СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа

Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами Новое назначение Компания «Система безопасных коммуникаций» (СБК), разработчик CommuniGate Pro, сообщила CNews о назначении на пост генерального директора Дмитрия Старовойт

Урегулировать споры вокруг продукта CommuniGate Pro в итоге решили мирным путем Предмет спора Программный продукт CommuniGate Pro – это отечественная платформа корпоративных коммуникаций, включающая в себя э

После юридического разбирательства остановлены продажи знаменитого ПО CommuniGate Pro с на паузу Как выяснил CNews, после вынесения судебного решения о правах на коммуникационный сервер CommuniGate Pro, компания CommuniGate Systems (АО «Сталкерсофт») временно прекратила распрост

Знаменитое российское ПО с боем меняет правообладателя. Так решил суд дочери программиста Как стало известно CNews, конфликт вокруг знаменитого коммуникационного сервера CommuniGate Pro разрешился в пользу Анны Бутенко — дочери умершего пять лет назад автора перв

Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма ьные тюремные сроки могут получить фигуранты конфликта вокруг знаменитого коммуникационного сервера CommuniGate Pro. В конфликте участвуют коллеги умершего пять лет назад автора первой версии п

Антон Тен - Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется иях вашей деятельности? Антон Тен: Наш флагманский продукт – платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, остальные продукты компании вращаются вокруг нее. Эта платформа предоставляе

Платформа Webinar завершила интеграцию с основными почтовыми клиентами о-календарного сервиса, входящего в состав платформы корпоративных коммуникаций и совместной работы Communigate Pro. Ранее Webinar Group добавила возможность создания онлайн-встреч из календаре

Антон Тен, CommuniGate Systems: Пользователи хотят избавиться от бесконечного «жонглирования» окнами разных приложений среди всех госслужащих, представителей силовых структур, врачей и тд. Десктопная версия мессенджера CommuniGate Pro И, наконец, третья тенденция — поддержка геораспределенной инфраструктуры. Эт

CommuniGate Systems и ANRAIT будут вместе развивать импортонезависимые коммуникации в России емо-зоны на ее основе. На данный момент проект ANRAIT является одной из наиболее полных инсталляций CommuniGate Pro в России с точки зрения использования функциональности продукта. Об этом CNew

МТС запустила сервис корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro том, что облачный провайдер CloudMTS разработал новую услугу – корпоративную почту на базе решения CommuniGate Pro. Решение станет альтернативой недоступным сегодня в России почтовым сервисам

Sitronics Group заключила партнерское соглашение с разработчиком платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro mmuniGate Systems. Портфель продуктов для импортозамещения офисных приложений пополнился платформой CommuniGate Pro. Платформа корпоративных коммуникаций объединяет в рамках единого ядра электр

«Ростелеком-ЦОД» организовала почтовый сервис для правительства Бурятии «Ростелеком-ЦОД» перевела 3 тыс. почтовых ящиков подведомственных учреждений правительства Республики Бурятии с общедоступных почтовых сервисов на отечественную коммуникационную платформу CommuniGate Pro. Пилотный проект позволил обеспечить региональные образовательные и медицинские учреждения официальными электронными адресами с общим доменом govrb.ru, на котором уже работали п

Предприятие, входящее в состав ГК «Росатом», импортозаместило коммуникации низаций «Росатома» – перевела свои коммуникации на платформу отечественного разработчика. Платформа CommuniGate Pro компании CommuniGate Systems предоставила сотрудникам института полный спектр

«Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке на рынок новую услугу – корпоративную электронную почту на базе платформы отечественной разработки CommuniGate Pro. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». При смене игроков на рынке пер

Нижегородская область завершила миграцию на российскую коммуникационную платформу Критерии выбора Правительство Нижегородской области мигрировала на CommuniGate Pro, отечественную платформу коммуникаций. «Одна из главных задач сегодня, устано

Подведомственное учреждение Минцифры перешло на российскую коммуникационную платформу нтр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ) перешел на платформу отечественного разработчика CommuniGate Pro. Создатель платформы — российская группа ИТ-компаний CommuniGate Systems. В ч

Компания iFellow объявила о переходе на российскую платформу Communigate Pro ней ИТ-инфраструктуре и переходе с почтового сервера Microsoft Exchange Server на российский аналог Communigate Pro в связи с приостановкой продаж Microsoft в России. Переход на отечественную с

Центр информационных технологий Волгоградской области внедрил российскую коммуникационную платформу й Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») завершило работы по настройке коммуникационной платформы CommuniGate Pro для органов исполнительной власти и муниципальных учреждений региона. Проект

Пользователям российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro стало доступно онлайн-редактирование документов в «Р7-Офис» Платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro предложила своим клиентам новую возможность – теперь пользователи веб-интерфе

CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M iGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М. Ранее

Умер глава компании, создавшей знаменитое российское ПО niGate Systems Russia продвигает на российском рынке знаменитый программный коммуникационный сервер CommuniGate Pro. Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах программистом Влади

Правительство Республики Дагестан переходит на отечественную коммуникационную систему , подведомственные учреждения, а также администрации городов Республики Дагестан начали миграцию на CommuniGate Pro — российскую платформу корпоративных коммуникаций. Она обеспечит 4400 госслуж

CommuniGate Systems и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов а подтверждена корректность и надежность совместной работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro и российского процессора Baikal-M. CommuniGate Pro – флагманский проду

«Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro В рамках первого из них приобретаются ОС Alt Linux компании «Базальт СПО» и коммуникационный сервер CommuniGate Pro компании CommuniGate Systems. На данные цели организация готова потратить 103

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций а локальные технологии: компания отказалась от зарубежного решения в пользу отечественной платформы CommuniGate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило в «одном окне» коммуникации

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО и Башкортостан, начали применять в своей работе отечественную платформу корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro. Помимо них, свои корпоративные коммуникации платформе доверили один из ведущ

CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов та Samoware на операционной системе «Ред ОС». Ранее разработчики сообщали о совместимости платформы CommuniGate Pro с «Ред ОС». Теперь на отечественной операционной системе работает и универсал

Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие и возникли вопросы к официальным правообладателям знаменитого софтверного коммуникационного сервера CommuniGate Pro в версии 6.3. Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах програ

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций мпаний CommuniGate Systems с банком длится уже 10 лет. Впервые платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro была установлена в финансовой организации в 2011 г. Это позволило тысяче сотр

Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций Платформа унифицированных коммуникаций с высоким уровнем кибербезопасности CommuniGate Pro используют более 4 тыс. сотрудников компаний, входящих в Объединенную судостр

Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3» ли совместимость и корректность работы платформы для создания корпоративных коммуникационных систем Communigate Pro 6.3. и операционной системы «Ред ОС 7.3». Работа направлена на расширение спе

В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов Платформа CommuniGate Pro начала поддерживать кириллические электронные адреса Платформа CommuniGate

Комплекс для корпоративных коммуникаций, созданный полностью на российских решениях сийских решениях. Результаты тестовых испытаний подтвердили: платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 корректно работает в среде российских ОС «Альт Сервер 9» и защищенной ОС

«Аэродиск» импортозаместил свою почту с помощью российского решения CommuniGate Pro ии: компания отказалась от зарубежного почтового решения в пользу полностью отечественной платформы CommuniGate Pro. Её разработчик, компания CommuniGate Systems, — ведущий игрок рынка технолог

Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro органов государственной власти Удмуртской Республики на базе платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило свыше 5 тыс. пользователей в

Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО CommuniGate Pro 6.3 включили в реестр отечественного ПО Коммуникационная платформа CommuniGate Pro 6.3 включена в Единый реестр отечественного ПО под регистрационным номером 71

Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков убежом, во многом — благодаря своему флагманскому продукту — коммуникационной программной платформе CommuniGate Pro. В 2014 г. команда разработчиков во главе с Владимиром Бутенко поддержала нац

Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу завершили проект обновления системы коммуникаций для администрации главы и правительства Республики Ингушетия и Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия на базе платформы Communigate Pro. Программный продукт предоставляет в формате «одного окна» сервисы электронной почты, обмена мгновенными сообщениями, голосовой и видеосвязи. Решение позволит качественно улучши