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Triple DES 3DES алгоритм шифрования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.04.2026 Москва потратит почти четверть миллиарда на ПАК «альтернативной навигации» 1
10.06.2025 Positive Technologies выпустила PT NGFW 1.7 1
08.04.2025 Bi.Zone: половина кибергруппировок, атакующих российскую энергетику, нацелена на шпионаж 1
28.01.2020 В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen 1
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации 1
31.08.2017 Eset обнаружила новый бэкдор АРТ-группы Turla 1
09.02.2017 Российский инструмент обеспечит безопасность систем платежных карт 1
10.01.2017 Новый KillDisk для Linux требует за расшифровку данных свыше $200 тыс. 1
09.01.2017 Хакеры запросили рекордную сумму за расшифровку данных их жертв 1
22.04.2016 Начался массовый выпуск банковских карт «Мир» на российском чипе «Микрона» 1
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустил первую партию 90-нм чипов для документов нового поколения 1
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров для идентификационных документов 1
15.03.2016 Российский чип для банковских карт получил свидетельство Роспатента 1
24.12.2015 ViPNet HSM в платежных системах: возможности и преимущества 1
19.06.2015 Российские эксперты: Через «дыру» в СУБД SAP можно украсть все данные компании 1
28.11.2014 Безопасность интернет-банкинга требует зрелых подходов 1
30.05.2014 Выпущен новый безопасный чип для смарт-карт, работающих с сервисами e-government 1
08.11.2013 ISBC Group выпустила новый защищенный ключевой носитель Esmart Token 1
06.06.2013 «Родник» привез в Россию сервер устройств PremierWave XC 1
17.12.2012 «Сигнал-Ком» выпустил новую версию программы Inter-PRO Client для защиты веб-приложений 1
22.11.2010 Что может дать DirectAccess пользователям Windows 7? 1
07.09.2010 Коммуникаторы с шифрованием от BlackBerry: лучший выбор для бизнеса? 1
27.06.2008 Fortinet выпустил на рынок многофункциональное устройство защиты 1
30.05.2008 CryptoExpert 2008 Pro 7.6.0: шифрование данных 1
21.03.2008 Унифицированные коммуникации: что дают реальные проекты? 1
07.03.2008 Как охраняют банки? Секреты ИБ-спецов 1
06.03.2008 NXP и NTRU представили систему шифрования для микроконтроллеров 1
16.01.2008 Areca Backup 5.5.6: резервное копирование файлов 1
25.12.2007 Areca Backup 5.5.4: резервное копирование файлов 1
28.11.2007 Areca Backup 5.5.2: резервное копирование файлов 1
03.10.2007 BlackBerry на подступах к России 1
03.09.2007 Сryptoexpert 2007 PRO 7.1.0 – шифрование жестких дисков 1
20.08.2007 Мобильные кошельки - забудьте про сберкассу 1
09.08.2007 SekChek представила TLS-шифрование для электронной почты 1
06.02.2007 «Телеком-Сервис ИТ» создала сетевую инфраструктуру для МНЗ 1
29.12.2006 Банки "ТРАСТ": самый мобильный бизнес 1
12.12.2006 DataArt завершил разработку виртуального финансового сервиса 1
23.11.2006 Журналист смог подделать британский биометрический паспорт 1
09.10.2006 "АРМО-Системы" представила HID-карты с расширенными возможностями 1

Публикаций - 83, упоминаний - 85

Triple DES и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 10
Cisco Systems 5372 9
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 7
WatchGuard Technologies 76 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Intel Corporation 12811 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
Thales - Gemalto - SafeNet 140 3
ESET - ESET Software 1161 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 2
СмартПарк 8 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
Aladdin Software Security R.D. 118 2
Secureaction 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Check Point Software Technologies 829 2
Информзащита 941 2
Acronis - Акронис 489 2
Крок - Croc 1964 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
Trend Micro 651 2
HID Global - HID Corporation 125 2
Visa International 1993 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Родник 91 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Резонанс НПП 407 1
Интер РАО - Пермская ГРЭС 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Марийский НПЗ - Марийский нефтеперегонный завод - Марийский нефтеперерабатывающий завод 1 1
FinExtra Group - Финекстра 9 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
КапиталЪ Страхование 19 1
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Lexicon Branding 3 1
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1979 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Мосгортранс ГУП 139 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 32
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 25
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 22
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 21
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 14
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 14
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 84 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 9
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 9
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 218 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 7
Microsoft Windows 16882 10
Linux OS 11533 8
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 4
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 3
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 3
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 3
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 2
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 2
Nokia Alcatel-Lucent VPN Firewall Brick - Lucent IPSec 9 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 2
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 2
Secureaction - Сryptoexpert 2 2
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Outlook 1506 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Apple iPod 1553 2
Саркисов Сергей 13 3
Башлыков Михаил 23 2
Момчилович Ирина 28 2
Захаркина Ольга 24 2
Зырин Николай 3 2
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Романов Михаил 34 1
Коган Дмитрий 2 1
Горьков Сергей 22 1
Агафонов Андрей 19 1
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Рыжов Александр 4 1
Дубовик Александр 2 1
Демидов Михаил 134 1
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Зенкин Денис 263 1
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Ференец Вадим 29 1
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Демурджян Юлий 5 1
Гребенюк Алексей 11 1
Разумов Илья 13 1
Бажин Андрей 12 1
Частухин Дмитрий 10 1
Удалов Сергей 7 1
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Лепихин Владимир 2 1
Балабанов Виктор 1 1
Никонова Елена 6 1
Колесов Юрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
США - Калифорния 4829 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Украина 7928 2
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Турция - ТРСК - Никосия 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
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Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
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Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
США - Нью-Йорк 3180 1
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Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Испания - Королевство 3840 1
Нидерланды 3746 1
Кипр - Республика 636 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 8
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
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