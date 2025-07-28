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Крылов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «Автотека» совершенствует отчеты с помощью ИИ 1
17.09.2015 СМАРТС помог «Мегафону» и Yota прорвать 4G-блокаду 1
18.06.2008 Избран новый состав совета директоров «Скай Линка» 1
21.09.2006 "Система Телеком" объявила о новом назначении 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Крылов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Система Телеком 236 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 1
Т2 - Т2 Мобайл - МС-Директ 21 1
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
МегаФон 9446 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8982 1
Ростелеком 10053 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Sealed Air - Силд Эйр 2 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
Калина Концерн 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12272 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1036 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10311 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7694 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 411 1
Аналоговые технологии 2809 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8814 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21363 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12698 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14127 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28447 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1563 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8315 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9431 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 1
Щебетов Сергей 34 1
Добрынин Владимир 34 1
Хасьянова Гульнара 148 1
Устюжанин Виктор 13 1
Абугов Антон 37 1
Савельев Виталий 52 1
Увакин Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 791 1
Европа Центральная 275 1
Европа 24459 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 743 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1069 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 481 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 43 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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