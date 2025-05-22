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КСК Технологии

КСК Технологии


Обзор «КСК Технологии» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 46 355 130 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 46 355 130 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 35 603 289 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 6 989 650 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 «Кит-Софт» автоматизировала конструкторско-технологическую подготовку производства ГК «Ключевые Системы и Компоненты» 1
25.07.2024 Вендор «Нота» автоматизировал учет объектов КИИ в ГК «Ключевые Системы и Компоненты» 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
05.10.2023 МТС оцифровала культурно-образовательный центр на острове Русский 1
29.06.2023 МТС ускорила интернет в крупнейшем районе Читы 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1
24.03.2022 В России создается 16 ИТ-систем защиты патентов и изобретателей за 3 миллиарда 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 2
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 2
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 2
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 2
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 2
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 2
23.09.2015 «1С-Рарус» автоматизировал управленческий учет в конноспортивном комплексе «Дивный» 1
25.12.2014 Реальный трафик в СМЭВ – всего 12,5% от общего 1
27.02.2014 ТТК увеличил охват сети в Чите 1
24.01.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Чите 1
27.11.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Чите 1
15.10.2013 ТТК увеличил охват сети ШПД в Чите 1
25.06.2013 МТС модернизирует сеть проводного интернета в Чите 1
22.02.2013 Российские регионы ополчились на Единый портал госуслуг 1
28.11.2012 В интернет-банке «Росгосстрах Банка» доступны денежные переводы с карты на карту 1
31.10.2012 Минкомсвязи пытается «упростить» СМЭВ 1
21.09.2012 Главный ИТ-проект России не поддается контролю 1
31.05.2011 «Ростелеком» устранил последствия крупной аварии в Чите 1
24.07.2008 Nortel сертифицировала платформу CS 1500 1
01.04.2008 EA Sports PinCho Cup 1
29.02.2008 «Билайн» обменял роуминг на Дальний Восток 1
20.02.2008 МЭРТ: Все госзакупки России пойдут через единый портал 3
13.08.2007 «ВымпелКом» забрал «Корону» у Tele2 1
11.04.2006 Китай крепит дружбу с Sitronics 1
11.04.2006 Посол Китая посетил Sitronics 1
16.03.2006 В России запустили производство "умных" карт 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

КСК Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 237 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 6
K2 - К2РУ - SourceCode 103 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 5
Ростелеком 9906 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1334 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2190 4
Comindware - Колловэар 161 4
ЦМД-Софт 42 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 4
КСК - Ключевые системы и компоненты 10 4
8461 3
Diasoft - Диасофт 927 3
ФОРС - Центр разработки 648 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 48 3
SAP SE 5327 2
Cisco Systems 5153 2
IBM - International Business Machines Corp 9470 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2052 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
Telegram Group 2201 2
Naumen - Наумен 647 2
Docsvision - ДоксВижн 1014 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 186 2
RKIT Group - РКИТ 18 2
BPMteam 2 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 232 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 2
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 2
BBK Electronics Corp 317 2
МКБ - Московский кредитный банк 578 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 370 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 3
Ростех - Вертолеты России 168 3
ГПБ - Газпромбанк 1105 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1071 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 2
Visa International 1953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
ПСБ - Промсвязьбанк 871 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
Почта России ПАО 2157 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Газпром нефть 638 1
Ак Барс Банк 273 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 203 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 1
Uber 333 1
Веста 51 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1685 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
РБК Центр 16 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 39 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
Спецстройкрым 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2973 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 4
Федеральное казначейство России 1812 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Правительство Челябинской области 67 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 2
Администрация Твери 5 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 2
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 93 2
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 9 2
Альянстрансатом 6 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4376 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 84 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 158 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 3
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 256 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5430 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 5
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 3
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Linux OS 10219 2
Docker - Платформа распределённых приложений 359 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 2
ELMA BPM 34 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 2
Stafory - робот Вера 340 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 220 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 747 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1120 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 254 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 518 1
Microsoft Outlook 1408 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 770 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1374 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 20 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
1С-Рарус РестАрт 26 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 1
ЭЛАР Контекст 14 1
Копаев Геннадий 16 16
Трефилов Алексей 45 4
Холинов Андрей 18 4
Чукарин Алексей 59 3
Определенов Владимир 20 3
Носов Михаил 18 3
Лапшин Алексей 24 3
Израйлев Иван 11 3
Зайчиков Илья 20 3
Емельянов Никита 8 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Соловьев Дмитрий 77 3
Невмержицкая Александра 3 2
Дёмкин Владимир 10 2
Тарасов Максим 12 2
Стыщенко Иван 5 2
Гребенщиков Дмитрий 37 2
Шингарев Павел 17 2
Симаков Олег 113 2
Гутин Александр 18 2
Белайчук Анатолий 31 2
Новиков Сергей 45 2
Рогозина Ольга 4 2
Чаплинская Светлана 8 2
Соколов Алексей 134 2
Матвеева Татьяна 105 2
Никифоров Николай 1136 2
Ступин Евгений 28 2
Галактионов Вячеслав 9 2
Емелин Дмитрий 16 2
Калина Роман 62 2
Масенков Владислав 10 2
Приданкин Андрей 30 2
Зыков Игорь 8 2
Гоцуцов Сергей 17 2
Артамохов Павел 6 2
Иванов Георгий 18 2
Макаренков Константин 41 2
Корягин Михаил 7 2
Исаев Антон 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 148697 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 14
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 363 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 5
Россия - УФО - Челябинская область 1273 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 604 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 3
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