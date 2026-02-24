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SIP Session Initiation Protocol Session Initiated Protocol Протокол установления сеанса
SIP – один из наиболее распространенных протоколов для проведения видеоконференций, вызовов через конференц-телефон, обмена текстовыми сообщениями или файлами через интернет. Благодаря протоколам описания сеанса SIP для видеоконференций настраивается в соответствии с предпочтениями пользователя. SIP-оборудование достаточно универсально: оно может работать практически с любой системой и имеет меньше ограничений, чем устройства на базе других протоколов, например, H.323.
СОБЫТИЯ
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|24.02.2026
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Новинка Tonmind: SIP-контроллер SIP-T30 для систем оповещения, безопасности и двусторонней связи
Компания «АРМО-Системы» сообщила о доступности Tonmind SIP-T30 — универсального IP-модуля, предназначенного для преобразования аналогового аудиосигн
|02.02.2026
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Новый продукт Tonmind: настенная IP-вызывная панель SIP-D32 с улучшенной сетевой и физической защитой
В семействе продуктов Tonmind пополнение – сетевая вызывная панель SIP-D32, рассчитанная на организацию двусторонней аудиосвязи через IP-сеть. Новинка имеет ком
|17.11.2025
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«АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind
Ассортимент IP-аудиооборудования Tonmind пополнили громкоговорители «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 рупорного типа, которые имеют взрывозащищенный металлический корпус и рассчитаны на работу во взрывоопасных зонах первого и второго классов в помещениях и уличн
|01.08.2025
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Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF
Новый сетевой громкоговоритель прожекторного типа SIP-S51 марки Tonmind снабжен 15-ваттным динамиком с максимальным уровнем громкости 102 дБ и
|09.07.2025
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SberDevices добавила поддержку протоколов SIP и H.323 на свое оборудование для видеоконференций
Компания SberDevices объявила о расширении функциональности своих устройств для видеоконференций: теперь они будут поддерживать стандартные протоколы SIP и H.323, что позволит интегрировать их в существующие классические системы видеосвязи и заменить продукцию зарубежных производителей. Поддержка SIP, H.323 и новейшего WebRTC устройст
|23.06.2025
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«АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet
«АРМО-Системы» представила IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S61T, который выполнен в оригинальной форме потолочного светильника, рассчитан на подвесн
|02.12.2024
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Новые колонные IP-громкоговорители Tonmind SIP-S31FP в уличном исполнении с IP66 и поддержкой PoE-питания доступны в России
Линейку профессионального сетевого аудиооборудования Tonmind пополнили уличные IP-громкоговорители SIP-S31FP колонного типа, которые имеют защищенный по классу IP66 металлический корпус и расс
|16.10.2024
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Российский мессенджер Frisbee запускает поддержку SIP-телефонии: новый уровень корпоративной коммуникации
В российском корпоративном мессенджере Frisbee появилась поддержка SIP-телефонии. Эта функция, нечасто встречающаяся в мессенджерах, расширяет возможности комму
|15.03.2024
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ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников
«Ростелеком» блокирует SIP-транки с IP-адресов с анонимизацией «Ростелеком» с 13 марта 2024 г. начал блокировать пол
|14.10.2022
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«Росэлектроника» начала продажи защищенного приложения для мобильных устройств «Колибри-SIP»
ка» госкорпорации Ростех получил свидетельство о госрегистрации и начал продажи приложения «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов под управлением операционной системы «Аврора» версии 4.0. При
|15.09.2022
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Иностранные мессенджеры больше не нужны? Для российской ОС «Аврора» выпущен сервис «Колибри-SIP»
Российский мессенджер В России разработан отечественный мессенджер «Колибри-SIP» для операционной системы «Аврора» версии 4.0. Об этом CNews сообщили представители госко
|15.09.2022
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«Ростех» выпустил приложение для IP-телефонии и чатов на мобильных устройствах на «Авроре»
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустил приложение «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов с ОС «Аврора» 4.0. При интеграции с VPN-решениями оно позволяет осуществлять защищенный обмен информацией между устройствами с различными операционными системами
|25.03.2020
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Panasonic представил в России новый SIP-конференц-телефон
Panasonic объявил о расширении линейки своих SIP-терминалов – весной 2020 г. на российском рынке стартуют продажи новой модели SIP-конференц-телефона Panasonic KX-HDV800. Продукт совместим с IP-АТС Panasonic и сторонних производите
|25.08.2017
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MCN Telecom представила функцию подключения SIP-аккаунта при помощи QR-кода
MCN Telecom объявила о том, что теперь с помощью сканирования QR-кода Zoiper создать SIP-аккаунт в личном кабинете можно за считанные секунды. Новая функция доступна абонентам оп
|26.06.2017
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Avaya представила линейку телефонов на базе открытых SIP-стандартов
сотрудничестве с компанией BroadSoft производит полный спектр устройств на базе открытых стандартов SIP, проверенных на совместимость с платформой BroadSoft BroadWorks.Совместимость настольных
|23.05.2017
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Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks
RCNTEC («Арсиэнтек») подтвердил совместимость своей разработки — шлюза отказоустойчивости Resilient Sip Box (RSB) — с программной средой BroadWorks (Broadsoft). Таким образом, компания стала пе
|14.03.2017
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До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP
ого кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) объявил о разработке и запуске в массовое производство многокристальный микропроцессор нового поколения для потребительской электроники SiP Emerald N2M. Использование в составе усовершенствованной «системы-в-корпусе» пяти кристаллов, включая новый центральный процессор, позволило повысить производительность электронного модуля.
|14.12.2016
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Panasonic представил в России SIP-телефон с видеосвязью
ней в качественной и доступной связи (теперь и с видео) и дополнить представленную в России линейку SIP-терминалов Panasonic.Panasonic KX-HDV430 станет флагманом линейки KX-HDV. Новая модель по
|24.02.2016
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Yealink представил в России бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40
пания Yealink представила на российском рынке сразу две новинки: новый бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40. Yealink SIP-T40P – младшая модель в линейке элег
|13.11.2015
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GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии»
стал лауреатом премии CNews Awards в номинации «Российские технологии». Премия была присуждена за разработку первого российского микропроцессора по технологии «Система-в-корпусе» (System-in-Package, SiP) для потребительской электроники — GS Nanotech SiP Amber S2. Разработка холдинга была выбрана в ходе прямого электронного голосования экспертов-участников CNews Forum 2015. Среди дру
|14.10.2015
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«АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS
Компания «АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS – современных, вандалозащищенных устройств, позволяющих добиться высокой ги
|10.08.2015
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В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV
р облачных коммуникационных сервисов Mango Office сообщили о начале продаж в России новых проводных SIP-телефонов серии KX-HDV. Отличительная особенность новинки – стильный дизайн и белый цвет
|23.07.2015
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SIP-DECT телефон Panasonic KX-TGP600 стал доступен в России
Компания Panasonic объявила об официальном начале продаж на российском рынке нового SIP–DECT телефона – KX-TGP600. Новинка учитывает технические требования крупнейших российских
|23.07.2015
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Polycom выпустил две новые модели SIP-телефонов
o Touch Provisioning и настроек на сетевой основе. Polycom VVX 101 Телефонные аппараты Polycom VVX 101 и Polycom VVX 201 сертифицированы для взаимодействия с широким спектром управляющих платформ для SIP-вызовов и интегрируются с офисными приложениями и платформами для унифицированных коммуникаций на сетевой основе от сторонних поставщиков. На сегодняшний день Polycom VVX 101 и Polycom VVX
|31.03.2015
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Starxoft интегрировал с Lync Server линейку моделей SIP-телефонов Panasonic
Компания Starxoft завершила работы по интеграции с Lync Server линейки моделей SIP-телефонов японской корпорации Panasonic. Новое оборудование позволяет компаниям создавать
|03.12.2014
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TrueConf Server версии 4.3.0 поддержал интеграцию с H.323
окоформатного видео и показа слайдов в WebRTC-видеоконференциях, а также улучшено качество связи на SIP-устройствах. В новой версии TrueConf Server 4.3.0 к ранее поддержанному SIP-проток
|04.07.2014
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Унифицированные коммуникации сокращают ТСО
дня расширяют ассортимент решений для коммуникаций. Так, Panasonic начала поставки VoIP-продуктов и SIP-телефонов. Другой лидер рынка телефонии, Avaya, выпустила оборудование для видеоконференц
|11.04.2013
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SecureTower от Falcongaze обеспечит контроль протокола SIP и сетевых хранилищ информации
добавлена возможность контроля голосовых и текстовых сообщений, передаваемых посредством протокола SIP. Также в системе был реализован функционал для защиты сетевых ресурсов от утечек данных,
|05.02.2013
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«Ростелеком» предоставит местную связь представительству ZyXEL
и 8-800. Осуществляется организация соединительных линий с городским номером московского региона по SIP-потоку (телефонная связь посредством интернет-протокола). «Мы имеем успешный опыт использ
|21.12.2012
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«Манго Телеком» отметила рекордный рост SIP-трафика в 2012 г.
Компания «Манго Телеком» оценила динамику SIP-трафика в 2012 г. Впервые на этот вид VoIP-коммуникаций пришлось более трети общего объем
|07.11.2012
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«Манго Телеком» начинает продажи SIP-телефонов Grandstream нового поколения
Компания «Манго Телеком» объявила о начале продаж нового поколения беспроводных SIP-телефонов Grandstream DP715 и дополнительных трубок к ним (DP710). Мировая премьера этих
|25.10.2012
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«Манго Телеком» начинает продажи сетевого оборудования и телефонизацию офисов «под ключ»
подключении ВАТС «Манго-Офис» покупают и комплект SIP-оборудования, причем последующая «дозакупка» SIP-телефонов, как правило, происходит менее чем через месяц после подключения. Как отмечаетс
|21.09.2012
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«Флагман телеком» предложил корпоративным клиентам новые возможности офисной телефонной связи
ты провайдера уже могут оценить такие пакеты услуг, как «Виртуальная АТС», «Многоканальный номер», «SIP-телефония» и «8-800-». Данные услуги предоставляются бесплатно. Офисная виртуальная АТС –
|02.02.2012
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«Манго Телеком» провел акцию, направленную на популяризацию SIP-телефонов Panasonic
Компания «Манго Телеком» провела маркетинговую акцию, направленную на популяризацию SIP-телефонов Panasonic среди абонентов «облачной» АТС «Манго-Офис» и других виртуальных теле
|27.01.2012
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«Манго Телеком» сможет в 5 раз увеличить объем SIP-трафика и число клиентов
проекта по созданию крупнейшего в России пространственно-распределенного отказоустойчивого кластера SIP-серверов. Кластер позволит оператору в пять раз увеличить объем SIP-трафика и числ
|07.12.2011
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Panasonic представил в России новые SIP-телефоны
Компании Panasonic объявила о запуске новой серии SIP терминалов KX-UT на российском рынке. Модельный ряд состоит из четырех устройств - KX-UT113, KX-UT123, KX-UT133 и KX-UT136. По мнению производителя, основное преимущество новинок – качестве
|31.10.2011
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Panasonic представил в России SIP-DECT телефон для малого офиса KX-TGP500
Компания Panasonic представила на российском рынке SIP-DECT телефон KX-TGP500. Новинка позволит по достоинству оценить экономическую выгоду и пр
|04.10.2011
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«Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России
представителем в РФ компании Yealink Network Technology (www.yealink.com), производителем видео- и SIP-телефонов. Теперь для потребителей, приобретающих оборудование Yealink у «Манго Телеком»
|22.09.2011
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«Манго Телеком» включил телефоны и шлюзы Grandstream в свою линейку абонентского SIP-оборудования
tream Networks и заключении официального партнерского соглашения с этим производителем абонентского SIP-оборудования. По условиям данного соглашения, подписанного в рамках реализации программы
|15.09.2011
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«Манго Телеком» протестировал новый SIP-телефон Panasonic стандарта DECT
на российский рынок компания Panasonic и оператор связи «Манго Телеком» провели тестирование новых SIP-телефонов стандарта DECT. Совместно с «Манго Телеком» было проведено тестирование новых <
SIP и организации, системы, технологии, персоны:
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