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СБК Communigate Pro Коммуникационная платформа

СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа

Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296). CommuniGate Pro – российская разработка. С помощью этого решения можно пользоваться электронной почтой, используя привычные почтовые клиенты на ПК и смартфонах, передавать голосовые сообщения и видеофайлы больших объемов, а также хранить эти и другие данные и документы


17.10.2023 Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами

Новое назначение Компания «Система безопасных коммуникаций» (СБК), разработчик CommuniGate Pro, сообщила CNews о назначении на пост генерального директора Дмитрия Старовойт
10.08.2023 Урегулировать споры вокруг продукта CommuniGate Pro в итоге решили мирным путем

Предмет спора Программный продукт CommuniGate Pro – это отечественная платформа корпоративных коммуникаций, включающая в себя э
18.07.2023 ГК Softline и CommuniGate Systems объявляют о новом уровне сотрудничества: решения вендора теперь в экосистеме Softline Universe

14.07.2023 После юридического разбирательства остановлены продажи знаменитого ПО CommuniGate Pro

с на паузу Как выяснил CNews, после вынесения судебного решения о правах на коммуникационный сервер CommuniGate Pro, компания CommuniGate Systems (АО «Сталкерсофт») временно прекратила распрост
11.07.2023 Знаменитое российское ПО с боем меняет правообладателя. Так решил суд

дочери программиста Как стало известно CNews, конфликт вокруг знаменитого коммуникационного сервера CommuniGate Pro разрешился в пользу Анны Бутенко — дочери умершего пять лет назад автора перв
14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма

ьные тюремные сроки могут получить фигуранты конфликта вокруг знаменитого коммуникационного сервера CommuniGate Pro. В конфликте участвуют коллеги умершего пять лет назад автора первой версии п
22.03.2023 Антон Тен -

Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется

иях вашей деятельности? Антон Тен: Наш флагманский продукт – платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, остальные продукты компании вращаются вокруг нее. Эта платформа предоставляе
03.03.2023 Платформа Webinar завершила интеграцию с основными почтовыми клиентами

о-календарного сервиса, входящего в состав платформы корпоративных коммуникаций и совместной работы Communigate Pro. Ранее Webinar Group добавила возможность создания онлайн-встреч из календаре
22.12.2022 Антон Тен, CommuniGate Systems: Пользователи хотят избавиться от бесконечного «жонглирования» окнами разных приложений

среди всех госслужащих, представителей силовых структур, врачей и тд. Десктопная версия мессенджера CommuniGate Pro И, наконец, третья тенденция — поддержка геораспределенной инфраструктуры. Эт
06.12.2022 CommuniGate Systems и ANRAIT будут вместе развивать импортонезависимые коммуникации в России

емо-зоны на ее основе. На данный момент проект ANRAIT является одной из наиболее полных инсталляций CommuniGate Pro в России с точки зрения использования функциональности продукта. Об этом CNew
22.11.2022 МТС запустила сервис корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro

том, что облачный провайдер CloudMTS разработал новую услугу – корпоративную почту на базе решения CommuniGate Pro. Решение станет альтернативой недоступным сегодня в России почтовым сервисам

28.10.2022 Sitronics Group заключила партнерское соглашение с разработчиком платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro

mmuniGate Systems. Портфель продуктов для импортозамещения офисных приложений пополнился платформой CommuniGate Pro. Платформа корпоративных коммуникаций объединяет в рамках единого ядра электр
05.09.2022 «Ростелеком-ЦОД» организовала почтовый сервис для правительства Бурятии

«Ростелеком-ЦОД» перевела 3 тыс. почтовых ящиков подведомственных учреждений правительства Республики Бурятии с общедоступных почтовых сервисов на отечественную коммуникационную платформу CommuniGate Pro. Пилотный проект позволил обеспечить региональные образовательные и медицинские учреждения официальными электронными адресами с общим доменом govrb.ru, на котором уже работали п
27.07.2022 Предприятие, входящее в состав ГК «Росатом», импортозаместило коммуникации

низаций «Росатома» – перевела свои коммуникации на платформу отечественного разработчика. Платформа CommuniGate Pro компании CommuniGate Systems предоставила сотрудникам института полный спектр
17.06.2022 «Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке

на рынок новую услугу – корпоративную электронную почту на базе платформы отечественной разработки CommuniGate Pro. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». При смене игроков на рынке пер
07.06.2022 Нижегородская область завершила миграцию на российскую коммуникационную платформу

Критерии выбора Правительство Нижегородской области мигрировала на CommuniGate Pro, отечественную платформу коммуникаций. «Одна из главных задач сегодня, устано
30.05.2022 Подведомственное учреждение Минцифры перешло на российскую коммуникационную платформу

нтр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ) перешел на платформу отечественного разработчика CommuniGate Pro. Создатель платформы — российская группа ИТ-компаний CommuniGate Systems. В ч
28.04.2022 Компания iFellow объявила о переходе на российскую платформу Communigate Pro

ней ИТ-инфраструктуре и переходе с почтового сервера Microsoft Exchange Server на российский аналог Communigate Pro в связи с приостановкой продаж Microsoft в России. Переход на отечественную с
19.04.2022 Центр информационных технологий Волгоградской области внедрил российскую коммуникационную платформу

й Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») завершило работы по настройке коммуникационной платформы CommuniGate Pro для органов исполнительной власти и муниципальных учреждений региона. Проект

28.03.2022 Пользователям российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro стало доступно онлайн-редактирование документов в «Р7-Офис»

Платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro предложила своим клиентам новую возможность – теперь пользователи веб-интерфе
16.02.2022 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M

iGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М. Ранее

25.01.2022 Умер глава компании, создавшей знаменитое российское ПО

niGate Systems Russia продвигает на российском рынке знаменитый программный коммуникационный сервер CommuniGate Pro. Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах программистом Влади
19.01.2022 Правительство Республики Дагестан переходит на отечественную коммуникационную систему

, подведомственные учреждения, а также администрации городов Республики Дагестан начали миграцию на CommuniGate Pro — российскую платформу корпоративных коммуникаций. Она обеспечит 4400 госслуж
18.11.2021 CommuniGate Systems и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов

а подтверждена корректность и надежность совместной работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro и российского процессора Baikal-M. CommuniGate Pro – флагманский проду
15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro

В рамках первого из них приобретаются ОС Alt Linux компании «Базальт СПО» и коммуникационный сервер CommuniGate Pro компании CommuniGate Systems. На данные цели организация готова потратить 103
05.10.2021 Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

а локальные технологии: компания отказалась от зарубежного решения в пользу отечественной платформы CommuniGate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило в «одном окне» коммуникации

23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

и Башкортостан, начали применять в своей работе отечественную платформу корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro. Помимо них, свои корпоративные коммуникации платформе доверили один из ведущ
17.09.2021 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов

та Samoware на операционной системе «Ред ОС». Ранее разработчики сообщали о совместимости платформы CommuniGate Pro с «Ред ОС». Теперь на отечественной операционной системе работает и универсал
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие

и возникли вопросы к официальным правообладателям знаменитого софтверного коммуникационного сервера CommuniGate Pro в версии 6.3. Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах програ
09.08.2021 «Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

мпаний CommuniGate Systems с банком длится уже 10 лет. Впервые платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro была установлена в финансовой организации в 2011 г. Это позволило тысяче сотр
15.07.2021 Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций

Платформа унифицированных коммуникаций с высоким уровнем кибербезопасности CommuniGate Pro используют более 4 тыс. сотрудников компаний, входящих в Объединенную судостр
14.07.2021 Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3»

ли совместимость и корректность работы платформы для создания корпоративных коммуникационных систем Communigate Pro 6.3. и операционной системы «Ред ОС 7.3». Работа направлена на расширение спе
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов

Платформа CommuniGate Pro начала поддерживать кириллические электронные адреса Платформа CommuniGate
23.06.2021 Комплекс для корпоративных коммуникаций, созданный полностью на российских решениях

сийских решениях. Результаты тестовых испытаний подтвердили: платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 корректно работает в среде российских ОС «Альт Сервер 9» и защищенной ОС

27.04.2021 «Аэродиск» импортозаместил свою почту с помощью российского решения CommuniGate Pro

ии: компания отказалась от зарубежного почтового решения в пользу полностью отечественной платформы CommuniGate Pro. Её разработчик, компания CommuniGate Systems, — ведущий игрок рынка технолог
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro

органов государственной власти Удмуртской Республики на базе платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило свыше 5 тыс. пользователей в
13.10.2020 Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО

CommuniGate Pro 6.3 включили в реестр отечественного ПО Коммуникационная платформа CommuniGate Pro 6.3 включена в Единый реестр отечественного ПО под регистрационным номером 71
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков

убежом, во многом — благодаря своему флагманскому продукту — коммуникационной программной платформе CommuniGate Pro. В 2014 г. команда разработчиков во главе с Владимиром Бутенко поддержала нац
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу

завершили проект обновления системы коммуникаций для администрации главы и правительства Республики Ингушетия и Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия на базе платформы Communigate Pro. Программный продукт предоставляет в формате «одного окна» сервисы электронной почты, обмена мгновенными сообщениями, голосовой и видеосвязи. Решение позволит качественно улучши
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

Что появилось в новой версии Новая версия CommuniGate Pro, о выпуске которой объявила компания CommuniGate Systems, получила полностью


Публикаций - 196, упоминаний - 389

СБК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 145 116
Microsoft Corporation 23928 45
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1146 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10521 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4418 17
Базальт СПО - BaseALT 468 15
TrueConf - ТруКонф 348 15
Softline - Софтлайн 2282 14
7444 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6536 14
Google LLC 11278 14
IBM - International Business Machines Corp 9293 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3111 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1560 12
Ред Софт - Red Soft 497 12
Cisco Systems 4970 11
Citrix Systems 793 11
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 465 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1397 11
Yandex - Яндекс 6244 10
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 396 10
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 92 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 9
Telegram Group 1335 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 202 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1967 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1153 8
VK - Mail.ru Group 3268 8
Vinteo - Винтео 53 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10302 8
Oracle Corporation 6448 8
Ланит - Консист Бизнес Групп 114 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7509 8
Webmoney 524 8
Instabank - Инстабанк 23 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 312 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1572 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 331 8
РЖД - Российские железные дороги 1723 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6296 11
Альфа-Банк 1644 10
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 193 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1971 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 156 8
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 8
Пробизнесбанк АКБ 134 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 8
Новард УК - Novard 72 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 80 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 157 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 8
ПСБ - Промсвязьбанк 769 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 612 8
Visa International 1900 8
ГПБ - Газпромбанк 995 8
Спортмастер - Sportmaster 162 8
Bayer AG - Байер 81 8
Открытие ФК - Бинбанк 193 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 7
Газпром ПАО 1203 6
ВкусВилл - Избёнка 111 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 440 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 123 5
En+ Group - Эн+ ГК 19 5
Ростех - Вертолеты России 162 5
Jones Day 17 5
Почта России ПАО 1971 4
Мосводоканал МГУП 66 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10034 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3229 40
Федеральное казначейство России 1619 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2647 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5391 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4665 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2595 10
Правительство Москвы 2128 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3094 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1694 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4931 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 190 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 719 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 377 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 184 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2860 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2849 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2141 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1258 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1669 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 4
Президент Российской Федерации 3945 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 728 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 123 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 231 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2547 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 81 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3392 2
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 62 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 139 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 81 2
Судебная власть - Judicial power 2182 2
Правительство Москвы - ГОЧСиПБ Москва - Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы 2 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 32 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1002 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4027 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2084 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 509 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 621 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 3
4CIO 755 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 171 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 264 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 174 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 81 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57057 126
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14377 111
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27079 100
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12043 90
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 1989 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23108 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18520 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42582 59
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14153 50
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7725 50
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5345 48
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6797 43
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6357 37
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10023 33
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