Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Зерновой терминал ГК «Дело» в Новороссийске запустил онлайн-платформу для экспортеров

Зерновой терминал КСК (входит в «ДелоПортс», стивидорный холдинг группы компаний «Дело») внедрил цифровую платформу «Личный кабинет экспортера», направленную на оптимизацию внутренних процессов и повышение качества обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Дело».

Теперь оформление и передача реестров транспорта, приемных актов и сопроводительных документов полностью автоматизированы и выполняются в электронном виде. Это позволяет ускорить обработку информации, снизить объем ручной работы сотрудников и повысить точность передачи данных.

В системе есть функционал уведомлений о браке продукции, доставляемой автотранспортом. После проведения анализа и оценки качества зерна в собственной лаборатории терминала результаты в режиме реального времени отображаются в личном кабинете, что позволяет сократить время ожидания автомобилей на терминале.

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно
ИТ в банках

«Внедрение цифровой платформы обеспечивает оперативный доступ наших клиентов к информации, сокращает время на оформление документов и повышает прозрачность всех операций. Уверены, современные решения сделают сотрудничество с нами удобнее, эффективнее и будут способствовать продвижению российской продукции на международных рынках», – отметил генеральный директор зернового терминала КСК Александр Труханович.

ГК «Дело» с 2024 г. реализует программу цифровизации зернового терминала. Ее частью стала приемка автомобилей по электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), реализованная ранее. В планах компании — дальнейшее развитие платформы «Личный кабинет экспортера».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще