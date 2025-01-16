ALP Group ALP ITSM
ALP ITSM — сервисная ИТ-компания, входит в холдинг ALP Group. ALP ITSM оказывает услуги ИТ-аутсорсинга с финансовыми гарантиями международным и российским компаниям. Среди ключевых услуг компании — ИТ-аутсорсинг, ИТ-аудит, ИТ-консалтинг и DevOps. Для обслуживания розничных торговых сетей создана партнерская сеть с единым SLA в 900 городах России и СНГ. С 2015 года в компании действует Центр компетенций по импортозамещению и OpenSource.
ALP Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 57 2
|1С 8213 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
|Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
|Softline - Софтлайн 2810 1
|ЛайфТелеком - Телфин 212 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
|ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 44 1
|ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 1
|Qsoft amoCRM 107 1
|Зотов Андрей 32 1
|Бессольцев Дмитрий 4 1
|Самоукин Сергей 17 1
|Идиятов Сергей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
|Беларусь - Белоруссия 5638 1
|Грузия 1240 1
|Украина 7608 1
|Казахстан - Республика 5525 1
|Европа Западная 1481 1
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