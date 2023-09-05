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Минтранс РФ ЭПЛ электронный путевой лист ГИС ЭПД государственная информационная система электронных перевозочных документов ЭТрН электронная транспортная накладная


Путевой лист – это один из основных транспортных документов, без которого не могут выйти в рейс ни водители грузовиков, ни таксисты, ни те, кто водит общественный транспорт. Перевод этого документа в электронный вид повысит уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных.

Использование электронного путевого листа помогает оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более прозрачными, как внутри компании, так и при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, а также повысить уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных. Переход на электронный документооборот на транспорте – это прежде всего удобно, в том числе за счет отказа от бумажных документов.Вступление в силу изменений в законодательство касается пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков. Переход на электронный документооборот начался с 1 сентября 2022 года, когда для участников рынка грузовых автомобильных перевозок появилась возможность формировать электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд с последующей их передачей в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).


05.09.2023 Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус»

Мосгортранс» по применению электронных путевых листов. В течение месяца автобусы выходят на линию с ЭПЛ, оформленными с помощью «1С:Управление автотранспортом ПРОФ». В решение бесшовно встроен

01.09.2023 Электронная транспортная накладная доступна пользователям Cislink

я EDI и электронного документооборота DOCLINK доступна работа с электронной транспортной накладной (ЭТрН). Партнерство расширило возможности онлайн-взаимодействия клиентов Cislink с контрагента
02.08.2023 «1С‑Рарус» запустила электронные путевые листы в отраслевых решениях

зов. В марте 2023 г. появились возможности создания и обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) для всех участников перевозок: грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей. В пос
17.07.2023 Один из первых в России электронных путевых листов оформили в сервисе «Логистика» от «Контура»

для учета и контроля работы транспортного средства и водителя. Формат электронного путевого листа (ЭПЛ) Федеральная налоговая служба утвердила 1 марта 2023 г. С этого момента Минтранс сформиро
17.07.2023 «Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов

ркорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы расширила внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) на 680 водителей наземного городского транспорта столицы. В начале мая 2023 г. «Сберкору
05.07.2023 Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb

ми «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронной транспортной накладной (ЭТрН). Технология роуминга позволяет контрагентам, подключенным к разным операторам, легко пе
28.06.2023 Docrobot обновил модуль интеграции для электронной транспортной накладной

ую версию модуля «1С», который позволяет бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в учетную систему. Об этом CNews сообщили представители компании Docrobot. Версия 1.0.3
15.06.2023 «Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей

нспортной инфраструктуры Москвы начали пилотный проект по использованию электронных путевых листов (ЭПЛ). В тестировании примут участие 150 водителей наземного городского транспорта столицы. Об
05.06.2023 Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал»

лиала ГУП «Мосгортранс» осуществили первый в России рейс с применением электронного путевого листа (ЭПЛ). Об этом CNews сообщили представители компании «Астрал-софт». Это первый пример применен
01.06.2023 X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных

ю отказаться от бумажных накладных компания планирует к 2025 г. По оценке самой компании, внедрение ЭТрН позволит сэкономить более 30 млн руб. в год. Электронная транспортная накладная – это юр
18.05.2023 ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными

луг ПЭК объявил о переходе на электронные перевозочные документы. В этом году компания переведет на ЭТРН перевозки с участием грузового парка «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК). Об этом

11.05.2023 «Сберкорус» внедрил электронный путевой лист в своем сервисе транспортного ЭДО

беркорус» запустила функциональность для создания, обработки и отправки электронных путевых листов (ЭПЛ) в своем сервисе «Транспортный ЭДО». По оценкам Минтранса РФ, введение электронных путевы
11.04.2023 Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса

однотипную информацию, теперь могут использовать шаблоны. Шаблон — это предзаполненный первый титул ЭТрН. Первый титул содержит базовые сведения о перевозке: участники, условия договора, информ
03.04.2023 СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН»

стемы и технологии в логистике») запустил передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН». В компании отметили, что обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) обх
28.03.2023 Сервис DropCat получил обновление для пилотирования электронных путевых листов

ереадресовке для перевозчика. В логистическом сервисе DropCat появилась опция создания файла обмена ЭТрН с переадресовкой. Так процесс перевозки становится прозрачным и безопасным для всех учас
07.03.2023 Пользователи сервиса «Логистика» в «Контуре» смогут обмениваться путевыми листами

от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@, который вступает в силу с 11 марта 2023 г. Электронный путевой лист (ЭПЛ) состоит из шести файлов обмена (титулов). Ответственные сотрудники должны подписать кажд
21.02.2023 Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать

расчетов с перевозчиком. С 2022 г. необходимость использования электронной транспортной накладной (ЭТрН) закреплена законодательно: до конца 2023 г. ЭДО можно использовать добровольно, с начал
06.02.2023 TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями

«Терралинк» сообщает о доступности установки пакета обновлений версии TerraLink xDE 3.24 SP2 для компаний, которые запланировали пилотные проекты по использованию электронной транспортной накладной (ЭТрН) и машиночитаемой доверенности (МЧД) до вступления в силу обязательных требований. Дополнительно в новой версии продукта реализован функционал обмена EDI-сообщениями через сервис «Контур.E
31.01.2023 Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics

ной, заказ-наряда и сопроводительной ведомости. В марте 2023 г. список формализованных ЭПД пополнят путевой лист, договор фрахтования, заказ и заявка. Участники грузоперевозки оформляют и подпи
18.11.2022 Ediweb представила мобильное приложение DropCat для работы с электронной накладной

елей с электронной транспортной накладной. Кроме работы с базовыми сценариями оформления и передачи ЭТрН, водители могут визуализировать коды для работы с приложением ГИБДД. Электронные перевоз
12.10.2022 «Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России

е документы», с помощью которой можно обмениваться не только электронными транспортными накладными (ЭТрН), но и другими видами документов (заказ на транспорт, заказ-наряд, сопроводительная ведо
28.09.2022 Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов

едлагает два способа: веб-версия сервиса или интеграционное решение. Интеграция позволяет оформлять ЭТрН прямо в учетной системе, автоматизировать рутинные операции и работать с документами в п
22.09.2022 Минтранс включил «Тензор» в список операторов ИС ЭПД

й эксплуатации. Это значит, что теперь в СБИС можно: передавать электронные транспортные накладные (ЭТрН), сопроводительные ведомости и заказы-наряды; обмениваться документами с разными участни
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут

ГИС для Минтранса Министерство транспорта (Минтранс) создаст государственную информационную систему (ГИС) электронных перевозочных документов (ЭПД). Информация о поиске подрядчика на этот проект была опубликована на сайте госзакупок 30 сентября 2021 г. Заявки на конкурс принимаются до 22 октября, итоги будут подведены 28 октября. Макс
16.12.2020 Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group

ной транспортной накладной для X5 Retail Group. В ближайшее время торговая сеть сможет обмениваться ЭТрН с поставщиками на платформе Edisoft. Ключевая задача эксперимента — оцифровать процесс о
07.10.2020 В России прошла первая межрегиональная перевозка с использованием электронной транспортной накладной

ии межрегиональная контейнерная грузоперевозка с использованием электронной транспортной накладной (ЭТрН). Перевозка прошла в рамках эксперимента Минтранса, МВД и ФНС России. Протяженность марш
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной

тво транспорта РФ выработает и закрепит стандарты использования электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ). С этой целью уже запущен пилотный проект при участ
28.08.2019 DB Schenker RUSSIA начал использовать электронные транспортные накладные

Летом 2019 г. российское представительство DB Schenker провело первые тестовые рейсы с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН) для одного из ключевых клиентов компании. Апробация нового решения еще продолжается, но компания уже успела оценить удобство использования ЭТрН: подготовка и подписание транспортны
03.10.2018 Онлайн-сервис GroozGo протестировал систему электронных транспортных накладных Synerdocs

Участники рынка грузоперевозок тестируют решение Synerdocs, российский сервис, который позволяет обмениваться электронными транспортными накладными (ЭТрН). Первым, кто оценил его на практике, стал онлайн-сервис GroozGo, российский онлайн-сервис автомобильных грузоперевозок, говорится в сообщении компании Synerdocs. «Примечательно, что тесто
03.07.2018 FM Logistic протестировала обмен электронной транспортной накладной в сервисе Synerdocs

FM Logistic, 3-PL оператор, впервые провел рейс с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН). Техническим партнером проекта выступил сервис Synerdocs. FM Logistic — один из лидеров мирового рынка логистики. Компания предоставляет полный комплекс услуг по управлению цепочкой поста
27.10.2016 Платформа Fort Monitor интегрирована с подсистемой «Путевые листы для 1С»

й учета путевых листов в 1С и планирования перевозок, разработанной компанией «Победасофт».Решение «Путевые листы для 1С» от «Победасофт» предназначено для ведения учета путевых листов и ГСМ, м
31.03.2016 «Юникар» автоматизирует обработку путевых листов и учет расхода горючего на базе решения «Компаса»

 «Компасе». С помощью этого модуля заказчик рассчитывает автоматизировать выписку, учет и обработку путевых листов, учет пробегов и простоев, расчет заработной платы водителей, анализ работы в 

Публикаций - 216, упоминаний - 338

Минтранс РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7397 84
1С-Рарус 828 32
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 127 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6515 12
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 174 11
Омникомм - Omnicomm 164 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10452 10
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 712 10
Компьютер НПО 72 10
РНТ - Русские Навигационные Технологии 129 8
АвтоТрекер 98 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 775 7
Yandex - Яндекс 6169 7
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 59 6
SAP SE 5024 6
Такском - Taxcom 226 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7417 5
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 348 5
Гэндальф - Gendalf 79 5
ИнтэлЛекс - Intellex 18 5
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт 103 5
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 48 4
Microsoft Corporation 23902 4
Apple Inc 11495 3
Oracle Corporation 6437 3
АйТи 1323 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10143 3
Ramax - Рамакс 100 3
Баланс-Сервис 12 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8256 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 78 2
LG Electronics 3564 2
Парус Корпорация 538 2
Directum - Директум 970 2
Тензор 78 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 193 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3056 2
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 465 2
Северсталь Инфоком 31 2
Цифра ГК 2220 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6232 12
РЖД - Российские железные дороги 1708 8
Газпром ПАО 1198 7
Газпром трансгаз 137 7
X5 Group 878 6
НСПК - Национальная система платежных карт 662 6
Газпром нефть 533 4
Uber 315 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6763 4
Татнефть 215 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 49 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 3
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 709 2
Деловые Линии ГК 52 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 375 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 382 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 207 2
FM Logistic - ФМ Ложистик 4 2
Ситимобил - Служба такси 151 2
Северсталь ПАО - Severstal 394 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 173 2
Россети Ленэнерго 2420 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 294 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2545 2
Роснефть НК - нефтяная компания 491 2
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 23 2
Traft - Трафт 23 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Автотранспортный комбинат ФГБУ 3 2
Gett 73 2
36,6 - аптечная сеть 197 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 423 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 145 2
Mazda Motor Corporation 54 2
Верный - торговая сеть 266 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 244 2
Renault Groupe 152 2
Лента - Сеть розничной торговли 1817 2
РЖД ЦФТО - Центр фирменного транспортного обслуживания 5 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 559 37
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1720 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2846 5
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Петербургский метрополитен ГУП 120 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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