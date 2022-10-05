«Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов

Зеленоградский завод «Микрон» и компания «НМ-тех» объединяются для создания предприятия по выпуску полупроводников. Организации подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производства на мощностях «НМ-тех». На заводе будут выпускать чипы для банковских карт и биометрических документов.



Новый завод-чипмейкер

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» и компания «НМ-тех» – подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производства на мощностях «НМ-тех». Об этом сообщается на официальном сайте «Микрона».

Зеленоградский «Микрон» будет помогать партнеру в освоении двух продуктов: двухинтерфейсной СБИС (сверхбольшая интегральная схема) для применения в платежных картах «Мир», а также интегральных микросхем для паспортно-визовых документов с биометрией и для полисов ОМС.

Гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова объяснила, что в приоритете сейчас «наращивание общих производственных мощностей в России». По ее словам, возросший спрос превышает возможности завода, и требуется увеличить объемы выпуска.

«Важно максимально быстро поставить технологию и запустить выпуск изделий. Для этого у нас есть современное оборудование, высококвалифицированные кадры и технологический потенциал, – подчеркнул исполнительный директор «НМ-теха» Сергей Царапкин, добавив, что экспертиза «Микрона» позволит ускорить этот процесс.

Новый завод будет выпускать продукцию по нормам 250 нм

В Минпромторге уточнили, что сейчас на заводе идут пусконаладочные работы. Предполагается выпуск продукции по нормам 250 нм.

Обе компании, «Микрон» и «НМ-тех», являются резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для российских и иностранных инвесторов. Все резиденты получают 0% налога на имущество, на землю и на транспорт на 10 лет, налог на прибыль в 2% до 2028 г., затем – в 7% и 14,5%.

Также предоставляется льготная аренда земли – 2% от кадастровой стоимости земельного участка и понижающий коэффициент. После завершения строительства и сдачи объекта резидент может выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости

Как «НМ-тех» перезапускал «Ангстрем-Т»

«НМ-тех» – российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов. Общая площадь производственных помещений, которые есть в распоряжении организации, составляет 43 тыс. кв. м. По данным kartoteka.ru, «НМ-тех» возникла в 2019 г., учредитель – ВЭБ.РФ. Сейчас уставный капитал компании составляет около 94 млрд руб. В марте 2022 г. предприятие попало под санкции США.

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С 2020 по 2022 гг. «НМ-тех» выкупал мощности завода «Ангстрем-Т», экс-руководители которого с 2008 г. собирались запустить на предприятии производство полупроводников по техпроцессу 120 нм. Компания открыла для этих целей в ВЭБ.РФ кредитную линию на €815 млн, которая позже выросла до €1 млрд, и выкупила под проект оборудование завода AMD в Дрездене. Мощность нового предприятия-чипмейкера, судя по информации из годового отчета компании за 2009 г., должна была дойти до 15–20 тыс. пластин 200 мм ежемесячно.

Полноценному запуску завода помешали санкции в 2014 г. – из-за них обслуживать кредитную линию компания не смогла. В 2019 г. «Ангстрем-Т» признали банкротом.

Что сейчас выпускает «Микрон»

На сайте «Микрона» сообщается, что предприятие сейчас выпускает более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.

По факту завод – единственный в стране контрактный вендор полупроводников, который способен выпускать чипы по топологии 180–90 нм. Также работники предприятия могут выпускать и чипы по топологии 65 нм, но только поштучно – инженерные образцы. Серийное производство налажено лишь для чипов 90 нм и больше, что уже считается устаревшей технологией.

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Несмотря на это, «Микрон» недавно впервые за 12 лет получил чистую прибыль – по итогам 2021 г. она достигла 258 млн руб. Предыдущие годы для предприятия были менее радостными – в совокупности убытки разрослись более чем на 19 млрд руб.

В апреле 2022 г. стало известно, что «Микрон» планирует в два раза нарастить объемы выпускаемых кремниевых пластин, чтобы преодолеть нехватку российских полупроводников в стране. В начале сентября 2022 г. появилось сообщение что зеленоградское предприятие получит от правительства 7 млрд руб. на масштабирование производства.