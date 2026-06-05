IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX

За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики й, в которой указано, что при ДТП с участием автономного транспортного средства (ТС) возмещать ущерб здоровью потерпевших и их имуществу будут владельцы высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), выяснил «Коммерсант». В документе также распределяются полномочия федеральных и региональных властей по введению ограничений для беспилотников и добавлены обязанности оператора ВАТС

Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году ть и удобство использования решения, но и инструменты аналитики и автоматизации, интегрированные в «Облачную АТС». «Билайн бизнес» продолжает развивать решения в области корпоративной телефонии

В SberCRM теперь можно управлять телефонными коммуникациями напрямую из системы с виртуальной АТС «Ростелекома» сё более ценным ресурсом, и наши цифровые сервисы помогают его использовать с максимальной выгодой. Виртуальная АТС, интегрированная со SberCRM, — это не просто автоматизация процессов, а новое

Eltex выпускает важное обновление для IP-АТС SMG: расширены интеграции и добавлен СОРМ-функционал Вендор телекоммуникационного оборудования Eltex обновил программное обеспечение для IP-АТС серии SMG. Новая версия 3.410 направлена на повышение стабильности работы, расширенные возможности интеграции и развитие функционала для операторов связи и корпоративных заказчиков. Об э

Виртуальная АТС от ТТК становится омниканальной платформой для звонков и чатов в одном окне «ТрансТелеКом» объявляет об официальном запуске «Корпоративного мессенджера» в сервисе «Виртуальная АТС» (ВАТС). После успешного завершения бета-тестирования функционал стал доступе

Виртуальные АТС 2026 ес 1 325 2 Манго Телеком Mango Office 1 300 3 Новосистем UIS 1 250 4 МТТ МТС Exolve 1 215 5 МегаФон Виртуальная АТС 1 195 Перейти к полному рейтингу CNewsMarket опубликовал новый рейтинг россий

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» внедрил MANGO OFFICE и сократил время ожидания ответа оператора в 2 раза ду номеров и междугородные вызовы. Функция автоматического перезвона по пропущенным вызовам на базе Виртуальной АТС обеспечила обработку 100% обращений в тот же день. Ранее до половины пропущен

MANGO OFFICE отчитался об использовании российскими компаниями своего решения Виртуальная АТС за 2025 год у MANGO OFFICE: «Мы видим устойчивый переход компаний к облачной модели корпоративных коммуникаций. Виртуальная АТС используется не как отдельный сервис, а как базовая платформа для телефонии,

Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г. Когда телефонии больше недостаточно Виртуальная АТС начиналась как способ упростить корпоративную телефонию: меньше оборудования,

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских виртуальных АТС CNewsMarket публикует новый рейтинг виртуальных АТС от российских провайдеров. Связь по интернет-протоколу не привязана к проводн

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации о и текстовое общение в мессенджерах, онлайн-чатах, СМС, а также другие каналы коммуникаций. Теперь виртуальная АТС является продолжением системы управления. Омниканальная связь «Телфин» с «Бит

Билайн: малый бизнес чаще выбирал Облачную АТС для связи в 2025 году са и отметили возросший интерес к интеграционным сервисам. Специалисты сравнили данные компании за осенние бизнес-сезоны 2025 и 2024 годов и выяснили, что в сегменте малого бизнеса: Число подключений Облачной АТС выросло на 22%, что говорит об осознании важности эффективных коммуникаций с клиентами Спрос на интеграцию телефонии с CRM-системами* вырос на 17%, что дает бизнесу повышение эффек

Виртуальная АТС от «Обит» претендует на экспорт в БРИКС актов через площадку Gitex «Обит» оценил потенциал освоения новых рынков с собственной разработкой. Виртуальная АТС «Обит» — это облачное решение для корпоративной телефонии, с спроектированное

MANGO OFFICE предлагает новым клиентам подключить Виртуальную АТС со скидкой до 30% ы на цифровые продукты для бизнес-коммуникаций остаются высокими. Все эти проблемы позволяет решить Виртуальная АТС от MANGO OFFICE. Руководители отделов продаж и клиентского сервиса смогут: По

Власти назначили ответственных за аварии с беспилотными автомобилями Регулирование ВАТС Минтранс подготовил проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), впервые закрепляющего понятийный аппарат и регулирующего правила эксплуатации беспилотног

Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024 телефонии. Именно поэтому малые, средние и крупные компании по сей день проявляют интерес к услугам виртуальной АТС и IP-телефонии. Новый рейтинг Market.CNews призван зафиксировать положение де

МТС Exolve расширяет возможности своей виртуальной АТС тивнее взаимодействовать с клиентами», — сказал директор по развитию МТС Exolve Ярослав Прокопович. Виртуальная АТС от МТС Exolve позволяет без дополнительных затрат на оборудование подключать

ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония появились на заре интернетизации и проявляют удивительную живучесть: эти услуги актуальны до сих пор, так как телефонный канал связи по-прежнему является одним из основных в

Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным

МТС Exolve подключил услуги виртуальной АТС для «ДоброСтроя» CNews сообщили представители МТС Exolve. В рамках проекта МТС Exolve подключил «ДоброСтрой» к своей виртуальной АТС, а также выделил два городских и два федеральных номера 8-800. Это позволит к

«РКС Холдинг» внедрил виртуальную АТС «МТС Exolve» мпания МТС, российский разработчик коммуникационных решений для бизнеса, подключил виртуальную АТС (ВАТС) одному из частных коммунальных операторов в России. Проект реализован для компании «РКС

МТС Exolve подключил профессионалов аутсорсинга к виртуальной АТС терь в качестве и контроле, помогая повысить качество обслуживания и удовлетворенность заказчиков». Виртуальная АТС от МТС Exolve предоставляет более 40 инструментов для повышения продаж и авто

ТМТ Консалтинг назвали лидеров рейтинга ВАТС в 2025 году По данным «ТМТ Консалтинг», по итогам 2024 года объем российского рынка виртуальных АТС вырос на 17,7% по отношению к 2023 году и составил 29,4 млрд руб. Количество

Дмитрий Григоренко: В России введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты граждан от мошенников ровку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Данная мера является частью комплексного законопроекта Правительства по борьбе с телефонным- и интернет-мошенничеством. Виртуальные АТС используются мошенниками для сокрытия своего местоположения, так как могут совершать звонок из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут использ

Сервисы «Телфин» интегрированы с системой автоматизации работы техподдержки Admin24 Клиентам российского провайдера коммуникационных сервисов «Телфин» стала доступна интеграция виртуальной АТС «Телфин.Офис» с системой Admin24 – Service Desk. Об этом CNews сообщили представители «Телфин». Admin24 — это система, которая автоматизирует работу с заявками в техподдержку: п

«Телфин» вошел в топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews анию CNews, «Телфин» получил максимальные оценки по функциональности и возможностям интеграции. Так виртуальная АТС «Телфин.Офис» эффективно работает в связке с любой CRM-системой, мессенджерам

MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews анизации коммуникаций. CNews Аналитики сравнивали IT-продукты по следующим критериям: автоматизация виртуальной АТС и IP-телефонии, управление ресурсами и персоналом, наличием аналитики и Marte

«МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews рняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавил рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии 2024. Рейтинг рынка ВАТС и IP-телефонии 2024 подготовил и опуб

Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефония 2024 ие продукта (бренд) Сумма баллов 1 МТТ МТС Exolve 787 2 MANGO OFFICE MANGO OFFICE 773 3 MCN Telecom Виртуальная АТС 768 4 Телфин Виртуальная АТС 766 5 Мегафон Виртуальная АТС 717

MANGO OFFICE дарит на Черную пятницу бесплатный городской номер в Виртуальной АТС, скидки на сервисы и абонплату ы получать от провайдера качественную связь и компетентную техподдержку. Все эти возможности есть у Виртуальной АТС от MANGO OFFICE. Как она работает? Это облачное решение для организации защищ

Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет проводить автоматическое информирование и опросы клиентов ть файл с сообщением, загрузить список номеров для обзвона и запустить услугу «Автоинформирование». Виртуальная АТС позвонит каждому клиенту из списка и воспроизведет объявление. В конце каждог

«МТС Exolve» полностью обновил свою виртуальную АТС одаря интеграции с решениями Telecom API. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve». Теперь виртуальная АТС не только предоставляет более 40 инструментов для повышения продаж и автомати

Inline Technologies протестировала IP-АТС «Агат CU» в среде Alcatel-Lucent Enterprise родуктами, в первую очередь включенными в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. К таким, в частности, относится и линейка IP-АТС корпоративного уровня «Агат CU». Программа испытаний включала в себя серию тестов по установлению и поддержке телефонной связи по протоколу SIP между УПАТС «Агат CU-7212» и Alcatel-Lucen

Предприниматели Красноярского края, Хакасии и Тувы стали чаще подключать Виртуальную АТС «Ростелекома» В Красноярском крае, Хакасии и Туве популярность услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» выросла на 10% относительно 2023 г. Сегодня общее число постоянных пользователей в регионе превышает 2000. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Mango Office интегрировал «Виртуальную АТС», «Контакт-центр», «Речевую аналитику» и «Голосового робота» в работу федеральной сети по ремонту и замене автостекол Mango Office интегрировал «Виртуальную АТС», «Контакт-центр», «Речевую аналитику» и «Голосового робота» в работу федеральной сети по ремонту и замене автостекол. ИТ-решения помогут AG Experts обрабатывать, записывать, ан

Забрендировать звонки с «Этикеткой» теперь можно в Облачной АТС «Билайн Бизнес» «Билайн Бизнес» интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов «Этикетка», благодаря которому компании могут вмест

Возможность забрендировать звонки с «Этикеткой» скоро появится для абонентов Облачной АТС билайн бизнес билайн бизнес в ближайшее время интегрирует в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов «Этикетка», благодаря которому компании могут перед

«Виртуальная АТС» компании «ТрансТелеКом» позволяет применить многоуровневое голосовое меню . «Виртуальная АТС» компании «ТрансТелеКом» позволяет применить голосовое меню с любым числом ур

Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом говый телефонный сигнал. Борьба с мошенниками У клиентов операторов связи растет спрос на виртуальные номера, которые можно использовать не в том регионе, на который указывает префикс, а также аренду виртуальных АТС, причем за рубежом арендовать их было дешевле, пояснил Метлюк. Трафик виртуальных АТС невозможно отследить, поэтому ими пользуются мошенники. freepik Борясь с мошенниками