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Крылов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|«Автотека» совершенствует отчеты с помощью ИИ 1
|17.09.2015
|СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду 1
|18.06.2008
|Избран новый состав совета директоров «Скай Линка» 1
|21.09.2006
|"Система Телеком" объявила о новом назначении 2
Крылов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Sealed Air - Силд Эйр 2 1
|Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
|Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
|Калина Концерн 5 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 1
|Щебетов Сергей 34 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Хасьянова Гульнара 148 1
|Устюжанин Виктор 13 1
|Абугов Антон 37 1
|Савельев Виталий 52 1
|Увакин Владимир 2 1
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