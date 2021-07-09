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Хасьянова Гульнара


09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 1
30.04.2021 Итоги 2020 года ГК «Микрон»: рост выручки на 32% за счет новых сегментов 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 3
30.11.2020 МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии» 1
30.09.2020 «Микрон» и «Булат» выпустят первый российский интеллектуальный счетчик электроэнергии 1
22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18% 1
24.04.2020 «Ростелеком», «Ростех» и АФК «Система» создали консорциум для вывода на рынок отечественной радиоэлектроники 2
24.04.2020 «Ростех», «Ростелеком» и «Элемент» создали консорциум «Телекоммуникационные технологии» 2
09.01.2020 «Почта банк» объявил о выпуске первой на рынке партии карт «Мир» с бесконтактным чипом российского производства 1
13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян 1
09.09.2019 Микрон готов начать серийный выпуск первого российского дуального банковского чипа разработки НИИМЭ, сертифицированного НСПК 1
03.09.2019 «Перекресток» запустил пилот по контролю за вывозом мусора с помощью интернета вещей 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 4
23.01.2019 «Микрон» продаст микросхемы для автопрома Китая на миллионы долларов 1
29.11.2018 «Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне 1
16.11.2018 «Микрон» и Digital Transformation Group будут развивать блокчейн-платформу Tracelabel 1
17.10.2018 Микрон запускает в производство новые идентификационные микросхемы 1
17.07.2018 В ЧГУ внедрена RFID-система «Микрона» 1
04.07.2018 «Московский метрополитен» и «Микрон» создали совместное предприятие 1
29.06.2018 «Микрон» сообщил о росте выручки на 13% по итогам 2017 года 1
11.04.2018 «Микрон» и «Актив» начали выпуск USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» на отечественных чипах 1
26.12.2017 «Актив» и Микрон начинают сотрудничество в области криптозащиты 1
20.12.2017 «Микрон» расширяет производство чипов для банковских карт 1
20.11.2017 «Почта Банк» выпустит 2 миллиона карт «Мир» с российским микрочипом 1
15.09.2017 «Микрон» предлагает создать в Зеленограде техно-полигон пилотных проектов цифровой экономики 1
12.09.2017 Минпромторг сертифицировал усовершенствованную версию банковского чипа от «Микрон» 1
26.05.2017 Банковский чип «Микрона» рекомендован к использованию в платежной системе «Мир» 1
27.01.2017 Микросхемы «Микрона» получили статус продукци отечественного производства 1 уровня 1
14.12.2016 Появился первый «полностью российский чип» 1
26.01.2016 Гульнара Хасьянова назначена первым заместителем гендиректора «НИИМЭ и Микрон» 3
13.03.2014 По итогам проведенных в 2013 г. работ по конверсии операторами построено свыше 10,5 тыс. базовых станций LTE в 50 регионах 1
24.02.2014 Экс-глава "Скай Линка" займется платным контентом в АФК "Системе" 2
13.12.2013 «Союз ЛТЕ» сообщил о расчистке частот 2,5-2,7 ГГц в Коломне 1
05.08.2013 «Союз ЛТЕ» рассказал о рефарминге частот в диапазоне 791-862 МГц в Московском регионе 1
02.12.2011 Власти предложили сотовикам сэкономить 60 млрд руб. на LTE 1
12.09.2011 10 нелепых прогнозов и пустых обещаний в сотовой связи России 2
08.09.2011 LTE-гонка в России началась: «Билайн» отстал на старте 1
02.09.2011 Минкомсвязи: 4G можно разделить только на четверых 1
14.04.2011 Владислав Швайбович назначен генеральным директором «Скай Линк» 1
14.04.2011 Гульнара Хасьянова назначена исполнительным директором «Консорциума 4G» 3

Публикаций - 85, упоминаний - 103

Хасьянова Гульнара упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 365 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 9
Ростелеком Связьинвест 699 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Элемент ГК - Elementec 49 4
АФК Система ПАО 995 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 2
Скай Линк - Skylink 503 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
IBM 3546 2
NetApp 485 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Булат НИЦ 8 1
ISBC АТ бюро 2 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Микрон Секьюрити Принтинг - MSP - Mikron Security Printing 3 1
Vintage Wines SA 4 1
Gemalto 168 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Питерская группа связистов 114 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
Nokia Networks 54 1
Автодория 37 1
РТИ 122 1
NEC 426 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Samsung Electronics 5686 1
Ланит ГК 1158 1
Intel Corporation 4186 1
Lenovo Group 1638 1
Microsoft Corporation 11110 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Почта Банк 289 2
UFG Capital Partners 2 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
ESW Capital 5 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Ак Барс Банк 173 1
X5 Group 599 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Wildberries 128 1
Почта России ПАО 1574 1
Уралсиб Банк 390 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Правительство РФ 2206 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Администрация Президента РФ 268 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
IATF - International Automotive Task Force - Международной автомобильной целевой группой 1 1
Открытые Сетевые Технологии - ассоциация 1 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 7
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 6
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 4 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
ISO/IEC 14443 - стандарт частотного диапазона, метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт (RFID) ближнего радиуса действия 5 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 10 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
OpenStack 347 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 7
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 4
ВТБ Мультикарта 147 1
Google Android 10751 1
IBM System X 63 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
ISBC Esmart Доступ 2 1
ISBC Esmart Reader 8 1
ISBC Esmart Token 8 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
Актив - Рутокен 2151 7 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Apple Mac 1460 1
Бочарникова Татьяна 78 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Черников Константин 5 2
Никифоров Николай 1126 2
Красников Геннадий 42 2
Носков Константин 201 2
Осеевский Михаил 221 2
Беглов Александр 9 1
Абагян Карина 20 1
Комлев Владимир 29 1
Лаконцев Дмитрий 8 1
Кравцов Александр 2 1
Артемов Михаил 8 1
Лопатин Артем 7 1
Белов Виктор 26 1
Иванцов Илья 2 1
Голодец Ольга 16 1
Тарасенко Оксана 10 1
Бакальчук Татьяна 5 1
Сорокина Татьяна 15 1
Хачатуров Вартан 8 1
Куровская Людмила 4 1
Юрченко Евгений 75 1
Приданцев Сергей 82 1
Дегтев Геннадий 85 1
Путин Владимир 1826 1
Бабаджанян Григорий 8 1
Мишустин Михаил 302 1
Матвеева Татьяна 83 1
Тихонова Кристина 44 1
Бойко Елена 151 1
Сергеев Сергей 63 1
Дергунова Ольга 58 1
Никифорова Светлана 33 1
Панов Сергей 14 1
Прохоров Александр 86 1
Реймер Денис 49 1
Солнцева Екатерина 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Китай - Тайвань 593 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Европа 3766 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Восточная Европа 1682 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Индия - Республика 2175 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Сербия - Республика 129 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
Ведомости 259 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
Juniper Research 278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 5
РАН - Российская академия наук 317 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764230, в очереди разбора - 667917.
Создано именных указателей - 46354.
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