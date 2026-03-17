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ALMI partner AlterOffice АльтерОфис AText, АТекст ACell, АТаблица AConcept, АКонцепт AMail, АМэйл AGraph, АГраф

ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф

AlterOffice — многофункциональный пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. Включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, файловый менеджер, календарь, контакты, графический редактор и другие инструменты. AlterOffice внесен в Единый реестр отечественного ПО и соответствует государственным стандартам в области безопасности.

  • Работа в текстовом редакторе AText - полнофункциональном текстовом редакторе, позволяющим редактировать документы всех типов. Включает поддержку документов Word из Microsoft Office.
  • Работа в табличном редакторе ACell - ведение таблиц, создание сводных таблиц, обработка и анализ данных, макросы. Поддерживает документы Microsoft Excel.
  • Работа в редакторе гарфики AGrapf - векторном графическом редакторе для создания схем, диаграмм, технических иллюстраций и редактирования созданных ранее схем в популярных форматах. Открывает проекты, созданные в MS Visio.
  • Работа в редакторе презентаций AConcept - возможность рисования, создания диаграмм, а также двухмерных и трехмерных изображений, красочных переходов и анимаций.
  • Работа с почтовым клиентом AMail - программа для работы с электронной почтой, управления контактами и адресной книгой. Имеет функцию органайзера (планировщика задач) со встроенным календарем. AMail поддерживает основные протоколы Microsoft Exchange и других почтовых сервисов.

 

СОБЫТИЯ

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17.03.2026 «Алми Партнер» выпустила новую версию «АльтерОфис»

Компания «Алми Партнер» представила новую версию отечественного офисного пакета «АльтерОфис 2026». Обновление фокусируется на развитии инструментов автоматизации, повышении удобства работы с файлами и совместимости с популярными форматами, а также устранении проблем стабиль
16.02.2026 «АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026»

«АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026».В основу обновлений легла обратная связь от пользователей и стратегия ве
02.02.2026 «АЛМИ Партнер» и I-Sys заключили соглашение о сотрудничестве и подтвердили совместимость решений «АльтерОфис» и DocTrix Platform

и о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны подтвердили полную совместимость и корректную совместную работу многофункционального пакета офисных приложений «АльтерОфис» с low-code платформой DocTrix Platform. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». В рамках совместной работы были проведены комплексные тесты интеграции, которые подтверд
11.12.2025 «АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл»

Компания «АЛМИ Партнер» выпустила обновления офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл», которые повышают надежность работы с документами и р
26.11.2025 Волгоградская область протестировала безопасный отечественный офисный пакет «АльтерОфис»

В Волгоградской области успешно завершено тестирование отечественного офисного пакета «АльтерОфис» от компании «АЛМИ Партнер». Испытания прошли в рамках реализации национального пр
15.09.2025 «АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития «АльтерОС» и «АльтерОфис» до 2027 года

кую дорожную карту развития ключевых продуктов — операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» до 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». В развитии «Альте
10.09.2025 Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК

оммерческое продвижение продуктов «АЛМИ Партнер»: операционной системы «АльтерОС», офисного пакета «АльтерОфис», а также платформ для совместной работы «АльтерСофт ВебПоинт Сервер» и «АльтерСоф
10.09.2025 «АЛМИ Партнер» представляет расширенную облачную версию «АльтерОфис»

Компания «АЛМИ Партнер» анонсировала веб-версию офисного пакета «АльтерОфис», построенную на облачной технологии. Она отличается улучшенной производительность
14.08.2025 «АльтерОфис 2025» успешно протестирован на Astra Linux

«Группа Астра» завершили комплексные испытания, подтвердившие полную совместимость офисного пакета «АльтерОфис 2025» с ОС Astra Linux версий 1.7 и 1.8. Об этом CNews сообщили представители «Гру
24.07.2025 «АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК

«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК. Сертификационные испытания подтвердил
21.07.2025 «АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных

отчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совместимость почтового клиента «АМэйл» с платформой CommuniGate Pro. Интегрированное решение пополнит список предложений для

17.07.2025 «АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл»

Компания «АЛМИ Партнер» представила обновление офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл», включающее значительные улучшения в производительнос
02.06.2025 «АЛМИ Партнер» упрощает переход на «АльтерОфис 2025» для компаний

ъявляет о старте акции для бизнеса. Корпоративные клиенты, приобретающие лицензии на офисный пакет «АльтерОфис 2025», получат расширенные возможности без дополнительной оплаты за «Альтер+». Об

22.05.2025 Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно»

ский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, и производитель вычислительной техники «ICL Техно» подтвердили совместимость операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» с ПК ICL BasicRAY и SafeRay, и моноблоком SafeRay. Результаты тестирования, проведенного в рамках технологического партнерства, показали полную корректность работы программных решен
20.05.2025 ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»

рикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews сообщили представители Softline. Теперь пользователи ОС «МСВС
03.03.2025 «Алми Партнер» представила новую версию «АльтерОфис»

Компания «Алми Партнер» выпустила новую версию отечественного офисного пакета — «АльтерОфис 2025». Она представляет собой значительный шаг вперед в развитии продукта и предла
19.11.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)

Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по расшире
07.10.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова»

Компании АО «НППКТ» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность совместной работы офисного пакета AlterOffice на базе операционной системы «ОСнова». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В ходе те
26.08.2024 ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice

ALMI Partner выпустил обновление почтового клиента AMail 1.4.1, входящего в состав офисного паке-та AlterOffice. Теперь клиент позволяет работать с задачами на сервере Microsoft Exchange с испо
22.07.2024 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»

Компании «Решение» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с медицинской информационной системой «Ариадна». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.
15.07.2024 Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice

Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Partner, российского производителя общесистемного и при
24.06.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА

В процессе тестирования специалисты компаний провели установку и настройку компонентов AlterOffice на операционные системы «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и «РОСА Хром 12 Сервер». Также была проверена работоспособность основных функций программных продуктов, связанных с выполнение
04.03.2024 Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми»

зработчик ПО, выпустил новую версию почтового клиента AMail — одного из компонентов офисного пакета AlterOffice. В новом релизе AMail основной акцент сделан на улучшение пользовательского функц
10.07.2023 Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ

рамках соглашения о сотрудничестве провели успешные испытания на совместимость и корректную работоспособность почтовых серверов TEGU Freware / TEGU Professional / TEGU Enterprise с почтовым клиентом AMail для мягкой миграции ИТ-инфраструктуры широкого спектра организаций на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ. TEGU – это отечественное серве
21.09.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем

«Сиссофт» заключил партнерское соглашение с разработчиком ГК «Алми» о поставках российской операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice. Решение может заменить продукты Microsoft. AlterOS совмещает в себе преимущества Windows, MacOS и Linux и предназначена для крупного и среднего бизнеса, а также для компаний с госу
27.06.2022 У скандально известного российского офисного ПО появилось четыре новых совладельца

Новые владельцы AlterOffice Как выяснил CNews, в структуре владения компании, чья 100-процентная «дочка» занимается развитием скандально известного российского офисного пакета AlterOffice, произошли сер
18.04.2022 ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон

Группа компаний «АЛМИ» и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н15И. Об этом CNews сообщили
25.01.2022 Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice

Группа компаний «АЛМИ» осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice в Департамент цифрового развития Владимирской области. В рамках своей деятельност
18.01.2022 Саратовская область снова выбирает AlterOffice

ила Министерству цифрового развития и связи Саратовской области бессрочные лицензии офисного пакета AlterOffice. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». AlterOffice включает в себя

14.01.2022 Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic

Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Corenetic – это компьютерные с
11.01.2022 Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base

Группа компаний АЛМИ и Компания «Шаркс Датацентр» успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с программно-аппаратной платформой виртуализации «SharxBase». Платформа SharxBase основана на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабри
22.12.2021 Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice

Группа компаний АЛМИ поставила лицензии операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ) в рамках перехода учреждения на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
14.12.2021 ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt

Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt к
10.12.2021 «Алми» и «Поликом про» заключили партнерское соглашение

ва ключевых по важности программных решения ГК «Алми», операционная система AlterOS и офисный пакет AlterOffice, при содействии «Поликом про» станут доступны промышленным предприятиям и госучре
07.12.2021 Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice

Группа компаний АЛМИ осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнего Нов
29.11.2021 Программный комплекс «Ассистент» совместим с ОС AlterOS и пакетом офисных приложений AlterOffice

амках реализации стратегии импортозамещения «Алми» и «Сафиб» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики «Алми» проверили корректность работы своего офисного пакета AlterOffice и операционной системы AlterOS с программным комплексом «Ассистент» компании «Сафиб». Стороны подтвердили совместимость своих программных решений и их бесперебойную работу на подклю
26.11.2021 AlterOffice теперь установлен на рабочих местах администрации муниципального образования Тульской области

Офисный пакет AlterOffice выбран Администрацией муниципального образования Киреевского района Тульской обла
17.11.2021 Комплексное решение по импортозамещению ПО от Группы компаний АЛМИ для органов социальной защиты

бря 2021 г. Группа компаний АЛМИ завершила комплексную поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Standard и операционной системы AlterOS Desktop с годовым доступом к технической

10.11.2021 Отечественные решения AlterOffice и AlterOS подтвердили совместимость с облачными сервисами «СБКлауд»

Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS, разработанные специалистами Группы компаний АЛМИ,
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Возвращение AlterOffice в реестр Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения по иску нижегородской компании «Алми партнер» к Минкомсвязи (с сентября 2020 г. именуется Минцифры). Компани

Публикаций - 100, упоминаний - 185

ALMI partner и организации, системы, технологии, персоны:

ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 89
Microsoft Corporation 25775 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 15
Новые облачные технологии (НОТ) 485 15
Softline - Софтлайн 3743 14
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 11
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Свемел МВП - Swemel 33 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 7
Ред Софт - Red Soft 1236 7
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 6
Ростелеком 10948 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
9594 6
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 5
Код Безопасности 812 4
ICL ГК - ICL Group 481 4
Google LLC 12688 4
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Intel Corporation 12811 4
Oracle Corporation 7074 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Росплатформа - Р-Платформа 98 3
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 3
LWCOM - ЛВКОМ Проект 34 3
Syntellect - Синтеллект 105 3
CloudLinux 25 3
Versa Networks 25 3
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 64 3
Orion soft - Орион софт - 315 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 3
Софтлист - Softlist 6 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Почта России ПАО 2370 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт - Калининградская генерирующая компания - Светловская ГРЭС 20 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 2
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 2
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 1
Альфа-Банк 1979 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 725 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Транснефть 335 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 51
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 63
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 31
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 14
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 270 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 9
Моноблок - Monoblock PC 1115 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 6
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 37 6
Repository - Репозиторий 1176 6
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Linux OS 11533 35
ALMI AlterOS 117 32
Новые облачные технологии - МойОфис 958 21
НКТ - Р7-Офис 543 18
ALMI partner - АльтерОС 56 15
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 12
Microsoft Windows 16882 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 10
Microsoft Office 4170 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 7
Свемел МВП - Циркон офис 9 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Apple macOS 2419 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 4
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 4
ALMI partner - АльтерСофт 4 4
Microsoft Office 365 1042 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 3
i-Sys Doctrix Platform 43 3
Syntellect Tessa 67 3
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 3
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 3
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 33 3
ALMI Project Server 5 3
Лебедев Михаил 72 15
Орлов Станислав 59 15
Спирина Светлана 23 8
Массух Илья 239 5
Шадаев Максут 1210 3
Комиссаров Дмитрий 248 3
Рубанов Владимир 76 3
Смирнов Алексей 269 3
Губанова Надежда 3 3
Солнышкова Светлана 3 3
Неклюдов Алексей 3 3
Хохлов Денис 7 3
Плахтиева Светлана 10 3
Хоранов Роман 3 3
Назаренко Ирина 50 3
Чайка Юрий 43 2
Кузнецов Владимир 47 2
Волков Михаил 70 2
Аксенов Сергей 30 2
Мельников Денис 4 2
Трандин Сергей 128 2
Тарасова Юлия 5 2
Наникишвили Зураб 2 2
Васильев Станислав 6 2
Улогов Артем 3 2
Витков Павел 14 2
Путин Владимир 3454 2
Акимов Максим 192 1
Рахметов Руслан 67 1
Кисляков Евгений 93 1
Мылицын Роман 111 1
Эйгес Павел 108 1
Бегтин Иван 61 1
Лашин Ренат 87 1
Колесников Дмитрий 24 1
Меньшов Кирилл 139 1
Малышев Александр 39 1
Акиндинов Дмитрий 12 1
Родионов Александр 31 1
Бутенко Владимир 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 82
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - СФО - Омская область 789 1
Нидерланды 3746 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Латвия - Рига 99 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 85 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Киреевск 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 66
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Всероссийская перепись населения 189 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
VAD - Value Added Distribution 141 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Льготы - Льготные кредиты 165 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Ведомости 1466 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Мобильные системы 118 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 16 1
ШАГ Компьютерная академия 5 1
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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