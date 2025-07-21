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Шпорт Антон
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|«АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных 1
|11.09.2023
|«Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве 1
Шпорт Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12247 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
|МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 30 1
|Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3354 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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