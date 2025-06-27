Разделы

Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако

27.06.2025 Провайдер «Инферит Облако» и компания «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации бизнеса

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и производитель программного обеспечения систем резервного копи
05.06.2025 «Инферит Облако» и Mind Software объединяют усилия для создания экосистемы импортонезависимых ИТ-решений

Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Mind Software. Партнерство направлено на развитие совместных решений д
14.05.2025 «Инферит Облако» подтвердил совместимость с серверами 3 поколения серии RS «Инферит Техника»

Российский провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о полной совместимости своей платформы с новыми сервера
07.05.2025 FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline)

Российский провайдер «Инферит Облако» предоставил вычислительные мощности для разработки платформы по управлению об
25.04.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) модернизировал облачную инфраструктуру ЦОД во Фрязино

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил облачную платформу дата-
21.04.2025 Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера»

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Публичное облако
26.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового сервиса Hardware-as-a-Service (HaaS). Услуга позволит клиентам получить доступ к серверному, сетевому обору
19.03.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2-9b Group, предоставляющий сервисы по поставке и внедрению решений в сфере информационной безопасности, объ
11.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — аварийного восстановления по сервисной модели. Решение будет полезно организациям, чья работа, репу
10.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» представил новый интерфейс для управления облачными ресурсами

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил интерфейс для управления публичной и частной облачной инфраструктурой. Решение реализовано в контуре платформы OpenStack, а

07.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения Mind So
19.02.2025 Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет использ
23.01.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфраструкт
17.01.2025 «Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Git in Sky объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество позволит клиентам интегратора решать комплексн
16.01.2025 «Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и сервисная компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместные проекты по миграции в облако, а также с
14.01.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор Innostage заключ
13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспе
10.01.2025 «Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре

ит ИТМен» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на фоне масштабирования и развития своего продукта кратно повысила эффективность разработки после перевода тестовых сред на мощности провайдера «Инферит Облако». «Инферит ИТМен» — российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Решение помогает навести порядок в хаотичных и разрозненных данных об ИТ-активах и явля
23.12.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов

Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продуктах. В о
17.12.2024 Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR

Эксперты Bi.Zone помогли российскому провайдеру «‎Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» группы компаний Softline) внедрить функцию мониторинга и реагирования на киберинциденты. Сервис Bi.Zone TDR позволил создать эффективную систему,

11.12.2024 «Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с ИТ-интегратором Axios. Сотрудничество предусматривает совместное продвижение и развитие облачных
09.12.2024 «Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и интегратор Xinchip заключили соглашение о партнерстве. Компании договорились о совместном продвижении облачных услуг и сервисов. И
06.12.2024 Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопроизводительных серверов «Инферит Техника» для компании CGF — одной из крупнейших студий визуальных эффектов в
04.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и консультант в сфере информацио
03.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с DataSpace — российским оператором коммерческих центров обработки данных и поставщиком облачных с
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа»

12.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил свой портфель услуг объектным хранилищем S3. Решение реализовано на базе распределенной системы хранения данных с открытым

27.09.2024 «Инферит Облако» аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) успешно прошел аттестацию на соответствие требованиям 21 приказа ФСТЭК России первому уровню защищенности персональных данных (УЗ-1)
20.09.2024 «Инферит Облако» запустила услугу автоматизированной миграции

Компания «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» ГК Softline) запустила услугу автоматизированн
20.08.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил услугу аренды выделенного сервера с гибкими конфигурациями

Российский провайдер «Инферит Облако» представил новую услугу — аренду выделенного (Dedicated) сервера. Отличие усл
16.07.2024 «Инферит Облако» развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «Фибо-Телеком»

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» использует комплектующие российского поставщика «Фибо-Телеком» для развития собственной инфраструктуры. Сотрудничество компаний отвечает стратегии ГК «Софтлайн» по развитию рынк
01.07.2024 «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта»

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) расширил портфель продуктов для защиты данных клиентов, что соответствует стратегии ГК Softline в части развития услуг информационно
24.06.2024 ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн»)

Облачный провайдер «Инферит Облако» добавил в портфель операционных систем российскую «МСВСфера» от «Инферит ОС». Клиенты «Инферит Облако» теперь могут разворачивать инфраструктуру и заказывать виртуальные

14.06.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК Softline) запустил открытую партне
11.06.2024 Astra Linux будет доступна клиентам «Инферит Облака»

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявили о подписании партнерско
24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne

Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», внедрил ITSM-систему SimpleOne для автоматизации бизнес-процессов и работы с обращениями клиентов. Благодаря новой системе взаимодей
22.03.2024 В портфель «Инферит Облако» вошел сервис защиты корпоративной почты Bi.Zone CESP

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» предлагает клиентам сервис Bi.Zone CESP, который обезопасит почту от нежелате
20.03.2024 Провайдер «Инферит Облако» запустил частное облако как сервис для всех клиентов

Российский облачный провайдер «Инферит Облако», входящий в экосистему ИТ-вендора «Инферит», расширил свой портфель услуг решением «Частное облако как сервис» (PCaaS). Новый продукт призван помочь компаниям построить безопасн
14.03.2024 «Инферит Облако» вошел в реестр провайдеров хостинга России

«Инферит Облако» прошел экспертизу Роскомнадзора и включен в единый реестр хостинг-провайдеров
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» объявил о стратегическом партнерстве с ведущим оператором связи «Телеком бирж

Softline - Софтлайн 3116 48
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 90 20
Broadcom - VMware 2437 9
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 8
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 343 6
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 6
2domains 4 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 283 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 370 5
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 199 5
Softline - Polymatica - Полиматика 183 5
Softline - Develonica - Девелоника 143 5
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 5
Телеком Биржа 44 4
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 169 4
SoftClub - СофтКлуб 156 4
Softline - Инженер ТЦ 68 4
Almalinux Open Source Foundation 32 4
Yandex - Яндекс 8091 3
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 75 3
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 413 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 3
Intel Corporation 12420 3
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 3
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 2
Orion soft - Орион софт - 177 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 2
8728 2
MIND Software 28 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 1
Microsoft Corporation 25046 1
Ростелеком 10106 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 398 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
SAS Institute 1014 1
Citrix Systems 831 1
Red Hat 1335 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Наукоград - технопарк 148 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 2
CGF - студия визуальных эффект 8 2
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1153 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 501 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 163 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 70 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Скопинфарм 7 1
American Express - Amex 335 1
Visa International 1963 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 1
JCB International 145 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
Гармония здоровья 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 3
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
Судебная власть - Judicial power 2369 1
Федеральное казначейство России 1843 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 134 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 68 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 769 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 326 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 59
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 40
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 20
OpenStack 520 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 18
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1067 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 16
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2498 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 15
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 15
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 417 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 14
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 429 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 13
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 13
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 643 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1143 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 10
FinTech - FinOps - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 69 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 9
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 699 9
Моноблок - Monoblock PC 1022 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 7
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 58 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 332 62
Linux OS 10625 20
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 159 20
NVision Барьер 699 15
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 224 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 9
2Test Профишкаф 1 6
Microsoft Windows 16127 5
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 5
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 161 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 4
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 106 4
Softline - DeskWork 117 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 4
Softline - WorkFlowSoft 64 4
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 33 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 299 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 161 3
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 3
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 18 3
Docker - Платформа распределённых приложений 401 2
Broadcom - VMware vSphere 583 2
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 26 2
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 2
Apple macOS 2180 2
Hystax Acura - Хайстекс Акура 14 2
Intel Xeon Silver 20 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 2
MIND Software - MIND Guard 9 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 2
Microsoft Azure 1438 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 87 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 149 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 45 1
Андриевский Сергей 24 24
Самоукин Сергей 19 12
Мантуров Максим 11 10
Гуляев Андрей 6 4
Зинин Игорь 5 2
Залманова Александра 8 2
Груздев Антон 21 2
Назаренко Ирина 32 2
Березин Максим 124 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Гришин Дмитрий 209 1
Козлов Евгений 34 1
Карпов Евгений 53 1
Черняго Павел 1 1
Прохорчик Денис 8 1
Маруков Иван 1 1
Левин Константин 37 1
Баранов Дмитрий 24 1
Ганюшин Владислав 2 1
Чуканов Сергей 102 1
Рудевский Антон 39 1
Соловей Антон 10 1
Демидов Артем 1 1
Логачева Наталья 4 1
Хасьянов Айрат 3 1
Борисов Алексей 32 1
Шицле Ярослав 24 1
Курмаев Рустам 33 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мураховский Эдуард 38 1
Лобанов Валерий 18 1
Кострюкова Надежда 4 1
Абдеева Ирина 3 1
Гаранин Иван 2 1
Бугримов Олег 1 1
Мочалов Илья 1 1
Деменков Николай 1 1
Исаченкова Ольга 2 1
Плуготаренко Сергей 87 1
Денщиков Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 61
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 116 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Китай - Тайвань 4086 1
