Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако

Провайдер «Инферит Облако» и компания «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации бизнеса Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и производитель программного обеспечения систем резервного копи

«Инферит Облако» и Mind Software объединяют усилия для создания экосистемы импортонезависимых ИТ-решений Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Mind Software. Партнерство направлено на развитие совместных решений д

«Инферит Облако» подтвердил совместимость с серверами 3 поколения серии RS «Инферит Техника» Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о полной совместимости своей платформы с новыми сервера

FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline) Российский провайдер «Инферит Облако» предоставил вычислительные мощности для разработки платформы по управлению об

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) модернизировал облачную инфраструктуру ЦОД во Фрязино Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил облачную платформу дата-

Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера» Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Публичное облако

Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового сервиса Hardware-as-a-Service (HaaS). Услуга позволит клиентам получить доступ к серверному, сетевому обору

«Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2-9b Group, предоставляющий сервисы по поставке и внедрению решений в сфере информационной безопасности, объ

Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работа, репу

Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenStack, а

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения Mind So

Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет использ

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфраструкт

«Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать комплексн

«Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а также с

«Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключ

«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспе

«Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре ит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и развития своего продукта кратно повысила эффективность разработки после перевода тестовых сред на мощности провайдера «Инферит Облако». «Инферит ИТМен» — российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Решение помогает навести порядок в хаотичных и разрозненных данных об ИТ-активах и явля

«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продуктах. В о

Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR Эксперты Bi.Zone помогли российскому провайдеру «‎Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» группы компаний Softline) внедрить функцию мониторинга и реагирования на киберинциденты. Сервис Bi.Zone TDR позволил создать эффективную систему,

«Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие облачных

«Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и сервисов. И

Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопроизводительных серверов «Инферит Техника» для компании CGF — одной из крупнейших студий визуальных эффектов в

Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и консультант в сфере информацио

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с DataSpace — российским оператором коммерческих центров обработки данных и поставщиком облачных с

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа»

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил свой портфель услуг объектным хранилищем S3. Решение реализовано на базе распределенной системы хранения данных с открытым

«Инферит Облако» аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) успешно прошел аттестацию на соответствие требованиям 21 приказа ФСТЭК России первому уровню защищенности персональных данных (УЗ-1)

«Инферит Облако» запустила услугу автоматизированной миграции Компания «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» ГК Softline) запустила услугу автоматизированн

Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил услугу аренды выделенного сервера с гибкими конфигурациями Российский провайдер «Инферит Облако» представил новую услугу — аренду выделенного (Dedicated) сервера. Отличие усл

«Инферит Облако» развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «Фибо-Телеком» Российский облачный провайдер «Инферит Облако» использует комплектующие российского поставщика «Фибо-Телеком» для развития собственной инфраструктуры. Сотрудничество компаний отвечает стратегии ГК «Софтлайн» по развитию рынк

«Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта» Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил портфель продуктов для защиты данных клиентов, что соответствует стратегии ГК Softline в части развития услуг информационно

ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») Облачный провайдер «Инферит Облако» добавил в портфель операционных систем российскую «МСВСфера» от «Инферит ОС». Клиенты «Инферит Облако» теперь могут разворачивать инфраструктуру и заказывать виртуальные

Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК Softline) запустил открытую партне

Astra Linux будет доступна клиентам «Инферит Облака» «Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявили о подписании партнерско

«Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», внедрил ITSM-систему SimpleOne для автоматизации бизнес-процессов и работы с обращениями клиентов. Благодаря новой системе взаимодей

В портфель «Инферит Облако» вошел сервис защиты корпоративной почты Bi.Zone CESP Российский облачный провайдер «Инферит Облако» предлагает клиентам сервис Bi.Zone CESP, который обезопасит почту от нежелате

Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построить безопасн

«Инферит Облако» вошел в реестр провайдеров хостинга России «Инферит Облако» прошел экспертизу Роскомнадзора и включен в единый реестр хостинг-провайдеров