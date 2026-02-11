4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных

Разделы

11.02.2026 Новостройки и морское побережье: «МегаФон» усилил 4G на Сахалине

учших мест отдыха на Сахалине благодаря чистой воде и мелкому песку. Воспользоваться улучшенной мобильной связью смогут не только местные жители, но любители рыбалки и морских прогулок. В зону нового 4G-покрытия попадает местная катерная стоянка. Теперь туристы могут делиться впечатлениями в мессенджерах и социальных сетях в реальном времени. Более высокие интернет-скорости появились и у но
11.02.2026 МТС первой из операторов запустила внутреннюю LTE-сеть в аэропорту Томска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть мобильной связи в аэропорту Томска. Скорость 4G-интернета позволит с комфортом пользоваться мобильным интернетом на всей территории здания аэровокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС развернула внутри аэропорта полноценное

10.02.2026 «МегаФон» усилил LTE в Куйтунском районе

не повысили скорость интернета, а также увеличили емкость сети, что позволило снизить нагрузку на оборудование в часы пик. В остальных трёх сёлах работы были сфокусированы на расширении зоны покрытия LTE, благодаря чему связь стала доступной на более дальних расстояниях. «При составлении плана модернизации мы ориентируемся в первую очередь на реальные потребности наших клиентов. Во всех чет
07.02.2026 Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

ть 8/128 Гбайт, 8/256 Гбайт + MicroSD до 512 Гбайт Камеры 13 Мп основная, 5 Мп фронтальная Связь 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Аккумулятор 10 000 мАч, зарядка 33 Вт Размеры и масса 278,64 х 17
30.01.2026 Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

о покрытию федеральных автомобильных трасс сетями четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Это следует из протокола заседания комисии, опубликованного Минцифры. В частности, был у
30.01.2026 МТС улучшит покрытие LTE в Московском регионе за счет отказа от устаревшего стандарта 3G

приступает к постепенному отключению в Москве и области устаревшего стандарта 3G (UMTS) в диапазоне 900 МГц. В 2026 г. компания переведет освободившиеся частоты из этой полосы в современный стандарт 4G (LTE), что увеличит радиус покрытия базовых станций в 1,5-2 раза и улучшит проникновение сигнала в помещениях. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Московском регионе для работы сетей
29.01.2026 «МегаФон» построил частную LTE-сеть протяженностью более 530 км

оль». Цифровая инфраструктура объединила три ключевых объекта компании: Эльгинское угольное месторождение, порт «Эльга» и Тихоокеанскую железнодорожную ветку. Это позволило создать крупнейшую private LTE-сеть в России протяженностью более 530 километров. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Проект реализовывался в несколько этапов. Первый стартовал в 2022 г. на месторождении и с
29.01.2026 В алтайских селах с производствами халвы и молока «МегаФон» усилил 4G

уйского и Новосибирского трактов. Связисты задействовали дополнительные высокочастотные диапазоны в LTE, перевели частоты из 3G в более современный формат связи 4G, а также установили платы для
28.01.2026 Нижнеудинский район получил усиленное 4G-покрытие

Жители Нижнеудинского района Иркутской области получили более надежное покрытие телеком-сети и улучшенный прием LTE‑сигнала. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования, проведенной инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Основная часть обновлений прошла в Нижн
23.01.2026 МТС разогнала LTE в первых микрорайонах поселка Чульман

МТС усилила LTE в поселке городского типа Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). После обновления сети скорость мобильного интернета в западной части жилых микрорайонов населенного пункта

22.01.2026 «МегаФон» усилил покрытие LTE-сети в трех селах Забайкалья

Инженеры «МегаФона» усилили LTE-сигнал в нескольких селах Забайкальского края. Оборудование было модернизировано в Урульг
22.01.2026 Стабильный 4G в морозы: «МегаФон» модернизировал связь в Омсукчане

бщили представители «МегаФона». В Омсукчане проживает около трех тысяч человек. Улучшенное качество 4G стало доступно для жителей восточной части поселения, здесь находятся жилые дома, школа ис
21.01.2026 «МегаФон» провел масштабное расширение LTE-сети в Алтайском районе Хакасии

зью участок республиканской автодороги Абакан – Саяногорск. В селе Очуры инженеры компании запустили дополнительные диапазоны, работающие в низком частотном спектре. Они обеспечили уверенное покрытие 4G и передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Улучшение качества сотовой связи почувствуют владельцы «зелёных» сим-карт не только в населенном пункте,
21.01.2026 «МегаФон» запустил 4G для дачников Уссурийска

мобильной связью от базовых станций, расположенных в отдалении. Из-за большого расстояния качество голосовых вызовов было не высоким, а интернет работал медленно и нестабильно. Благодаря современной LTE-инфраструктуре высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь доступны на всей территории поселения. Село Утесное — популярное место отдыха для жителей Уссурийска. Здесь развивается
20.01.2026 МТС добавила скорости LTE в селе Бичура, где находится одна из самых длинных улиц России

няет свое историческое значение и является частью культурного ландшафта республики, минерально-сырьевая база местности вносит вклад в экономику всей Бурятии. Увидев возросшую нагрузку на существующую LTE-инфраструктуру, мы провели технические работы для увеличения скорости интернета, чтобы жители могли более свободно использовать интернет-возможности – общаться с родными и близкими онлайн,

19.01.2026 «МегаФон» прокачал 4G в крупнейшем дачном массиве за Уралом

я с близкими и пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры оператора провели модернизацию базовой станции, которая обслуживает дачно-коттеджный поселок. Новое оборудование позволило расширить покрытие 4G и увеличить емкость сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Садовое товарищество «Спутник» находится примерно в получасе пути на машине из Северска. Было образовано на месте у
15.01.2026 «МегаФон» разогнал 4G в поселке на берегу Татарского пролива

чтобы посмотреть на живописные морские закаты. Запуск дополнительной базовой станции сделал сигнал 4G в этом районе более устойчивым. Пользователи теперь смогут сразу же делиться сделанными зд
14.01.2026 Для жителей и водителей: МегаФон расширил 4G в Михайловском районе

у и стабильной голосовой связи «МегаФона». Инженеры компании построили базовые станции с поддержкой LTE. Воспользоваться мобильной связью оператора могут и автопутешественники — через эти насел
26.12.2025 В преддверии новогодних праздников МТС ускорила LTE-интернет в Магнитогорске

вание в Правобережном и Орджоникидзевском районах Магнитогорска. Рост скорости мобильного интернета LTE до 20% произошел в южной столице Челябинской области. Об этом CNews сообщили представител
25.12.2025 Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?

ro, которая специализируется на создании инфраструктурных решений для сетей связи. Уже в 2022 году были заключены форвардные контракты на поставку 55 тысяч отечественных базовых станций стандартов 2G/4G/5G до 2030 года с операторами «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком». Это свидетельствует о стратегическом запросе на локализацию критически важных технологий в сфере связи. Компания Yadro специ
24.12.2025 В городе Сортавала усилили сеть LTE к Новому году

число востребованных направлений на новогодние праздники. Улучшения затронули не только территорию города, но и ряд населенных пунктов в Сортавальском районе. Так, работы по перераспределению частот 4G были проведены в поселке Киркколахти, где также находятся точки притяжения для гостей региона – курортный комплекс «Черные Камни» и Карельский зоопарк – крупнейший на Северо-Западе. «Проведе
24.12.2025 Связь с видом на Балтику: в Янтарном усилили LTE

ом Калининградской области стало проще делиться зимними впечатлениями онлайн и строить планы на праздники. Инженеры «МегаФона »усилили сеть в ключевых туристических точках поселка — теперь стабильный LTE доступен в парке имени Морица Беккера, на прибрежном променаде и в отельной зоне поселка. Обновление пришлось как раз к периоду роста туристического потока в преддверии новогодних гуляний.

24.12.2025 «М.видео» назвала топ-10 смарт-часов и фитнес-браслетов осени 2025 года

итогам сезона в денежном выражении лидерами категории стали компании Apple и Samsung, сформировавшие основную часть выручки за счет продаж премиальных моделей с расширенным функционалом и поддержкой LTE. В количественном выражении наибольший объем продаж обеспечили устройства Xiaomi, Redmi и Huawei, представленные в массовом и среднем сегментах и ориентированные на широкий круг повседневны
23.12.2025 «МегаФон» расширяет территорию LTE в Магаданской области

ильной трассы «Колыма», которая связывает Якутск и Магадан. Теперь автомобилисты, благодаря запуску 4G, проезжая через поселок, смогут обновить навигационные карты, связаться с близкими или заг
23.12.2025 МТС разогнала LTE в районе аэропорта Алдана

МТС усилила LTE в городе Алдан Республики Саха (Якутия). После обновления сети скорость мобильного интернета в районе аэропорта увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС
19.12.2025 «МегаФон» подвел итоги строительства сети в Вологодской области

Инженеры «МегаФона» в 2025 г. ускорили 4G-интернет и расширили зону покрытия для 77 населенных пунктов Вологодской области. Аналитик
19.12.2025 МТС улучшила покрытие LTE в предновогодней Чите

Цифровая экосистема МТС завершила работы по модернизации сетей LTE в нескольких микрорайонах Читы. Благодаря проведённым работам на телеком-инфраструктуре улучшилось покрытие и ёмкость сети, а скорость мобильного интернета возросла на четверть. Об этом CNe
18.12.2025 «РТК-Сервис» развернул независимую от спутников систему синхронизации для LTE/5G сетей

отрасли, завершил внедрение решения по доставке фазовой синхронизации для базовых станций (БС) сети LTE TDD через транспортную сеть. Технология позволяет отказаться от использования спутниковых
18.12.2025 «МегаФон» улучшил покрытие LTE-сети по дороге в аэропорт Томска

повышение нагрузки на сеть служит сигналом для расширения инфраструктуры. «Это вторая по счету базовая станция, введенная в эксплуатацию в Богашево в этом году. Тогда мы обеспечили надежное покрытие LTE-сети в юго-восточной части села, где расположены садовые товарищества, детский лагерь «Огонек» и санаторий-профилакторий «Строитель». А сейчас сделали акцент на частном жилом секторе. В зон
18.12.2025 «МегаФон» расширил LTE-сеть в районе «Сити Молл»

ем жилом комплексе «Малиновка». Благодаря расширению LTE-покрытия жители получают стабильный сигнал 4G даже при высокой нагрузке на сеть в торговом центре. Жильцы смогут комфортно смотреть филь
17.12.2025 «Ростелеком» запустил в Тюменской области первые отечественные базовые станции

целях безопасности». Базовая станция от компании «Булат» — это решение для построения мобильных сетей. Оборудование поддерживает работу в сетях двух поколений: 2G/GSM обеспечивает голосовую связь, а 4G/LTE — мобильный интернет. Система управления и программное обеспечение базовой станции — полностью отечественная разработка. Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской об
17.12.2025 «МегаФон» расширил LTE-покрытие на автодороге в Хасанском округе

Жители и гости Приморья теперь могут комфортно пользоваться мобильной связью «МегаФона» в поездках по Хасанскому округу. Оператор запустил базовые станции с поддержкой 4G на участке автодороги Раздольное — Хасан. Проект реализован совместно с министерством цифрового развития и связи Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новые теле
16.12.2025 Власти хотят запретить госзакупки импортной измерительной радиоэлектроники для 4G и 5G

упки иностранного контрольного и измерительного оборудования т.е. генераторы и анализаторы сигналов, пишут «Ведомости». Это оборудование в 2025 г. широко применяются в телекоммуникациях, включая сети 4G и 5G, связь и управление транспортом, в оборонной и авиационно-космической промышленности и беспилотной отрасли. Согласно данным из проекта поправок к постановлению правительства о националь
12.12.2025 В районе Комсомольского озера в Нижневартовске запустили 4G

го интернета с комфортом могут делиться своими фото и видео, получить онлайн-услуги или слушать любимую музыку на стриминговых сервисах. Новое оборудование «МегаФона» поддерживает стандарты второго и четвертого поколения. Это обеспечивает высокие скорости загрузки файлов, стабильный голосовой сигнал на широкой территории и необходимую для пиковых нагрузок емкость сети. Согласно замерам спец
12.12.2025 МТС разогнала LTE для пациентов реабилитационного отделения Ивано-Матренинской больницы на Байкальском тракте

МТС усилила сеть LTE на Байкальском тракте. После установки дополнительного телеком-оборудования вблизи отделе
12.12.2025 «МегаФон» расширил LTE-сеть в Большом Камне

базовая станция в Ильмовом обеспечила более высокую скорость передачи данных — до 50 Мбит/с. Ранее 4G был доступен от базовой станции, расположенной почти в четырех километрах. Микрорайон расп
12.12.2025 МТС прокачала сеть LTE в забайкальском селе Хохотуй

его туристических местах. «МТС проводит большую работу по развитию телеком-инфраструктуры в Забайкалье, уделяя внимание как крупным городам, так и небольшим населенным пунктам региона. Усиление сети LTE в селе Хохойтуй позволяет обеспечить скоростным мобильным интернетом жителей села, а также многочисленных путешественников и туристов. Комфортный отдых невозможен без доступа без доступа к

11.12.2025 Соседние Столбово и Аллак получили улучшенную LTE-сеть

ления в качественных телеком‑услугах, специалисты включили дополнительные высокочастотные диапазоны LTE, а также перевели частоты из 3G в более эффективный стандарт 4G, что позволило увеличить

11.12.2025 МТС усилила сеть LTE в новом микрорайоне Обдорский в Салехарде

секторе города, где с появлением мобильной базовой станции теперь можно с комфортом пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, маркетплейсами, работать и учиться онлайн. «Мы продолжаем усиливать сеть LTE и добавлять мощности нашей инфраструктуре на Ямале. Особое внимание уделяем новым микрорайонам, где растет потребление мобильного интернета и есть запрос на высокие скорости. Таким является
11.12.2025 МТС накрыла сетью LTE округ, знаменитый пещерами и писаницами

МТС сообщает о завершении работ по запуску в эфир базовых станций и расширении покрытия 4G в Манско-Уярском округе Красноярского края. Новые площадки выведены в эфир в 18 населенных пунктах, где проживает в общей сложности более 20 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представител

Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 1407
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20459 1150
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7012 1130
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26083 879
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10548 855
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 730
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2676 692
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 510
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5980 451
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6434 434
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6798 427
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17461 426
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5745 421
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 408
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 390
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2976 363
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5288 348
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5344 320
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 314
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2965 308
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9722 307
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 298
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6156 280
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1962 279
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2601 274
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3185 252
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4270 216
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5432 192
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5927 190
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8179 181
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 179
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1894 165
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11804 163
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 155
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3811 151
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 140
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1832 139
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1204 134
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6392 131
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4343 130
