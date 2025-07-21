«АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных

Российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и разработчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совместимость почтового клиента «АМэйл» с платформой CommuniGate Pro. Интегрированное решение пополнит список предложений для заказчиков, в том числе из государственных компаний, предъявляющих повышенные требования к сохранности и безопасности данных при их передаче. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Специалисты успешно протестировали установку и настройку российского почтового клиента «АМэйл» на платформе CommuniGate Pro. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа основных функций: подключение и удаление учетных записей, отправка и получение электронных писем, синхронизация с календарем, работа с почтовыми папками, создание событий и задач.

Тестирование проводилось на стенде в условиях, максимально приближенных к реальным рабочим сценариям, что позволило проверить не только отдельные функции, но и общую эффективность взаимодействия продуктов. По результатам был подписан соответствующий сертификат, подтверждающий корректную работу программного обеспечения.

Использование связки «АМейл» и CommuniGate Pro обеспечивает надежную и функциональную альтернативу зарубежным решениям. Такое решение позволяет выстроить единую защищенную коммуникационную среду без потери в удобстве, стабильности и производительности. При этом все продукты являются российскими разработками, что делает их особенно востребованными в условиях повышенных требований к информационной безопасности и достижения технологического суверенитета.

«АМэйл» — почтовый клиент, позволяющий сортировать письма, работать с почтовыми ящиками и не пропустить важной корреспонденции. Имеет функцию органайзера (планировщика задач) со встроенным календарем, поддерживает основные протоколы Microsoft Exchange и других почтовых сервисов. CommuniGate Pro — российская платформа для унифицированных корпоративных коммуникаций.

«Для нас, как разработчика отечественного ПО, принципиально важно, чтобы наши продукты интегрировались с ключевыми платформами корпоративных коммуникаций. Совместимость CommuniGate Pro с "АМэйл" подтверждает нашу приверженность созданию экосистемы российских IT-решений, готовых к работе в высоконагруженных корпоративных средах. Это важный шаг для организаций, которые стремятся к технологической независимости без потери функциональности», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Одной из приоритетных задач для CommuniGate Pro является предоставление заказчику надежного решения, обеспечивающего максимальную защиту данных. Мы постоянно работаем в этом направлении, в том числе совместно с нашими технологическими партнерами. Так, совместно с компанией "АЛМИ Партнер" нами было разработано и протестировано решение, позволяющее компаниям успешно справляться с рабочими задачами, которое при этом гарантирует отсутствие доступа к данным корпоративных пользователей извне и при этом легко встраивается в уже имеющуюся IT-инфраструктуру компании», — сказал Антон Шпорт, директор коммерческого департамента CommuniGate Pro.