ВолГУ Волгоградский государственный университет

ВолГУ - Волгоградский государственный университет

СОБЫТИЯ


29.12.2025 Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как нейросети понимают каламбуры 1
17.11.2025 «Ростелеком» завершил строительство оптического перехода под Камой 1
23.10.2025 Цифровое будущее: T2 запустила стипендиальный проект для студентов ВолГУ 2
02.09.2025 К началу учебного года МТС улучшила сеть на главных студенческих проспектах Волгограда 1
15.07.2025 «МегаФон» масштабировал телеком-инфраструктуру в деревнях, селах и СНТ Нижегородской области 1
14.07.2025 «Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре 1
27.05.2025 T2 и ВолГУ подписали соглашение о сотрудничестве 2
26.02.2025 «Авито Путешествия» назвали самые посещаемые малые города и деревни России 1
30.01.2025 Для посетителей главных катков Волгограда разогнали мобильный интернет МТС 1
05.09.2024 Гастрономический гид поможет татарстанцам оценить волжскую кухню в поездке в Самару 1
03.09.2024 В систему добровольной сертификации в области ИИ «Интеллометрика» включены первые лаборатории 1
19.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Зубцове Тверской области 1
01.07.2024 В старинной дворянской усадьбе в Татарстане появились связь и интернет «МегаФона» 1
22.03.2024 МТС обеспечила скоростным интернетом новостройки и учебные заведения Волжского 1
04.03.2024 МТС ускорила интернет для жителей «Янтарного города» 1
20.12.2023 Туристов в Саратовской области будет встречать цифровой гид от МТС 1
12.12.2023 МТС запустила LTE на территории «Остров-града Свияжск» 1
17.08.2023 «Мегафон» разогнал 4G на Центральном пляже Ульяновска 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
21.07.2020 «Цифровую трансформацию» России продлили до 2030 года 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
19.07.2017 «Росэлектроника» предлагает регионам разработки интеллектуальных транспортных систем 1
21.12.2016 Глава «1С» предлагает Путину учить студентов российским ИТ-продуктам за госсчет 1
23.06.2016 «Ростелеком» установил веб-камеру на набережной реки Волги в Астрахани 1
17.09.2015 СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду 1
26.01.2015 Оптической сетью «Ростелекома» охвачены все районы Нижегородской области 1
18.04.2012 Волгоградская область намерена потратить 555 млн руб. на внедрение системы ГЛОНАСС 1
02.08.2011 Иван Ягупов назначен директором по продажам на массовом рынке Сибирского региона «ВымпелКома» 1
07.12.2010 "Moscow Racer: Автолегенды СССР" в печати 1
28.07.2010 Что заколебало мост в Волгограде: резонансное исследование 1
06.07.2010 В ЦАГИ проводятся аэродинамические испытания модели волгоградского моста 1
21.06.2010 Д.Медведев заинтересовался "танцующим мостом" через Волгу 1
17.06.2010 Российские ученые определились, что делать с "качающимся" мостом в Волгограде 1
03.06.2010 МЧС РФ подтвердило безопасность "пляшущего" моста в Волгограде 1
25.05.2010 Исправный мост в Волгограде заколебался опять 1
24.05.2010 Мост в Волгограде пока открыт для легковых автомобилей 1
21.05.2010 Резонансный мост через Волгу оказался "в полном порядке" 1
21.05.2010 Мост через Волгу вошёл в резонанс 1
13.11.2009 ЧП в Ульяновске: масштабы катастрофы 1
08.04.2009 Студенты ВолГУ будут изучать Directum 2

Публикаций - 47, упоминаний - 50

ВолГУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14347 9
Ростелеком 10351 5
МегаФон 9959 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 121 1
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 6 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 59 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 20 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Оверта ТК - Оверта Телекоммуникационная компания 7 1
Bimatek - Биматек 4 1
МТС - Комстар ОТС - Конверсия-Связь 15 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
9037 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Microsoft Corporation 25267 1
Directum - Директум 1172 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 1
Yandex - Яндекс 8510 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 968 1
Google LLC 12286 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1377 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 1
Резонанс НПП 389 3
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Hotel LOTTE Vladivostok - Лотте Отель Владивосток 2 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 25 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 1
Молвест - Молочный Домик - Вкуснотеево - Иван Поддубный - Нежный возраст - Фруате - Волжские просторы - Кубанский хуторок 8 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького 1 1
Альфа Глобал 2 1
ДСТ-Урал 4 1
Скала-Холл БЦ 2 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1333 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4805 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12909 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 712 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6302 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1086 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Федеральное казначейство России 1879 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 370 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14907 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3308 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34048 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23052 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18359 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1112 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 2
МТС Big Data 312 4
Microsoft Windows 2000 8663 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - МФЦ-Капелла 18 1
МегаФон SIM-карты 16 1
Groupe SEB - Rowenta VU 1 1
NASA Landsat 82 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 265 1
Meta - Facebook - Instagram Reels - Instagram Stories 17 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
Люстра Чижевского 6 1
Avito - Авито Путешествия 51 1
НИУ ВШЭ - Интеллометрика 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2889 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 988 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 608 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 692 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 281 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Oracle Java - язык программирования 3337 1
Сахарова Наталья 75 4
Брюзгин Евгений 7 2
Путин Владимир 3362 2
Брыкин Арсений 57 1
Сун-чи-ми Вадим 26 1
Абдулнасыров Айнур 7 1
Толстой Лев 59 1
Шакиров Марат 61 1
Румянцева Ольга 62 1
Михайлов Алексей 97 1
Страх Александр 44 1
Кореш Виктор 82 1
Головин Даниил 34 1
Степашин Сергей 31 1
Головин Сергей 13 1
Засурский Иван 16 1
Заболотнева Марина 8 1
Зуденков Виктор 8 1
Бровко Анатолий 6 1
Куртеев Валентин 5 1
Крылов Дмитрий 4 1
Костогрызов Андрей 2 1
Куликов Андрей 2 1
Громов Василий 3 1
Нигметов Геннадий 1 1
Пикалов Игорь 2 1
Русинов Михаил 51 1
Быстров Николай 3 1
Лосев Станислав 37 1
Оников Владимир 1 1
Змановская Ирина 1 1
Ягупов Иван 3 1
Кабанов Марат 65 1
Ситников Павел 2 1
Шустикова Наталья 1 1
Ишбулатов Артем 1 1
Годжаев Захид 1 1
Родин Роман 1 1
Будкин Юрий 1 1
Дзедик Валентин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157466 29
Россия - ЮФО - Волгоградская область 831 13
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 12
Беларусь - Белоруссия 6043 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18666 5
Армения - Республика 2375 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2919 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3219 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1450 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8153 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 3
Германия - Федеративная Республика 12947 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3283 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4294 3
Россия - СФО - Новосибирск 4672 3
Россия - ПФО - Самарская область 1463 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 735 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 2
Европа 24652 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 923 2
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 106 1
Доминикана - Доминиканская Республика 73 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 77 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55069 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15187 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
Образование в России 2561 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1875 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 189 1
Золотое кольцо России 56 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2804 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7600 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 2
ВГСПУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный социально-педагогический университет 5 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 525 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1647 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1276 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 41 2
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 15 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 35 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 10 1
КубГМУ - Кубанский государственный медицинский университет 3 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1097 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 442 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 671 1
ТГУ - Томский государственный университет 212 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2594 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
