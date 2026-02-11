4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных

Новостройки и морское побережье: «МегаФон» усилил 4G на Сахалине учших мест отдыха на Сахалине благодаря чистой воде и мелкому песку. Воспользоваться улучшенной мобильной связью смогут не только местные жители, но любители рыбалки и морских прогулок. В зону нового 4G-покрытия попадает местная катерная стоянка. Теперь туристы могут делиться впечатлениями в мессенджерах и социальных сетях в реальном времени. Более высокие интернет-скорости появились и у но

МТС первой из операторов запустила внутреннюю LTE-сеть в аэропорту Томска ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть мобильной связи в аэропорту Томска. Скорость 4G-интернета позволит с комфортом пользоваться мобильным интернетом на всей территории здания аэровокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС развернула внутри аэропорта полноценное

«МегаФон» усилил LTE в Куйтунском районе не повысили скорость интернета, а также увеличили емкость сети, что позволило снизить нагрузку на оборудование в часы пик. В остальных трёх сёлах работы были сфокусированы на расширении зоны покрытия LTE, благодаря чему связь стала доступной на более дальних расстояниях. «При составлении плана модернизации мы ориентируемся в первую очередь на реальные потребности наших клиентов. Во всех чет

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса ть 8/128 Гбайт, 8/256 Гбайт + MicroSD до 512 Гбайт Камеры 13 Мп основная, 5 Мп фронтальная Связь 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Аккумулятор 10 000 мАч, зарядка 33 Вт Размеры и масса 278,64 х 17

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 о покрытию федеральных автомобильных трасс сетями четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Это следует из протокола заседания комисии, опубликованного Минцифры. В частности, был у

МТС улучшит покрытие LTE в Московском регионе за счет отказа от устаревшего стандарта 3G приступает к постепенному отключению в Москве и области устаревшего стандарта 3G (UMTS) в диапазоне 900 МГц. В 2026 г. компания переведет освободившиеся частоты из этой полосы в современный стандарт 4G (LTE), что увеличит радиус покрытия базовых станций в 1,5-2 раза и улучшит проникновение сигнала в помещениях. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Московском регионе для работы сетей

«МегаФон» построил частную LTE-сеть протяженностью более 530 км оль». Цифровая инфраструктура объединила три ключевых объекта компании: Эльгинское угольное месторождение, порт «Эльга» и Тихоокеанскую железнодорожную ветку. Это позволило создать крупнейшую private LTE-сеть в России протяженностью более 530 километров. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Проект реализовывался в несколько этапов. Первый стартовал в 2022 г. на месторождении и с

В алтайских селах с производствами халвы и молока «МегаФон» усилил 4G уйского и Новосибирского трактов. Связисты задействовали дополнительные высокочастотные диапазоны в LTE, перевели частоты из 3G в более современный формат связи 4G, а также установили платы для

Нижнеудинский район получил усиленное 4G-покрытие Жители Нижнеудинского района Иркутской области получили более надежное покрытие телеком-сети и улучшенный прием LTE‑сигнала. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования, проведенной инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Основная часть обновлений прошла в Нижн

МТС разогнала LTE в первых микрорайонах поселка Чульман МТС усилила LTE в поселке городского типа Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). После обновления сети скорость мобильного интернета в западной части жилых микрорайонов населенного пункта

«МегаФон» усилил покрытие LTE-сети в трех селах Забайкалья Инженеры «МегаФона» усилили LTE-сигнал в нескольких селах Забайкальского края. Оборудование было модернизировано в Урульг

Стабильный 4G в морозы: «МегаФон» модернизировал связь в Омсукчане бщили представители «МегаФона». В Омсукчане проживает около трех тысяч человек. Улучшенное качество 4G стало доступно для жителей восточной части поселения, здесь находятся жилые дома, школа ис

«МегаФон» провел масштабное расширение LTE-сети в Алтайском районе Хакасии зью участок республиканской автодороги Абакан – Саяногорск. В селе Очуры инженеры компании запустили дополнительные диапазоны, работающие в низком частотном спектре. Они обеспечили уверенное покрытие 4G и передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Улучшение качества сотовой связи почувствуют владельцы «зелёных» сим-карт не только в населенном пункте,

«МегаФон» запустил 4G для дачников Уссурийска мобильной связью от базовых станций, расположенных в отдалении. Из-за большого расстояния качество голосовых вызовов было не высоким, а интернет работал медленно и нестабильно. Благодаря современной LTE-инфраструктуре высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь доступны на всей территории поселения. Село Утесное — популярное место отдыха для жителей Уссурийска. Здесь развивается

МТС добавила скорости LTE в селе Бичура, где находится одна из самых длинных улиц России няет свое историческое значение и является частью культурного ландшафта республики, минерально-сырьевая база местности вносит вклад в экономику всей Бурятии. Увидев возросшую нагрузку на существующую LTE-инфраструктуру, мы провели технические работы для увеличения скорости интернета, чтобы жители могли более свободно использовать интернет-возможности – общаться с родными и близкими онлайн,

«МегаФон» прокачал 4G в крупнейшем дачном массиве за Уралом я с близкими и пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры оператора провели модернизацию базовой станции, которая обслуживает дачно-коттеджный поселок. Новое оборудование позволило расширить покрытие 4G и увеличить емкость сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Садовое товарищество «Спутник» находится примерно в получасе пути на машине из Северска. Было образовано на месте у

«МегаФон» разогнал 4G в поселке на берегу Татарского пролива чтобы посмотреть на живописные морские закаты. Запуск дополнительной базовой станции сделал сигнал 4G в этом районе более устойчивым. Пользователи теперь смогут сразу же делиться сделанными зд

Для жителей и водителей: МегаФон расширил 4G в Михайловском районе у и стабильной голосовой связи «МегаФона». Инженеры компании построили базовые станции с поддержкой LTE. Воспользоваться мобильной связью оператора могут и автопутешественники — через эти насел

В преддверии новогодних праздников МТС ускорила LTE-интернет в Магнитогорске вание в Правобережном и Орджоникидзевском районах Магнитогорска. Рост скорости мобильного интернета LTE до 20% произошел в южной столице Челябинской области. Об этом CNews сообщили представител

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров? ro, которая специализируется на создании инфраструктурных решений для сетей связи. Уже в 2022 году были заключены форвардные контракты на поставку 55 тысяч отечественных базовых станций стандартов 2G/4G/5G до 2030 года с операторами «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком». Это свидетельствует о стратегическом запросе на локализацию критически важных технологий в сфере связи. Компания Yadro специ

В городе Сортавала усилили сеть LTE к Новому году число востребованных направлений на новогодние праздники. Улучшения затронули не только территорию города, но и ряд населенных пунктов в Сортавальском районе. Так, работы по перераспределению частот 4G были проведены в поселке Киркколахти, где также находятся точки притяжения для гостей региона – курортный комплекс «Черные Камни» и Карельский зоопарк – крупнейший на Северо-Западе. «Проведе

Связь с видом на Балтику: в Янтарном усилили LTE ом Калининградской области стало проще делиться зимними впечатлениями онлайн и строить планы на праздники. Инженеры «МегаФона »усилили сеть в ключевых туристических точках поселка — теперь стабильный LTE доступен в парке имени Морица Беккера, на прибрежном променаде и в отельной зоне поселка. Обновление пришлось как раз к периоду роста туристического потока в преддверии новогодних гуляний.

«МегаФон» расширяет территорию LTE в Магаданской области ильной трассы «Колыма», которая связывает Якутск и Магадан. Теперь автомобилисты, благодаря запуску 4G, проезжая через поселок, смогут обновить навигационные карты, связаться с близкими или заг

МТС разогнала LTE в районе аэропорта Алдана МТС усилила LTE в городе Алдан Республики Саха (Якутия). После обновления сети скорость мобильного интернета в районе аэропорта увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС

«МегаФон» подвел итоги строительства сети в Вологодской области Инженеры «МегаФона» в 2025 г. ускорили 4G-интернет и расширили зону покрытия для 77 населенных пунктов Вологодской области. Аналитик

МТС улучшила покрытие LTE в предновогодней Чите Цифровая экосистема МТС завершила работы по модернизации сетей LTE в нескольких микрорайонах Читы. Благодаря проведённым работам на телеком-инфраструктуре улучшилось покрытие и ёмкость сети, а скорость мобильного интернета возросла на четверть. Об этом CNe

«РТК-Сервис» развернул независимую от спутников систему синхронизации для LTE/5G сетей отрасли, завершил внедрение решения по доставке фазовой синхронизации для базовых станций (БС) сети LTE TDD через транспортную сеть. Технология позволяет отказаться от использования спутниковых

«МегаФон» улучшил покрытие LTE-сети по дороге в аэропорт Томска повышение нагрузки на сеть служит сигналом для расширения инфраструктуры. «Это вторая по счету базовая станция, введенная в эксплуатацию в Богашево в этом году. Тогда мы обеспечили надежное покрытие LTE-сети в юго-восточной части села, где расположены садовые товарищества, детский лагерь «Огонек» и санаторий-профилакторий «Строитель». А сейчас сделали акцент на частном жилом секторе. В зон

«МегаФон» расширил LTE-сеть в районе «Сити Молл» ем жилом комплексе «Малиновка». Благодаря расширению LTE-покрытия жители получают стабильный сигнал 4G даже при высокой нагрузке на сеть в торговом центре. Жильцы смогут комфортно смотреть филь

«Ростелеком» запустил в Тюменской области первые отечественные базовые станции целях безопасности». Базовая станция от компании «Булат» — это решение для построения мобильных сетей. Оборудование поддерживает работу в сетях двух поколений: 2G/GSM обеспечивает голосовую связь, а 4G/LTE — мобильный интернет. Система управления и программное обеспечение базовой станции — полностью отечественная разработка. Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской об

«МегаФон» расширил LTE-покрытие на автодороге в Хасанском округе Жители и гости Приморья теперь могут комфортно пользоваться мобильной связью «МегаФона» в поездках по Хасанскому округу. Оператор запустил базовые станции с поддержкой 4G на участке автодороги Раздольное — Хасан. Проект реализован совместно с министерством цифрового развития и связи Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новые теле

Власти хотят запретить госзакупки импортной измерительной радиоэлектроники для 4G и 5G упки иностранного контрольного и измерительного оборудования т.е. генераторы и анализаторы сигналов, пишут «Ведомости». Это оборудование в 2025 г. широко применяются в телекоммуникациях, включая сети 4G и 5G, связь и управление транспортом, в оборонной и авиационно-космической промышленности и беспилотной отрасли. Согласно данным из проекта поправок к постановлению правительства о националь

В районе Комсомольского озера в Нижневартовске запустили 4G го интернета с комфортом могут делиться своими фото и видео, получить онлайн-услуги или слушать любимую музыку на стриминговых сервисах. Новое оборудование «МегаФона» поддерживает стандарты второго и четвертого поколения. Это обеспечивает высокие скорости загрузки файлов, стабильный голосовой сигнал на широкой территории и необходимую для пиковых нагрузок емкость сети. Согласно замерам спец

МТС разогнала LTE для пациентов реабилитационного отделения Ивано-Матренинской больницы на Байкальском тракте МТС усилила сеть LTE на Байкальском тракте. После установки дополнительного телеком-оборудования вблизи отделе

«МегаФон» расширил LTE-сеть в Большом Камне базовая станция в Ильмовом обеспечила более высокую скорость передачи данных — до 50 Мбит/с. Ранее 4G был доступен от базовой станции, расположенной почти в четырех километрах. Микрорайон расп

МТС прокачала сеть LTE в забайкальском селе Хохотуй его туристических местах. «МТС проводит большую работу по развитию телеком-инфраструктуры в Забайкалье, уделяя внимание как крупным городам, так и небольшим населенным пунктам региона. Усиление сети LTE в селе Хохойтуй позволяет обеспечить скоростным мобильным интернетом жителей села, а также многочисленных путешественников и туристов. Комфортный отдых невозможен без доступа без доступа к

Соседние Столбово и Аллак получили улучшенную LTE-сеть ления в качественных телеком‑услугах, специалисты включили дополнительные высокочастотные диапазоны LTE, а также перевели частоты из 3G в более эффективный стандарт 4G, что позволило увеличить

МТС усилила сеть LTE в новом микрорайоне Обдорский в Салехарде секторе города, где с появлением мобильной базовой станции теперь можно с комфортом пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, маркетплейсами, работать и учиться онлайн. «Мы продолжаем усиливать сеть LTE и добавлять мощности нашей инфраструктуре на Ямале. Особое внимание уделяем новым микрорайонам, где растет потребление мобильного интернета и есть запрос на высокие скорости. Таким является