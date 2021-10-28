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Ангстрем-Т
Зеленоградский концерн



28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила
30.07.2020 У «Ангстрем-Т» отобрали два завода
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально
07.10.2019 Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона
28.05.2019 Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами
25.01.2019 Завод «Ангстрем-Т» освоил технологию производства Trench MOSFET
06.12.2018 «Ангстрем-Т» отгрузил вторую партию отечественных микросхем в Китай
16.08.2018 «Ангстрем-Т» отгрузил первую партию пластин в Китай
13.08.2018 Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона
10.08.2018 «Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW-пластин
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией
27.06.2017 «Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград»
30.05.2017 «Ангстрем-Т» начал принимать коммерческие заказы
13.09.2016 Специалисты «Ангстрем-Т» разрабатывают два новых стандарта для биометрических карт
25.07.2016 «Ангстрем-Т» совместно с ВНИИнмаш разработал проект стандарта для идентификационных карт с биометрическими данными
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустил первую партию 90-нм чипов для документов нового поколения
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров для идентификационных документов
15.03.2016 Российский чип для банковских карт получил свидетельство Роспатента
24.12.2015 «Ангстрем-Т» получил отсрочку по долгу в 800 млн евро и построил электростанцию
12.10.2015 Анатолий Сухопаров принял управление «Ангтсремом-Т», сменив выходца из ВТБ
12.10.2015 Анатолий Сухопаров назначен гендиректором «Ангстрем-Т»
01.10.2015 «Ангстрем-Т» присоединилась к «Национальному платежному совету»
07.09.2015 На заводе «Ангстрем-Т» установлена партия оборудования для автоматизации производства
31.08.2015 «Ангстрем-Т» тестирует опытные образцы новых российских микроконтроллеров для платежных карт и паспортов
17.03.2015 ВЭБ изменил кредитный договор с «Ангстремом» на €815 млн
09.06.2014 «Ангстрем-Т» выбрал MES от Eyelit для запуска фабрики по производству полупроводниковых изделий в России
28.04.2014 «Ангстрем-Т» будет использовать программный комплекс Calibre OPC
29.10.2012 Рейман скупает «Ангстремы»
25.09.2012 «Ангстрем» застраховал оборудование AMD на 180 млн евро
06.07.2012 НПЦ «Элвис» и «Ангстрем-Т» разработали сигнальный процессор со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS-навигации
06.10.2010 «Ангстрем» вновь ищет доступ к госденьгам
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано
25.04.2008 «Ангстрем» покупает завод AMD в кредит

Публикаций - 102, упоминаний - 181

Ангстрем-Т упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 257 61
AMD - Advanced Micro Devices 3554 39
Микрон - Micron 780 22
Ангстрем-М 21 19
Ростех - Ростехнологии 2417 12
IBM - International Business Machines Corp 8815 12
Питерская группа связистов 211 12
АФК Система ПАО 1616 9
Ростелеком - Связьинвест 1697 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7925 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 735 8
Ситроникс - Sitronics 921 8
РТИ 129 7
Intel Corporation 11024 6
Ангстрем НПО 17 6
ВЭБ.РФ НМ-тех 10 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 265 5
Т-Платформы - T-Platforms 335 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 4
СмартПарк - SmartPark 7 4
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 13 4
Oracle Corporation 5894 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 263 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 505 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 746 3
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 75 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 3
Синтерра - Synterra 781 3
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 19 3
Высокоточные комплексы НПО 10 3
СТЦ - Специальный Технологический Центр 9 3
Цифровое оружие и защита 4 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 3
Horizon Global - Хорайзон глобал консалтинг 3 2
Microsoft Corporation 22030 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 514 2
Корус Консалтинг ГК 999 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7606 2
Cisco Systems 4680 2
Huawei 3096 2
Runica Investments 10 9
Контрактфинансгрупп МФО 12 9
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5035 8
Ангстрем Инвест 11 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2015 7
Банк Зенит 197 5
Газпром нефть 406 5
Альтернатива Капитал 7 5
РВК - Российская венчурная компания 517 4
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 145 3
IPOC 121 3
ИСК - Ижевская строительная компания 410 3
Газпром ПАО 871 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 59 3
Коал Трейдинг 3 3
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 2
NGI Fund 33 2
Сургутнефтегаз - СНГ 192 2
Новатэк Новафининвест 36 2
Альтренатива капитал 2 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
Транснефть 222 2
РСХБ - Россельхозбанк 221 2
ГПБ - Газпромбанк 819 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 2
НСПК - Национальная система платежных карт 276 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1647 2
Visa International 1673 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 30 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 87 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 233 1
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 45 1
Банк Россия 67 1
Технопарк-Мордовия 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 547 51
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 606 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1266 12
Правительство РФ 6998 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7620 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6871 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2407 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 992 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2237 5
Президент Российской Федерации 3009 4
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 180 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 959 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 436 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 206 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1411 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1268 3
Правительство Москвы 1486 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 87 2
Роснано 626 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 283 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 82 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2078 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2929 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 265 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 1
НПС - Национальный платежный совет 24 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 16 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 39 1
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 93 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2605 1
Руссофт - Russoft 357 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 63 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 159 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1861 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2996 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1436 4
ARM64 - Архитектура процессора 1223 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 373 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3704 3
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 78 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30518 3
ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи 7 3
Электроника 608 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 67 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 55 2
MPW - Multi-Project Wafer - MPC - Multi-Project Chip - вариант микроэлектронного производства 2 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3115 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 59 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 152 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2639 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 108 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1273 1
Биометрический паспорт 7 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1105 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5640 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 683 1
ISO/IEC DIS 20924 Information technology - стандарт в области интернета вещей 2 1
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 90 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 27 1
ARMv9 - Архитектура процессора 55 1
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МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 316 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 432 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 94 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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