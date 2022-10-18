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Ангстрем-Т Зеленоградский концерн

Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн

СОБЫТИЯ

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18.10.2022 Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество

уском производственной линии по выпуску микропроцессоров, придется выплатить 258,8 млн руб. заводу «Ангстрем-Т». Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который представители «Ангстрема-Т
05.10.2022 «Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов

стровой стоимости земельного участка и понижающий коэффициент. После завершения строительства и сдачи объекта резидент может выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости Как «НМ-тех» перезапускал «Ангстрем-Т» «НМ-тех» – российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов. Общая площадь производственных помещений,
28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза

известна тем, что в июне 2021 г. выкупила имущество зеленоградского микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т», которое ранее принадлежало экс-министру связи Леониду Рейману, но было обанкроче
07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование

Иск к бывшим владельцам С бывших гендиректоров микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т» хотят взыскать 150 млн руб. из-за пропажи оборудования. Речь идет о Сергее Саркис
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила

«Ангстрем-Т» вернется в строй Обанкротившийся российский завод по производству микроэлектроник
30.07.2020 У «Ангстрем-Т» отобрали два завода

Завод без фабрик Российский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» лишился двух своих фабрик в Зеленограде. Как пишет «Коммерсант», они были проданы
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

Решение принято Арбитражный суд г. Москвы признал банкротом основанный в 2005 г. завод «Ангстрем-Т», бенефициаром которого был бывший министр связи России Леонид Рейман. Заявление о
07.10.2019 Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона

Рейман добился право на возврат долгов «Ангстрем-Т». Девятый арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску экс-министра связи Леонида Реймана к зеленоградскому микроэлектронному заводу «Ангстрем-Т

28.05.2019 Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами

и Правительство России и государственная корпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) планируют вложить в завод «Ангстрем-Т», расположенный в Зеленограде и находящийся в процессе банкротства практически 21

25.01.2019 Завод «Ангстрем-Т» освоил технологию производства Trench MOSFET

нгстрем-Т» - ведущий российский производитель субмикронных полупроводниковых изделий с базовыми топологическими нормами 250-130-90 нм с перспективой перехода на 65 нм, включая технологические опции. «Ангстрем–Т» предоставляет технологическую платформу коллективного пользования инновационным компаниям на контрактной основе, а также научно-исследовательский центр по разработке новой продукции
06.12.2018 «Ангстрем-Т» отгрузил вторую партию отечественных микросхем в Китай

«Ангстрем-Т», отечественный производитель полупроводниковых изделий, отгрузил в Китай вторую партию пластин. Отгрузка произошла в рамках контракта, подписанного в мае 2018 г. Партия пластин, о
16.08.2018 «Ангстрем-Т» отгрузил первую партию пластин в Китай

«Ангстрем-Т», предприятие по производству полупроводниковых изделий, отгрузило первую партию пластин в Китай. Отгрузка произошла в рамках контракта, подписанного на Петербургском международном э
13.08.2018 Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона

Государственный суд против третейского Как выяснил CNews, запущенное против «Ангстрем-Т» дело о банкротстве спасло его от предписания выплатить в рамках другого дела 164

10.08.2018 «Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW-пластин

«Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW1. В данной партии содержатся кристаллы, выполненные по технологии 250G. Заказчиками являлись российские дизайн-центры. Выпуск следующей парти
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией

роцессоров «Эльбрус» и «Байкал» и полностью провален в отношении приобретения микросхем «Микрона», «Ангстрема-Т» и других. Напомним, одобрение плана состоялось 5 апреля 2016 г. — в соответствии
27.06.2017 «Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград»

«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости Ро
30.05.2017 «Ангстрем-Т» начал принимать коммерческие заказы

«Ангстрем-Т» объявила о начале приема заказов на контрактное производство. С рядом российских

13.09.2016 Специалисты «Ангстрем-Т» разрабатывают два новых стандарта для биометрических карт

Специалисты «Ангстрем-Т» совместно с «Русским биометрическим обществом» и ВНИИнмаш представили окончательную редакцию национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17839-1 «Информационные технологии. Биометрически
25.07.2016 «Ангстрем-Т» совместно с ВНИИнмаш разработал проект стандарта для идентификационных карт с биометрическими данными

Специалисты компании «Ангстрем-Т» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИнмаш) разработали проект национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 116
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустил первую партию 90-нм чипов для документов нового поколения

Первая партия микроконтроллеров Компания «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров К1883ВК1 (А400) в количестве 80 тыс. шт
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров для идентификационных документов

Компания «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров К1883ВК1 (А400) в количестве 80 тыс. штук для использования в смарт-картах и других документах, в которых применяется электронная идентифик
15.03.2016 Российский чип для банковских карт получил свидетельство Роспатента

Разработчик решений для банковских карт, смарт-карт, идентификационных документов «Ангстрем-Т» получил свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации топологии двухинтерфейсного микроконтроллера многофункционального назначения
24.12.2015 «Ангстрем-Т» получил отсрочку по долгу в 800 млн евро и построил электростанцию

Электростанция «Ангстрема-Т» Зеленоградский микроэлектронный производитель «Ангстрем-Т» запустил собственную электростанцию, которую будет использовать для своего будуще
12.10.2015 Анатолий Сухопаров принял управление «Ангтсремом-Т», сменив выходца из ВТБ

Новый гендиректорЗеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем-Т» сообщило о назначении своим гендиректором Анатолия Сухопарова. У него более чем 4
12.10.2015 Анатолий Сухопаров назначен гендиректором «Ангстрем-Т»

Анатолий Сухопаров назначен генеральным директором компании «Ангстрем-Т», производителя субмикронных полупроводниковых изделий с топологическими нормами 1
01.10.2015 «Ангстрем-Т» присоединилась к «Национальному платежному совету»

Компания «Ангстрем-Т» вступила в ассоциацию участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» (НП НПС). Об этом CNews сообщили в «Ангстрем-Т». Группа компаний «Ангстрем», используя т
07.09.2015 На заводе «Ангстрем-Т» установлена партия оборудования для автоматизации производства

Компания «Ангстрем-Т» завершила пуско-наладочные работы и ввела в эксплуатацию партию оборудования для

31.08.2015 «Ангстрем-Т» тестирует опытные образцы новых российских микроконтроллеров для платежных карт и паспортов

Компания «Ангстрем-Т» тестирует опытные образцы новых микроконтроллеров А-400 для дальнейшей подготовки к их массовому производству. Об этом CNews сообщили в «Ангстрем-Т». Разработанные микроконтр
17.03.2015 ВЭБ изменил кредитный договор с «Ангстремом» на €815 млн

внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, ВЭБ). Об этом говорится в сообщении предприятия. Речь идет о кредитной линии объемом до € 815 млн, открытой банком для другого предприятия группы — «Ангстрем-Т». Линия была открыта еще в 2008 г. и предназначалась для закупки оборудования с немецкой фабрики американской компании AMD с последующим запуском современного микроэлектронного произ
09.06.2014 «Ангстрем-Т» выбрал MES от Eyelit для запуска фабрики по производству полупроводниковых изделий в России

ставщика программных продуктов для организации производства Eyelit, внедрит решение MES Semiconductor Edition от Eyelit на фабрике по контрактному производству субмикронных полупроводниковых изделий «Ангстрем-Т» в Зеленограде. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Ангстрем», в которую входит «Ангстрем-Т». «Ангстрем-Т» в настоящее время создаёт собственный научно-промышленн
28.04.2014 «Ангстрем-Т» будет использовать программный комплекс Calibre OPC

Компания «Ангстрем-Т» — завод по производству субмикронных полупроводниковых изделий по технологическим нормам 130–90 нм, входящий в группу «Ангстрем» — заключила договор на поставку программного комплек
29.10.2012 Рейман скупает «Ангстремы»

нопольная служба одобрила ходатайство ООО «Группа Ангстрем» на приобретение 100% акций предприятия «Ангстрем-Т». «Группа Ангстрем» принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману. «Ангстр
25.09.2012 «Ангстрем» застраховал оборудование AMD на 180 млн евро

Входящее в группу «Ангстрем» зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем-Т» передало в залог государственному «Банку развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ) приобретенное на его средства оборудование немецкой фабрики корпорации

06.07.2012 НПЦ «Элвис» и «Ангстрем-Т» разработали сигнальный процессор со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS-навигации

Зеленоградскими предприятиями НПЦ «Элвис» и «Ангстрем-Т» при участии компании «Нелс» (Зеленоград) разработана и освоена в серийном производстве новая система на кристалле — сигнальный процессор 1892ВМ10Я со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS
06.10.2010 «Ангстрем» вновь ищет доступ к госденьгам

«Внешэкономбанк» возобновляет финансирование проекта «Ангстрем-Т» по строительству субмикронного полупроводникового производства с технологическими нормами 130-65 нм, сообщили CNews в «Ангстреме». Деньги, по словам представителя компании, будут вы
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано

и дизайн-центра «Ангстрем-М». В свою очередь, эти две компании являлись единственными акционерами «Ангстрем-Т» (владеет построенным в 90-е годы зданием на виброустройчивом фундаменте, в настоя
22.08.2008 ПМСОФТ построила ИСУП в «Ангстрем-Т»

дание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий» на базе ПО Primavera в ОАО «Ангстрем-Т». На сегодняшний день «Ангстрем-Т» является первым в России предприятием, с
25.04.2008 «Ангстрем» покупает завод AMD в кредит

льности» (Внешэкономбанк) принял решение о выдаче кредита на 815 млн евро сроком на 9 лет компании «Ангстрем-Т», рассказал CNews Анатолий Сухопаров, генеральный директор предприятия: «Сейчас мы

Публикаций - 154, упоминаний - 236

Ангстрем-Т и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 124
AMD - Advanced Micro Devices 4641 52
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 43
Ангстрем-М 31 31
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 18
Питерская группа связистов 441 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 15
Ростелеком 10948 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
Intel Corporation 12811 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
РТИ 155 8
Ангстрем НПО 33 8
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 7
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 7
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 66 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
МегаФон 10742 6
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 5
Horizon Global - Хорайзон глобал консалтинг 6 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 5
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 4
СмартПарк 8 4
СТЦ - Специальный Технологический Центр 13 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 4
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 22 4
Oracle Corporation 7074 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 4
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 88
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 12
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Контрактфинансгрупп МФО 14 11
Ангстрем Инвест 15 10
Runica Investments 11 10
Альтернатива Капитал 19 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Газпром нефть 725 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Газпром ПАО 1493 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
Коал Трейдинг 3 3
Альтренатива капитал 3 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Транснефть 335 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
БФГ-кредит - БФГ-Банк 8 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Новатэк АЗК - Новатэк Автозаправочные комплексы 6 2
NGI Fund 36 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Mint Global - Mint Capital 27 2
Ростех - РТ-капитал 10 2
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 2
РТКЛ-Финанс 2 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 35
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
Судебная власть - Judicial power 2500 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 8
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 4
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
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U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 3
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
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Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 2
Районные суды РФ 196 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 61
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 16
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 11
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
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Linux OS 11533 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 6
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 5
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Microsoft Windows 2000 8678 3
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 3
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
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