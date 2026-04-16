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Triple DES 3DES алгоритм шифрования
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 83, упоминаний - 85
Triple DES и организации, системы, технологии, персоны:
|Саркисов Сергей 13 3
|Башлыков Михаил 23 2
|Момчилович Ирина 28 2
|Захаркина Ольга 24 2
|Зырин Николай 3 2
|Михайлов Александр 56 1
|Ярошко Александр 2 1
|Романов Михаил 34 1
|Коган Дмитрий 2 1
|Горьков Сергей 22 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Кохановская Елена 20 1
|Скурятина Елена 20 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Сергеев Юрий 20 1
|Поляков Александр 54 1
|Куприянов Алексей 13 1
|Рыжов Александр 4 1
|Дубовик Александр 2 1
|Демидов Михаил 134 1
|Мякишева Марина 84 1
|Зенкин Денис 263 1
|Хазов Артем 15 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Ференец Вадим 29 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Скулкин Олег 80 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Разумов Илья 13 1
|Бажин Андрей 12 1
|Частухин Дмитрий 10 1
|Удалов Сергей 7 1
|Голушко Андрей 5 1
|Скородумов Борис 6 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Балабанов Виктор 1 1
|Никонова Елена 6 1
|Колесов Юрий 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.