Яндекс.Спамооборона
Яндекс.Спамооборона и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2116 3
|Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
|Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
|Белов Виктор 56 2
|Русинов Владимир 28 2
|Иванов Александр 101 1
|Груздев Сергей 46 1
|Артамонова Анна 183 1
|Кравцов Дмитирий 1 1
|Романов Михаил 32 1
|Зенкин Денис 262 1
|Лукин Алексей 1 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Власова Анна 21 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Иванищак Сергей 2 1
|Худорожков Роман 1 1
|Гермогенов Александр 4 1
|Петроченко Алексей 3 1
|Потапов Дмитрий 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.