Индексная книга (каталог) CNews*
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Хасьянова Гульнара
СОБЫТИЯ
Публикаций - 156, упоминаний - 170
Хасьянова Гульнара и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 271 6
|Устюжанин Виктор 13 6
|Скоробогатова Ольга 60 5
|Солнцева Екатерина 62 4
|Путин Владимир 3454 4
|Собянин Сергей 538 3
|Матвеева Татьяна 110 3
|Бочарникова Татьяна 83 3
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Пестерева Ольга 34 3
|Иванцов Илья 24 3
|Мардер Наум 116 3
|Дудин Алексей 7 3
|Касперская Наталья 319 3
|Осеевский Михаил 350 2
|Носков Константин 241 2
|Свердлов Денис 201 2
|Торбахов Александр 111 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Прохоров Александр 102 2
|Чернякова Елена 30 2
|Голодец Ольга 23 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Слизень Виталий 244 2
|Петруца Роман 15 2
|Шпак Василий 279 2
|Кравченко Константин 101 2
|Черников Константин 5 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Сорокина Татьяна 18 2
|Красников Геннадий 73 2
|Румянцева Ольга 62 2
|Ковалев Анатолий 18 2
|Смирнова Юлия 11 2
|Алибаев Тимур 5 2
|Мартиросян Ваагн 43 2
|Абугов Антон 37 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.