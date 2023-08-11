IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX

Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным бизнесом. Однако с течением времени голосовые сервисы обросли множеством полезного функционала, поро

Руслан Ахлебининский, «Вымпелком»: Живое общение остается одним из самых эффективных каналов продаж пецифическое телеком-оборудование и нанимать отдельных специалистов для его поддержки и обновления. Виртуальная АТС легко настраивается и масштабируется, позволяет работать из любой точки мира,

«Ростелеком» запускает сервис авторизации пользователей по звонку в виртуальной АТС Сервис авторизации с помощью голосового вызова заработал на платформе цифровых коммуникаций «Виртуальная АТС» «Ростелекома». Решение разработано для компаний, которым необходимо верифици

билайн бизнес позволит клиентам облачной АТС отслеживать эффективность своих рекламных кампаний и услуг. Сервис коллтрекинга разработан на основе передовых технологий, компании Callibri, специализирующейся на создании облачных инструментов аналитики рекламы для маркетологов и предпринимателей. Облачная АТС от билайна — один из самых быстрорастущих игроков на этом рынке. Рост этого сегмента бизнеса компании в 2022 году составил 30% — это в два раза быстрее рынка . По данным аналитиков

«Телфин» расширяет возможности системы поиска данных в виртуальной АТС с помощью тегов в и другим контекстам общения. Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил функциональность тегирования в сервисы АТС. Теги могут использоваться как дополнительный сервис в рамках виртуальной АТС «Телфин.офис». Если данное решение работает в связке с модулем «Книга контактов», то оно содержит в себе основные функции CRM-системы: создание карточек клиентов с их контактным

«Ростелеком» в Свердловской области продолжает подключать медицинские учреждения к виртуальной АТС кой области. Одной из самых популярных услуг для подключения в регионе является облачная платформа «Виртуальная АТС» (ВАТС). Она позволяет присоединить к себе такие дополнительные инструменты к

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«Телфин» обновил виртуальную АТС «Телфин.офис» Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил возможности указания рабочих статусов сотрудников в функционал виртуальной АТС «Телфин.офис». Новая опция «Статусы» позволяет сотруднику вести работу более прозрачно для руководства, качественнее планировать сроки исполнения задач, устанавливая уведомление

Гохран России выбрал отечественную IP-АТС P-абонентов; перекроссировку аналоговых абонентов. Сейчас к УАТС «Агат CU» подключено более 500 абонентов, количество которых при необходимости можно существенного увеличить. «Внедрение отечественной IP-АТС в Гохране России, несомненно, еще один показательный пример того, как российские решения способны замещать зарубежные разработки без ущерба для качества, – отметил Игорь Вайсблюм, генера

«Телфин» запускает продажу виртуальной АТС по схеме White Label т видеть клиенты партнера в личном кабинете АТС. В зависимости от технических возможностей компаний виртуальная АТС может находиться как на серверах «Телфин», так и на оборудовании партнера. Пе

Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу , — сказал Тимофей Абраменко, директор по работе с малым и средним бизнесом «Ростелекома». Сегодня «Виртуальная АТС» — это цифровая платформа с универсальными решениями для развития бизнеса в с

МТТ модернизировал виртуальную АТС МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, существенно обновил облачную виртуальную АТС (ВАТС) – один из ключевых продуктов компании. Все облачные решения МТТ являются российской раз

Клиенты ВАТС «Ростелекома» смогут подключить защиту от телефонных атак отметила Елена Нечай, директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома». Сервис «Ростелекома» «Виртуальная АТС» уже используют более 100 тыс. компаний по всей России. Высокий уровень надеж

«Дом.ру бизнес» запустил в коммерческую эксплуатацию новую версию облачной АТС Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру бизнес» запустил новую версию облачной АТС, одну из ключевых услуг для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили предс

От кого позвонил телефон: клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламы остью своих рекламных кампаний, подключив услугу «Коллтрекинг» в личном кабинете облачного сервиса «Виртуальная АТС» (ВАТС). «Коллтрекинг» — это инструмент digital-маркетинга, который помогает

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«Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера «Ростелеком» расширяет возможности для компаний-клиентов услуги «Виртуальная АТС» — теперь к сервису можно подключить номера любых операторов. Заказчики смогу

Гостеприимное облако: «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номера «Ростелеком» расширяет возможности для компаний-клиентов услуги «Виртуальная АТС» — теперь к сервису можно подключить номера любых операторов. Заказчики смогу

«Светец» обеспечил функцию подключения внешних номеров к «Виртуальной АТС» «Ростелекома». Компания «Светец» расширила функциональные возможности «Виртуальной АТС» ПАО «Ростелеком». Теперь абонентам услуги, помимо номеров «Ростелекома», дос

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«Телфин» обеспечила интеграцию виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой Flowlu Российский телеком-провайдер «Телфин» обеспечил интеграцию виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой Flowlu. Партнерство позволит пользователям онлайн-сервиса Flowlu эффективнее управлять продажами и клиентами в режиме одного окна. Flowlu — онлайн-с

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«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна уже более чем в 500 городах Сегодня более чем в 500 городах России доступна услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». Услуга предусматривает выделение городского номера, относя

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Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021 Услуги IP-телефонии и виртуальной АТС известны давно. Но технический прогресс ставит перед данными сервисами новые

МГТС дополнила «Виртуальную АТС» мобильным приложением помощью смартфона. Мобильное приложении является полноценной заменой веб-версии облачного сервиса «Виртуальная АТС», который позволяет через интернет контролировать, анализировать и координиро