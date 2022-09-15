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Иностранные мессенджеры больше не нужны? Для российской ОС «Аврора» выпущен сервис «Колибри-SIP»

Создан российский мессенджер «Колибри-SIP» для отечественной ОС «Аврора». Он поддерживает текстовое и голосовое общение и может работать через VPN, включая фирменный сервис «Колибри-VPN» с поддержкой криптографии. Мессенджер реализован в виде приложения для смартфонов и планшетов и способен взаимодействовать с другими мессенджерами, запущенными на сторонних платформах.

Российский мессенджер

В России разработан отечественный мессенджер «Колибри-SIP» для операционной системы «Аврора» версии 4.0. Об этом CNews сообщили представители госкорпорации «Ростех».

«Колибри-SIP» представляет собой мобильное приложение для смартфонов и планшетных компьютеров под управлением «Авроры». Это универсальное программное решение, разработанное для звонков и текстового общения посредством между абонентами корпоративных IP-АТС по протоколу SIPно также способное взаимодействовать со сторонними мессенджерами. Как сообщили CNews в «Ростехе», разработка длилась около двух с половиной месяцев.

Взаимодействие с другими приложениями для общения реализовано при помощи VPN. «При интеграции с VPN-решениями оно (приложение «Колибри-SIP» - прим. CNews) позволяет осуществлять защищенный обмен информацией между устройствами с различными операционными системами и альтернативными утилитами для звонков и переписки, – сообщили CNews в «Ростехе».

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Интерфейс приложения оформлен в минималистичном стиле и не перегружен графикой

В частности, «Колибри-SIP» может работать с любыми утилитами, функционирующими по протоколам SIP/RTP. В качестве примера представители «Ростеха» привели CNews программы linphone, MicroSIP, 3CX Phone, Zoiper и др.

По словам разработчиков, в мессенджере реализована функция работы со специализированным VPN-клиентом «Колибри». Однако если пользователи предпочитают иные VPN-сервисы, они могут задействовать и их. Реализовано все это с целью информационной безопасности корпоративных коммуникаций.

Никаких иностранных технологий

В «Ростехе» заверили CNews, что «Колибри-SIP» разработан на территории России. Над ним трудились специалисты Пензенского научно-исследовательского электротехнического института. Данный вуз является частью концерна «Автоматика», входящего в холдинг «Росэлектроника». Последний относится к госкорпорации «Ростех».

Представители госкорпорации сообщили CNews, что иностранные кадры к разработке «Колибри-SIP» не привлекались. «Разработка велась исключительно силами наших специалистов», – уточнили они, добавив, что «Колибри-SIP» поддерживает все актуальные версии ОС «Аврора», начиная с первого релиза 4.0.

Кастомизация на высоком уровне

Мессенджер «Колибри-SIP» разрабатывался с прицелом на использование в различных структурах и ведомствах. В связи с этим в него по умолчанию заложена возможность тонкой настройки – кастомизации под требования конкретной организации.

В частности, «Колибри-SIP» может работать в составе имеющейся в ведомстве внутренней сети связи, базирующейся на протоколе VoIP (Voice over Internet Protocol). Также приложение способно работать единой сервис-ориентированной криптографически защищенной информационной среде, созданной с учетом требований конкретного заказчика.

Заказчики могут обрисовывать требования не только к инфосреде, но и к самому приложению. «Колибри-SIP» будет адаптирована и под них.

Надежный отечественный VPN

Помимо перечисленного, к кастомизации «Колибри-SIP» относится и возможность работы со сторонними VPN-сервисами. По умолчанию приложение взаимодействует с сервисом «Колибри-VPN».

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«Колибри-VPN»

К его основным особенностям относится применение аппаратного средства криптографической защиты информации (СКЗИ), нотифицированного в системе ФСБ России. в качестве VPN-сервера. Реализовано это с целью дополнительной защиты облачной серверной инфраструктуры.

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В списке отличий «Колибри-VPN» от сторонних сервисов числится использование специализированного модуля криптографической обработки информации (СМКОИ) для обработки данных в мобильных устройствах. Такой СМКОИ есть в списке разработок Пензенского научно-исследовательского электротехнического института, и в настоящее время он находится в нотификации в системе ФСБ России.

По словам разработчиков, в «Колибри-VPN» предусмотрена возможность модификации по требованиям заказчика, а также реализована независимая работа от сторонних приложений, установленных в мобильном устройстве.

Подробнее об «Авроре»

Операционная система «Аврора» появилась в России в 2016 г. На тот момент она носила название Sailfish Mobile OS Rus. Ее разработчиком выступает компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), созданная в том же 2016 г.

Компания ОМП и ее операционная система перешли под контроль «Ростелекома» в марте 2018 г. В феврале 2019 г. ОС и избавилась от прежнего названия с тех пор известна как «Аврора».

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Смартфон на базе ОС «Аврора»

Специалисты «Открытой мобильной платформы» регулярно обновляют свою ОС. Апдейт до версии 4.0, как сообщал CNews, состоялся в конце ноября 2021 г. Операционная система заметно преобразилась, получив обновленный улучшенный интерфейс. Помимо этого, в версии 4.0 реализовано около 300 изменений, из которых более 40 – крупные нововведения.

Эльяс Касми

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