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Яндекс.Спамооборона

Яндекс.Спамооборона


29.01.2025 «Яндекс 360»: за последние пять лет количество почтового спама сократилось почти на 30% 1
08.08.2024 «Яндекс 360»: каждое четвертое электронное письмо оказалось спамом 1
02.07.2024 «Яндекс Почта» получила международный сертификат безопасности 1
01.04.2024 «Яндекс» внедрил генеративные нейросети в «Почту» 1
01.02.2024 «Яндекс 360» заблокировал более 20 млрд вредоносных писем в 2023 году 2
08.11.2023 «Яндекс» обезопасил россиян от 17 млрд писем со спамом 2
02.08.2023 «Яндекс» усилил технологию «Спамооборона» в «Почте» и предотвратил 10 млрд писем со спамом 2
28.02.2023 «Яндекс 360» помог снизить углеродный след 1
31.01.2023 «Яндекс 360» рассказал, какой спам могли бы получить россияне в 2022 году 2
02.02.2021 «Яндекс» назвал самые популярные темы для спама в России 2
12.08.2011 Reg.ru запустила новый сервис защиты от спама для своих клиентов 1
14.06.2011 «Народный земельно-промышленный банк» защитился от спама с помощью GateWall Antispam 2
19.04.2011 «Почта@Mail.Ru» запустила индивидуальную систему фильтрации спама 1
05.03.2010 Система спам-фильтрации «Комстара» определяет как спам 98% входящих сообщений 1
01.03.2010 "Яндекс" создал собственный антивирус 1
04.02.2010 «Яндекс» выпустил новую версию «Спамообороны» 2
26.06.2009 Вышла «Спамооборона» 3.0: теперь и для Microsoft Exchange 2007 3
02.06.2009 «Яндекс» тестирует новую версию своей почты 1
18.02.2009 «Комстар-ОТС» защитился от спама с помощью решения Bizanga 1
03.12.2008 «Защищенная почта» 2.0: эффективное средство против спама от «ДиалогНауки» 1
13.09.2006 Infosecurity Russia 2006: от продуктов к услугам и сервисам 1
26.04.2006 "Комстар-ОТС" установил "Спамооборону" 1
22.02.2006 В Белоруссии пройдут "Дни интернета" 1
19.05.2005 "Яндекс" выпустил антиспамовый фильтр 2
08.12.2003 "Яндекс" занялся "Спамообороной" 1

Публикаций - 25, упоминаний - 35

Яндекс.Спамооборона и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7359 22
ДиалогНаука 252 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Sophos - SophosLabs 414 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Информзащита 760 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
Trend Micro 601 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Почта России ПАО 2116 3
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
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AMD AMD64 82 2
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Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Barracuda Networks - Spam Firewall 7 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 48 1
IBM Proventia Network IPS - Network Intrusion Detection, Prevention System - IBM Proventia ESC - IBM Proventia Endpoint Secure Control - Proventia Web Filter 26 1
IBM Storage - IBM System Storage 46 1
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