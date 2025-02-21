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ICL Soft АйСиЭл Софт ICL Solutions

ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions

ICL Soft – консалтинг, разработка прикладных решений для бизнеса


21.02.2025 В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт 1
10.09.2024 В Татарстане выступили с инициативой создания первого Центра компетенций по цифровой поддержке скорой помощи в регионах 1
CRM-системы 2023 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
13.11.2023 В России заработал завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники с претензией на серьезную долю рынка 1
20.07.2023 CRM Pharma: комплексное решение для импортозамещения CRM в фармацевтической отрасли 1
06.02.2023 Российский производитель ПК увольняет сотни ИТ-специалистов 1
11.02.2016 В Казани пройдет 16-й международный турнир ICL по программированию 1
08.06.2015 В «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» внедрена централизованная система учета 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ICL Soft и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 387 7
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 157 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 3
Fujitsu 2043 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 2
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 27 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 10 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4915 2
Softline - Софтлайн 2847 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
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Рустам Курмаев и партнеры 25 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
ИнЭкс - InEx 3 2
Yandex - Яндекс 7420 1
Cisco Systems 5122 1
Microsoft Corporation 24667 1
Oracle Corporation 6707 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Intel Corporation 12218 1
AMD - Advanced Micro Devices 4247 1
1С-Рарус 888 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
Telegram Group 2024 1
КСК Технологии 43 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
ВТБ Лизинг 68 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Mobil - Мобил 52 1
Башэлектросбыт - ЭСКБ - Энергетическая сбытовая компания Башкортостана 3 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2818 1
GoodWill 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2877 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4163 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
Конституционный суд РФ 107 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6839 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10284 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11673 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6287 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8505 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 2
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Microsoft Windows 2000 8661 1
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 711 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 673 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 705 1
Россия - СФО - Кемеровская область 906 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4689 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 2
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Оптимизация затрат - Cost optimization 821 2
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4036 1
Энергетика - Energy - Energetically 5121 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1450 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 192 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 207 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2334 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 674 1
Профсоюз - Профессиональный союз 264 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4386 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8761 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 897 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6164 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6992 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 729 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
Gartner - Гартнер 3561 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
День молодёжи - 27 июня 904 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2021 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2442 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
Создано именных указателей - 169193.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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