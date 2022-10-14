SIP Session Initiation Protocol Session Initiated Protocol Протокол установления сеанса
SIP – один из наиболее распространенных протоколов для проведения видеоконференций, вызовов через конференц-телефон, обмена текстовыми сообщениями или файлами через интернет. Благодаря протоколам описания сеанса SIP для видеоконференций настраивается в соответствии с предпочтениями пользователя. SIP-оборудование достаточно универсально: оно может работать практически с любой системой и имеет меньше ограничений, чем устройства на базе других протоколов, например, H.323.
SIP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свириденко Андрей 96 18
|Одинцов Дмитрий 98 13
|Бессарабский Алексей 29 11
|Солонин Виталий 89 11
|Школьников Николай 26 10
|Готальский Михаил 95 8
|Бызов Дмитрий 39 8
|Масленников Игорь 36 7
|Труфанов Владимир 15 7
|Санадзе Георгий 16 6
|Тюрина Мария 50 6
|Тарасов Арсений 44 6
|Попов Борис 15 5
|Демидов Михаил 133 5
|Васильев Евгений 116 4
|Мызовский Герман 11 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 902 4
|Иодковский Станислав 22 4
|Аниканов Вадим 21 4
|Тен Антон 24 4
|Серый Дмитрий 7 4
|Трошин Александр 14 4
|Кабанов Владимир 174 4
|Никашов Константин 6 4
|Кусков Денис 218 3
|Шикинов Александр 11 3
|Саушкин Олег 31 3
|Рейман Леонид 1032 3
|Федорушкин Илья 12 3
|Лисицин Евгений 17 3
|Кравцов Сергей 47 3
|Кудрин Сергей 11 3
|Зигуля Юрий 16 3
|Самойлов Роман 3 3
|Алябьева Надежда 5 3
|Усов Михаил 9 3
|Размахаев Сергей 42 3
|Мельников Александр 69 3
|Назаров Алексей 69 2
|Ковалев Сергей 20 2
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