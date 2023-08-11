IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX

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Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022

Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным бизнесом. Однако с течением времени голосовые сервисы обросли множеством полезного функционала, поро
11.08.2023 Руслан Ахлебининский, «Вымпелком»: Живое общение остается одним из самых эффективных каналов продаж

пецифическое телеком-оборудование и нанимать отдельных специалистов для его поддержки и обновления. Виртуальная АТС легко настраивается и масштабируется, позволяет работать из любой точки мира,
10.07.2023 «Ростелеком» запускает сервис авторизации пользователей по звонку в виртуальной АТС

Сервис авторизации с помощью голосового вызова заработал на платформе цифровых коммуникаций «Виртуальная АТС» «Ростелекома». Решение разработано для компаний, которым необходимо верифици
28.06.2023 билайн бизнес позволит клиентам облачной АТС отслеживать эффективность своих рекламных кампаний

и услуг. Сервис коллтрекинга разработан на основе передовых технологий, компании Callibri, специализирующейся на создании облачных инструментов аналитики рекламы для маркетологов и предпринимателей. Облачная АТС от билайна — один из самых быстрорастущих игроков на этом рынке. Рост этого сегмента бизнеса компании в 2022 году составил 30% — это в два раза быстрее рынка . По данным аналитиков
13.06.2023 «Телфин» расширяет возможности системы поиска данных в виртуальной АТС с помощью тегов

в и другим контекстам общения. Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил функциональность тегирования в сервисы АТС. Теги могут использоваться как дополнительный сервис в рамках виртуальной АТС «Телфин.офис». Если данное решение работает в связке с модулем «Книга контактов», то оно содержит в себе основные функции CRM-системы: создание карточек клиентов с их контактным
25.05.2023 «Ростелеком» в Свердловской области продолжает подключать медицинские учреждения к виртуальной АТС

кой области. Одной из самых популярных услуг для подключения в регионе является облачная платформа «Виртуальная АТС» (ВАТС). Она позволяет присоединить к себе такие дополнительные инструменты к
10.05.2023 «Светец» сделал доступной операторам связи систему предоставления услуги «Виртуальная АТС» по сервисной модели

ератору предоставляется весь современный функционал платформы, включающий обширный перечень функций Виртуальных АТС, интеграции с CRM-системами, собственные программные клиенты под различные оп
20.04.2023 «Телфин» обновил виртуальную АТС «Телфин.офис»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил возможности указания рабочих статусов сотрудников в функционал виртуальной АТС «Телфин.офис». Новая опция «Статусы» позволяет сотруднику вести работу более прозрачно для руководства, качественнее планировать сроки исполнения задач, устанавливая уведомление
10.04.2023 Гохран России выбрал отечественную IP-АТС

P-абонентов; перекроссировку аналоговых абонентов. Сейчас к УАТС «Агат CU» подключено более 500 абонентов, количество которых при необходимости можно существенного увеличить. «Внедрение отечественной IP-АТС в Гохране России, несомненно, еще один показательный пример того, как российские решения способны замещать зарубежные разработки без ущерба для качества, – отметил Игорь Вайсблюм, генера
28.03.2023 «Телфин» запускает продажу виртуальной АТС по схеме White Label

т видеть клиенты партнера в личном кабинете АТС. В зависимости от технических возможностей компаний виртуальная АТС может находиться как на серверах «Телфин», так и на оборудовании партнера. Пе
21.03.2023 Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу

, — сказал Тимофей Абраменко, директор по работе с малым и средним бизнесом «Ростелекома». Сегодня «Виртуальная АТС» — это цифровая платформа с универсальными решениями для развития бизнеса в с
16.03.2023 МТТ модернизировал виртуальную АТС

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, существенно обновил облачную виртуальную АТС (ВАТС) – один из ключевых продуктов компании. Все облачные решения МТТ являются российской раз
06.02.2023 Клиенты ВАТС «Ростелекома» смогут подключить защиту от телефонных атак

отметила Елена Нечай, директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома». Сервис «Ростелекома» «Виртуальная АТС» уже используют более 100 тыс. компаний по всей России. Высокий уровень надеж
08.12.2022 «Дом.ру бизнес» запустил в коммерческую эксплуатацию новую версию облачной АТС

Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру бизнес» запустил новую версию облачной АТС, одну из ключевых услуг для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили предс
09.11.2022 От кого позвонил телефон: клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламы

остью своих рекламных кампаний, подключив услугу «Коллтрекинг» в личном кабинете облачного сервиса «Виртуальная АТС» (ВАТС). «Коллтрекинг» — это инструмент digital-маркетинга, который помогает

28.10.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров по IP-телефонии 2022 и ВАТС

сервисом статистики и аналитики, возможностями по интеграции. Рейтинг IP-телефонии 2022 призван представить все возможности провайдеров в удобном для клиентов виде. Рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2022 Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии: Функциональные возможности.Дополнительные возможност
09.08.2022 МТТ подключил виртуальную АТС для диагностического центра «Инвитро эксперт»

ному номеру 8800, а сотрудники клиники – общаться между собой по коротким номерам. Функциональность ВАТС от МТТ позволяет настроить голосовое меню, распределять звонки по нужным специалистам, п
30.06.2022 МТТ подключил к виртуальной АТС риелторов

, это предложение будет особенно актуально. Мы надеемся, что объединение возможностей CRM-системы и ВАТС от МТТ поможет риелторам повысить эффективность сделок». «ВАТС МТТ — это современ
31.05.2022 «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера

«Ростелеком» расширяет возможности для компаний-клиентов услуги «Виртуальная АТС» — теперь к сервису можно подключить номера любых операторов. Заказчики смогу
25.05.2022 Гостеприимное облако: «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера

«Ростелеком» расширяет возможности для компаний-клиентов услуги «Виртуальная АТС» — теперь к сервису можно подключить номера любых операторов. Заказчики смогу
11.05.2022 «Светец» обеспечил функцию подключения внешних номеров к «Виртуальной АТС» «Ростелекома».

Компания «Светец» расширила функциональные возможности «Виртуальной АТС» ПАО «Ростелеком». Теперь абонентам услуги, помимо номеров «Ростелекома», дос
28.04.2022 МТТ расширил возможности виртуальной АТС с помощью «Простых звонков»

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил возможности виртуальной АТС «МТТ Бизнес», добавив интеграцию с сервисом «Простые звонки». Теперь у клиент
01.04.2022 Новые возможности виртуальной АТС «Ростелекома» помогут компаниям повысить эффективность коммуникаций с клиентами

ой области. До конца 2022 г. «Ростелеком» планирует расширить географию этой опции до 50 регионов. «Виртуальная АТС с подключенными мобильными номерами позволяет руководителям компаний контроли
02.02.2022 «Ростелеком» предоставил Федеральному казначейству «Виртуальную АТС»

редачи данных используется услуга «Виртуальная частная сеть» (IP VPN), оказываемая «Ростелекомом». «Виртуальная АТС» — цифровая услуга, с помощью которой можно принимать и эффективно распределя
31.01.2022 «Телфин» обеспечила интеграцию виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой Flowlu

Российский телеком-провайдер «Телфин» обеспечил интеграцию виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой Flowlu. Партнерство позволит пользователям онлайн-сервиса Flowlu эффективнее управлять продажами и клиентами в режиме одного окна. Flowlu — онлайн-с
21.12.2021 «Клиентикс CRM» интегрирована с виртуальной АТС «Телфин.офис»

ов, а при необходимости они могут использовать записи разговоров и многие другие инструменты ВАТС. «Виртуальная АТС «Телфин» интегрирована почти со всеми популярными CRM-системами на рынке здра
29.11.2021 Аналитика «Телфин»: треть пользователей виртуальных АТС — интернет-магазины

Российский телеком-провайдер «Телфин» провел исследование по использованию сервисов виртуальной АТС в различных отраслях экономики. Наибольшую группу пользователей услуг за 2019
16.11.2021 Виртуальная АТС в смартфоне: как дополнить мобильную связь новыми функциями

дуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон», выгодные тарифы на интер
09.11.2021 «Телфин» запустил мобильную связь с возможностями виртуальной АТС

Российский телеком-провайдер «Телфин» объявил о запуске нового сервиса. Мобильная телефония «Телфин» с собственными SIM-картами и мобильными номерами будет доступна для пользователей виртуальной АТС «Телфин.офис». Мобильная телефония «Телфин» объединяет функциональность и возможности виртуальной АТС «Телфин.офис», а также свободу и гибкость мобильной связи, особенно

08.11.2021 «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна уже более чем в 500 городах

Сегодня более чем в 500 городах России доступна услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». Услуга предусматривает выделение городского номера, относя
21.09.2021 МАКС-М перешел на виртуальную АТС с помощью «Телфин»

иема звонков по бесплатным номерам «8-800» в страховой медицинской компании МАКС-М. На первом этапе виртуальная АТС была подключена в центральном офисе компании МАКС-М. После этого на использов
05.07.2021 К виртуальной АТС на базе ПО «Светец» подключили полумиллионного абонента

«Ростелеком» объявил о том, что количество абонентов его виртуальной АТС превысило 500 000. Виртуальная АТС (ВАТС) «Ростелеком» реализована на базе российского программного обеспечения

05.07.2021 Количество абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 тысяч

олумиллионного абонента к виртуальной АТС «Ростелекома», развернутой на федеральном уровне. Услуга «Виртуальная АТС» (ВАТС) быстро подключается и не требует дополнительных затрат на оборудовани
21.06.2021 «Светец» поставил систему записи разговоров для МТС

Компания «Светец» на основе своего ПО обеспечила запись разговоров для клиентов услуги «Виртуальная АТС» компании МТС. Решение интегрировано в существующую инфраструктуру платформы

15.06.2021 Какие функции можно возложить на современную IP-телефонию и ВАТС

о расширили функционал. Большая часть всех опций, доступных у провайдеров, основана на возможностях виртуальной АТС. В реалиях современного рынка IP-телефония остается самым популярным средство
03.06.2021 МТТ значительно расширил возможности виртуальной АТС «МТТ бизнес»

я «МТТ бизнес» расширит возможности ВАТС и поможет вывести коммуникации компаний на новый уровень». Виртуальная АТС от MTT помогает масштабировать бизнес и увеличивать продажи без дополнительны
01.06.2021 Что такое IP-телефония и виртуальная АТС и как они работают

реимуществ рассматриваемого сервиса — это использование не физической, а виртуальной АТС. Что такое виртуальная АТС Ощутимым прорывом в сфере IP-телефонии стало распространение облачных услуг.

01.06.2021 Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021

Услуги IP-телефонии и виртуальной АТС известны давно. Но технический прогресс ставит перед данными сервисами новые

08.02.2021 МГТС дополнила «Виртуальную АТС» мобильным приложением

помощью смартфона. Мобильное приложении является полноценной заменой веб-версии облачного сервиса «Виртуальная АТС», который позволяет через интернет контролировать, анализировать и координиро
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney»

«Ростелеком» подключил виртуальную АТС (ВАТС) для сервиса электронных платежей «ЮMoney», который входит в экосистему Сбербанка. Прова

Публикаций - 898, упоминаний - 1423

IP-АТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 256 155
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10383 98
ЛайфТелеком - Телфин 171 97
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7329 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8220 55
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 50
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 829 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10032 47
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 85 46
Cisco Systems 4946 44
7333 40
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6469 37
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 35
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1017 34
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 795 33
Microsoft Corporation 23830 32
Yandex - Яндекс 6070 24
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 22
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 243 21
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 348 21
Telegram Group 1267 20
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2927 19
Google LLC 11184 17
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 17
Мегаплан 71 17
Siemens AG - Siemens Group 2557 17
Oracle Corporation 6415 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2600 15
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1227 14
Softline - Софтлайн 2228 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1948 13
RetailCRM 27 13
Цифра ГК 2204 13
Meta Platforms - Facebook 4358 13
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 48 12
VMware 2198 12
Intel Corporation 11784 12
Naumen - Наумен 547 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6352 20
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6169 10
Россети Ленэнерго 2410 9
Почта России ПАО 2057 8
РЖД - Российские железные дороги 1691 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 6
О2О Холдинг 51 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 5
Модуль – Торговое оборудование 5 5
Альфа-Банк 1636 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 402 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 406 4
ВсеИнструменты.ру 240 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 190 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6741 4
НСПК - Национальная система платежных карт 651 4
Верный - торговая сеть 265 4
ГПБ - Газпромбанк 974 4
X5 Group 869 4
Лента - Сеть розничной торговли 1801 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 87 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 3
ЦИАН - CIAN 115 3
Полипластик 12 3
Столичные аптеки 11 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1927 3
Intel Capital 149 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 311 3
Связной ГК 1352 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2559 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
Открытие ФК - Росгосстрах 313 2
Евросеть 1402 2
Mary Kay - Мэри Кэй 101 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 82 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18586 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9759 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5407 9
Президент Российской Федерации 3861 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3121 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1623 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2575 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2050 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 719 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1264 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 553 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 307 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2487 3
Федеральное казначейство России 1618 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 227 3
Правительство Москвы 2105 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 417 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 71 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 136 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 2
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 11 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1715 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2551 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 712 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2005 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1648 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3100 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 49 1
Администрация Перми 18 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 49 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 35 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 77 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 27
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 7 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Электрокабель 8 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
РОССОЮЗСПАС - Российский союз спасателей 1 1
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
Linux Foundation 175 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 72 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 988 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7659 503
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22823 420
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18306 346
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56043 311
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5780 260
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18522 223
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13856 200
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41537 193
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12842 177
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3520 170
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26015 152
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 797 135
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13814 133
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6466 130
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11305 124
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27057 115
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26739 111
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8857 101
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7723 94
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8049 92
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 586 92
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8397 91
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4822 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4266 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5367 24
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2521 23
Аренда 2182 23
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4740 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7016 21
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4815 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4402 20
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2019 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4543 19
ММБ - малый бизнес и микробизнес 841 19
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2651 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4141 19
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Ярославльтелесеть - телекомпания 1 1
Le Parisien 5 1
Silicon 511 1
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
Bloomberg 1155 1
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
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МВД РФ КЮИ - Казанский юридический институт 2 1
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