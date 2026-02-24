Новинка Tonmind: SIP-контроллер SIP-T30 для систем оповещения, безопасности и двусторонней связи Компания «АРМО-Системы» сообщила о доступности Tonmind SIP-T30 — универсального IP-модуля, предназначенного для преобразования аналогового аудиосигн

Новый продукт Tonmind: настенная IP-вызывная панель SIP-D32 с улучшенной сетевой и физической защитой В семействе продуктов Tonmind пополнение – сетевая вызывная панель SIP-D32, рассчитанная на организацию двусторонней аудиосвязи через IP-сеть. Новинка имеет ком

«АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind Ассортимент IP-аудиооборудования Tonmind пополнили громкоговорители «SIP-ГВР-Exd-30-Прометей» исп.973 рупорного типа, которые имеют взрывозащищенный металлический корпус и рассчитаны на работу во взрывоопасных зонах первого и второго классов в помещениях и уличн

Линейку IP-громкоговорителей Tonmind пополнил звуковой прожектор SIP-S51 с PoE-питанием, совместимый с VMS по ONVIF Новый сетевой громкоговоритель прожекторного типа SIP-S51 марки Tonmind снабжен 15-ваттным динамиком с максимальным уровнем громкости 102 дБ и

SberDevices добавила поддержку протоколов SIP и H.323 на свое оборудование для видеоконференций Компания SberDevices объявила о расширении функциональности своих устройств для видеоконференций: теперь они будут поддерживать стандартные протоколы SIP и H.323, что позволит интегрировать их в существующие классические системы видеосвязи и заменить продукцию зарубежных производителей. Поддержка SIP, H.323 и новейшего WebRTC устройст

«АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet «АРМО-Системы» представила IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S61T, который выполнен в оригинальной форме потолочного светильника, рассчитан на подвесн

Новые колонные IP-громкоговорители Tonmind SIP-S31FP в уличном исполнении с IP66 и поддержкой PoE-питания доступны в России Линейку профессионального сетевого аудиооборудования Tonmind пополнили уличные IP-громкоговорители SIP-S31FP колонного типа, которые имеют защищенный по классу IP66 металлический корпус и расс

Российский мессенджер Frisbee запускает поддержку SIP-телефонии: новый уровень корпоративной коммуникации В российском корпоративном мессенджере Frisbee появилась поддержка SIP-телефонии. Эта функция, нечасто встречающаяся в мессенджерах, расширяет возможности комму

ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников «Ростелеком» блокирует SIP-транки с IP-адресов с анонимизацией «Ростелеком» с 13 марта 2024 г. начал блокировать пол

«Росэлектроника» начала продажи защищенного приложения для мобильных устройств «Колибри-SIP» ка» госкорпорации Ростех получил свидетельство о госрегистрации и начал продажи приложения «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов под управлением операционной системы «Аврора» версии 4.0. При

Иностранные мессенджеры больше не нужны? Для российской ОС «Аврора» выпущен сервис «Колибри-SIP» Российский мессенджер В России разработан отечественный мессенджер «Колибри-SIP» для операционной системы «Аврора» версии 4.0. Об этом CNews сообщили представители госко

«Ростех» выпустил приложение для IP-телефонии и чатов на мобильных устройствах на «Авроре» Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустил приложение «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов с ОС «Аврора» 4.0. При интеграции с VPN-решениями оно позволяет осуществлять защищенный обмен информацией между устройствами с различными операционными системами

Panasonic представил в России новый SIP-конференц-телефон Panasonic объявил о расширении линейки своих SIP-терминалов – весной 2020 г. на российском рынке стартуют продажи новой модели SIP-конференц-телефона Panasonic KX-HDV800. Продукт совместим с IP-АТС Panasonic и сторонних производите

MCN Telecom представила функцию подключения SIP-аккаунта при помощи QR-кода MCN Telecom объявила о том, что теперь с помощью сканирования QR-кода Zoiper создать SIP-аккаунт в личном кабинете можно за считанные секунды. Новая функция доступна абонентам оп

Avaya представила линейку телефонов на базе открытых SIP-стандартов сотрудничестве с компанией BroadSoft производит полный спектр устройств на базе открытых стандартов SIP, проверенных на совместимость с платформой BroadSoft BroadWorks.Совместимость настольных

Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks RCNTEC («Арсиэнтек») подтвердил совместимость своей разработки — шлюза отказоустойчивости Resilient Sip Box (RSB) — с программной средой BroadWorks (Broadsoft). Таким образом, компания стала пе

До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP ого кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) объявил о разработке и запуске в массовое производство многокристальный микропроцессор нового поколения для потребительской электроники SiP Emerald N2M. Использование в составе усовершенствованной «системы-в-корпусе» пяти кристаллов, включая новый центральный процессор, позволило повысить производительность электронного модуля.

Panasonic представил в России SIP-телефон с видеосвязью ней в качественной и доступной связи (теперь и с видео) и дополнить представленную в России линейку SIP-терминалов Panasonic.Panasonic KX-HDV430 станет флагманом линейки KX-HDV. Новая модель по

Yealink представил в России бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40 пания Yealink представила на российском рынке сразу две новинки: новый бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40. Yealink SIP-T40P – младшая модель в линейке элег

GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии» стал лауреатом премии CNews Awards в номинации «Российские технологии». Премия была присуждена за разработку первого российского микропроцессора по технологии «Система-в-корпусе» (System-in-Package, SiP) для потребительской электроники — GS Nanotech SiP Amber S2. Разработка холдинга была выбрана в ходе прямого электронного голосования экспертов-участников CNews Forum 2015. Среди дру

«АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS Компания «АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS – современных, вандалозащищенных устройств, позволяющих добиться высокой ги

В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV р облачных коммуникационных сервисов Mango Office сообщили о начале продаж в России новых проводных SIP-телефонов серии KX-HDV. Отличительная особенность новинки – стильный дизайн и белый цвет

SIP-DECT телефон Panasonic KX-TGP600 стал доступен в России Компания Panasonic объявила об официальном начале продаж на российском рынке нового SIP–DECT телефона – KX-TGP600. Новинка учитывает технические требования крупнейших российских

Polycom выпустил две новые модели SIP-телефонов o Touch Provisioning и настроек на сетевой основе. Polycom VVX 101 Телефонные аппараты Polycom VVX 101 и Polycom VVX 201 сертифицированы для взаимодействия с широким спектром управляющих платформ для SIP-вызовов и интегрируются с офисными приложениями и платформами для унифицированных коммуникаций на сетевой основе от сторонних поставщиков. На сегодняшний день Polycom VVX 101 и Polycom VVX

Starxoft интегрировал с Lync Server линейку моделей SIP-телефонов Panasonic Компания Starxoft завершила работы по интеграции с Lync Server линейки моделей SIP-телефонов японской корпорации Panasonic. Новое оборудование позволяет компаниям создавать

TrueConf Server версии 4.3.0 поддержал интеграцию с H.323 окоформатного видео и показа слайдов в WebRTC-видеоконференциях, а также улучшено качество связи на SIP-устройствах. В новой версии TrueConf Server 4.3.0 к ранее поддержанному SIP-проток

Унифицированные коммуникации сокращают ТСО дня расширяют ассортимент решений для коммуникаций. Так, Panasonic начала поставки VoIP-продуктов и SIP-телефонов. Другой лидер рынка телефонии, Avaya, выпустила оборудование для видеоконференц

SecureTower от Falcongaze обеспечит контроль протокола SIP и сетевых хранилищ информации добавлена возможность контроля голосовых и текстовых сообщений, передаваемых посредством протокола SIP. Также в системе был реализован функционал для защиты сетевых ресурсов от утечек данных,

«Ростелеком» предоставит местную связь представительству ZyXEL и 8-800. Осуществляется организация соединительных линий с городским номером московского региона по SIP-потоку (телефонная связь посредством интернет-протокола). «Мы имеем успешный опыт использ

«Манго Телеком» отметила рекордный рост SIP-трафика в 2012 г. Компания «Манго Телеком» оценила динамику SIP-трафика в 2012 г. Впервые на этот вид VoIP-коммуникаций пришлось более трети общего объем

«Манго Телеком» начинает продажи SIP-телефонов Grandstream нового поколения Компания «Манго Телеком» объявила о начале продаж нового поколения беспроводных SIP-телефонов Grandstream DP715 и дополнительных трубок к ним (DP710). Мировая премьера этих

«Манго Телеком» начинает продажи сетевого оборудования и телефонизацию офисов «под ключ» подключении ВАТС «Манго-Офис» покупают и комплект SIP-оборудования, причем последующая «дозакупка» SIP-телефонов, как правило, происходит менее чем через месяц после подключения. Как отмечаетс

«Флагман телеком» предложил корпоративным клиентам новые возможности офисной телефонной связи ты провайдера уже могут оценить такие пакеты услуг, как «Виртуальная АТС», «Многоканальный номер», «SIP-телефония» и «8-800-». Данные услуги предоставляются бесплатно. Офисная виртуальная АТС –

«Манго Телеком» провел акцию, направленную на популяризацию SIP-телефонов Panasonic Компания «Манго Телеком» провела маркетинговую акцию, направленную на популяризацию SIP-телефонов Panasonic среди абонентов «облачной» АТС «Манго-Офис» и других виртуальных теле

«Манго Телеком» сможет в 5 раз увеличить объем SIP-трафика и число клиентов проекта по созданию крупнейшего в России пространственно-распределенного отказоустойчивого кластера SIP-серверов. Кластер позволит оператору в пять раз увеличить объем SIP-трафика и числ

Panasonic представил в России новые SIP-телефоны Компании Panasonic объявила о запуске новой серии SIP терминалов KX-UT на российском рынке. Модельный ряд состоит из четырех устройств - KX-UT113, KX-UT123, KX-UT133 и KX-UT136. По мнению производителя, основное преимущество новинок – качестве

Panasonic представил в России SIP-DECT телефон для малого офиса KX-TGP500 Компания Panasonic представила на российском рынке SIP-DECT телефон KX-TGP500. Новинка позволит по достоинству оценить экономическую выгоду и пр

«Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России представителем в РФ компании Yealink Network Technology (www.yealink.com), производителем видео- и SIP-телефонов. Теперь для потребителей, приобретающих оборудование Yealink у «Манго Телеком»

«Манго Телеком» включил телефоны и шлюзы Grandstream в свою линейку абонентского SIP-оборудования tream Networks и заключении официального партнерского соглашения с этим производителем абонентского SIP-оборудования. По условиям данного соглашения, подписанного в рамках реализации программы