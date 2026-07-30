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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хасьянова Гульнара

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Сбербанк потратил 5,4 миллиарда на скупку акций российского микроэлектронного гиганта 1
16.04.2026 Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды 1
27.03.2026 В «Микроне» назначен генеральный директор 1
27.03.2026 Сразу после хозяина российский микроэлектронный гигант сменил гендиректора 2
05.12.2025 МИЛМ Правительства Москвы и Микрона: в ОЭЗ «Технополис Москва» создается первая в России комплексная лаборатория микроэлектроники 1
24.09.2025 Подписан договор о сотрудничестве МИЛМ «Микрона» и GS Nanotech 1
24.09.2025 Импортозамещение в электронном машиностроении: первый отечественный фотолитограф 350 нм 1
24.09.2025 Россия начала поставлять на микроэлектронные предприятия собственные литографы 1
19.06.2025 Чипы для «Единой карты петербуржца»: «Микрон» и КЭПиСП Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве 1
09.06.2025 «Иртея» и «Микрон» подписали форвардный контракт 1
09.06.2025 Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей 1
23.04.2025 ЭКБ для телекома: «Искра Технологии» и «Микрон» подписали форвардный контракт 1
23.04.2025 «Микрон» и САТЕЛ объявили о подписании форвардного контракта 1
06.03.2025 В 2024 году «Микрон» зарегистрировал 7 объектов интеллектуальной собственности 1
26.02.2025 «Микрон» тестирует первый российский фоторезист для 90 нм производства 1
16.01.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» за год выпустили 2,78 млн российских карт «Тройка» 1
24.09.2024 «Микрон» и ЗНТЦ будут совместно развивать отечественное электронное машиностроение 2
16.07.2024 На мощностях GS Group собраны первые 100 тыс. микроконтроллеров «MIK32 Амур» 1
08.07.2024 «Микрон» расширяет сборочное производство микросхем для экстремальной электроники 1
11.06.2024 Сделано на «Микроне»: три транзистора Trench MOSFET для силовой электроники включены в Реестр Минпромторга России 1
29.05.2024 Сделано на «Микроне»: три транзистора Trench MOSFET для силовой электроники сертифицированы МТПП 1
06.05.2024 «Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград 1
22.04.2024 Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату 1
18.04.2024 Новинка «Микрона»: ПЛК на Амуре для автоматизации критических инфраструктур 1
17.04.2024 Микросхемы и «умные» метки: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил производство почти 60 новых изделий в 2023 году 1
21.03.2024 «Микрон» запустил 2 сборочных линии при поддержке ФРП 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
05.03.2024 Производитель микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 году 1
26.10.2023 Завод «Светлана – полупроводники» в юбилейный год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза 1
20.09.2023 КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники 1
28.07.2023 Отечественная ЭКБ для отечественного банкомата: «САГА технологии» и Микрон подписали соглашение о сотрудничестве 2
07.07.2023 КАИ и «Микрон» объединяют ресурсы для образовательных и исследовательских проектов 1
18.05.2023 В России возобновлен массовый выпуск чипов для 10-летних загранпаспортов. Но сами документы никому не выдают 1
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 1
05.10.2022 «Микрон» и «Энергомера» будут совместно развивать умную электроэнергетику 1
05.10.2022 «Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов 1
04.10.2022 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» и «НМ-тех» объединяют ресурсы 1
05.03.2022 Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews 1
09.12.2021 Первый отечественный RISC-V микроконтроллер «Микрона» МК32 «Амур»: возможности применения в производстве радиоэлектронной продукции 1
10.11.2021 «Микрон» начал выпуск российского микроконтроллера для промышленности и интернета вещей 1

Публикаций - 156, упоминаний - 170

Хасьянова Гульнара и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 75
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 70
Ростелеком 10948 23
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Ростелеком - Связьинвест 1719 14
МегаФон 10742 14
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Huawei 4676 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 4
Питерская группа связистов 441 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 3
Планар НПО 25 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Qualcomm Technologies 1974 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ак Барс Банк 283 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ESW Capital 7 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
UFG Capital Partners 5 1
Mars Wrigley 21 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
Белый Ветер 365 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Телефорум 93 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 8
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
IATF - International Automotive Task Force - Международная автомобильная целевая группа - URS Certification - United Registrar of Systems 1 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
WiMAX Forum 69 1
Ассоциация менеджеров 107 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 41
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 29
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 29
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 18
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 17
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 17
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 7
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 7
Электронный документ - Electronic document 1579 7
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 11
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 9
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 8
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 3
Элемент ГК - Микрон - Московская испытательная лаборатория микроэлектроники 5 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 2
Элемент ГК - Микрон RFID 12 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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