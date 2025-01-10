Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Lansweeper



10.01.2025 «Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре 1
17.06.2024 Бизнес всего мира базируется на SQL-серверах, которые не обновляются десятилетиями. Это колоссальная «дыра» в безопасности 1
15.06.2022 Microsoft похоронила Internet Explorer. Это больно ударило по десяткам тысяч компаний по всему миру 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Lansweeper и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 2
Google LLC 11775 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Oracle Corporation 6688 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 150 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 248 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Microsoft Windows 10 1758 2
Microsoft Windows 11 537 2
Microsoft Windows 15656 2
Microsoft Access 60 1
Statista 229 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
FusionInventory 1 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
StatCounter 395 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Андриевский Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Аренда 2416 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Neowin 139 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще