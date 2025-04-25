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Индексная книга (каталог) CNews*
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Романов Михаил



25.04.2025 «Т-Банк» запустил сервис для отображения баланса мобильного телефона в банковском приложении 1
08.04.2024 Для туристов в Костромской области запустили бесплатный цифровой гид 1
23.12.2022 «РТК-Солар» приобрела компанию «Новые технологии безопасности» 1
23.12.2022 «Ростелеком» за миллиард купил компанию, занимающуюся информбезопасностью 1
25.04.2022 Программный комплекс SafeInspect компании НТБ включен в продуктовый портфель Netwel 1
21.02.2020 «Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи 1
17.02.2020 Власти начинают регулировать большие данные. Вести реестр будет Роскомнадзор 1
18.09.2019 В России со второй попытки отрегулируют обезличенные данные 1
09.11.2018 Законопроект о пользовательских данных жестко раскритикован: «Он ведет к еще большему отставанию России в ИТ» 1
23.10.2018 Написан первый российский закон о больших данных. О чем в нем сказано 1
20.12.2016 «Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти» 1
31.08.2016 SafeInspect + RuSIEM: представлено новое решение для управления инцидентами ИБ 1
09.06.2016 Вышла новая версия системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect 1
04.02.2016 «Новые технологии безопасности» обновили систему контроля привилегированных пользователей SafeInspect 1
05.11.2015 «Инфозащита» и НТБ объявили о начале совместного продвижения российской системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect 1
05.11.2013 StoneGate Firewall/VPN сертифицирован ФСБ России 1
06.02.2013 Stonesoft впустила компактный ударопрочный межсетевой экран MIL-320 1
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP 1
11.10.2012 Maykor перешел на новую систему корпоративного управления с помощью Accenture 1
12.03.2012 Марина Горная назначена президентом «Новых сервисных технологий» 1
07.03.2012 Исследование: влияние мобильных технологий на бизнес может превысить влияние интернета 1
22.12.2011 CNews TV. Михаил Романов: мы научились обходить все системы безопасности 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
29.03.2011 Х5 Retail Group завершила тиражирование SAP for Retail с помощью GMCS 1
01.03.2011 GMCS перевела на SAP ERP заводы холдинга Rocа Group в России 1
19.05.2010 «Синтерра» не будет обслуживать клиентов и сети 1
26.11.2008 Михаил Романов: ИТ-рынок выйдет из кризиса повзрослевшим 1
13.08.2008 Вышла новая книга о SAP ERP 1
23.05.2007 Кадровые перестановки в GMCS: новый президент 2
05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 1
13.09.2006 Infosecurity Russia 2006: от продуктов к услугам и сервисам 1
24.05.2006 USB-токены: правила выбора 1
30.06.2005 Интернет-деньги понадобились русским страховщикам 1

Публикаций - 33, упоминаний - 34

Романов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 24 8
Максима ГК - GMCS 360 5
Yandex - Яндекс 7620 4
SAP SE 5320 4
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 4
Ростелеком 9868 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 3
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Microsoft Corporation 24793 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
Accenture plc 684 2
InfoWatch - Инфовотч 1036 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Google LLC 11914 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 58 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 213 2
НСТ - Новые сервисные технологии 49 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 2
Accenture Communications, Media & Technology - Accenture Mobility Services 4 2
МегаФон 9165 1
VK - Mail.ru Group 3479 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
8400 1
Apple Inc 12233 1
Veeam Software 321 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 1
Broadcom - VMware 2401 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 1
Cisco Systems 5145 1
Amazon Inc - Amazon.com 3036 1
X Corp - Twitter 2877 1
Softline - Софтлайн 2936 1
HP Inc. 5712 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 2
ГПБ - Газпромбанк 1103 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 2
НСПК - Национальная система платежных карт 829 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1217 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Ингосстрах СПАО 428 1
X5 Group - Перекрёсток 565 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 90 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 154 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 191 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Новард УК - Novard 72 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Нарьянмарнефтегаз 10 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 322 1
Альфа-Банк 1790 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 8 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 1
Roca Group - Керамика 7 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
Гута Страхование 13 1
Гута ГК 34 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 144 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 329 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Единая Россия - Политическая партия 298 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 114 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 11
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КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 2
Zecurion Zlock DLP Device Control 80 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 5 2
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Apple iOS 7927 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
Google Android 14195 1
Google YouTube - Видеохостинг 2797 1
Microsoft Azure 1422 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 1
Linux OS 10161 1
Zecurion DLP 65 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 315 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
1С:CRM 69 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 285 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 82 1
Kaspersky Hosted Security 16 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
Apple Keynote 63 1
Barracuda Networks - Spam Firewall 7 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
Diasoft Flextera 57 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 42 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Такском Файлер 10 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 602 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
InfoWatch Mail Monitor - InfoWatch Mail Storage 7 1
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 12 1
Яндекс.Спамооборона 25 1
Кобилев Алексей 5 3
Путин Владимир 3229 2
Сульгин Сергей 46 2
Соколов Алексей 134 1
Шадаев Максут 1035 1
Казарян Карен 76 1
Сурагина Елена 1 1
Новиков Дмитрий 40 1
Мирошников Борис 63 1
Мартынов Владислав 113 1
Трифаленков Илья 17 1
Слизень Виталий 242 1
Носаков Василий 12 1
Филимонов Сергей 46 1
Микоян Александр 43 1
Хавторин Антон 25 1
Майорова Юлия 8 1
Татарчук Владимир 5 1
Прохоров Фёдор 83 1
Ромашин Максим 5 1
Власова Анна 21 1
Горобец Наталья 5 1
Климов Евгений 18 1
Сулицкий Роман 4 1
Антимонов Сергей 11 1
Письменский Олег 7 1
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Баранов Алексей 17 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Ятковский Михаил 9 1
Карпман Ольга 9 1
Зенкин Денис 262 1
Рожной Антон 6 1
Степаненко Андрей 29 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Урусов Виктор 131 1
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