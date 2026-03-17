ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф

«Алми Партнер» выпустила новую версию «АльтерОфис» Компания «Алми Партнер» представила новую версию отечественного офисного пакета «АльтерОфис 2026». Обновление фокусируется на развитии инструментов автоматизации, повышении удобства работы с файлами и совместимости с популярными форматами, а также устранении проблем стабиль

«АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026» «АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026».В основу обновлений легла обратная связь от пользователей и стратегия ве

«АЛМИ Партнер» и I-Sys заключили соглашение о сотрудничестве и подтвердили совместимость решений «АльтерОфис» и DocTrix Platform и о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны подтвердили полную совместимость и корректную совместную работу многофункционального пакета офисных приложений «АльтерОфис» с low-code платформой DocTrix Platform. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». В рамках совместной работы были проведены комплексные тесты интеграции, которые подтверд

«АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл» Компания «АЛМИ Партнер» выпустила обновления офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл», которые повышают надежность работы с документами и р

Волгоградская область протестировала безопасный отечественный офисный пакет «АльтерОфис» В Волгоградской области успешно завершено тестирование отечественного офисного пакета «АльтерОфис» от компании «АЛМИ Партнер». Испытания прошли в рамках реализации национального пр

«АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития «АльтерОС» и «АльтерОфис» до 2027 года кую дорожную карту развития ключевых продуктов — операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» до 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». В развитии «Альте

Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК оммерческое продвижение продуктов «АЛМИ Партнер»: операционной системы «АльтерОС», офисного пакета «АльтерОфис», а также платформ для совместной работы «АльтерСофт ВебПоинт Сервер» и «АльтерСоф

«АЛМИ Партнер» представляет расширенную облачную версию «АльтерОфис» Компания «АЛМИ Партнер» анонсировала веб-версию офисного пакета «АльтерОфис», построенную на облачной технологии. Она отличается улучшенной производительность

«АльтерОфис 2025» успешно протестирован на Astra Linux «Группа Астра» завершили комплексные испытания, подтвердившие полную совместимость офисного пакета «АльтерОфис 2025» с ОС Astra Linux версий 1.7 и 1.8. Об этом CNews сообщили представители «Гру

«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК «АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК. Сертификационные испытания подтвердил

«АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных отчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совместимость почтового клиента «АМэйл» с платформой CommuniGate Pro. Интегрированное решение пополнит список предложений для

«АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл» Компания «АЛМИ Партнер» представила обновление офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл», включающее значительные улучшения в производительнос

«АЛМИ Партнер» упрощает переход на «АльтерОфис 2025» для компаний ъявляет о старте акции для бизнеса. Корпоративные клиенты, приобретающие лицензии на офисный пакет «АльтерОфис 2025», получат расширенные возможности без дополнительной оплаты за «Альтер+». Об

Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно» ский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, и производитель вычислительной техники «ICL Техно» подтвердили совместимость операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» с ПК ICL BasicRAY и SafeRay, и моноблоком SafeRay. Результаты тестирования, проведенного в рамках технологического партнерства, показали полную корректность работы программных решен

ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025» рикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews сообщили представители Softline. Теперь пользователи ОС «МСВС

«Алми Партнер» представила новую версию «АльтерОфис» Компания «Алми Партнер» выпустила новую версию отечественного офисного пакета — «АльтерОфис 2025». Она представляет собой значительный шаг вперед в развитии продукта и предла

Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline) Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по расшире

Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова» Компании АО «НППКТ» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность совместной работы офисного пакета AlterOffice на базе операционной системы «ОСнова». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В ходе те

ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice ALMI Partner выпустил обновление почтового клиента AMail 1.4.1, входящего в состав офисного паке-та AlterOffice. Теперь клиент позволяет работать с задачами на сервере Microsoft Exchange с испо

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна» Компании «Решение» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с медицинской информационной системой «Ариадна». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Partner, российского производителя общесистемного и при

Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА В процессе тестирования специалисты компаний провели установку и настройку компонентов AlterOffice на операционные системы «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и «РОСА Хром 12 Сервер». Также была проверена работоспособность основных функций программных продуктов, связанных с выполнение

Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми» зработчик ПО, выпустил новую версию почтового клиента AMail — одного из компонентов офисного пакета AlterOffice. В новом релизе AMail основной акцент сделан на улучшение пользовательского функц

Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ рамках соглашения о сотрудничестве провели успешные испытания на совместимость и корректную работоспособность почтовых серверов TEGU Freware / TEGU Professional / TEGU Enterprise с почтовым клиентом AMail для мягкой миграции ИТ-инфраструктуры широкого спектра организаций на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ. TEGU – это отечественное серве

«Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем «Сиссофт» заключил партнерское соглашение с разработчиком ГК «Алми» о поставках российской операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice. Решение может заменить продукты Microsoft. AlterOS совмещает в себе преимущества Windows, MacOS и Linux и предназначена для крупного и среднего бизнеса, а также для компаний с госу

У скандально известного российского офисного ПО появилось четыре новых совладельца Новые владельцы AlterOffice Как выяснил CNews, в структуре владения компании, чья 100-процентная «дочка» занимается развитием скандально известного российского офисного пакета AlterOffice, произошли сер

ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон Группа компаний «АЛМИ» и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н15И. Об этом CNews сообщили

Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice Группа компаний «АЛМИ» осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice в Департамент цифрового развития Владимирской области. В рамках своей деятельност

Саратовская область снова выбирает AlterOffice ила Министерству цифрового развития и связи Саратовской области бессрочные лицензии офисного пакета AlterOffice. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». AlterOffice включает в себя

Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Corenetic – это компьютерные с

Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base Группа компаний АЛМИ и Компания «Шаркс Датацентр» успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с программно-аппаратной платформой виртуализации «SharxBase». Платформа SharxBase основана на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабри

Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice Группа компаний АЛМИ поставила лицензии операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ) в рамках перехода учреждения на преимущественное использование отечественного программного обеспечения

ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt к

«Алми» и «Поликом про» заключили партнерское соглашение ва ключевых по важности программных решения ГК «Алми», операционная система AlterOS и офисный пакет AlterOffice, при содействии «Поликом про» станут доступны промышленным предприятиям и госучре

Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice Группа компаний АЛМИ осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнего Нов

Программный комплекс «Ассистент» совместим с ОС AlterOS и пакетом офисных приложений AlterOffice амках реализации стратегии импортозамещения «Алми» и «Сафиб» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики «Алми» проверили корректность работы своего офисного пакета AlterOffice и операционной системы AlterOS с программным комплексом «Ассистент» компании «Сафиб». Стороны подтвердили совместимость своих программных решений и их бесперебойную работу на подклю

AlterOffice теперь установлен на рабочих местах администрации муниципального образования Тульской области Офисный пакет AlterOffice выбран Администрацией муниципального образования Киреевского района Тульской обла

Комплексное решение по импортозамещению ПО от Группы компаний АЛМИ для органов социальной защиты бря 2021 г. Группа компаний АЛМИ завершила комплексную поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Standard и операционной системы AlterOS Desktop с годовым доступом к технической

Отечественные решения AlterOffice и AlterOS подтвердили совместимость с облачными сервисами «СБКлауд» Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS, разработанные специалистами Группы компаний АЛМИ,