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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Хасьянова Гульнара
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Публикаций - 85, упоминаний - 103
Хасьянова Гульнара упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бочарникова Татьяна 78 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Черников Константин 5 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Красников Геннадий 42 2
|Носков Константин 201 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Беглов Александр 9 1
|Абагян Карина 20 1
|Комлев Владимир 29 1
|Лаконцев Дмитрий 8 1
|Кравцов Александр 2 1
|Артемов Михаил 8 1
|Лопатин Артем 7 1
|Белов Виктор 26 1
|Иванцов Илья 2 1
|Голодец Ольга 16 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Бакальчук Татьяна 5 1
|Сорокина Татьяна 15 1
|Хачатуров Вартан 8 1
|Куровская Людмила 4 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|Путин Владимир 1826 1
|Бабаджанян Григорий 8 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Бойко Елена 151 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Дергунова Ольга 58 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Панов Сергей 14 1
|Прохоров Александр 86 1
|Реймер Денис 49 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Ведомости 259 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764230, в очереди разбора - 667917.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764230, в очереди разбора - 667917.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru