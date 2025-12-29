Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВолГУ Волгоградский государственный университет
ВолГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сахарова Наталья 75 4
|Брюзгин Евгений 7 2
|Путин Владимир 3362 2
|Брыкин Арсений 57 1
|Сун-чи-ми Вадим 26 1
|Абдулнасыров Айнур 7 1
|Толстой Лев 59 1
|Шакиров Марат 61 1
|Румянцева Ольга 62 1
|Михайлов Алексей 97 1
|Страх Александр 44 1
|Кореш Виктор 82 1
|Головин Даниил 34 1
|Степашин Сергей 31 1
|Головин Сергей 13 1
|Засурский Иван 16 1
|Заболотнева Марина 8 1
|Зуденков Виктор 8 1
|Бровко Анатолий 6 1
|Куртеев Валентин 5 1
|Крылов Дмитрий 4 1
|Костогрызов Андрей 2 1
|Куликов Андрей 2 1
|Громов Василий 3 1
|Нигметов Геннадий 1 1
|Пикалов Игорь 2 1
|Русинов Михаил 51 1
|Быстров Николай 3 1
|Лосев Станислав 37 1
|Оников Владимир 1 1
|Змановская Ирина 1 1
|Ягупов Иван 3 1
|Кабанов Марат 65 1
|Ситников Павел 2 1
|Шустикова Наталья 1 1
|Ишбулатов Артем 1 1
|Годжаев Захид 1 1
|Родин Роман 1 1
|Будкин Юрий 1 1
|Дзедик Валентин 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 6
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
