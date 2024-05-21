«МегаФон» прокачал связь более чем в 100 локациях Курской области

«МегаФон» прокачал связь более чем в 100 локациях Курской области. В фокусе внимания связистов оказались такие социально значимые объекты как городская больница в областном центре, крупнейшее предприятие по производству сахарного песка в селе Сейм, а также одно из популярнейших мест отдыха курян – деревня 1-я Моква.

В результате проведенных работ по перераспределению частот в городах Курск, Льгов и Железногорск, а также более чем в 50 деревнях и селах улучшилось качество голосовой связи.

Еще в семи точках региона на базовых станциях был активирован дополнительный среднечастотный диапазон LTE, который наиболее эффективен для повышения емкости сети. Это позволило увеличить скорость передачи данных в смартфонах и планшетах курян на 30%. Улучшение в работе мобильного интернета смогли заметить около 10 тыс. жителей Курска, а также сел Сейм, Быково, Погребки, Генеральшино, деревень Гремячка, Шерекино и 1-я Моква.

Деревня 1-я Моква, являясь западным предместьем областного центра, одна из самых густонаселенных в регионе – там проживают почти две тысячи человек. Сейчас населенный пункт активно разрастается за счет новых коттеджей и дач. Удобное местоположение, богатая история и живописная природа сделали это место одним из самых популярных для отдыха. Здесь находится сохранившаяся с XVIII века усадьба Аркадия Нелидова – один из самых выдающихся архитектурных памятников Курской области. Горожан привлекает здесь также живописный усадебный парк и пруды.

Еще одна важная локация, где оператор разогнал интернет – село Сейм, в котором проживают более 2,5 тыс. человек. Там же действует старейшее предприятие по производству сахарного песка, работники которого теперь могут еще комфортнее пользоваться цифровыми сервисами.

Интернет стал быстрее и в селе Быково – через этот населенный пункт проходит трасса федерального значения Р-298 Курск-Воронеж.

«Наличие надежной связи и быстрого интернета не только создает комфортную цифровую среду для работы и отдыха, но и влияет на безопасность. Иметь возможность в любой момент оставаться на связи с родными и близкими – это уже норма сегодняшнего дня. Для развития сети мы применяем разные инструменты в зависимости от нагрузки и определяем оптимальные места для запуска новых объектов и модернизации существующих. С начала года мы запустили около десятка новых базовых станций и модернизировали более 100 объектов, что повысило надежность сигнала, а в отдельных локациях ускорило мобильный интернет в среднем на 25%», – сказал директор «МегаФона» в Курской области Сергей Чекунов.