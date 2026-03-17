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ALMI partner AlterOffice АльтерОфис AText, АТекст ACell, АТаблица AConcept, АКонцепт AMail, АМэйл AGraph, АГраф
AlterOffice — многофункциональный пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. Включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, файловый менеджер, календарь, контакты, графический редактор и другие инструменты. AlterOffice внесен в Единый реестр отечественного ПО и соответствует государственным стандартам в области безопасности.
- Работа в текстовом редакторе AText - полнофункциональном текстовом редакторе, позволяющим редактировать документы всех типов. Включает поддержку документов Word из Microsoft Office.
- Работа в табличном редакторе ACell - ведение таблиц, создание сводных таблиц, обработка и анализ данных, макросы. Поддерживает документы Microsoft Excel.
- Работа в редакторе гарфики AGrapf - векторном графическом редакторе для создания схем, диаграмм, технических иллюстраций и редактирования созданных ранее схем в популярных форматах. Открывает проекты, созданные в MS Visio.
- Работа в редакторе презентаций AConcept - возможность рисования, создания диаграмм, а также двухмерных и трехмерных изображений, красочных переходов и анимаций.
- Работа с почтовым клиентом AMail - программа для работы с электронной почтой, управления контактами и адресной книгой. Имеет функцию органайзера (планировщика задач) со встроенным календарем. AMail поддерживает основные протоколы Microsoft Exchange и других почтовых сервисов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.03.2026
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«Алми Партнер» выпустила новую версию «АльтерОфис»
Компания «Алми Партнер» представила новую версию отечественного офисного пакета «АльтерОфис 2026». Обновление фокусируется на развитии инструментов автоматизации, повышении удобства работы с файлами и совместимости с популярными форматами, а также устранении проблем стабиль
|16.02.2026
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«АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026»
«АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026».В основу обновлений легла обратная связь от пользователей и стратегия ве
|02.02.2026
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«АЛМИ Партнер» и I-Sys заключили соглашение о сотрудничестве и подтвердили совместимость решений «АльтерОфис» и DocTrix Platform
и о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны подтвердили полную совместимость и корректную совместную работу многофункционального пакета офисных приложений «АльтерОфис» с low-code платформой DocTrix Platform. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». В рамках совместной работы были проведены комплексные тесты интеграции, которые подтверд
|11.12.2025
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«АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл»
Компания «АЛМИ Партнер» выпустила обновления офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл», которые повышают надежность работы с документами и р
|26.11.2025
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Волгоградская область протестировала безопасный отечественный офисный пакет «АльтерОфис»
В Волгоградской области успешно завершено тестирование отечественного офисного пакета «АльтерОфис» от компании «АЛМИ Партнер». Испытания прошли в рамках реализации национального пр
|15.09.2025
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«АЛМИ Партнер» представила стратегическую дорожную карту развития «АльтерОС» и «АльтерОфис» до 2027 года
кую дорожную карту развития ключевых продуктов — операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» до 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер». В развитии «Альте
|10.09.2025
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Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК
оммерческое продвижение продуктов «АЛМИ Партнер»: операционной системы «АльтерОС», офисного пакета «АльтерОфис», а также платформ для совместной работы «АльтерСофт ВебПоинт Сервер» и «АльтерСоф
|10.09.2025
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«АЛМИ Партнер» представляет расширенную облачную версию «АльтерОфис»
Компания «АЛМИ Партнер» анонсировала веб-версию офисного пакета «АльтерОфис», построенную на облачной технологии. Она отличается улучшенной производительность
|14.08.2025
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«АльтерОфис 2025» успешно протестирован на Astra Linux
«Группа Астра» завершили комплексные испытания, подтвердившие полную совместимость офисного пакета «АльтерОфис 2025» с ОС Astra Linux версий 1.7 и 1.8. Об этом CNews сообщили представители «Гру
|24.07.2025
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«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК
«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК. Сертификационные испытания подтвердил
|21.07.2025
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«АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных
отчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совместимость почтового клиента «АМэйл» с платформой CommuniGate Pro. Интегрированное решение пополнит список предложений для
|17.07.2025
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«АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл»
Компания «АЛМИ Партнер» представила обновление офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл», включающее значительные улучшения в производительнос
|02.06.2025
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«АЛМИ Партнер» упрощает переход на «АльтерОфис 2025» для компаний
ъявляет о старте акции для бизнеса. Корпоративные клиенты, приобретающие лицензии на офисный пакет «АльтерОфис 2025», получат расширенные возможности без дополнительной оплаты за «Альтер+». Об
|22.05.2025
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Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно»
ский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, и производитель вычислительной техники «ICL Техно» подтвердили совместимость операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» с ПК ICL BasicRAY и SafeRay, и моноблоком SafeRay. Результаты тестирования, проведенного в рамках технологического партнерства, показали полную корректность работы программных решен
|20.05.2025
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ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»
рикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews сообщили представители Softline. Теперь пользователи ОС «МСВС
|03.03.2025
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«Алми Партнер» представила новую версию «АльтерОфис»
Компания «Алми Партнер» выпустила новую версию отечественного офисного пакета — «АльтерОфис 2025». Она представляет собой значительный шаг вперед в развитии продукта и предла
|19.11.2024
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Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)
Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по расшире
|07.10.2024
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Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова»
Компании АО «НППКТ» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность совместной работы офисного пакета AlterOffice на базе операционной системы «ОСнова». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В ходе те
|26.08.2024
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ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice
ALMI Partner выпустил обновление почтового клиента AMail 1.4.1, входящего в состав офисного паке-та AlterOffice. Теперь клиент позволяет работать с задачами на сервере Microsoft Exchange с испо
|22.07.2024
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Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»
Компании «Решение» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с медицинской информационной системой «Ариадна». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.
|15.07.2024
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Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice
Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Partner, российского производителя общесистемного и при
|24.06.2024
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Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА
В процессе тестирования специалисты компаний провели установку и настройку компонентов AlterOffice на операционные системы «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и «РОСА Хром 12 Сервер». Также была проверена работоспособность основных функций программных продуктов, связанных с выполнение
|04.03.2024
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Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми»
зработчик ПО, выпустил новую версию почтового клиента AMail — одного из компонентов офисного пакета AlterOffice. В новом релизе AMail основной акцент сделан на улучшение пользовательского функц
|10.07.2023
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Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ
рамках соглашения о сотрудничестве провели успешные испытания на совместимость и корректную работоспособность почтовых серверов TEGU Freware / TEGU Professional / TEGU Enterprise с почтовым клиентом AMail для мягкой миграции ИТ-инфраструктуры широкого спектра организаций на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ. TEGU – это отечественное серве
|21.09.2022
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«Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем
«Сиссофт» заключил партнерское соглашение с разработчиком ГК «Алми» о поставках российской операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice. Решение может заменить продукты Microsoft. AlterOS совмещает в себе преимущества Windows, MacOS и Linux и предназначена для крупного и среднего бизнеса, а также для компаний с госу
|27.06.2022
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У скандально известного российского офисного ПО появилось четыре новых совладельца
Новые владельцы AlterOffice Как выяснил CNews, в структуре владения компании, чья 100-процентная «дочка» занимается развитием скандально известного российского офисного пакета AlterOffice, произошли сер
|18.04.2022
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ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон
Группа компаний «АЛМИ» и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н15И. Об этом CNews сообщили
|25.01.2022
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Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice
Группа компаний «АЛМИ» осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice в Департамент цифрового развития Владимирской области. В рамках своей деятельност
|18.01.2022
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Саратовская область снова выбирает AlterOffice
ила Министерству цифрового развития и связи Саратовской области бессрочные лицензии офисного пакета AlterOffice. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». AlterOffice включает в себя
|14.01.2022
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Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic
Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Corenetic – это компьютерные с
|11.01.2022
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Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base
Группа компаний АЛМИ и Компания «Шаркс Датацентр» успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с программно-аппаратной платформой виртуализации «SharxBase». Платформа SharxBase основана на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабри
|22.12.2021
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Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice
Группа компаний АЛМИ поставила лицензии операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ) в рамках перехода учреждения на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
|14.12.2021
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ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt
Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt к
|10.12.2021
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«Алми» и «Поликом про» заключили партнерское соглашение
ва ключевых по важности программных решения ГК «Алми», операционная система AlterOS и офисный пакет AlterOffice, при содействии «Поликом про» станут доступны промышленным предприятиям и госучре
|07.12.2021
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Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice
Группа компаний АЛМИ осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнего Нов
|29.11.2021
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Программный комплекс «Ассистент» совместим с ОС AlterOS и пакетом офисных приложений AlterOffice
амках реализации стратегии импортозамещения «Алми» и «Сафиб» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики «Алми» проверили корректность работы своего офисного пакета AlterOffice и операционной системы AlterOS с программным комплексом «Ассистент» компании «Сафиб». Стороны подтвердили совместимость своих программных решений и их бесперебойную работу на подклю
|26.11.2021
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AlterOffice теперь установлен на рабочих местах администрации муниципального образования Тульской области
Офисный пакет AlterOffice выбран Администрацией муниципального образования Киреевского района Тульской обла
|17.11.2021
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Комплексное решение по импортозамещению ПО от Группы компаний АЛМИ для органов социальной защиты
бря 2021 г. Группа компаний АЛМИ завершила комплексную поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Standard и операционной системы AlterOS Desktop с годовым доступом к технической
|10.11.2021
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Отечественные решения AlterOffice и AlterOS подтвердили совместимость с облачными сервисами «СБКлауд»
Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS, разработанные специалистами Группы компаний АЛМИ,
|01.10.2020
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Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил
Возвращение AlterOffice в реестр Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения по иску нижегородской компании «Алми партнер» к Минкомсвязи (с сентября 2020 г. именуется Минцифры). Компани
ALMI partner и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Михаил 72 15
|Орлов Станислав 59 15
|Спирина Светлана 23 8
|Массух Илья 239 5
|Шадаев Максут 1210 3
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Губанова Надежда 3 3
|Солнышкова Светлана 3 3
|Неклюдов Алексей 3 3
|Хохлов Денис 7 3
|Плахтиева Светлана 10 3
|Хоранов Роман 3 3
|Назаренко Ирина 50 3
|Чайка Юрий 43 2
|Кузнецов Владимир 47 2
|Волков Михаил 70 2
|Аксенов Сергей 30 2
|Мельников Денис 4 2
|Трандин Сергей 128 2
|Тарасова Юлия 5 2
|Наникишвили Зураб 2 2
|Васильев Станислав 6 2
|Улогов Артем 3 2
|Витков Павел 14 2
|Путин Владимир 3454 2
|Акимов Максим 192 1
|Рахметов Руслан 67 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Мылицын Роман 111 1
|Эйгес Павел 108 1
|Бегтин Иван 61 1
|Лашин Ренат 87 1
|Колесников Дмитрий 24 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Малышев Александр 39 1
|Акиндинов Дмитрий 12 1
|Родионов Александр 31 1
|Бутенко Владимир 28 1
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