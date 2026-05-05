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СБК Communigate Pro Коммуникационная платформа

СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа

Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296). CommuniGate Pro – российская разработка. С помощью этого решения можно пользоваться электронной почтой, используя привычные почтовые клиенты на ПК и смартфонах, передавать голосовые сообщения и видеофайлы больших объемов, а также хранить эти и другие данные и документы

 

Антон Шпорт, Директор коммерческого департамента, CommuniGate Pro "Каким будет цифровое рабочее пространство в 2030 году?" Конференция 02.04.2026 "Унифицированные коммуникации 2026"

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05.05.2026 «Саммит Банк» перешел на российскую платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro

«Саммит Банк» завершил проект по миграции корпоративной почты на российскую платформу CommuniGate Pro. В компании развернута единая экосистема коммуникаций для более 100 сотрудник
27.04.2026 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с ОС «Атлант»

Российская платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и отечественная операционная система «Атлант» успешно прошли тестирование на совместимость. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro. Операционная система «Ат
23.04.2026 «Невский экологический оператор» перевел корпоративные коммуникации на отечественную платформу CommuniGate Pro

вский экологический оператор» завершил проект по миграции на платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro. 785 сотрудников компании перешли на новую почтовую систему, что позволило со
15.04.2026 РОСА и CommuniGate Pro представили совместное решение — российскую альтернативу Active Directory и Microsoft Exchange

Компания НТЦ ИТ РОСА объявила о создании совместного решения с CommuniGate Pro, объединяющего почтовую платформу CommuniGate Pro и службу каталогов РОСА Dynamic Directory. Решение выступает российской альтернативой в связке Active Directory и Micros
25.03.2026 Новый релиз CommuniGate Pro 6.5.5: усиление стабильности и безопасности для крупного бизнеса

Российский разработчик СБК объявил о релизе платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.5.5. В новой версии основное внимание уделено повышению стабильности работы в высоконагруженных средах, усилению безопасности и расширению функциональности веб-интерфейса. Рел
11.03.2026 ФГБУ «НМИЦ гематологии» переходит на защищённую платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro

Национальный медицинский исследовательский центр гематологии (ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России) завершил внедрение российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro. Решение обеспечило учреждению надежную систему корпоративной почты, календарей и задач для 1,2 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщил представитель CommuniGate Pro. П
18.02.2026 Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019

данию суверенного Рунета, перенесет корпоративные электронные почтовые ящики с российской платформы CommuniGate Pro на Microsoft Exchange 2019. Компания выбирает подрядчика на площадке Bidzaar,
16.02.2026 CommuniGate Pro установил исторический рекорд, превысив выручку в 1 млрд рублей

АО «Система безопасных коммуникаций» («СБК»), разработчик и правообладатель российской платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, объявляет о рекордных финансовых показателях по итогам 2025 г. Выручка компании выросла в 3,5 раза и впервые превысила 1,1 млрд руб., что является историческим максимумом. Об э
10.02.2026 CommuniGate Pro демонстрирует бесперебойную работу и высокую производительность под длительной нагрузкой в корпоративном сценарии с 100 тыс. пользователей

Компания CommuniGate Pro, разработчик корпоративных решений для унифицированных коммуникаций, сообщает о результатах независимого нагрузочного тестирования почтового сервера CommuniGate Pro, пров
27.01.2026 CommuniGate Pro и «Архива» подтвердили технологическую совместимость

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик ПО в области архивирования данных ООО «Дата Оушен» провели успешное тестирование по совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Дата Оушен
20.01.2026 «Бриз» и CommuniGate Pro объединили онлайн-встречи и календарь

Компании «К2Т» и CommuniGate Pro представили решение, которое объединяет платформу корпоративных коммуникаций и платформу совместной работы «Бриз». Новое решение упрощает пользовательский путь при создании онла
29.12.2025 CommuniGate Pro: вышел новый продуктовый релиз 6.5.4

Разработчик единой платформы корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro выпустил обновление своего программного продукта. В версии 6.5.4 значительно улучшен веб-интерфейс, повышена стабильность работы в крупных инсталляциях и усилена информационная

16.12.2025 CommuniGate Pro и ГК InfoWatch подтвердили совместимость своих решений

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и ГК InfoWatch, разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, завершили комплексное тестирование и подтвердили корректную совместную работу продуктов. На совм
02.12.2025 CommuniGate Pro и eXpress подтвердили совместимость решений

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и российский разработчик супераппа для бизнеса eXpress завершили комплексное тестирование и подтвердили корректную совместную работу своих продуктов. Результаты испытаний оформл
17.11.2025 Платформа CommuniGate Pro сертифицирована по требованиям ФСТЭК России

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro сообщает о получении сертификата соответствия ФСТЭК России с присвоением пято
07.11.2025 Вышла новая версия единой платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro 6.5.3

а также внесен ряд других интерфейсных и функциональных улучшений, направленных на повышение безопасности, стабильности и удобства совместной работы на платформе. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro. Главным нововведением версии 6.5.3 стало обновление системы авторизации для веб-клиентов. Теперь она обеспечивает непрерывность пользовательской сессии на протяжении заданного

13.10.2025 CommuniGate Pro представил стратегию миграции для пользователей Microsoft Exchange

Российский разработчик CommuniGate Pro предлагает бизнесу и государственным организациям методологию плавного перехода на отечественную почтовую платформу для обеспечения безопасности и бесперебойности коммуникаций в
19.09.2025 «Лаборатория Касперского» и CommuniGate Pro объединяют усилия для защиты пользователей корпоративной почты

«Лаборатория Касперского», разработчик решений в сфере кибербезопасности, и CommuniGate Pro, разработчик отечественной платформы корпоративных коммуникаций, подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместн
19.09.2025 Рустам Минниханов поддержал инициативу CommuniGate Pro по созданию эталонного суверенного рабочего места сотрудника

Разработчик отечественной платформы корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro заявил о готовности создать эталонное суверенное рабочее место сотрудника на

11.09.2025 Эксперт Positive Technologies помог повысить безопасность почтового сервера CommuniGate Pro

Старший специалист экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC) Максим Суслов выявил четыре опасные уязвимости в почтовом сервере CommuniGate Pro. Производитель был своевременно уведомлен в рамках политики ответственного разглашения и уже выпустил обновления, устраняющие недостатки. Потенциальная эксплуатация уязвимостей

21.07.2025 «АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных

ик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и разработчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совместимость почтового клиента «АМэйл» с платформой CommuniGate Pro. Интегрированное решение пополнит список предложений для заказчиков, в том числе из государственных компаний, предъявляющих повышенные требования к сохранности и безопасности да
06.06.2025 CommuniGate Pro и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

Компании CommuniGate Pro и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве, направленном на проведение работ и консультаций по совместимости программных продуктов компаний. Об этом CNews сообщили представи
05.06.2025 CommuniGate Pro и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и CommuniGate Pro, разработчик платформы для унифицированных корпоративных коммуникаций, подписали соглашение о технологическом партнерстве, направленное на разработку совместных интегрированных

05.06.2025 «Ред Софт» и CommuniGate Pro объявили о сотрудничестве

ъявили о начале стратегического сотрудничества. СБК и «Ред Софт» закрепили свое партнерство подписанием меморандума. Свою подпись в документе поставили Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro, и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт». Компании имеют долгую историю успешного взаимодействия и обеспечения совместимости своих продуктов. Ранее разр
16.05.2025 Повышена безопасность коммуникационной платформы CommuniGate Pro

Компания СБК, разработчик платформы CommuniGate Pro, в рамках последнего крупного релиза версии 6.5.1 провела масштабные работы по развитию функциональности продукта и усилению его информационной безопасности. В новой версии устр
13.05.2025 Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики

Компания «Энергоспецмонтаж» использовала платформу CommuniGate Pro на протяжении нескольких лет с поддержкой предыдущего правообладателя. Однако после передачи всех прав на платформу CommuniGate Pro компании СБК в 2024 г. перед заказчико
24.04.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «Система безопасных коммуникаций», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности

24.04.2025 ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro гарантируют безопасную коммуникацию и защиту данных заказчиков

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «СБК», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности

21.04.2025 Состоялся релиз CommuniGate Pro версии 6.5.1

Компания СБК выпустила обновление CommuniGate Pro с более чем 70 функциональными изменениями и новинками. Пакет изменений включает обновленный веб-интерфейс, улучшения по безопасности и расширенные возможности по интеграции. Ве
05.03.2025 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro и операционной системы «Атлант»

«Система безопасных коммуникаций» (СБК) и ГК Applite сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость операционной системы «Атлант» релиз Alcyone и платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3.39. В ходе испытаний проверены установка и первичная настройка CommuniGate Pro в среде ОС «Атлант», а также доступность всех функций платформы: создание и добавление

20.02.2025 Продажи знаменитого российского ПО после судебных разбирательств возобновились, выручка правообладателя достигла сотни миллионов

Возвращение CommuniGate Pro Как стало известно CNews, после судебных споров о правах на ПО Communigate
04.02.2025 Сервис видеоконференцсвязи «МТС Линк» интегрирован с CommuniGate Pro

«МТС Линк» и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), обладатель прав и разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщили о выходе плагина, обеспечивающего интеграцию программных продуктов. Плагин видеоконференцсвязи «МТС Линк» формирует ссылки на видеоконференцию при создании события в к
26.12.2024 Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом

Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») представляет десктоп-клиент CommuniGate Pro для операционной системы Windows. Клиент полностью написан с нуля и доступен

24.12.2024 Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое

Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») разработчик почтового сервера CommuniGate Pro, объявляет о выпуске новой версии – 6.3.39. Обновление направлено на повышение стабильности, безопасности и удобства работы с платформой. Версия включила в себя новые функции, а
17.12.2024 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с «Ред ОС М»

рированных коммуникаций АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК) и разработчик инфраструктурных программных продуктов «Ред Софт» объявили о полной совместимости платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3.38 с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Успешное комплексное тестирование подтверждает стабильную и надежную работу
13.12.2024 Обновлена дорожная карта развития CommuniGate Pro

Компания СБК, разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщила о новых функциях и усовершенствованиях программного продукта, запланированных к реализации в 2025-2026 гг. Планы по развитию CommuniGate Pro включают запуск сов
03.12.2024 ФГУП «АГА (А)» внедрило отечественную платформу CommuniGate Pro

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА (А)) перешло на платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro разработки АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК) – обладателя прав на программный продукт. Платформа была выбрана после проведения ФГУП тщательного анализа возможных алгори
02.12.2024 ГК Softline добавила в продуктовый портфель платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro

и инструментов совместной работы, объявили о заключении партнерского соглашения. ГК Softline в статусе авторизованного партнера СБК получила право распространять платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro на российском рынке. Данное сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей. «Благодаря договору с СБК мы получили возмо
12.11.2024 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с операционной системой «Ред ОС»

фраструктурных программных продуктов «Ред Софт» объявили об успешном завершении испытаний своих программных продуктов. В рамках испытаний была актуализирована совместимость флагманского решения СБК — CommuniGate Pro с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС» версии 8. CommuniGate Pro — серверная платформа для организации электронной почты, перед
08.11.2024 Платформу CommuniGate Pro представили на CNews FORUM

рассказали о функционале платформы и будущих доработках. Также представили рынку новые возможности Communigate Pro версии 6.3.38 – прежде всего усиление безопасности платформы, повышение удобс

Публикаций - 317, упоминаний - 527

СБК и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 177
Microsoft Corporation 25775 51
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 47
СБК - Система безопасных коммуникаций 39 39
Ростелеком 10948 30
Softline - Софтлайн 3743 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
9594 20
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 20
TrueConf - ТруКонф 453 17
Ред Софт - Red Soft 1236 17
Google LLC 12688 16
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Broadcom - VMware 2610 13
Cisco Systems 5372 13
Telegram Group 2940 13
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 11
Yandex - Яндекс 9215 11
Oracle Corporation 7074 11
Citrix Systems 868 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 10
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 9
МегаФон 10742 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 9
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 8
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Альфа-Банк 1979 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 8
Спортмастер - Sportmaster 201 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
Bayer AG - Байер 85 8
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 8
Пробизнесбанк АКБ 135 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 8
Новард УК - Novard 73 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Visa International 1993 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Хованский АКБ 9 7
Arlift - Арлифт 22 7
Газпром ПАО 1493 7
ВкусВилл - Избёнка 216 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Ростех - Вертолеты России 180 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 59
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Федеральное казначейство России 1949 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Правительство Челябинской области 78 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 175
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 169
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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