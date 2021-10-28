Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ангстрем-Т
Зеленоградский концерн
Публикаций - 102, упоминаний - 181
Ангстрем-Т упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1008 39
|Сухопаров Анатолий 16 12
|Веремеенко Сергей 9 7
|Путин Владимир 2466 6
|Алексеев Антон 30 6
|Медведев Дмитрий 1594 6
|Саркисов Сергей 8 6
|Сердюков Анатолий 78 5
|Абагян Карина 21 5
|Милованцев Дмитрий 106 5
|Соколов Алексей 129 4
|Знаменский Дмитрий 10 4
|Боксер Андрей 5 3
|Никифоров Николай 1145 3
|Уткин Никита 27 3
|Рогозин Дмитрий 87 3
|Черников Алексей 28 3
|Красников Геннадий 67 3
|Вуколов Всеволод 10 3
|Опанасенко Всеволод 117 2
|Повалко Александр 36 2
|Шувалов Игорь 67 2
|Борисов Юрий 99 2
|Шалаев Антон 14 2
|Шульгинов Роман 14 2
|Захаров Дмитрий 40 2
|Дмитриев Владимир 31 2
|Хлобыстов Юрий 2 2
|Покровский Иван 60 2
|Фролов Денис 20 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 2
|Филиппов Кирилл 21 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
|Акопьян Артур 23 2
|Аникин Андрей 2 2
|Дианов Алексей 14 2
|Таболкин Алексей 8 2
|Зверев Андрей 57 2
|Носов Константин 16 2
|Огнянников Глеб 13 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2752 2
|IDC - International Data Corporation 4569 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 644 1
|Frost & Sullivan 198 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru