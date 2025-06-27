Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Софтлайн Технологии Инферит Инферит Облако
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» и компания «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации бизнеса
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и производитель программного обеспечения систем резервного копи
|05.06.2025
|
«Инферит Облако» и Mind Software объединяют усилия для создания экосистемы импортонезависимых ИТ-решений
Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Mind Software. Партнерство направлено на развитие совместных решений д
|14.05.2025
|
«Инферит Облако» подтвердил совместимость с серверами 3 поколения серии RS «Инферит Техника»
Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о полной совместимости своей платформы с новыми сервера
|07.05.2025
|
FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline)
Российский провайдер «Инферит Облако» предоставил вычислительные мощности для разработки платформы по управлению об
|25.04.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) модернизировал облачную инфраструктуру ЦОД во Фрязино
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил облачную платформу дата-
|21.04.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера»
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Публичное облако
|26.03.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового сервиса Hardware-as-a-Service (HaaS). Услуга позволит клиентам получить доступ к серверному, сетевому обору
|19.03.2025
|
«Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2-9b Group, предоставляющий сервисы по поставке и внедрению решений в сфере информационной безопасности, объ
|11.03.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работа, репу
|10.03.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenStack, а
|07.03.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения Mind So
|19.02.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет использ
|23.01.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфраструкт
|17.01.2025
|
«Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать комплексн
|16.01.2025
|
«Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а также с
|14.01.2025
|
«Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключ
|13.01.2025
|
«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспе
|10.01.2025
|
«Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре
ит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и развития своего продукта кратно повысила эффективность разработки после перевода тестовых сред на мощности провайдера «Инферит Облако». «Инферит ИТМен» — российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Решение помогает навести порядок в хаотичных и разрозненных данных об ИТ-активах и явля
|23.12.2024
|
«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов
Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продуктах. В о
|17.12.2024
|
Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR
Эксперты Bi.Zone помогли российскому провайдеру «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» группы компаний Softline) внедрить функцию мониторинга и реагирования на киберинциденты. Сервис Bi.Zone TDR позволил создать эффективную систему,
|11.12.2024
|
«Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие облачных
|09.12.2024
|
«Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и сервисов. И
|06.12.2024
|
Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопроизводительных серверов «Инферит Техника» для компании CGF — одной из крупнейших студий визуальных эффектов в
|04.12.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и консультант в сфере информацио
|03.12.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с DataSpace — российским оператором коммерческих центров обработки данных и поставщиком облачных с
|29.11.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве
Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа»
|12.11.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил свой портфель услуг объектным хранилищем S3. Решение реализовано на базе распределенной системы хранения данных с открытым
|27.09.2024
|
«Инферит Облако» аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) успешно прошел аттестацию на соответствие требованиям 21 приказа ФСТЭК России первому уровню защищенности персональных данных (УЗ-1)
|20.09.2024
|
«Инферит Облако» запустила услугу автоматизированной миграции
Компания «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» ГК Softline) запустила услугу автоматизированн
|20.08.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил услугу аренды выделенного сервера с гибкими конфигурациями
Российский провайдер «Инферит Облако» представил новую услугу — аренду выделенного (Dedicated) сервера. Отличие усл
|16.07.2024
|
«Инферит Облако» развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «Фибо-Телеком»
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» использует комплектующие российского поставщика «Фибо-Телеком» для развития собственной инфраструктуры. Сотрудничество компаний отвечает стратегии ГК «Софтлайн» по развитию рынк
|01.07.2024
|
«Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта»
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил портфель продуктов для защиты данных клиентов, что соответствует стратегии ГК Softline в части развития услуг информационно
|24.06.2024
|
ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн»)
Облачный провайдер «Инферит Облако» добавил в портфель операционных систем российскую «МСВСфера» от «Инферит ОС». Клиенты «Инферит Облако» теперь могут разворачивать инфраструктуру и заказывать виртуальные
|14.06.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК Softline) запустил открытую партне
|11.06.2024
|
Astra Linux будет доступна клиентам «Инферит Облака»
«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявили о подписании партнерско
|24.05.2024
|
«Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne
Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», внедрил ITSM-систему SimpleOne для автоматизации бизнес-процессов и работы с обращениями клиентов. Благодаря новой системе взаимодей
|22.03.2024
|
В портфель «Инферит Облако» вошел сервис защиты корпоративной почты Bi.Zone CESP
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» предлагает клиентам сервис Bi.Zone CESP, который обезопасит почту от нежелате
|20.03.2024
|
Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов
Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построить безопасн
|14.03.2024
|
«Инферит Облако» вошел в реестр провайдеров хостинга России
«Инферит Облако» прошел экспертизу Роскомнадзора и включен в единый реестр хостинг-провайдеров
|12.03.2024
|
«Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз
Российский облачный провайдер «Инферит Облако» объявил о стратегическом партнерстве с ведущим оператором связи «Телеком бирж
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Андриевский Сергей 24 24
|Самоукин Сергей 19 12
|Мантуров Максим 11 10
|Гуляев Андрей 6 4
|Зинин Игорь 5 2
|Залманова Александра 8 2
|Груздев Антон 21 2
|Назаренко Ирина 32 2
|Березин Максим 124 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Козлов Евгений 34 1
|Карпов Евгений 53 1
|Черняго Павел 1 1
|Прохорчик Денис 8 1
|Маруков Иван 1 1
|Левин Константин 37 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Ганюшин Владислав 2 1
|Чуканов Сергей 102 1
|Рудевский Антон 39 1
|Соловей Антон 10 1
|Демидов Артем 1 1
|Логачева Наталья 4 1
|Хасьянов Айрат 3 1
|Борисов Алексей 32 1
|Шицле Ярослав 24 1
|Курмаев Рустам 33 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Кострюкова Надежда 4 1
|Абдеева Ирина 3 1
|Гаранин Иван 2 1
|Бугримов Олег 1 1
|Мочалов Илья 1 1
|Деменков Николай 1 1
|Исаченкова Ольга 2 1
|Плуготаренко Сергей 87 1
|Денщиков Дмитрий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.