SIP – один из наиболее распространенных протоколов для проведения видеоконференций, вызовов через конференц-телефон, обмена текстовыми сообщениями или файлами через интернет. Благодаря протоколам описания сеанса SIP для видеоконференций настраивается в соответствии с предпочтениями пользователя. SIP-оборудование достаточно универсально: оно может работать практически с любой системой и имеет меньше ограничений, чем устройства на базе других протоколов, например, H.323.