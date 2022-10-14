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SIP Session Initiation Protocol Session Initiated Protocol Протокол установления сеанса


SIP – один из наиболее распространенных протоколов для проведения видеоконференций, вызовов через конференц-телефон, обмена текстовыми сообщениями или файлами через интернет. Благодаря протоколам описания сеанса SIP для видеоконференций настраивается в соответствии с предпочтениями пользователя. SIP-оборудование достаточно универсально: оно может работать практически с любой системой и имеет меньше ограничений, чем устройства на базе других протоколов, например, H.323.

Обзор «IP-телефония» на Market.CNews

14.10.2022 «Росэлектроника» начала продажи защищенного приложения для мобильных устройств «Колибри-SIP»
15.09.2022 Иностранные мессенджеры больше не нужны? Для российской ОС «Аврора» выпущен сервис «Колибри-SIP»
15.09.2022 «Ростех» выпустил приложение для IP-телефонии и чатов на мобильных устройствах на «Авроре»
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney»
25.03.2020 Panasonic представил в России новый SIP-конференц-телефон
25.08.2017 MCN Telecom представила функцию подключения SIP-аккаунта при помощи QR-кода
26.06.2017 Avaya представила линейку телефонов на базе открытых SIP-стандартов
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks
14.03.2017 До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP
14.12.2016 Panasonic представил в России SIP-телефон с видеосвязью
24.02.2016 Yealink представил в России бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40
13.11.2015 GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии»
14.10.2015 «АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS
10.08.2015 В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV
23.07.2015 SIP-DECT телефон Panasonic KX-TGP600 стал доступен в России
31.03.2015 Starxoft интегрировал с Lync Server линейку моделей SIP-телефонов Panasonic
03.12.2014 TrueConf Server версии 4.3.0 поддержал интеграцию с H.323
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО
11.04.2013 SecureTower от Falcongaze обеспечит контроль протокола SIP и сетевых хранилищ информации
05.02.2013 «Ростелеком» предоставит местную связь представительству ZyXEL
21.12.2012 «Манго Телеком» отметила рекордный рост SIP-трафика в 2012 г.
07.11.2012 «Манго Телеком» начинает продажи SIP-телефонов Grandstream нового поколения
25.10.2012 «Манго Телеком» начинает продажи сетевого оборудования и телефонизацию офисов «под ключ»
21.09.2012 «Флагман телеком» предложил корпоративным клиентам новые возможности офисной телефонной связи
01.08.2012 «Манго Телеком» начал поставки нового видеотелефона Yealink
02.02.2012 «Манго Телеком» провел акцию, направленную на популяризацию SIP-телефонов Panasonic
27.01.2012 «Манго Телеком» сможет в 5 раз увеличить объем SIP-трафика и число клиентов
07.12.2011 Panasonic представил в России новые SIP-телефоны
31.10.2011 Panasonic представил в России SIP-DECT телефон для малого офиса KX-TGP500
04.10.2011 «Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России
22.09.2011 «Манго Телеком» включил телефоны и шлюзы Grandstream в свою линейку абонентского SIP-оборудования
15.09.2011 «Манго Телеком» протестировал новый SIP-телефон Panasonic стандарта DECT
08.09.2011 «Манго Телеком» снизил цены на SIP-оборудование
23.08.2011 SIP-телефоны Siemens Gigaset составляют 32% продаж «Манго Телеком» в сегменте SMB
04.08.2011 «Манго Телеком» включил телефоны Snom в линейку абонентского SIP-оборудования
20.07.2011 «Астерос» внедрила SIP-телефонию на базе решение Avaya
29.06.2011 Российские предприятия теперь могут подключать к виртуальной АТС «Манго-Офис» телефонные номера любого оператора
16.06.2011 «Пикотех» руссифицировал SIP-клиент Linphone
10.06.2011 «Манго Телеком» сформировал линейку SIP-оборудования для бизнеса любого масштаба
24.05.2011 «Манго Телеком»: каждый третий звонок из СМБ-компаний идет на SIP-оборудование

Публикаций - 783, упоминаний - 965

SIP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4900 104
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 99
Microsoft Corporation 23628 82
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 389 61
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10176 52
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 256 51
VideoMost - ВидеоМост 244 51
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6338 49
Spirit DSP - Спирит Корп 454 48
Huawei 3546 40
Siemens AG - Siemens Group 2550 40
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 40
Nortel Networks 1296 37
TrueConf - ТруКонф 320 35
Sipnet - Сипнет 79 33
Apple Inc 11290 28
Google LLC 11038 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7070 25
Samsung Electronics 9786 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 22
ZyXEL Communications 286 22
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 241 21
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 21
IBM - International Business Machines Corp 9220 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8116 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9652 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 1338 20
Yealink Network Technology 50 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5611 18
Oracle Corporation 6354 18
Cisco Broadsoft UC 53 18
ЛайфТелеком - Телфин 161 18
VMware 2160 17
Intel Corporation 11705 16
7103 15
Cisco Systems - Tandberg 162 15
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 15
LG Electronics 3546 15
Vinteo - Винтео 41 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5939 14
РЖД - Российские железные дороги 1647 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 13
Евросеть 1401 7
Связной ГК 1343 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 6
ВсеИнструменты.ру 229 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 6
SoftBank Group 249 4
МногоНомеров.Ру 10 4
eBay Inc 1600 4
Visa International 1878 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 154 3
UMA - United Music Agency 39 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 95 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 75 3
Лента - Сеть розничной торговли 1734 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
Открытие ФК - Росгосстрах 296 3
Сокольники - Парк культуры и отдыха 110 3
Россети Ленэнерго 2366 3
Газпром ПАО 1170 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 344 2
Полипластик 12 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 87 2
Белый Ветер 353 2
Vimeo - Видеохостинг 67 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 2
Беталинк 103 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2444 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 248 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 2
Qiwi 931 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18267 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9324 36
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10496 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2741 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2960 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1895 6
Президент Российской Федерации 3767 5
Судебная власть - Judicial power 2120 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 4
Верховный суд Российской Федерации 780 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1257 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2039 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 153 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2449 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 3
Правительство Москвы 2064 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 85 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 247 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 350 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3024 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 191 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США 49 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2451 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 48
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 12
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 7
4CIO 718 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 5
WiMAX Forum 68 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 3
Электрокабель 8 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
Российская Ассоциация Телемедицины 18 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 449 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 29 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7527 443
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22486 360
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6229 255
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Apple iOS 6904 60
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Microsoft Outlook 1299 39
Microsoft Exchange 1343 34
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 94 26
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6670 22
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 21
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 861 21
Google Talk - Google Chat 159 20
Apple macOS 1746 20
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 173 19
Asterisk 70 18
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 17
Apple iPhone 6 6228 17
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 161 17
Nokia Symbian OS 1400 16
Google Chrome - браузер 1413 16
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Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 15
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 15
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Apple iPad 3752 14
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 14
Apple macOS X - Rhapsody 1508 14
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2405 15
Европа Восточная 3004 14
Земля - планета Солнечной системы 9823 14
Канада 4718 14
Россия - Сибирь 2148 13
Индия - Республика 5108 12
Япония 13007 12
Америка Северная 3115 12
Израиль 2619 12
Азия - Азиатский регион 5074 12
Южная Корея - Республика 6316 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1562 11
Беларусь - Белоруссия 4374 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1355 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2352 11
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 461 10
Китай - Тайвань 3778 10
Америка 2157 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3434 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1301 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1838 9
Африка - Африканский регион 3293 9
Ближний Восток 2670 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9395 121
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42459 118
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10669 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42636 74
Абонентская база - Абонентская плата 5322 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24573 53
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5780 51
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4287 50
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1331 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10945 39
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6189 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15311 37
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3503 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20904 35
Командировки - Системы управления командировками 1022 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8945 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8412 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14278 26
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 222 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10106 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3971 23
Аренда 2147 21
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 19
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2614 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6950 18
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3965 17
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1775 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3266 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1993 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4098 14
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2479 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4136 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5061 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6499 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4740 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4991 13
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4582 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4566 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5229 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4469 12
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The Register 1419 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 4
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 4
Newsbytes News Network 379 3
NE Asia Online 313 3
Thomson Reuters - Рейтер 5782 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ 19 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 575 2
The Washington Post 309 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 2
Times 650 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Мобильные системы 113 1
Silicon 511 1
Известия ИД 482 1
Пятый канал - Телеканал 57 1
Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 1
Открытые системы ИД 173 1
The Verge - Издание 506 1
91Mobiles 1717 1
9to5Google 85 1
The Observer 40 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Деловой Петербург 25 1
9to5Mac 149 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 309 1
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РИА Новости 809 1
Engadget - Блог о технологиях 420 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1284 1
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 2
Discovery Research Group 21 2
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Fortune Global 500 283 2
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Synergy Research Group 40 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
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Markets&Markets Research 105 1
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IBM Institute for Business Value 25 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 268 1
Fortune Global 100 139 1
comScore 394 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1300 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 205 2
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 1
СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 226 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 1
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 278 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 26 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 1
РАН - Российская академия наук 1809 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 339 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11740 13
CeBIT 461 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 6
Связь-Экспокомм 94 5
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CCWF - Call Center World Forum 17 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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