерывность работы с ней», – сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг. Наиболее востребованными облачными услугами в Черноземье явл