ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа

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Малые населенные пункты Дагестана получили новые скорости мобильного интернета и на скорости до 55 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты и модернизировали существующие в Кулинском районе республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Скорость мобильного интернета увеличилась на 10% в смартфонах жителей сел Кули и Вихли. Технические специалисты установили объекты инфраструктуры в среднем диапазоне частот, что обеспечило уверенное пок

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МТС на треть ускорила мобильный интернет в городах Тувы езультате проведенных работ на сети значительно увеличилась площадь покрытия 4G и качество сигнала: мобильный интернет МТС в регионе ускорился в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представи

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«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Угличе Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G. Теперь сотни тысяч путешественников, приезжающих в Углич полюбоваться волжскими просторами и Кремлем, могут на 20% бы

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни. Изменения коснулись жителей 11 населенных пунктов в степной зоне республики. Технические специалисты активировали новые диапазоны сети четвертого пок

МТС усилила мобильный интернет на новосибирском стадионе «Спартак» нствовала покрытие LTE на стадионе Спартак – домашней арене футбольного клуба «Сибирь». В результате модернизации действующего и установки дополнительного телеком-оборудования емкость сети и скорость мобильного интернета здесь выросла в среднем почти на треть. Болельщики, спортсмены и любители ЗОЖ смогут с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили

Сельские жители в Дагестане стали чаще пользоваться мобильным интернетом за год на 25%. Самым активным интернет-днем для селян стала пятница, сообщают аналитики «МегаФона», опираясь на обезличенные данные. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пик использования мобильного интернета на приусадебных участках и сельских поселениях пришелся на лето, когда многие перебрались за город, чтобы провести там отпуск и каникулы. В это время объем трафика вырос в

«МегаФон» вновь ускорил мобильный интернет на Ставрополье навливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука. В среднем каждый житель округа разговаривает по телефону более 40 минут в день. «К концу лета потребление мобильного интернета и в регионе в целом, и конкретно в этом районе выросло в 1,5 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика

Скорость мобильного интернета «МегаФона» в урочище Джилы-Су выросла в два раза Туристам, посещающим термальные источники и водопады Кабардино-Балкарии, стал доступен мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с от единственного работающего здесь оператора. Этого удалось достичь после улучшения инженерами «МегаФона» качества связи в природном заповеднике. Об

МТС разогнала мобильный интернет в Шимановске ко Дню города МТС сообщает о модернизации сети LTE в городе Шимановске. Благодаря обновленному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета для шимановцев и участников праздничных мероприятий в честь Дня рождения города увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС улучшила покрытие и скорос

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в сельской местности в Кузбассе Более 1 тыс. сельчан Кемеровской области могут использовать все возможности LTE-сети «МегаФона»: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Оператор установил телеком-оборудование в селе Горскино Гурьевского района и поселке Кара-Чумыш Про

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Нижняя Ильинка Омского района ьинка – небольшой населенный пункт в Омском районе, где на данный момент проживает менее 500 человек. До недавнего времени жители имели доступ только к голосовой связи, а появлением высокоскоростного мобильного интернета МТС жителям деревни стали доступны современные цифровые сервисы, государственные и финансовые порталы, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и маркетплейсы. «С начала года м

МТС обеспечила связью и интернетом еще шесть удаленных сел Хабаровского края ом, Хабаровском, Николаевском, им. Лазо, Амурском и Комсомольском районах региона. Высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в районе важных инфраструктурных объектов: школ, администрати

«МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей воронежских городов ановил новое телеком-оборудование в четырех городах Воронежской области. Жители смогут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах и планшетах на средней скорости 30 Мбит/с в районах с частн