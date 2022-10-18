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Ангстрем-Т Зеленоградский концерн
СОБЫТИЯ
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|18.10.2022
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Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество
уском производственной линии по выпуску микропроцессоров, придется выплатить 258,8 млн руб. заводу «Ангстрем-Т». Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который представители «Ангстрема-Т
|05.10.2022
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«Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов
стровой стоимости земельного участка и понижающий коэффициент. После завершения строительства и сдачи объекта резидент может выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости Как «НМ-тех» перезапускал «Ангстрем-Т» «НМ-тех» – российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов. Общая площадь производственных помещений,
|28.10.2021
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Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза
известна тем, что в июне 2021 г. выкупила имущество зеленоградского микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т», которое ранее принадлежало экс-министру связи Леониду Рейману, но было обанкроче
|07.09.2021
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С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование
Иск к бывшим владельцам С бывших гендиректоров микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т» хотят взыскать 150 млн руб. из-за пропажи оборудования. Речь идет о Сергее Саркис
|24.06.2021
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ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила
«Ангстрем-Т» вернется в строй Обанкротившийся российский завод по производству микроэлектроник
|30.07.2020
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У «Ангстрем-Т» отобрали два завода
Завод без фабрик Российский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» лишился двух своих фабрик в Зеленограде. Как пишет «Коммерсант», они были проданы
|28.10.2019
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«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально
Решение принято Арбитражный суд г. Москвы признал банкротом основанный в 2005 г. завод «Ангстрем-Т», бенефициаром которого был бывший министр связи России Леонид Рейман. Заявление о
|07.10.2019
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Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона
Рейман добился право на возврат долгов «Ангстрем-Т». Девятый арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску экс-министра связи Леонида Реймана к зеленоградскому микроэлектронному заводу «Ангстрем-Т
|28.05.2019
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Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами
и Правительство России и государственная корпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) планируют вложить в завод «Ангстрем-Т», расположенный в Зеленограде и находящийся в процессе банкротства практически 21
|25.01.2019
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Завод «Ангстрем-Т» освоил технологию производства Trench MOSFET
нгстрем-Т» - ведущий российский производитель субмикронных полупроводниковых изделий с базовыми топологическими нормами 250-130-90 нм с перспективой перехода на 65 нм, включая технологические опции. «Ангстрем–Т» предоставляет технологическую платформу коллективного пользования инновационным компаниям на контрактной основе, а также научно-исследовательский центр по разработке новой продукции
|06.12.2018
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«Ангстрем-Т» отгрузил вторую партию отечественных микросхем в Китай
«Ангстрем-Т», отечественный производитель полупроводниковых изделий, отгрузил в Китай вторую партию пластин. Отгрузка произошла в рамках контракта, подписанного в мае 2018 г. Партия пластин, о
|16.08.2018
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«Ангстрем-Т» отгрузил первую партию пластин в Китай
«Ангстрем-Т», предприятие по производству полупроводниковых изделий, отгрузило первую партию пластин в Китай. Отгрузка произошла в рамках контракта, подписанного на Петербургском международном э
|13.08.2018
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Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона
Государственный суд против третейского Как выяснил CNews, запущенное против «Ангстрем-Т» дело о банкротстве спасло его от предписания выплатить в рамках другого дела 164
|10.08.2018
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«Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW-пластин
«Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW1. В данной партии содержатся кристаллы, выполненные по технологии 250G. Заказчиками являлись российские дизайн-центры. Выпуск следующей парти
|09.02.2018
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План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией
роцессоров «Эльбрус» и «Байкал» и полностью провален в отношении приобретения микросхем «Микрона», «Ангстрема-Т» и других. Напомним, одобрение плана состоялось 5 апреля 2016 г. — в соответствии
|27.06.2017
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«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград»
«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости Ро
|30.05.2017
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«Ангстрем-Т» начал принимать коммерческие заказы
«Ангстрем-Т» объявила о начале приема заказов на контрактное производство. С рядом российских
|13.09.2016
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Специалисты «Ангстрем-Т» разрабатывают два новых стандарта для биометрических карт
Специалисты «Ангстрем-Т» совместно с «Русским биометрическим обществом» и ВНИИнмаш представили окончательную редакцию национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17839-1 «Информационные технологии. Биометрически
|25.07.2016
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«Ангстрем-Т» совместно с ВНИИнмаш разработал проект стандарта для идентификационных карт с биометрическими данными
Специалисты компании «Ангстрем-Т» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИнмаш) разработали проект национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 116
|11.04.2016
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«Ангстрем-Т» выпустил первую партию 90-нм чипов для документов нового поколения
Первая партия микроконтроллеров Компания «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров К1883ВК1 (А400) в количестве 80 тыс. шт
|11.04.2016
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«Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров для идентификационных документов
Компания «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров К1883ВК1 (А400) в количестве 80 тыс. штук для использования в смарт-картах и других документах, в которых применяется электронная идентифик
|15.03.2016
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Российский чип для банковских карт получил свидетельство Роспатента
Разработчик решений для банковских карт, смарт-карт, идентификационных документов «Ангстрем-Т» получил свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации топологии двухинтерфейсного микроконтроллера многофункционального назначения
|24.12.2015
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«Ангстрем-Т» получил отсрочку по долгу в 800 млн евро и построил электростанцию
Электростанция «Ангстрема-Т» Зеленоградский микроэлектронный производитель «Ангстрем-Т» запустил собственную электростанцию, которую будет использовать для своего будуще
|12.10.2015
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Анатолий Сухопаров принял управление «Ангтсремом-Т», сменив выходца из ВТБ
Новый гендиректорЗеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем-Т» сообщило о назначении своим гендиректором Анатолия Сухопарова. У него более чем 4
|12.10.2015
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Анатолий Сухопаров назначен гендиректором «Ангстрем-Т»
Анатолий Сухопаров назначен генеральным директором компании «Ангстрем-Т», производителя субмикронных полупроводниковых изделий с топологическими нормами 1
|01.10.2015
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«Ангстрем-Т» присоединилась к «Национальному платежному совету»
Компания «Ангстрем-Т» вступила в ассоциацию участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» (НП НПС). Об этом CNews сообщили в «Ангстрем-Т». Группа компаний «Ангстрем», используя т
|07.09.2015
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На заводе «Ангстрем-Т» установлена партия оборудования для автоматизации производства
Компания «Ангстрем-Т» завершила пуско-наладочные работы и ввела в эксплуатацию партию оборудования для
|31.08.2015
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«Ангстрем-Т» тестирует опытные образцы новых российских микроконтроллеров для платежных карт и паспортов
Компания «Ангстрем-Т» тестирует опытные образцы новых микроконтроллеров А-400 для дальнейшей подготовки к их массовому производству. Об этом CNews сообщили в «Ангстрем-Т». Разработанные микроконтр
|17.03.2015
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ВЭБ изменил кредитный договор с «Ангстремом» на €815 млн
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, ВЭБ). Об этом говорится в сообщении предприятия. Речь идет о кредитной линии объемом до € 815 млн, открытой банком для другого предприятия группы — «Ангстрем-Т». Линия была открыта еще в 2008 г. и предназначалась для закупки оборудования с немецкой фабрики американской компании AMD с последующим запуском современного микроэлектронного произ
|09.06.2014
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«Ангстрем-Т» выбрал MES от Eyelit для запуска фабрики по производству полупроводниковых изделий в России
ставщика программных продуктов для организации производства Eyelit, внедрит решение MES Semiconductor Edition от Eyelit на фабрике по контрактному производству субмикронных полупроводниковых изделий «Ангстрем-Т» в Зеленограде. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Ангстрем», в которую входит «Ангстрем-Т». «Ангстрем-Т» в настоящее время создаёт собственный научно-промышленн
|28.04.2014
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«Ангстрем-Т» будет использовать программный комплекс Calibre OPC
Компания «Ангстрем-Т» — завод по производству субмикронных полупроводниковых изделий по технологическим нормам 130–90 нм, входящий в группу «Ангстрем» — заключила договор на поставку программного комплек
|29.10.2012
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Рейман скупает «Ангстремы»
нопольная служба одобрила ходатайство ООО «Группа Ангстрем» на приобретение 100% акций предприятия «Ангстрем-Т». «Группа Ангстрем» принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману. «Ангстр
|25.09.2012
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«Ангстрем» застраховал оборудование AMD на 180 млн евро
Входящее в группу «Ангстрем» зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем-Т» передало в залог государственному «Банку развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ) приобретенное на его средства оборудование немецкой фабрики корпорации
|06.07.2012
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НПЦ «Элвис» и «Ангстрем-Т» разработали сигнальный процессор со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS-навигации
Зеленоградскими предприятиями НПЦ «Элвис» и «Ангстрем-Т» при участии компании «Нелс» (Зеленоград) разработана и освоена в серийном производстве новая система на кристалле — сигнальный процессор 1892ВМ10Я со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS
|06.10.2010
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«Ангстрем» вновь ищет доступ к госденьгам
«Внешэкономбанк» возобновляет финансирование проекта «Ангстрем-Т» по строительству субмикронного полупроводникового производства с технологическими нормами 130-65 нм, сообщили CNews в «Ангстреме». Деньги, по словам представителя компании, будут вы
|05.08.2009
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«Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано
и дизайн-центра «Ангстрем-М». В свою очередь, эти две компании являлись единственными акционерами «Ангстрем-Т» (владеет построенным в 90-е годы зданием на виброустройчивом фундаменте, в настоя
|22.08.2008
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ПМСОФТ построила ИСУП в «Ангстрем-Т»
дание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий» на базе ПО Primavera в ОАО «Ангстрем-Т». На сегодняшний день «Ангстрем-Т» является первым в России предприятием, с
|25.04.2008
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«Ангстрем» покупает завод AMD в кредит
льности» (Внешэкономбанк) принял решение о выдаче кредита на 815 млн евро сроком на 9 лет компании «Ангстрем-Т», рассказал CNews Анатолий Сухопаров, генеральный директор предприятия: «Сейчас мы
Ангстрем-Т и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 52
|Сухопаров Анатолий 19 18
|Веремеенко Сергей 14 12
|Абагян Карина 23 9
|Милованцев Дмитрий 110 9
|Путин Владимир 3454 9
|Вуколов Всеволод 12 8
|Саркисов Сергей 13 8
|Бойко Алексей 138 7
|Сердюков Анатолий 84 6
|Алексеев Антон 37 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Фролов Денис 73 6
|Бровман Григорий 6 6
|Квашенкина Ольга 56 6
|Соколов Алексей 137 6
|Шпак Василий 279 5
|Дианов Алексей 17 5
|Знаменский Дмитрий 10 4
|Цуприк Григорий 6 4
|Дшхунян Валерий 4 4
|Рогозин Дмитрий 104 3
|Покровский Иван 136 3
|Черников Алексей 53 3
|Красников Геннадий 73 3
|Аникин Андрей 3 3
|Таболкин Алексей 8 3
|Иванков Михаил 7 3
|Любимцев Александр 3 3
|Никотина Елена 3 3
|Спирин Анатолий 3 3
|Боксер Андрей 5 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Борисов Юрий 122 3
|Уткин Никита 40 3
|Шалаев Антон 26 2
|Шульгинов Роман 15 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Киселев Александр 115 2
|Дмитриев Владимир 38 2
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