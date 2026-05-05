СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа

«Саммит Банк» перешел на российскую платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro «Саммит Банк» завершил проект по миграции корпоративной почты на российскую платформу CommuniGate Pro. В компании развернута единая экосистема коммуникаций для более 100 сотрудник

Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с ОС «Атлант» Российская платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и отечественная операционная система «Атлант» успешно прошли тестирование на совместимость. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro. Операционная система «Ат

«Невский экологический оператор» перевел корпоративные коммуникации на отечественную платформу CommuniGate Pro вский экологический оператор» завершил проект по миграции на платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro. 785 сотрудников компании перешли на новую почтовую систему, что позволило со

РОСА и CommuniGate Pro представили совместное решение — российскую альтернативу Active Directory и Microsoft Exchange Компания НТЦ ИТ РОСА объявила о создании совместного решения с CommuniGate Pro, объединяющего почтовую платформу CommuniGate Pro и службу каталогов РОСА Dynamic Directory. Решение выступает российской альтернативой в связке Active Directory и Micros

Новый релиз CommuniGate Pro 6.5.5: усиление стабильности и безопасности для крупного бизнеса Российский разработчик СБК объявил о релизе платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.5.5. В новой версии основное внимание уделено повышению стабильности работы в высоконагруженных средах, усилению безопасности и расширению функциональности веб-интерфейса. Рел

ФГБУ «НМИЦ гематологии» переходит на защищённую платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro Национальный медицинский исследовательский центр гематологии (ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России) завершил внедрение российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro. Решение обеспечило учреждению надежную систему корпоративной почты, календарей и задач для 1,2 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщил представитель CommuniGate Pro. П

Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019 данию суверенного Рунета, перенесет корпоративные электронные почтовые ящики с российской платформы CommuniGate Pro на Microsoft Exchange 2019. Компания выбирает подрядчика на площадке Bidzaar,

CommuniGate Pro установил исторический рекорд, превысив выручку в 1 млрд рублей АО «Система безопасных коммуникаций» («СБК»), разработчик и правообладатель российской платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, объявляет о рекордных финансовых показателях по итогам 2025 г. Выручка компании выросла в 3,5 раза и впервые превысила 1,1 млрд руб., что является историческим максимумом. Об э

CommuniGate Pro демонстрирует бесперебойную работу и высокую производительность под длительной нагрузкой в корпоративном сценарии с 100 тыс. пользователей Компания CommuniGate Pro, разработчик корпоративных решений для унифицированных коммуникаций, сообщает о результатах независимого нагрузочного тестирования почтового сервера CommuniGate Pro, пров

CommuniGate Pro и «Архива» подтвердили технологическую совместимость Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик ПО в области архивирования данных ООО «Дата Оушен» провели успешное тестирование по совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Дата Оушен

«Бриз» и CommuniGate Pro объединили онлайн-встречи и календарь Компании «К2Т» и CommuniGate Pro представили решение, которое объединяет платформу корпоративных коммуникаций и платформу совместной работы «Бриз». Новое решение упрощает пользовательский путь при создании онла

CommuniGate Pro: вышел новый продуктовый релиз 6.5.4 Разработчик единой платформы корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro выпустил обновление своего программного продукта. В версии 6.5.4 значительно улучшен веб-интерфейс, повышена стабильность работы в крупных инсталляциях и усилена информационная

CommuniGate Pro и ГК InfoWatch подтвердили совместимость своих решений Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и ГК InfoWatch, разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, завершили комплексное тестирование и подтвердили корректную совместную работу продуктов. На совм

CommuniGate Pro и eXpress подтвердили совместимость решений Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и российский разработчик супераппа для бизнеса eXpress завершили комплексное тестирование и подтвердили корректную совместную работу своих продуктов. Результаты испытаний оформл

Платформа CommuniGate Pro сертифицирована по требованиям ФСТЭК России Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro сообщает о получении сертификата соответствия ФСТЭК России с присвоением пято

Вышла новая версия единой платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro 6.5.3 а также внесен ряд других интерфейсных и функциональных улучшений, направленных на повышение безопасности, стабильности и удобства совместной работы на платформе. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro. Главным нововведением версии 6.5.3 стало обновление системы авторизации для веб-клиентов. Теперь она обеспечивает непрерывность пользовательской сессии на протяжении заданного

CommuniGate Pro представил стратегию миграции для пользователей Microsoft Exchange Российский разработчик CommuniGate Pro предлагает бизнесу и государственным организациям методологию плавного перехода на отечественную почтовую платформу для обеспечения безопасности и бесперебойности коммуникаций в

«Лаборатория Касперского» и CommuniGate Pro объединяют усилия для защиты пользователей корпоративной почты «Лаборатория Касперского», разработчик решений в сфере кибербезопасности, и CommuniGate Pro, разработчик отечественной платформы корпоративных коммуникаций, подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместн

Рустам Минниханов поддержал инициативу CommuniGate Pro по созданию эталонного суверенного рабочего места сотрудника Разработчик отечественной платформы корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro заявил о готовности создать эталонное суверенное рабочее место сотрудника на

Эксперт Positive Technologies помог повысить безопасность почтового сервера CommuniGate Pro Старший специалист экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC) Максим Суслов выявил четыре опасные уязвимости в почтовом сервере CommuniGate Pro. Производитель был своевременно уведомлен в рамках политики ответственного разглашения и уже выпустил обновления, устраняющие недостатки. Потенциальная эксплуатация уязвимостей

«АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных ик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и разработчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совместимость почтового клиента «АМэйл» с платформой CommuniGate Pro. Интегрированное решение пополнит список предложений для заказчиков, в том числе из государственных компаний, предъявляющих повышенные требования к сохранности и безопасности да

CommuniGate Pro и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве Компании CommuniGate Pro и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве, направленном на проведение работ и консультаций по совместимости программных продуктов компаний. Об этом CNews сообщили представи

CommuniGate Pro и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и CommuniGate Pro, разработчик платформы для унифицированных корпоративных коммуникаций, подписали соглашение о технологическом партнерстве, направленное на разработку совместных интегрированных

«Ред Софт» и CommuniGate Pro объявили о сотрудничестве ъявили о начале стратегического сотрудничества. СБК и «Ред Софт» закрепили свое партнерство подписанием меморандума. Свою подпись в документе поставили Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro, и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт». Компании имеют долгую историю успешного взаимодействия и обеспечения совместимости своих продуктов. Ранее разр

Повышена безопасность коммуникационной платформы CommuniGate Pro Компания СБК, разработчик платформы CommuniGate Pro, в рамках последнего крупного релиза версии 6.5.1 провела масштабные работы по развитию функциональности продукта и усилению его информационной безопасности. В новой версии устр

Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики Компания «Энергоспецмонтаж» использовала платформу CommuniGate Pro на протяжении нескольких лет с поддержкой предыдущего правообладателя. Однако после передачи всех прав на платформу CommuniGate Pro компании СБК в 2024 г. перед заказчико

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «Система безопасных коммуникаций», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности

ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro гарантируют безопасную коммуникацию и защиту данных заказчиков Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «СБК», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности

Состоялся релиз CommuniGate Pro версии 6.5.1 Компания СБК выпустила обновление CommuniGate Pro с более чем 70 функциональными изменениями и новинками. Пакет изменений включает обновленный веб-интерфейс, улучшения по безопасности и расширенные возможности по интеграции. Ве

Подтверждена совместимость CommuniGate Pro и операционной системы «Атлант» «Система безопасных коммуникаций» (СБК) и ГК Applite сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость операционной системы «Атлант» релиз Alcyone и платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3.39. В ходе испытаний проверены установка и первичная настройка CommuniGate Pro в среде ОС «Атлант», а также доступность всех функций платформы: создание и добавление

Продажи знаменитого российского ПО после судебных разбирательств возобновились, выручка правообладателя достигла сотни миллионов Возвращение CommuniGate Pro Как стало известно CNews, после судебных споров о правах на ПО Communigate

Сервис видеоконференцсвязи «МТС Линк» интегрирован с CommuniGate Pro «МТС Линк» и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), обладатель прав и разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщили о выходе плагина, обеспечивающего интеграцию программных продуктов. Плагин видеоконференцсвязи «МТС Линк» формирует ссылки на видеоконференцию при создании события в к

Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») представляет десктоп-клиент CommuniGate Pro для операционной системы Windows. Клиент полностью написан с нуля и доступен

Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») разработчик почтового сервера CommuniGate Pro, объявляет о выпуске новой версии – 6.3.39. Обновление направлено на повышение стабильности, безопасности и удобства работы с платформой. Версия включила в себя новые функции, а

Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с «Ред ОС М» рированных коммуникаций АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК) и разработчик инфраструктурных программных продуктов «Ред Софт» объявили о полной совместимости платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3.38 с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Успешное комплексное тестирование подтверждает стабильную и надежную работу

Обновлена дорожная карта развития CommuniGate Pro Компания СБК, разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщила о новых функциях и усовершенствованиях программного продукта, запланированных к реализации в 2025-2026 гг. Планы по развитию CommuniGate Pro включают запуск сов

ФГУП «АГА (А)» внедрило отечественную платформу CommuniGate Pro Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА (А)) перешло на платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro разработки АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК) – обладателя прав на программный продукт. Платформа была выбрана после проведения ФГУП тщательного анализа возможных алгори

ГК Softline добавила в продуктовый портфель платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro и инструментов совместной работы, объявили о заключении партнерского соглашения. ГК Softline в статусе авторизованного партнера СБК получила право распространять платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro на российском рынке. Данное сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей. «Благодаря договору с СБК мы получили возмо

Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с операционной системой «Ред ОС» фраструктурных программных продуктов «Ред Софт» объявили об успешном завершении испытаний своих программных продуктов. В рамках испытаний была актуализирована совместимость флагманского решения СБК — CommuniGate Pro с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС» версии 8. CommuniGate Pro — серверная платформа для организации электронной почты, перед