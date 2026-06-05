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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX

 

Обзор Виртуальные АТС на CNewsMarket

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05.06.2026 За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики

й, в которой указано, что при ДТП с участием автономного транспортного средства (ТС) возмещать ущерб здоровью потерпевших и их имуществу будут владельцы высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), выяснил «Коммерсант». В документе также распределяются полномочия федеральных и региональных властей по введению ограничений для беспилотников и добавлены обязанности оператора ВАТС

29.05.2026 Облачная АТС от «билайн бизнес» показала самый высокий темп роста на рынке в 2025 году

ть и удобство использования решения, но и инструменты аналитики и автоматизации, интегрированные в «Облачную АТС». «Билайн бизнес» продолжает развивать решения в области корпоративной телефонии
21.05.2026 В SberCRM теперь можно управлять телефонными коммуникациями напрямую из системы с виртуальной АТС «Ростелекома»

сё более ценным ресурсом, и наши цифровые сервисы помогают его использовать с максимальной выгодой. Виртуальная АТС, интегрированная со SberCRM, — это не просто автоматизация процессов, а новое
30.04.2026 Eltex выпускает важное обновление для IP-АТС SMG: расширены интеграции и добавлен СОРМ-функционал

Вендор телекоммуникационного оборудования Eltex обновил программное обеспечение для IP-АТС серии SMG. Новая версия 3.410 направлена на повышение стабильности работы, расширенные возможности интеграции и развитие функционала для операторов связи и корпоративных заказчиков. Об э
22.04.2026 Виртуальная АТС от ТТК становится омниканальной платформой для звонков и чатов в одном окне

«ТрансТелеКом» объявляет об официальном запуске «Корпоративного мессенджера» в сервисе «Виртуальная АТС» (ВАТС). После успешного завершения бета-тестирования функционал стал доступе
Виртуальные АТС 2026

ес 1 325 2 Манго Телеком Mango Office 1 300 3 Новосистем UIS 1 250 4 МТТ МТС Exolve 1 215 5 МегаФон Виртуальная АТС 1 195 Перейти к полному рейтингу CNewsMarket опубликовал новый рейтинг россий
05.03.2026 Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» внедрил MANGO OFFICE и сократил время ожидания ответа оператора в 2 раза

ду номеров и междугородные вызовы. Функция автоматического перезвона по пропущенным вызовам на базе Виртуальной АТС обеспечила обработку 100% обращений в тот же день. Ранее до половины пропущен
24.02.2026 MANGO OFFICE отчитался об использовании российскими компаниями своего решения Виртуальная АТС за 2025 год

у MANGO OFFICE: «Мы видим устойчивый переход компаний к облачной модели корпоративных коммуникаций. Виртуальная АТС используется не как отдельный сервис, а как базовая платформа для телефонии,

18.02.2026 Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г.

Когда телефонии больше недостаточно Виртуальная АТС начиналась как способ упростить корпоративную телефонию: меньше оборудования,
18.02.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских виртуальных АТС

CNewsMarket публикует новый рейтинг виртуальных АТС от российских провайдеров. Связь по интернет-протоколу не привязана к проводн
18.02.2026 Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации

о и текстовое общение в мессенджерах, онлайн-чатах, СМС, а также другие каналы коммуникаций. Теперь виртуальная АТС является продолжением системы управления. Омниканальная связь «Телфин» с «Бит
24.12.2025 Билайн: малый бизнес чаще выбирал Облачную АТС для связи в 2025 году

са и отметили возросший интерес к интеграционным сервисам. Специалисты сравнили данные компании за осенние бизнес-сезоны 2025 и 2024 годов и выяснили, что в сегменте малого бизнеса: Число подключений Облачной АТС выросло на 22%, что говорит об осознании важности эффективных коммуникаций с клиентами Спрос на интеграцию телефонии с CRM-системами* вырос на 17%, что дает бизнесу повышение эффек
21.10.2025 Виртуальная АТС от «Обит» претендует на экспорт в БРИКС

актов через площадку Gitex «Обит» оценил потенциал освоения новых рынков с собственной разработкой. Виртуальная АТС «Обит» — это облачное решение для корпоративной телефонии, с спроектированное
02.10.2025 MANGO OFFICE предлагает новым клиентам подключить Виртуальную АТС со скидкой до 30%

ы на цифровые продукты для бизнес-коммуникаций остаются высокими. Все эти проблемы позволяет решить Виртуальная АТС от MANGO OFFICE. Руководители отделов продаж и клиентского сервиса смогут: По
01.10.2025 Власти назначили ответственных за аварии с беспилотными автомобилями

Регулирование ВАТС Минтранс подготовил проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), впервые закрепляющего понятийный аппарат и регулирующего правила эксплуатации беспилотног
Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024

телефонии. Именно поэтому малые, средние и крупные компании по сей день проявляют интерес к услугам виртуальной АТС и IP-телефонии. Новый рейтинг Market.CNews призван зафиксировать положение де
11.09.2025 МТС Exolve расширяет возможности своей виртуальной АТС

тивнее взаимодействовать с клиентами», — сказал директор по развитию МТС Exolve Ярослав Прокопович. Виртуальная АТС от МТС Exolve позволяет без дополнительных затрат на оборудование подключать

ВАТС и IP-телефония 2023

ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония появились на заре интернетизации и проявляют удивительную живучесть: эти услуги актуальны до сих пор, так как телефонный канал связи по-прежнему является одним из основных в
Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022

Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным

28.08.2025 МТС Exolve подключил услуги виртуальной АТС для «ДоброСтроя»

CNews сообщили представители МТС Exolve. В рамках проекта МТС Exolve подключил «ДоброСтрой» к своей виртуальной АТС, а также выделил два городских и два федеральных номера 8-800. Это позволит к
16.07.2025 «РКС Холдинг» внедрил виртуальную АТС «МТС Exolve»

мпания МТС, российский разработчик коммуникационных решений для бизнеса, подключил виртуальную АТС (ВАТС) одному из частных коммунальных операторов в России. Проект реализован для компании «РКС
22.05.2025 МТС Exolve подключил профессионалов аутсорсинга к виртуальной АТС

терь в качестве и контроле, помогая повысить качество обслуживания и удовлетворенность заказчиков». Виртуальная АТС от МТС Exolve предоставляет более 40 инструментов для повышения продаж и авто
15.05.2025 ТМТ Консалтинг назвали лидеров рейтинга ВАТС в 2025 году

По данным «ТМТ Консалтинг», по итогам 2024 года объем российского рынка виртуальных АТС вырос на 17,7% по отношению к 2023 году и составил 29,4 млрд руб. Количество

21.02.2025 Дмитрий Григоренко: В России введут маркировку звонков через виртуальные АТС для защиты граждан от мошенников

ровку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Данная мера является частью комплексного законопроекта Правительства по борьбе с телефонным- и интернет-мошенничеством. Виртуальные АТС используются мошенниками для сокрытия своего местоположения, так как могут совершать звонок из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут использ
03.12.2024 Сервисы «Телфин» интегрированы с системой автоматизации работы техподдержки Admin24

Клиентам российского провайдера коммуникационных сервисов «Телфин» стала доступна интеграция виртуальной АТС «Телфин.Офис» с системой Admin24 – Service Desk. Об этом CNews сообщили представители «Телфин». Admin24 — это система, которая автоматизирует работу с заявками в техподдержку: п
28.11.2024 «Телфин» вошел в топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews

анию CNews, «Телфин» получил максимальные оценки по функциональности и возможностям интеграции. Так виртуальная АТС «Телфин.Офис» эффективно работает в связке с любой CRM-системой, мессенджерам
27.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews

анизации коммуникаций. CNews Аналитики сравнивали IT-продукты по следующим критериям: автоматизация виртуальной АТС и IP-телефонии, управление ресурсами и персоналом, наличием аналитики и Marte
26.11.2024 «МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews

рняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавил рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии 2024. Рейтинг рынка ВАТС и IP-телефонии 2024 подготовил и опуб
26.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефония 2024

ие продукта (бренд) Сумма баллов 1 МТТ МТС Exolve 787 2 MANGO OFFICE MANGO OFFICE 773 3 MCN Telecom Виртуальная АТС 768 4 Телфин Виртуальная АТС 766 5 Мегафон Виртуальная АТС 717

07.11.2024 MANGO OFFICE дарит на Черную пятницу бесплатный городской номер в Виртуальной АТС, скидки на сервисы и абонплату

ы получать от провайдера качественную связь и компетентную техподдержку. Все эти возможности есть у Виртуальной АТС от MANGO OFFICE. Как она работает? Это облачное решение для организации защищ
03.10.2024 Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет проводить автоматическое информирование и опросы клиентов

ть файл с сообщением, загрузить список номеров для обзвона и запустить услугу «Автоинформирование». Виртуальная АТС позвонит каждому клиенту из списка и воспроизведет объявление. В конце каждог
25.09.2024 «МТС Exolve» полностью обновил свою виртуальную АТС

одаря интеграции с решениями Telecom API. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve». Теперь виртуальная АТС не только предоставляет более 40 инструментов для повышения продаж и автомати
23.09.2024 Inline Technologies протестировала IP-АТС «Агат CU» в среде Alcatel-Lucent Enterprise

родуктами, в первую очередь включенными в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. К таким, в частности, относится и линейка IP-АТС корпоративного уровня «Агат CU». Программа испытаний включала в себя серию тестов по установлению и поддержке телефонной связи по протоколу SIP между УПАТС «Агат CU-7212» и Alcatel-Lucen
01.08.2024 Предприниматели Красноярского края, Хакасии и Тувы стали чаще подключать Виртуальную АТС «Ростелекома»

В Красноярском крае, Хакасии и Туве популярность услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» выросла на 10% относительно 2023 г. Сегодня общее число постоянных пользователей в регионе превышает 2000. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

15.07.2024 Mango Office интегрировал «Виртуальную АТС», «Контакт-центр», «Речевую аналитику» и «Голосового робота» в работу федеральной сети по ремонту и замене автостекол

Mango Office интегрировал «Виртуальную АТС», «Контакт-центр», «Речевую аналитику» и «Голосового робота» в работу федеральной сети по ремонту и замене автостекол. ИТ-решения помогут AG Experts обрабатывать, записывать, ан
09.07.2024 Забрендировать звонки с «Этикеткой» теперь можно в Облачной АТС «Билайн Бизнес»

«Билайн Бизнес» интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов «Этикетка», благодаря которому компании могут вмест
09.07.2024 Возможность забрендировать звонки с «Этикеткой» скоро появится для абонентов Облачной АТС билайн бизнес

билайн бизнес в ближайшее время интегрирует в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов «Этикетка», благодаря которому компании могут перед
05.07.2024 «Виртуальная АТС» компании «ТрансТелеКом» позволяет применить многоуровневое голосовое меню .

«Виртуальная АТС» компании «ТрансТелеКом» позволяет применить голосовое меню с любым числом ур
04.07.2024 Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом

говый телефонный сигнал. Борьба с мошенниками У клиентов операторов связи растет спрос на виртуальные номера, которые можно использовать не в том регионе, на который указывает префикс, а также аренду виртуальных АТС, причем за рубежом арендовать их было дешевле, пояснил Метлюк. Трафик виртуальных АТС невозможно отследить, поэтому ими пользуются мошенники. freepik Борясь с мошенниками
28.06.2024 Mango Office интегрировал виртуальную АТС и контакт-центр в работу московского ЖКХ-оператора

ндора на предыдущем месте работы. Этот фактор сыграл ключевую роль в поиске платформы. Как работает виртуальная АТС от Mango Office В рабочее время. Облачная платформа распределяет все входящие

Публикаций - 1307, упоминаний - 2103

IP-АТС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 160
ЛайфТелеком - Телфин 290 150
Ростелеком 10948 150
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 105
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 92
МегаФон 10742 85
Cisco Systems 5372 85
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 73
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 70
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 67
9594 65
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 62
Microsoft Corporation 25775 49
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 48
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 45
Telegram Group 2940 40
Yandex - Яндекс 9216 39
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 38
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 34
Siemens AG - Siemens Group 2673 33
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 31
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 50 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 26
1С - Мегаплан 104 26
Softline - Софтлайн 3743 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 23
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 23
Oracle Corporation 7074 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 20
Google LLC 12688 18
Samsung Electronics 11064 18
Broadcom - VMware 2610 18
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 17
Авантелеком 36 17
LG Electronics 3735 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Naumen - Наумен 752 17
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 17
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 17
HP 3Com 681 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Почта России ПАО 2370 11
Альфа-Банк 1979 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
ВкусВилл - Избёнка 216 9
Доброфлот 22 8
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 8
Унистрой 13 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Газпром ПАО 1493 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 6
Верный - торговая сеть 326 5
Модуль – Торговое оборудование 5 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Связной ГК 1401 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
О2О Холдинг 61 5
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
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ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 718
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 570
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 457
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 400
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 302
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 266
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 260
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 259
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 254
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 214
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 207
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 196
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 185
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 180
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 163
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 162
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 147
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 146
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 139
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 136
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 127
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 127
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 127
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 123
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 122
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 120
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 110
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 106
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 105
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 105
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 102
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 102
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 100
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 100
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 97
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 97
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 96
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 96
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 92
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 90
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 208
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 135
Qsoft - amoCRM 154 66
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 62
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 55
МТС Exolve 150 48
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 47 43
Google Android 15243 40
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 37
Apple iOS 8583 34
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 33
Microsoft Windows 16882 31
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 27
Linux OS 11533 26
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 26
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 25
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 25
Microsoft Windows 2000 8678 24
Apple iPhone 6 4861 23
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 23
Microsoft Office 365 1042 20
МТС Автосекретарь 69 19
Microsoft Office 4170 17
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 16
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 14
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 13
Microsoft Teams - MS Teams 670 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Apple macOS 2419 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 12
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 11
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 10
Бызов Дмитрий 38 35
Тюрина Мария 59 33
Мельников Александр 98 32
Бессарабский Алексей 29 21
Биккужин Рамиль 70 21
Вирясов Владислав 35 17
Школьников Николай 26 15
Шикинов Александр 28 14
Дубосас Костас 39 13
Ахлебининский Руслан 23 11
Венцлавович Елена 41 11
Солонин Виталий 90 11
Николаев Александр 45 9
Труфанов Владимир 15 9
Таболин Сергей 21 8
Васильев Евгений 132 8
Смирнов Павел 48 7
Нечай Елена 37 7
Сажко Василий 29 7
Чепрак Артем 21 7
Гуденко Илья 28 7
Османов Дмитрий 8 7
Осеевский Михаил 350 7
Иванченко Марина 12 7
Романов Роман 52 6
Широкий Денис 20 6
Федорович Юлия 11 6
Лагутин Алексей 10 6
Прозоров Дмитрий 59 6
Шабалков Сергей 13 6
Журба Никита 10 6
Исхизова Александра 100 6
Исаков Вячеслав 10 6
Калинин Александр 189 6
Анохин Сергей 121 6
Ермаков Валерий 140 6
Санадзе Георгий 18 5
Белинский Антон 5 5
Трошин Александр 16 5
Кудрин Сергей 12 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 805
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 265
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 131
Европа 24964 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 69
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 68
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 46
Россия - СФО - Новосибирск 4876 44
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 41
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 33
Германия - Федеративная Республика 13221 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 30
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 27
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 24
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 23
Казахстан - Республика 6048 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 19
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 19
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 17
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Россия - УФО - Свердловская область 1951 16
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 16
Венгрия 855 16
Ближний Восток 3154 15
Африка - Африканский регион 3641 14
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 14
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 14
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 14
Австрия - Австрийская Республика 1357 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 316
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 202
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 146
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 144
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 125
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 106
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 79
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 76
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 69
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 68
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 68
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 63
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 59
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 58
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 50
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 50
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 45
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 44
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 42
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 42
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 36
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 36
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
Аренда 2687 32
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 31
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 30
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 30
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 29
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 28
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 25
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
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Silicon.com 364 3
Forbes - Форбс 1002 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Network World 31 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Le Parisien 6 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 52 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Ярославльтелесеть - телекомпания 1 1
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Bloomberg 1627 1
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
The Guardian - Британская газета 406 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 54
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 22
IDC - International Data Corporation 4975 21
Gartner - Гартнер 3658 20
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 18
CNews SaaS рейтинг 28 9
Synergy Research Group 48 8
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
Discovery Research Group 22 6
Forrester Research 834 5
Frost & Sullivan 207 5
Dell'Oro Group 66 4
TeleGeography Research 40 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Current Analysis 24 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
CNews Облачные сервисы 23 2
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Рустелеком ТК 305 2
CCS Insight 22 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Директ Инфо 9 1
Orbis Research 4 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Mordor Intelligence 35 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
CNews Мишень 186 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
IMARC Group 7 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
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