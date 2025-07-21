Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178752
ИКТ 13900
Организации 10804
Ведомства 1470
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25898
Персоны 76834
География 2893
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2664
Мероприятия 859

Шпорт Антон


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных 1
11.09.2023 «Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шпорт Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
LifeSize 51 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Иннотех 186 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 33 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Cisco Systems 5170 1
Huawei 4056 1
Yealink Network Technology 72 1
Sony 6583 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 100 1
Poly - Plantronics 139 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12247 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 183 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21339 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1148 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8501 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1011 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21376 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 223 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30924 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11745 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 30 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
Афонин Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5639 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53262 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 1
Энергетика - Energy - Energetically 5314 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8313 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9407 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2675 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25076 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3354 1
Т1 Цифровая академия 46 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372809, в очереди разбора - 749114.
Создано именных указателей - 178752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще