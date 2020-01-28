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Triple DES
3DES
алгоритм шифрования



28.01.2020 В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen 1
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации 2
31.08.2017 Eset обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla 1
09.02.2017 Российский инструмент обеспечит безопасность систем платежных карт 1
22.04.2016 Начался массовый выпуск банковских карт «Мир» на российском чипе «Микрона» 1
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустил первую партию 90-нм чипов для документов нового поколения 1
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров для идентификационных документов 1
15.03.2016 Российский чип для банковских карт получил свидетельство Роспатента 1
19.06.2015 Российские эксперты: Через «дыру» в СУБД SAP можно украсть все данные компании 1
30.05.2014 Выпущен новый безопасный чип для смарт-карт, работающих с сервисами e-government 1
06.06.2013 «Родник» привез в Россию сервер устройств PremierWave XC 1
17.12.2012 «Сигнал-Ком» выпустил новую версию программы Inter-PRO Client для защиты веб-приложений 1
22.11.2010 Что может дать DirectAccess пользователям Windows 7? 1
07.09.2010 Коммуникаторы с шифрованием от BlackBerry: лучший выбор для бизнеса? 1
27.06.2008 Fortinet выпустил на рынок многофункциональное устройство защиты 1
30.05.2008 CryptoExpert 2008 Pro 7.6.0: шифрование данных 1
21.03.2008 Унифицированные коммуникации: что дают реальные проекты? 1
07.03.2008 Как охраняют банки? Секреты ИБ-спецов 1
03.09.2007 Сryptoexpert 2007 PRO 7.1.0 – шифрование жестких дисков 1
09.08.2007 SekChek представила TLS-шифрование для электронной почты 1
06.02.2007 «Телеком-Сервис ИТ» создала сетевую инфраструктуру для МНЗ 1
29.12.2006 Банки "ТРАСТ": самый мобильный бизнес 1
23.11.2006 Журналист смог подделать британский биометрический паспорт 1
20.09.2006 Lucent представила два новых межсетевых экрана 2
24.05.2006 USB-токены: правила выбора 1
28.04.2006 Avocent: Региональным филиалам больше не нужны админы 1
12.04.2006 Digi выпустила новый маршрутизатор 1
16.09.2005 Infosecurity Russia - 2005: второй блин почти не комом 2
07.04.2005 Allied Telesyn представила новый VPN-маршрутизатор 1
05.03.2005 ZyXEL представила новые решения 1
15.09.2004 Allied Telesyn анонсировала новые ADSL маршрутизаторы 1
31.05.2004 RFiKey не допустит в сеть чужаков 1
25.02.2004 AMD выпустила встраиваемый криптографический процессор 1
03.12.2003 D-Link обновил аппаратный межсетевой экран с поддержкой VPN 2
10.11.2003 WatchGuard представил решение безопасного VPN-доступа 1
29.10.2003 Vanguard Managed Solutions обновил ПО Vanguard Applications Ware 1
01.08.2003 WatchGuard FireBox SOHO 6 Wireless - защита для беспроводных соединений 1
23.07.2003 AT-AR450S – новинка в семействе аппаратных межсетевых экранов 1
06.06.2003 D-Link DFL-100 - межсетевой экран для SOHO-сетей 1

Публикаций - 43, упоминаний - 47

Triple DES упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7013 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 546 2
Naumen - Наумен 425 1
Восход ФГБУ НИИ 409 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 525 1
АФК Система ПАО 1487 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 576 1
SAP SE 3916 1
Microsoft Corporation 16091 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7877 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 318 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 420 1
Intel Corporation 6961 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 313 1
Ростелеком Связьинвест 1479 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 94 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1521 3
Банк Россия 57 1
АльфаСтрахование СГ 221 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4521 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2190 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 71 3
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 19 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7597 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2297 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 246 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8831 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 321 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 18 1
ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи 7 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 53 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 13 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6095 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 575 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1025 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5200 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2739 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 455 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 616 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 85 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 325 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 205 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 88 1
Java - Язык программирования 1761 2
Microsoft Windows 10 8718 2
Linux OS 5780 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 325 1
Nokia Alcatel-Lucent Security Management Server 1 1
Palm OS 190 1
Aladdin eToken Management System 96 1
Linux - Debian GNU 302 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 17 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1588 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 533 1
Microsoft Windows 7 1666 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 409 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Aladdin JaCarta PRO 21 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
Naumen Contact Center 72 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 514 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 577 1
Aladdin JaCarta 152 1
Microsoft Windows 1148 1
Apple Mac 1783 1
Apple macOS 1050 1
Ярошко Александр 2 1
Поляков Александр 48 1
Дубовик Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 71595 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10392 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10070 1
Германия - Федеративная Республика 5265 1
Европа 5372 1
Нидерланды 1339 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 236 1
Прибалтика - Балтия 919 1
Кипр - Республика 297 1
Люксембург Великое Герцогство 285 1
Великобритания - Лондон 1304 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 136 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 1
SecurityLab 227 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977559, в очереди разбора - 880284.
Создано именных указателей - 47286.
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