ICL Soft АйСиЭл Софт ICL Solutions
ICL Soft – консалтинг, разработка прикладных решений для бизнеса
ICL Soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Дьячков Виктор 36 2
|Тетенькин Евгений 10 2
|Минин Тимофей 4 2
|Шицле Ярослав 22 2
|Галеев Артур 13 2
|Шелекасов Борис 11 2
|Оржевская Наталия 10 2
|Смирнов Роман 14 2
|Курмаев Рустам 30 2
|Грачев Сергей 7 2
|Лобанов Валерий 18 2
|Шашкова Екатерина 3 2
|Андриевский Денис 4 2
|Воденеев Денис 6 2
|Шафигуллин Руслан 2 2
|Авилкин Юрий 4 2
|Филатов Александр 10 1
|Шарафетдинов Марат 1 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Петруца Роман 14 1
|Порошин Тимур 30 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Лапин Михаил 5 1
|Атаманов Евгений 1 1
|Медведев Никита 1 1
|Башкирев Антон 1 1
|Goldenberg Barton - Голденберг Бартон 3 1
|Мамичев Дмитрий 1 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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