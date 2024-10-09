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ШПД Мобильный МБШД, МШБД, БШПД мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет Mobile, wireless broadband Fixed Wireless Access, FWA Fixed Broadband Wireless Access, FBWA Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа

ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа


09.10.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова. Инженеры оператора запустили новую базовую
09.10.2024 У «МегаФона» зафиксирована лучшая скорость мобильного интернета в парках столицы

азоне LTE-2600 band 7. На этот стандарт приходится 40%, что значительно больше, чем у ближайшего конкурента. Современный стандарт LTE-2600 band 7 позволяет увеличить пропускную способность и ускорить мобильный интернет за счет технологии передачи данных от устройства абонента к базовой станции и обратно на разных частотах. Сейчас в Москве «МегаФон» проводит масштабную программу рефарминга с
07.10.2024 Быстрый мобильный интернет пришел в Островной

ов является теплоход «Клавдия Еланская». «Островной – один из самых отдаленных населённых пунктов Кольского Заполярья, куда можно добраться только на теплоходе или на вертолете. Наличие качественного мобильного интернета открывает для местных жителей возможность получать дополнительное образование онлайн, удаленно работать, использовать государственные, социальные и банковские сервисы через
07.10.2024 Качество мобильного интернета в парках Москвы

ости и стабильности услуг связи, а также качества принимаемого контента и скорости обмена данными с мобильным интернетом. Кроме того, при расчете оценок учтены показатели, характеризующие радио
07.10.2024 В Махачкале выросла скорость мобильного интернета

на» работает в стандарте LTE, обеспечивая жителей и гостей республики стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 85 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона
03.10.2024 МТС прокачала мобильный интернет в самом восточном городе Ставрополья

ска. Использовать цифровые сервисы, онлайн банкинг, госуслуги они смогут на более высокой скорости. Мобильный интернет пригодится и в пути автомобилистам. Через Нефтекумск в Дагестан едут жител
03.10.2024 Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в районе педагогического колледжа в Хабаровске

ли многоквартирные дома, расположенные в жилых кварталах на улицах Космической и Юности. Ускоренный мобильный интернет стал доступен также в районе бассейна «Дельфин», гимназии №1, стадиона Юно
02.10.2024 «МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в 150 локациях Липецкой области

тысяч абонентов, проживающих как в областном центре, так и в отдаленных районах Липецкой области: Добринском, Воловском, Лев-Толстовском, Задонском и Усманском. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета во многих населенных пунктах выросла вдвое. Например, в селе Нижняя Матренка с населением около 700 человек, скорость передачи данных может достигать 110 Мбит/с, в Захаровк
27.09.2024 Скорость мобильного интернета «забурлила» в районе святого Князь-Владимирского источника в Нижегородской области

овила дополнительное телеком-оборудование LTE в селе Сартаково в районе Князь-Владимирского источника и музейного комплекса старинных народных промыслов и ремесел «Березополье». В результате скорость мобильного интернета МТС выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС модернизировала сеть LTE в старинном селе Сартаково городского округа Нижний Новгород. Новая скорость

26.09.2024 В сотне мест Перми выросла скорость мобильного интернета

м при звонках в сети 4G, а также дает возможность одновременно с разговором продолжать пользоваться мобильным интернетом. «Жители Перми – активные пользователи мобильного интернета, и с каждым

24.09.2024 Связь на месте древнего стойбища: «Ростелеком» на Ямале подключит мобильный интернет в селе Зеленый Яр

еке Полуй в 40 километрах к юго-востоку от Салехарда. На территории проживает порядка трех сотен человек. После официального запуска инфраструктурного объекта все они смогут пользоваться качественным мобильным интернетом и голосовой связью по технологиям LTE/4G. Станцию возводят в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) на Ямале. Об этом CNews
20.09.2024 МТС прокачала мобильный интернет в селе, о котором пела Эдита Пьеха

МТС увеличила емкость сети в нескольких населенных пунктах Майминского района в Республике Алтай. Благодаря модернизации оборудования одномоментно мобильным интернетом смогут пользоваться в два раза больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели работы по улучшению качества сети в Майминском
19.09.2024 В подмосковных Мытищах ускорился мобильный интернет

в одном из крупнейших городов Московской области и его окраинах. Сотни тысяч жителей Мытищ и поселков округа через просмотр фильмов и скачивание файлов уже ощутили выросшую в среднем на 60% скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В зону действия базовых станций вошли не только жилые районы Мытищ, но и школы, музей Метровагонмаша, конный центр, храмы

18.09.2024 МТС прокачала мобильный интернет к золотой осени в Гунибе

в моменты пиковой нагрузки высокого турсезона и местные жители, и гости Гуниба смогут пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Гуниб – одна из главных достопримечатель
18.09.2024 МТС разогнала мобильный интернет к Всероссийскому туристическому форуму в Хабаровске

ставители МТС. Прокачать сеть удалось с помощью рефарминга — перевода частот, выделенных под поколение связи 2G, на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). Рефарминг позволил повысить скорость мобильного интернета на четверть. Модернизация сети LTE позволила абонентам получить дополнительный доступ к технологии высококачественной голосовой связи VoLTE, которая обеспечивает реалистичн
13.09.2024 Высокоскоростной мобильный интернет «забурлил» с новой скоростью на Красной речке

сенджерах, смотреть кино в онлайн-кинотеатрах, а также учиться или удаленно работать. Помимо этого, мобильный интернет МТС позволяет использовать различные технологии, включая голосовые вызовы

13.09.2024 Скорость мобильного интернета МТС взлетела в осеннем сквере Медиков в Комсомольске-на-Амуре

ы Айкидо, спортивной школы олимпийского резерва №1, детского дома №8 и др. Также голосовой сигнал и мобильный интернет даже в часы пиковых нагрузок на сеть доступны для жителей домов, расположе
11.09.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в кировских поселениях

е телеком-оборудование. Оно работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволит одновременно обеспечить устойчивое покрытие сети на большей территории населенного пункта и высокую скорость мобильного интернета как в центре, так и на окраинах. В деревне Ивановщина Юрьянского района и поселке городского типа Мирный Оричевского района связисты запустили дополнительный среднечастотны
10.09.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Знаменске Астраханской области

перь загружают онлайн-сервисы в два раза быстрее. «МегаФон» определил локации с растущей активностью абонентов в Сети и установил новое телеком‑оборудование. Сейчас даже на окраине Знаменска скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с. В этом году, как показывают big data «МегаФона», горожане потратили на цифровые ресурсы на 87% больше гигабайт, чем за аналогичный период 2023. Чтобы а
09.09.2024 Жители Пригородного района Северной Осетии получили новые скорости мобильного интернета

Высокоскоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь стали доступны для более чем 14 тысяч селян.

06.09.2024 На «Сундуках» в Хакасии мобильный интернет ускорился до 100 Мбит/с

дистанционную консультацию врачей, которых нет в Июсе, или вызвать их на дом. Кроме местных жителей мобильным интернетом в Июсе активно пользуются туристы. Вблизи села расположен музей-заповедн
05.09.2024 Малые населенные пункты Дагестана получили новые скорости мобильного интернета

и на скорости до 55 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты и модернизировали существующие в Кулинском районе республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Скорость мобильного интернета увеличилась на 10% в смартфонах жителей сел Кули и Вихли. Технические специалисты установили объекты инфраструктуры в среднем диапазоне частот, что обеспечило уверенное пок
05.09.2024 Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места Оренбуржья

бсолютно каждому жителю посмотреть по 30 фильмов онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Еще 36 тыс. сельчан региона получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью оператора в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Летом 2024 г. «МегаФон» развернул сеть 4G в 119 селах и деревнях с населением
30.08.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в жилых кварталах Пскова

для абонентов компании. «Спальные районы Завеличья — это места высокой концентрации абонентов, где потребление мобильного интернета и голосовой связи стабильно высокое. Построенные новые объек
29.08.2024 В двух омских селах «взлетели» скорости мобильного интернета

интернетом. «Приоритетное направление моей работы – это развитие инфраструктуры связи. Качественная мобильная связь и интернет должны быть доступны как для городских, так и сельских территорий.
26.08.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в селах Ингушетии

сь — это социальные сети и мессенджеры. Если распечатать все сообщения, отправленные со смартфонов местных абонентов, то можно выпустить 123 млн экземпляров романа-эпопеи «Война и мир». «К концу лета потребление мобильного интернета во всей республике выросло почти в три раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика, необходимого нашим а
26.08.2024 МТС на треть ускорила мобильный интернет в городах Тувы

езультате проведенных работ на сети значительно увеличилась площадь покрытия 4G и качество сигнала: мобильный интернет МТС в регионе ускорился в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представи
23.08.2024 В дальнем Подмосковье разогнался мобильный интернет

сь интернетом, но и на 46% чаще совершали звонки. Пользователям нужен стабильный и высокоскоростной мобильный интернет, поэтому мы оперативно внедряем современные решения на фоне постоянно раст
22.08.2024 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Угличе

Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G. Теперь сотни тысяч путешественников, приезжающих в Углич полюбоваться волжскими просторами и Кремлем, могут на 20% бы
21.08.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни. Изменения коснулись жителей 11 населенных пунктов в степной зоне республики. Технические специалисты активировали новые диапазоны сети четвертого пок
19.08.2024 МТС усилила мобильный интернет на новосибирском стадионе «Спартак»

нствовала покрытие LTE на стадионе Спартак – домашней арене футбольного клуба «Сибирь». В результате модернизации действующего и установки дополнительного телеком-оборудования емкость сети и скорость мобильного интернета здесь выросла в среднем почти на треть. Болельщики, спортсмены и любители ЗОЖ смогут с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили
19.08.2024 Сельские жители в Дагестане стали чаще пользоваться мобильным интернетом

за год на 25%. Самым активным интернет-днем для селян стала пятница, сообщают аналитики «МегаФона», опираясь на обезличенные данные. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пик использования мобильного интернета на приусадебных участках и сельских поселениях пришелся на лето, когда многие перебрались за город, чтобы провести там отпуск и каникулы. В это время объем трафика вырос в

19.08.2024 «МегаФон» вновь ускорил мобильный интернет на Ставрополье

навливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука. В среднем каждый житель округа разговаривает по телефону более 40 минут в день. «К концу лета потребление мобильного интернета и в регионе в целом, и конкретно в этом районе выросло в 1,5 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика
16.08.2024 Скорость мобильного интернета «МегаФона» в урочище Джилы-Су выросла в два раза

Туристам, посещающим термальные источники и водопады Кабардино-Балкарии, стал доступен мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с от единственного работающего здесь оператора. Этого удалось достичь после улучшения инженерами «МегаФона» качества связи в природном заповеднике. Об

16.08.2024 МТС разогнала мобильный интернет в Шимановске ко Дню города

МТС сообщает о модернизации сети LTE в городе Шимановске. Благодаря обновленному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета для шимановцев и участников праздничных мероприятий в честь Дня рождения города увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС улучшила покрытие и скорос
15.08.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в сельской местности в Кузбассе

Более 1 тыс. сельчан Кемеровской области могут использовать все возможности LTE-сети «МегаФона»: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Оператор установил телеком-оборудование в селе Горскино Гурьевского района и поселке Кара-Чумыш Про
15.08.2024 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Нижняя Ильинка Омского района

ьинка – небольшой населенный пункт в Омском районе, где на данный момент проживает менее 500 человек. До недавнего времени жители имели доступ только к голосовой связи, а появлением высокоскоростного мобильного интернета МТС жителям деревни стали доступны современные цифровые сервисы, государственные и финансовые порталы, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и маркетплейсы. «С начала года м
14.08.2024 МТС обеспечила связью и интернетом еще шесть удаленных сел Хабаровского края

ом, Хабаровском, Николаевском, им. Лазо, Амурском и Комсомольском районах региона. Высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в районе важных инфраструктурных объектов: школ, администрати
13.08.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей воронежских городов

ановил новое телеком-оборудование в четырех городах Воронежской области. Жители смогут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах и планшетах на средней скорости 30 Мбит/с в районах с частн
12.08.2024 В самый молодой поселок Брянской области пришел скоростной мобильный интернет

у абонентам теперь доступна стабильная голосовая связь, скоростной интернет четвертого поколения и звонки с помощью технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Средняя скорость мобильного интернета в поселении составляет 30 Мбит/с, что обеспечивает пользователям комфортную работу в сети – получение и отправку электронной почты, просмотр видео в высоком качестве, общен

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ШПД Мобильный и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12163 2111
МегаФон 8562 1954
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8665 939
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2849 542
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1470 501
Ростелеком 9550 266
Microsoft Corporation 24494 250
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5668 249
Samsung Electronics 10191 237
Apple Inc 11963 232
Google LLC 11684 229
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3000 223
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 191
Huawei 3866 185
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3737 149
Yandex - Яндекс 7114 138
Meta Platforms - Facebook 4426 136
Telegram Group 1825 98
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 95
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 454 92
Intel Corporation 12116 91
IBM - International Business Machines Corp 9416 88
Cisco Systems 5087 87
Sony 6530 85
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 78
Vodafone Group 1370 77
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 77
Lenovo Motorola 3499 75
Цифра ГК 2389 72
LG Electronics 3607 70
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 69
HTC Corporation 1499 69
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 69
ZTE Corporation 745 67
Qualcomm Technologies 1796 66
AT&T Inc 1671 65
VK - Mail.ru Group 3438 64
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 64
Oracle Corporation 6646 64
X Corp - Twitter 2840 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 96
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7110 84
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 57
Связной ГК 1366 50
Евросеть 1404 48
РЖД - Российские железные дороги 1878 45
Лента - Сеть розничной торговли 2037 41
Россети Ленэнерго 1700 38
МТС Трэвел - MTS Travel 268 35
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1274 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2262 34
Почта России ПАО 2090 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2764 30
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 332 26
Газпром ПАО 1333 24
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 601 24
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1064 23
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 432 21
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 331 21
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 203 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 20
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 403 20
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 37 20
Альфа-Банк 1742 19
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 38 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1609 17
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 439 15
ГПБ - Газпромбанк 1067 15
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 118 15
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 48 15
Жемчужина - Санаторий 55 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1873 14
Visa International 1942 14
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 65 14
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 192 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 790 13
Белый Ветер 356 13
eBay Inc 1618 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11336 230
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 966 125
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4424 55
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5796 54
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1853 45
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 43
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2446 43
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1358 23
Петербургский метрополитен ГУП 136 22
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1918 17
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ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 12
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Правительство Москвы - Мэр города Москвы 560 10
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6252 454
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 40
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 24
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 326 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 7
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 7
WiMAX Forum 68 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 130 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 5
Коминтерн - Коммунистический интернационал 10 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 3
GSA - Global mobile Suppliers Association 16 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 250 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 3
Единая Россия - Политическая партия 290 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 2
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 2
ЛДПР 105 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 302 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7832 2904
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27611 2844
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64104 2506
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48976 2167
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20292 2129
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24189 1905
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15456 1696
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6370 1470
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23761 1409
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3238 1188
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13822 1135
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9313 981
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10789 884
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20678 836
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2883 818
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6585 788
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10273 783
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12073 734
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7295 720
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7711 714
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12393 711
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8355 696
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VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 913 573
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12276 566
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4685 523
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5137 522
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13620 512
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6338 504
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10030 500
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2482 494
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2498 485
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7426 473
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1382 453
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2505 426
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 975 393
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23747 385
Google Android 13860 458
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5043 306
Apple iOS 7638 274
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 300 212
Apple iPhone - серия смартфонов 7037 194
Microsoft Windows 15504 186
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4938 147
Apple iPad 3847 143
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1051 134
Google YouTube - Видеохостинг 2703 131
Microsoft Windows 2000 8660 125
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Microsoft Skype 2054 84
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Nokia Symbian OS 1398 73
МТС 3G-сеть 116 73
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Linux OS 9751 59
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Microsoft Exchange 1699 53
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2698 50
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1618 50
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Орловский Виктор 373 44
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 136 4
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 4
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 113 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 319 4
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 148 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 93 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 3
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 31 3
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 428 3
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VK Fest 15 3
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