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ALP Group ALP ITSM

ALP Group - ALP ITSM

ALP ITSM — сервисная ИТ-компания, входит в холдинг ALP Group. ALP ITSM  оказывает услуги ИТ-аутсорсинга с финансовыми гарантиями международным и российским компаниям. Среди ключевых услуг компании — ИТ-аутсорсинг, ИТ-аудит, ИТ-консалтинг и DevOps. Для обслуживания розничных торговых сетей создана партнерская сеть с единым SLA в 900 городах России и СНГ. С 2015 года в компании действует Центр компетенций по импортозамещению и OpenSource.


16.01.2025 «Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги 1
22.03.2024 Cloud.ru и ИТ-компания ALP ITSM заключили партнерское соглашение 2
16.08.2022 ИТ-консалтинг от ALP ITSM упростит локализацию ИТ-инфраструктуры для зарубежного бизнеса в России 2
19.04.2022 ALP ITSM на 30% сократила расходы на связь с телефонией «Телфин» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

ALP Group и организации, системы, технологии, персоны:

ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 57 2
8213 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
Softline - Софтлайн 2810 1
ЛайфТелеком - Телфин 212 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 2
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 53 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 170 1
Маршрутизация - Routing 498 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 44 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 1
Qsoft amoCRM 107 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Грузия 1240 1
Украина 7608 1
Казахстан - Республика 5525 1
Европа Западная 1481 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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