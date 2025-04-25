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Романов Михаил
Романов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Кобилев Алексей 5 3
|Путин Владимир 3229 2
|Сульгин Сергей 46 2
|Соколов Алексей 134 1
|Шадаев Максут 1035 1
|Казарян Карен 76 1
|Сурагина Елена 1 1
|Новиков Дмитрий 40 1
|Мирошников Борис 63 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Слизень Виталий 242 1
|Носаков Василий 12 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Микоян Александр 43 1
|Хавторин Антон 25 1
|Майорова Юлия 8 1
|Татарчук Владимир 5 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Ромашин Максим 5 1
|Власова Анна 21 1
|Горобец Наталья 5 1
|Климов Евгений 18 1
|Сулицкий Роман 4 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Письменский Олег 7 1
|Абрамова Дарья 6 1
|Баранов Алексей 17 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Ятковский Михаил 9 1
|Карпман Ольга 9 1
|Зенкин Денис 262 1
|Рожной Антон 6 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Урусов Виктор 131 1
|Висящев Андрей 64 1
|Широких Алексей 72 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Голубенко Сергей 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 1
|Forbes - Форбс 846 1
|CNews TV 747 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1944 1
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 2
|IDC - International Data Corporation 4914 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|IHS Infonetics Research 102 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 1
|Coleman Parkes 11 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 58 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
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