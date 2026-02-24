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SIP Session Initiation Protocol Session Initiated Protocol Протокол установления сеанса

SIP – один из наиболее распространенных протоколов для проведения видеоконференций, вызовов через конференц-телефон, обмена текстовыми сообщениями или файлами через интернет. Благодаря протоколам описания сеанса SIP для видеоконференций настраивается в соответствии с предпочтениями пользователя. SIP-оборудование достаточно универсально: оно может работать практически с любой системой и имеет меньше ограничений, чем устройства на базе других протоколов, например, H.323.

Обзор «IP-телефония» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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24.02.2026 Новинка Tonmind: SIP-контроллер SIP-T30 для систем оповещения, безопасности и двусторонней связи

Компания «АРМО-Системы» сообщила о доступности Tonmind SIP-T30 — универсального IP-модуля, предназначенного для преобразования аналогового аудиосигн
02.02.2026 Новый продукт Tonmind: настенная IP-вызывная панель SIP-D32 с улучшенной сетевой и физической защитой

В семействе продуктов Tonmind пополнение – сетевая вызывная панель SIP-D32, рассчитанная на организацию двусторонней аудиосвязи через IP-сеть. Новинка имеет ком
17.11.2025 «АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind

Ассортимент IP-аудиооборудования Tonmind пополнили громкоговорители «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 рупорного типа, которые имеют взрывозащищенный металлический корпус и рассчитаны на работу во взрывоопасных зонах первого и второго классов в помещениях и уличн
01.08.2025 Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF

Новый сетевой громкоговоритель прожекторного типа SIP-S51 марки Tonmind снабжен 15-ваттным динамиком с максимальным уровнем громкости 102 дБ и

09.07.2025 SberDevices добавила поддержку протоколов SIP и H.323 на свое оборудование для видеоконференций

Компания SberDevices объявила о расширении функциональности своих устройств для видеоконференций: теперь они будут поддерживать стандартные протоколы SIP и H.323, что позволит интегрировать их в существующие классические системы видеосвязи и заменить продукцию зарубежных производителей. Поддержка SIP, H.323 и новейшего WebRTC устройст
23.06.2025 «АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet

«АРМО-Системы» представила IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S61T, который выполнен в оригинальной форме потолочного светильника, рассчитан на подвесн
02.12.2024 Новые колонные IP-громкоговорители Tonmind SIP-S31FP в уличном исполнении с IP66 и поддержкой PoE-питания доступны в России

Линейку профессионального сетевого аудиооборудования Tonmind пополнили уличные IP-громкоговорители SIP-S31FP колонного типа, которые имеют защищенный по классу IP66 металлический корпус и расс
16.10.2024 Российский мессенджер Frisbee запускает поддержку SIP-телефонии: новый уровень корпоративной коммуникации

В российском корпоративном мессенджере Frisbee появилась поддержка SIP-телефонии. Эта функция, нечасто встречающаяся в мессенджерах, расширяет возможности комму
15.03.2024 ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников

«Ростелеком» блокирует SIP-транки с IP-адресов с анонимизацией «Ростелеком» с 13 марта 2024 г. начал блокировать пол
14.10.2022 «Росэлектроника» начала продажи защищенного приложения для мобильных устройств «Колибри-SIP»

ка» госкорпорации Ростех получил свидетельство о госрегистрации и начал продажи приложения «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов под управлением операционной системы «Аврора» версии 4.0. При
15.09.2022 Иностранные мессенджеры больше не нужны? Для российской ОС «Аврора» выпущен сервис «Колибри-SIP»

Российский мессенджер В России разработан отечественный мессенджер «Колибри-SIP» для операционной системы «Аврора» версии 4.0. Об этом CNews сообщили представители госко
15.09.2022 «Ростех» выпустил приложение для IP-телефонии и чатов на мобильных устройствах на «Авроре»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустил приложение «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов с ОС «Аврора» 4.0. При интеграции с VPN-решениями оно позволяет осуществлять защищенный обмен информацией между устройствами с различными операционными системами
25.03.2020 Panasonic представил в России новый SIP-конференц-телефон

Panasonic объявил о расширении линейки своих SIP-терминалов – весной 2020 г. на российском рынке стартуют продажи новой модели SIP-конференц-телефона Panasonic KX-HDV800. Продукт совместим с IP-АТС Panasonic и сторонних производите
25.08.2017 MCN Telecom представила функцию подключения SIP-аккаунта при помощи QR-кода

MCN Telecom объявила о том, что теперь с помощью сканирования QR-кода Zoiper создать SIP-аккаунт в личном кабинете можно за считанные секунды. Новая функция доступна абонентам оп
26.06.2017 Avaya представила линейку телефонов на базе открытых SIP-стандартов

сотрудничестве с компанией BroadSoft производит полный спектр устройств на базе открытых стандартов SIP, проверенных на совместимость с платформой BroadSoft BroadWorks.Совместимость настольных

23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks

RCNTEC («Арсиэнтек») подтвердил совместимость своей разработки — шлюза отказоустойчивости Resilient Sip Box (RSB) — с программной средой BroadWorks (Broadsoft). Таким образом, компания стала пе
14.03.2017 До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP

ого кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) объявил о разработке и запуске в массовое производство многокристальный микропроцессор нового поколения для потребительской электроники SiP Emerald N2M. Использование в составе усовершенствованной «системы-в-корпусе» пяти кристаллов, включая новый центральный процессор, позволило повысить производительность электронного модуля.
14.12.2016 Panasonic представил в России SIP-телефон с видеосвязью

ней в качественной и доступной связи (теперь и с видео) и дополнить представленную в России линейку SIP-терминалов Panasonic.Panasonic KX-HDV430 станет флагманом линейки KX-HDV. Новая модель по
24.02.2016 Yealink представил в России бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40

пания Yealink представила на российском рынке сразу две новинки: новый бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40. Yealink SIP-T40P – младшая модель в линейке элег
13.11.2015 GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии»

стал лауреатом премии CNews Awards в номинации «Российские технологии». Премия была присуждена за разработку первого российского микропроцессора по технологии «Система-в-корпусе» (System-in-Package, SiP) для потребительской электроники — GS Nanotech SiP Amber S2. Разработка холдинга была выбрана в ходе прямого электронного голосования экспертов-участников CNews Forum 2015. Среди дру
14.10.2015 «АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS

Компания «АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS – современных, вандалозащищенных устройств, позволяющих добиться высокой ги
10.08.2015 В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV

р облачных коммуникационных сервисов Mango Office сообщили о начале продаж в России новых проводных SIP-телефонов серии KX-HDV. Отличительная особенность новинки – стильный дизайн и белый цвет

23.07.2015 SIP-DECT телефон Panasonic KX-TGP600 стал доступен в России

Компания Panasonic объявила об официальном начале продаж на российском рынке нового SIP–DECT телефона – KX-TGP600. Новинка учитывает технические требования крупнейших российских
23.07.2015 Polycom выпустил две новые модели SIP-телефонов

o Touch Provisioning и настроек на сетевой основе. Polycom VVX 101 Телефонные аппараты Polycom VVX 101 и Polycom VVX 201 сертифицированы для взаимодействия с широким спектром управляющих платформ для SIP-вызовов и интегрируются с офисными приложениями и платформами для унифицированных коммуникаций на сетевой основе от сторонних поставщиков. На сегодняшний день Polycom VVX 101 и Polycom VVX

31.03.2015 Starxoft интегрировал с Lync Server линейку моделей SIP-телефонов Panasonic

Компания Starxoft завершила работы по интеграции с Lync Server линейки моделей SIP-телефонов японской корпорации Panasonic. Новое оборудование позволяет компаниям создавать
03.12.2014 TrueConf Server версии 4.3.0 поддержал интеграцию с H.323

окоформатного видео и показа слайдов в WebRTC-видеоконференциях, а также улучшено качество связи на SIP-устройствах. В новой версии TrueConf Server 4.3.0 к ранее поддержанному SIP-проток
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО

дня расширяют ассортимент решений для коммуникаций. Так, Panasonic начала поставки VoIP-продуктов и SIP-телефонов. Другой лидер рынка телефонии, Avaya, выпустила оборудование для видеоконференц
11.04.2013 SecureTower от Falcongaze обеспечит контроль протокола SIP и сетевых хранилищ информации

добавлена возможность контроля голосовых и текстовых сообщений, передаваемых посредством протокола SIP. Также в системе был реализован функционал для защиты сетевых ресурсов от утечек данных,

05.02.2013 «Ростелеком» предоставит местную связь представительству ZyXEL

и 8-800. Осуществляется организация соединительных линий с городским номером московского региона по SIP-потоку (телефонная связь посредством интернет-протокола). «Мы имеем успешный опыт использ
21.12.2012 «Манго Телеком» отметила рекордный рост SIP-трафика в 2012 г.

Компания «Манго Телеком» оценила динамику SIP-трафика в 2012 г. Впервые на этот вид VoIP-коммуникаций пришлось более трети общего объем
07.11.2012 «Манго Телеком» начинает продажи SIP-телефонов Grandstream нового поколения

Компания «Манго Телеком» объявила о начале продаж нового поколения беспроводных SIP-телефонов Grandstream DP715 и дополнительных трубок к ним (DP710). Мировая премьера этих

25.10.2012 «Манго Телеком» начинает продажи сетевого оборудования и телефонизацию офисов «под ключ»

подключении ВАТС «Манго-Офис» покупают и комплект SIP-оборудования, причем последующая «дозакупка» SIP-телефонов, как правило, происходит менее чем через месяц после подключения. Как отмечаетс
21.09.2012 «Флагман телеком» предложил корпоративным клиентам новые возможности офисной телефонной связи

ты провайдера уже могут оценить такие пакеты услуг, как «Виртуальная АТС», «Многоканальный номер», «SIP-телефония» и «8-800-». Данные услуги предоставляются бесплатно. Офисная виртуальная АТС –
02.02.2012 «Манго Телеком» провел акцию, направленную на популяризацию SIP-телефонов Panasonic

Компания «Манго Телеком» провела маркетинговую акцию, направленную на популяризацию SIP-телефонов Panasonic среди абонентов «облачной» АТС «Манго-Офис» и других виртуальных теле
27.01.2012 «Манго Телеком» сможет в 5 раз увеличить объем SIP-трафика и число клиентов

проекта по созданию крупнейшего в России пространственно-распределенного отказоустойчивого кластера SIP-серверов. Кластер позволит оператору в пять раз увеличить объем SIP-трафика и числ
07.12.2011 Panasonic представил в России новые SIP-телефоны

Компании Panasonic объявила о запуске новой серии SIP терминалов KX-UT на российском рынке. Модельный ряд состоит из четырех устройств - KX-UT113, KX-UT123, KX-UT133 и KX-UT136. По мнению производителя, основное преимущество новинок – качестве
31.10.2011 Panasonic представил в России SIP-DECT телефон для малого офиса KX-TGP500

Компания Panasonic представила на российском рынке SIP-DECT телефон KX-TGP500. Новинка позволит по достоинству оценить экономическую выгоду и пр
04.10.2011 «Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России

представителем в РФ компании Yealink Network Technology (www.yealink.com), производителем видео- и SIP-телефонов. Теперь для потребителей, приобретающих оборудование Yealink у «Манго Телеком»

22.09.2011 «Манго Телеком» включил телефоны и шлюзы Grandstream в свою линейку абонентского SIP-оборудования

tream Networks и заключении официального партнерского соглашения с этим производителем абонентского SIP-оборудования. По условиям данного соглашения, подписанного в рамках реализации программы

15.09.2011 «Манго Телеком» протестировал новый SIP-телефон Panasonic стандарта DECT

на российский рынок компания Panasonic и оператор связи «Манго Телеком» провели тестирование новых SIP-телефонов стандарта DECT. Совместно с «Манго Телеком» было проведено тестирование новых <

Публикаций - 1083, упоминаний - 1574

SIP и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 134
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 121
Microsoft Corporation 25775 108
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 76
Ростелеком 10948 70
VideoMost - ВидеоМост 285 66
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 66
Spirit DSP - Спирит Корп 482 61
Huawei 4676 55
TrueConf - ТруКонф 454 54
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
Siemens AG - Siemens Group 2673 44
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 41
Google LLC 12688 40
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 38
Apple Inc 13154 37
Sipnet - Сипнет 80 35
Yealink Network Technology 85 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 34
МегаФон 10742 33
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 31
ЛайфТелеком - Телфин 290 31
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 30
Samsung Electronics 11064 30
9594 30
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 26
Poly - Plantronics 144 25
Intel Corporation 12811 25
Oracle Corporation 7074 25
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 24
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 24
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 21
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 20
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
Связной ГК 1401 8
Евросеть 1421 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
МногоНомеров.Ру 10 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
Visa International 1993 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
SoftBank Group 284 4
eBay Inc 1640 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Русский стандарт Банк 509 3
UMA - United Music Agency 40 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Татнефть 243 2
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 58
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
WiMAX Forum 69 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
Электрокабель 13 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 591
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 464
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 375
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 298
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 224
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 221
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 207
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 190
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 174
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 169
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 169
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 167
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 159
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 158
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 151
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 150
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 150
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 147
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 146
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 145
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 125
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 117
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 110
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 106
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 105
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 101
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 99
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 97
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 96
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 93
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 88
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 87
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 87
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 87
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 87
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 86
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 86
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 83
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 81
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 78
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 118
Google Android 15243 108
Linux OS 11533 106
Microsoft Windows 16882 93
Apple iOS 8583 84
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 64
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 58
Microsoft Outlook 1506 54
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 48
Microsoft Teams - MS Teams 670 39
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 35
Apple macOS 2419 32
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 31
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 29
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 27
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 26
Microsoft Windows 2000 8678 26
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 23
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 23
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 22
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 22
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 21
Google Talk - Google Chat 163 21
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 20
Avaya Aura 124 20
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 20
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 20
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 19
Apple iPad 4011 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
Google Chrome - браузер 1701 17
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 17
Nokia Symbian OS 1411 17
Apple iPhone 6 4861 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
Microsoft Office 4170 16
Свириденко Андрей 99 21
Одинцов Дмитрий 119 17
Школьников Николай 26 15
Бызов Дмитрий 38 13
Бессарабский Алексей 29 13
Солонин Виталий 90 11
Готальский Михаил 95 10
Самойлов Роман 15 9
Масленников Игорь 36 9
Труфанов Владимир 15 8
Попов Борис 25 7
Трошин Александр 16 7
Тарасов Арсений 45 6
Тюрина Мария 59 6
Иодковский Станислав 104 6
Санадзе Георгий 18 6
Серый Дмитрий 18 6
Демидов Михаил 134 6
Васильев Евгений 132 5
Шульга Дмитрий 14 5
Головин Дмитрий 51 4
Размахаев Сергей 49 4
Тен Антон 46 4
Кусков Денис 221 4
Щеглов Петр 85 4
Шикинов Александр 28 4
Алябьева Надежда 6 4
Мызовский Герман 11 4
Аниканов Вадим 21 4
Никашов Константин 7 4
Горбачев Иван 15 4
Рейман Леонид 1065 4
Кабанов Владимир 178 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Соловьев Владимир 108 3
Семенов Александр 166 3
Горбунов Алексей 32 3
Мельников Александр 98 3
Урбанский Владимир 36 3
Карпенко Владимир 26 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 622
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 184
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 107
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 98
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 95
Европа 24964 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 44
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 31
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Украина 7928 27
Россия - СФО - Новосибирск 4876 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 21
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 19
Казахстан - Республика 6048 19
Япония 13807 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 19
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Индия - Bharat 5869 16
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 16
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 15
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 15
Европа Восточная 3138 15
Канада 5081 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Израиль 2856 14
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 13
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 13
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 13
Южная Корея - Республика 7052 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 13
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 196
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 159
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 121
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 103
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 87
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 69
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 59
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 56
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 56
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 47
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 47
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 41
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 38
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 34
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 26
Аренда 2687 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 23
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 22
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 20
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 20
Английский язык 7030 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 17
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 16
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
NE Asia Online 313 3
Newsbytes News Network 379 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
DigiTimes - Издание 1331 2
The Washington Post 350 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Times 661 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
WCCFTech - Издание 110 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
VentureBeat 90 1
9to5Google 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Fortune 211 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Деловой Петербург 40 1
ComputerWorld 144 1
The China Times 11 1
CNX Software 18 1
ComputerBase 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 22
Gartner - Гартнер 3658 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
IDC - International Data Corporation 4975 8
Frost & Sullivan 207 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Wainhouse Research 40 5
Forrester Research 834 4
Discovery Research Group 22 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Мировой рынок ВКС 5 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Рустелеком ТК 305 2
CNews Инновация года - награда 155 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Fortune Global 500 295 2
Markets&Markets Research 113 2
ABI Research 236 2
Forrester Consulting 26 1
Директ Инфо 9 1
Strategy Analytics 285 1
IBM Institute for Business Value 25 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Microsoft Worktrend Index 8 1
Synergy Research Group 48 1
Fortune Global 100 142 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
comScore 379 1
TeleGeography Research 40 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Prognosis 4 1
Radicati Group 26 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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