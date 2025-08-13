Разделы

ЛайфТелеком Телфин.Софтфон


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 «Телфин» запускает онлайн-чаты в расширении «Телфин.Софтфона» 1
27.06.2024 Виртуальный ассистент «Телфин» экономит время при создании протоколов встреч 1
28.05.2024 Сервисы «Телфин» и OkoCRM помогают учебным центрам повысить эффективность рабочих процессов 1
23.05.2024 «Телфин» выводит на рынок гибридную АТС 1
23.04.2024 «Телфин» расширяет возможности чат бота в Telegram 1
26.03.2024 Сервисы «Телфин» обеспечивают преобразование речи в текстовое сообщение для автоматической постановки задач сотрудникам 1
12.02.2024 Сервисы «Телфин» интегрированы с веб-аналитикой «Яндекс» 1
02.02.2024 Сервисы «Телфин» увеличивают конверсию из лида в продажу на 15% 1
26.01.2024 «Телфин» подводит итоги 2023 года: компания переходит к предоставлению комплексных решений связи 1
18.12.2023 Аналитика «Телфин»: Популярные сервисы связи для рынка недвижимости и сценарии их использования 1
25.10.2023 «Телфин» повышает конверсию обращений в продажи на 30% 1
19.10.2023 «Телфин» оптимизировал решение связи для «Серчинформ» в 11 часовых зонах России 1
29.08.2023 Разработчики «Телфин» и WhatCRM запустили сервис проверки WhatsApp для CRM 1
23.08.2023 «Телфин» повышает качество коммуникаций с клиентами в сфере недвижимости 1
28.06.2023 «Телфин» представил решение для контроля работы агрегаторов и маркетплейсов с клиентами 1
06.06.2023 Интеграция сервисов «Телфин» и «Росбизнессофт» позволяет контролировать 100% звонков 1
17.05.2023 Теперь в базе зарубежных номеров «Телфин» 65 стран 1
04.04.2023 «Телфин» расширяет географию присутствия в Северо-Кавказском федеральном округе 1
28.03.2023 «Телфин» запускает продажу виртуальной АТС по схеме White Label 1
06.03.2023 «Телфин» запускает открытый API для интеграции мессенджеров в CRM 1
14.02.2023 «Телфин» запустил сервис Telme для звонков через Telegram для физических лиц 1
07.02.2023 Интеграция сервисов «Телфин» и E-Staff повышает эффективность работы рекрутинговых компаний и HR-специалистов 1
09.12.2022 «Телфин» добавил в АТС «Телфин.офис» звонки через Telegram 1
29.11.2022 Виртуальная переговорная комната — новый сервис «Телфин» 1
10.11.2022 «Телфин» запустил омниканальное телеком-решение для ЖКХ 1
13.10.2022 «Телфин» повышает производительность колл-центров в три раза 1
06.10.2022 «Телфин» и HeadHunter: 57% вакансий в телеком-бизнесе не требуют опыта работы 1
14.09.2022 Интеграция «Телфин» и «Мойсклад» ускоряет скорость обработки звонка на 30% 1
24.08.2022 Интеграция сервисов «Телфин» и JoyWork сокращает время обработки звонков на 35% 1
04.08.2022 Интеграция CRM-системы LiveSklad и «Телфин» экономит до 53% времени сервисных центров 1
11.07.2022 Сервисы «Телфин» и EnvyCRM автоматизируют до 95% телеком-задач 1
04.07.2022 Решение от «Росквартал» и «Телфин» оптимизирует работу ЖКХ 1
29.06.2022 «Телфин» объединил офисы и сервисные центры «Благовест-с+» в России и Казахстане 1
21.06.2022 «Телфин» увеличивает возможности базовой версии АТС «Телфин.офис» 1
14.06.2022 База виртуальных мобильных номеров «Телфин» покрывает 43 города России 1
16.05.2022 «Телфин» масштабирует телефонную сеть компании «ПетроМастер» 1
11.05.2022 Новая система контроля качества в «Компании Дизель» на базе сервисов «Телфин» увеличила клиентский поток на 15% 1
19.04.2022 ALP ITSM на 30% сократила расходы на связь с телефонией «Телфин» 1
30.03.2022 Нижегородский институт прикладных технологий перешел на безопасную облачную телефонию «Телфин» 1
24.03.2022 Российские интернет-магазины переходят на отечественные сервисы «Телфин» и AdvantShop 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

ЛайфТелеком и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 239 44
Telegram Group 2344 9
МойСклад - Логнекс 111 1
Envybox - Энвибокс - CallbackKiller 3 1
ALP Group - ALP ITSM 4 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
Росквартал 1 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 445 1
1С-Битрикс - Bitrix 602 1
8657 1
Yandex - Яндекс 7993 1
United Stationers Supplies - Azerty 4 1
Ростелеком 10072 1
ЦИАН - CIAN 153 1
НИПТ - Нижегородский институт прикладных технологий 2 1
Благовест-с+ 1 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 1
Газпром ПАО 1380 1
Транснефть 316 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6162 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 759 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 174 43
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8353 42
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1139 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25136 30
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7265 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16661 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21444 19
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 116 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7857 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10966 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5490 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28497 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2717 7
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1146 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8734 6
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 919 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8550 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4346 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3053 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2708 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10789 5
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 314 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7031 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9844 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12617 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3044 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9525 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22233 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1016 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4954 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2623 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4151 4
Call Recorder - Запись звонков 41 4
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 149 42
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 566 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1167 5
Qsoft amoCRM 120 5
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 17 3
Google Chrome - браузер 1611 2
JoyWork CRM 2 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 860 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
МТС Мобильные сотрудники 114 1
Envybox - EnvyCRM 2 1
LiveSklad - система автоматизации сервисных центров и мастерских 2 1
Datex E-Staff 10 1
ЛайфТелеком - Телфин.Telme 4 1
Google Play - Google Store - Android Market 3381 1
Apple - App Store 2959 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 295 1
ЛайфТелеком - Телфин.VoiceVPN 5 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 300 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 839 1
ЛайфТелеком - Телфин.Омни 1 1
Вебион - OkoCRM 11 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1262 1
Павлов Иван 81 27
Тюрина Мария 56 4
Османов Дмитрий 8 3
Дмитриев Станислав 2 2
Красников Александр 13 2
Сурнин Константин 6 2
Морозов Александр 24 1
Козлов Александр 68 1
Соловьев Игорь 52 1
Игнатова Мария 48 1
Молчанов Алексей 5 1
Кузьмина Наталья 2 1
Новиков Виталий 3 1
Калимуллин Камиль 1 1
Цветков Евгений 3 1
Беляева Елизавета 1 1
Мельников Глеб 3 1
Городецкая Заряна 1 1
Сурин Константин 1 1
Новикова Татьяна 3 1
Очаковский Сергей 2 1
Корягина Ирина 2 1
Белобородов Виталий 1 1
Шутов Павел 2 1
Кулемина Александра 1 1
Афян Микаел 1 1
Чумаков Николай 1 1
Денич Елена 1 1
Эльканов Азрет 1 1
Дурец Максим 1 1
Исаков Вячеслав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18127 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4158 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3266 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2104 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2359 2
Беларусь - Белоруссия 5919 2
Казахстан - Республика 5708 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3158 2
Россия - СФО - Новосибирск 4517 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 2
Европа 24474 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 2
Австрия - Австрийская Республика 1323 2
Албания - Республика 95 2
Доминикана - Доминиканская Республика 73 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1653 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1550 1
Грузия 1266 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7871 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2013 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 732 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2566 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1175 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2854 1
Украина 7712 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 464 1
Россия - УФО - Свердловская область 1644 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 756 1
Европа Западная 1485 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 670 1
Россия - УФО - Курганская область 549 1
Россия - ДФО - Амурская область 797 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 479 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 497 1
Россия - ЦФО - Костромская область 424 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6632 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5129 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11442 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1700 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6046 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5130 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6474 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5842 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 289 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9555 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3687 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2639 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 143 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16967 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6632 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1420 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2850 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 465 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5926 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6186 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2608 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7670 1
Энергетика - Energy - Energetically 5353 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2452 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 892 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3090 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 345 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2836 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2005 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1778 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 436 1
Discovery Research Group 22 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 126 1
