ALP ITSM — сервисная ИТ-компания, входит в холдинг ALP Group. ALP ITSM оказывает услуги ИТ-аутсорсинга с финансовыми гарантиями международным и российским компаниям. Среди ключевых услуг компании — ИТ-аутсорсинг, ИТ-аудит, ИТ-консалтинг и DevOps. Для обслуживания розничных торговых сетей создана партнерская сеть с единым SLA в 900 городах России и СНГ. С 2015 года в компании действует Центр компетенций по импортозамещению и OpenSource.