Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество уском производственной линии по выпуску микропроцессоров, придется выплатить 258,8 млн руб. заводу «Ангстрем-Т». Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который представители «Ангстрема-Т

«Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов стровой стоимости земельного участка и понижающий коэффициент. После завершения строительства и сдачи объекта резидент может выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости Как «НМ-тех» перезапускал «Ангстрем-Т» «НМ-тех» – российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов. Общая площадь производственных помещений,

Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза известна тем, что в июне 2021 г. выкупила имущество зеленоградского микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т», которое ранее принадлежало экс-министру связи Леониду Рейману, но было обанкроче

С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование Иск к бывшим владельцам С бывших гендиректоров микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т» хотят взыскать 150 млн руб. из-за пропажи оборудования. Речь идет о Сергее Саркис

ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила «Ангстрем-Т» вернется в строй Обанкротившийся российский завод по производству микроэлектроник

У «Ангстрем-Т» отобрали два завода Завод без фабрик Российский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» лишился двух своих фабрик в Зеленограде. Как пишет «Коммерсант», они были проданы

«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально Решение принято Арбитражный суд г. Москвы признал банкротом основанный в 2005 г. завод «Ангстрем-Т», бенефициаром которого был бывший министр связи России Леонид Рейман. Заявление о

Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона Рейман добился право на возврат долгов «Ангстрем-Т». Девятый арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску экс-министра связи Леонида Реймана к зеленоградскому микроэлектронному заводу «Ангстрем-Т

Микроэлектронное детище экс-министра связи спасут от банкротства бюджетными миллиардами и Правительство России и государственная корпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) планируют вложить в завод «Ангстрем-Т», расположенный в Зеленограде и находящийся в процессе банкротства практически 21

Завод «Ангстрем-Т» освоил технологию производства Trench MOSFET нгстрем-Т» - ведущий российский производитель субмикронных полупроводниковых изделий с базовыми топологическими нормами 250-130-90 нм с перспективой перехода на 65 нм, включая технологические опции. «Ангстрем–Т» предоставляет технологическую платформу коллективного пользования инновационным компаниям на контрактной основе, а также научно-исследовательский центр по разработке новой продукции

«Ангстрем-Т» отгрузил вторую партию отечественных микросхем в Китай «Ангстрем-Т», отечественный производитель полупроводниковых изделий, отгрузил в Китай вторую партию пластин. Отгрузка произошла в рамках контракта, подписанного в мае 2018 г. Партия пластин, о

«Ангстрем-Т» отгрузил первую партию пластин в Китай «Ангстрем-Т», предприятие по производству полупроводниковых изделий, отгрузило первую партию пластин в Китай. Отгрузка произошла в рамках контракта, подписанного на Петербургском международном э

Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона Государственный суд против третейского Как выяснил CNews, запущенное против «Ангстрем-Т» дело о банкротстве спасло его от предписания выплатить в рамках другого дела 164

«Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW-пластин «Ангстрем-Т» отгрузил первую коммерческую партию MPW1. В данной партии содержатся кристаллы, выполненные по технологии 250G. Заказчиками являлись российские дизайн-центры. Выпуск следующей парти

План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией роцессоров «Эльбрус» и «Байкал» и полностью провален в отношении приобретения микросхем «Микрона», «Ангстрема-Т» и других. Напомним, одобрение плана состоялось 5 апреля 2016 г. — в соответствии

«Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград» «Ангстрем-Т» вступила в Особую экономическую зону «Зеленоград». Став резидентом ОЭЗ, «Ангстрем-Т» сможет реализовать ряд проектов, направленных на создание индустриальной независимости Ро

«Ангстрем-Т» начал принимать коммерческие заказы «Ангстрем-Т» объявила о начале приема заказов на контрактное производство. С рядом российских

Специалисты «Ангстрем-Т» разрабатывают два новых стандарта для биометрических карт Специалисты «Ангстрем-Т» совместно с «Русским биометрическим обществом» и ВНИИнмаш представили окончательную редакцию национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17839-1 «Информационные технологии. Биометрически

«Ангстрем-Т» совместно с ВНИИнмаш разработал проект стандарта для идентификационных карт с биометрическими данными Специалисты компании «Ангстрем-Т» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИнмаш) разработали проект национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 116

«Ангстрем-Т» выпустил первую партию 90-нм чипов для документов нового поколения Первая партия микроконтроллеров Компания «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров К1883ВК1 (А400) в количестве 80 тыс. шт

«Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров для идентификационных документов Компания «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров К1883ВК1 (А400) в количестве 80 тыс. штук для использования в смарт-картах и других документах, в которых применяется электронная идентифик

Российский чип для банковских карт получил свидетельство Роспатента Разработчик решений для банковских карт, смарт-карт, идентификационных документов «Ангстрем-Т» получил свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации топологии двухинтерфейсного микроконтроллера многофункционального назначения

«Ангстрем-Т» получил отсрочку по долгу в 800 млн евро и построил электростанцию Электростанция «Ангстрема-Т» Зеленоградский микроэлектронный производитель «Ангстрем-Т» запустил собственную электростанцию, которую будет использовать для своего будуще

Анатолий Сухопаров принял управление «Ангтсремом-Т», сменив выходца из ВТБ Новый гендиректорЗеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем-Т» сообщило о назначении своим гендиректором Анатолия Сухопарова. У него более чем 4

Анатолий Сухопаров назначен гендиректором «Ангстрем-Т» Анатолий Сухопаров назначен генеральным директором компании «Ангстрем-Т», производителя субмикронных полупроводниковых изделий с топологическими нормами 1

«Ангстрем-Т» присоединилась к «Национальному платежному совету» Компания «Ангстрем-Т» вступила в ассоциацию участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» (НП НПС). Об этом CNews сообщили в «Ангстрем-Т». Группа компаний «Ангстрем», используя т

На заводе «Ангстрем-Т» установлена партия оборудования для автоматизации производства Компания «Ангстрем-Т» завершила пуско-наладочные работы и ввела в эксплуатацию партию оборудования для

«Ангстрем-Т» тестирует опытные образцы новых российских микроконтроллеров для платежных карт и паспортов Компания «Ангстрем-Т» тестирует опытные образцы новых микроконтроллеров А-400 для дальнейшей подготовки к их массовому производству. Об этом CNews сообщили в «Ангстрем-Т». Разработанные микроконтр

ВЭБ изменил кредитный договор с «Ангстремом» на €815 млн внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, ВЭБ). Об этом говорится в сообщении предприятия. Речь идет о кредитной линии объемом до € 815 млн, открытой банком для другого предприятия группы — «Ангстрем-Т». Линия была открыта еще в 2008 г. и предназначалась для закупки оборудования с немецкой фабрики американской компании AMD с последующим запуском современного микроэлектронного произ

«Ангстрем-Т» выбрал MES от Eyelit для запуска фабрики по производству полупроводниковых изделий в России ставщика программных продуктов для организации производства Eyelit, внедрит решение MES Semiconductor Edition от Eyelit на фабрике по контрактному производству субмикронных полупроводниковых изделий «Ангстрем-Т» в Зеленограде. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Ангстрем», в которую входит «Ангстрем-Т». «Ангстрем-Т» в настоящее время создаёт собственный научно-промышленн

«Ангстрем-Т» будет использовать программный комплекс Calibre OPC Компания «Ангстрем-Т» — завод по производству субмикронных полупроводниковых изделий по технологическим нормам 130–90 нм, входящий в группу «Ангстрем» — заключила договор на поставку программного комплек

Рейман скупает «Ангстремы» нопольная служба одобрила ходатайство ООО «Группа Ангстрем» на приобретение 100% акций предприятия «Ангстрем-Т». «Группа Ангстрем» принадлежит бывшему министру связи Леониду Рейману. «Ангстр

«Ангстрем» застраховал оборудование AMD на 180 млн евро Входящее в группу «Ангстрем» зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем-Т» передало в залог государственному «Банку развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ) приобретенное на его средства оборудование немецкой фабрики корпорации

НПЦ «Элвис» и «Ангстрем-Т» разработали сигнальный процессор со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS-навигации Зеленоградскими предприятиями НПЦ «Элвис» и «Ангстрем-Т» при участии компании «Нелс» (Зеленоград) разработана и освоена в серийном производстве новая система на кристалле — сигнальный процессор 1892ВМ10Я со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS

«Ангстрем» вновь ищет доступ к госденьгам «Внешэкономбанк» возобновляет финансирование проекта «Ангстрем-Т» по строительству субмикронного полупроводникового производства с технологическими нормами 130-65 нм, сообщили CNews в «Ангстреме». Деньги, по словам представителя компании, будут вы

«Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано и дизайн-центра «Ангстрем-М». В свою очередь, эти две компании являлись единственными акционерами «Ангстрем-Т» (владеет построенным в 90-е годы зданием на виброустройчивом фундаменте, в настоя

ПМСОФТ построила ИСУП в «Ангстрем-Т» дание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий» на базе ПО Primavera в ОАО «Ангстрем-Т». На сегодняшний день «Ангстрем-Т» является первым в России предприятием, с