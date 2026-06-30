Минтранс РФ ЭПЛ электронный путевой лист ГИС ЭПД государственная информационная система электронных перевозочных документов ЭТрН электронная транспортная накладная

Versta.io и ГК «Астрал» запустили совместный сервис для работы с ЭТрН ктронных перевозочных документов. Пользователи versta.io смогут подписывать транспортные накладные (ЭТрН) через оператора ЭПД – оформлять отправку грузов, принимать входящие поставки и отслежив

«Логистическая платформа ATI.SU» запустила инструмент, помогающий оценить готовность к ЭТрН электронные перевозочные документы и выбирать контрагентов, уже работающих по новым правилам. Обмен ЭТрН в системе электронного документооборота для грузоперевозок «АТИ-Доки» на ATI.SU доступен

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего ьше. Три архитектуры перехода: что работает Практика внедрений показывает три подхода к переходу на ЭТрН. Архитектура 1. Только ЭДО. Компания подключает оператора ЭДО и вручную заполняет докуме

Готова ли российская логистика к переходу на ЭПД? Выводы из исследования РАУ ИТ и TransRussia Connect перевозочных документов переходит в цифровой формат. В части автоперевозок мера Минтранса касается ЭТрН, ЭПЛ и части экспедиторских документов.

«Логистическая платформа ATI.SU» расширила функциональность ЭТрН в сервисе «АТИ-Доки» «Логистическая платформа ATI.SU» добавила новые возможности для экспедиторов по работе с электронной транспортной накладной (ЭТрН) в сервис электронного документооборота «АТИ-Доки». Об этом CNews сообщил представитель «Логистической платформы ATI.SU». «АТИ-Доки» – это система юридически значимого ЭДО, созданная специ

Только каждая десятая компания использует ЭТрН: исследование «Атракс» Большинство участников рынка грузоперевозок пока не готовы к полноценному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН). К такому выводу пришла логистическая платформа «Атракс» по итогам отраслевого исследования, в котором приняли участие 734 представителя транспортно-логистической отрасли. Об этом CNews с

На российском рынке появится сервис для офлайн-подписания электронных перевозочных документов при отсутствии интернет-соединения и мобильной связи ное решение ГК «Астрал» для перехода на электронные перевозочные документы: транспортные накладные (ЭТрН), путевые листы (ЭПЛ), заказ-заявки (ЭЗЗ), договоры фрахтования, заказ-наряды, электронн

Развитие роуминга ЭДО обсудят на «Форуме ЭДО.ЭПД» В рамках деловой программы «Всероссийского Форума ЭДО.ЭПД» состоится стратегическая сессия, посвященная развитию технологий роуминга в условиях расширения видов электронного документооборота. В фокусе обсуждения — УПД, ЭПД, ТЭДО, ЭДО с физи

ГК «Астрал» внедрила систему по работе с электронными путевыми листами в «Мострансавто» трал» реализует в «Мострансавто» сценарий работы с использованием цифрового формата путевых листов (ЭПЛ). Сегодня новая система уже действует в 10 из 12 филиалов МТА, остальные находятся на эта

ФНС России и «Тензор» завершили обучение бизнеса переходу на ЭТрН ых вебинаров для бизнеса, посвященных обязательному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН) с 1 сентября 2026 г. Спикерами стали эксперты Saby и представители региональных управле

73% логистических компаний не готовы к переходу на ЭПД – исследование «Умной Логистики» половины опрошенных компаний пока не назначили ответственного за переход, и только 5% уже оформляют ЭТрН. «Рынок уже принял неизбежность перехода на ЭПД. Ключевая сложность – это необходимость

Минтранс потратит сотни миллионов на модернизацию своей ГИС, чтобы ее не спамили постановкой и отказом от брони при проезде через границу карточек новых типов документов. Ведомство отмечает, что новый формат электронного путевого листа (ЭПЛ), разрабатываемые ФНС, позволит включать в документ задание водителю с маршрутом и данным

«Точка Банк» запустил сервис для работы с электронными перевозочными документами ранспорта РФ. Предприниматели смогут сократить время в работе с электронной транспортной накладной (ЭТрН) — главным документом в перевозке. Документ считается одним из наиболее сложных в логист

«Силовые машины» завершило тестирование ЭТрН на базе сервиса «АТИ-Доки» Силовые машины» успешно завершило пилотный проект по оформлению электронных транспортных накладных (ЭТрН) в сервисе «АТИ-Доки» от «Логистической платформы ATI.SU». Проект позволил компании зара

В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями. Об этом CNews сообщили представители «Контура». С 1 сентября 2026 г. участни

В «Контур.EDI» появилась возможность создавать титулы ЭТрН из EDI-сообщений » теперь могут формировать черновики первого и третьего титулов электронной транспортной накладной (ЭТрН) на основе EDI-сообщений. Функция актуальна в связи с переходом транспортных накладных в

Versta.io обозначил тренды цифровизации, которые изменят логистику в России к 2030 году программы цифровизации логистической отрасли, коснется большинства участников рынка грузоперевозок. Транспортная накладная — это основной документ для всех участников перевозки, в нем содержатс

СТД «Петрович» переходит на обмен электронными транспортными накладными очных материалов оптовым покупателям, занятых строительством и девелопментом. Для доставки заказов используется наемный транспорт, что делает необходимым применение транспортных накладных. Переход на ЭТрН стал стратегическим шагом в подготовке к обязательному внедрению электронных перевозочных документов в России с 2026 г. Ранее перевозки в торговом доме осуществлялись без юридически значим

ATI.SU и ГК «Астрал» обеспечивают бесперебойную работу системы электронных транспортных накладных Биржа грузоперевозок ATI.SU обеспечивает возможность обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) на базе решения ГК «Астрал». Участники перевозок создают, отправляют и хранят ЭТрН прямо на платформе ATI.SU — без перехода во внешние системы. Об этом CNews сообщили представители

ГК «ПКМ» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» существующие логистические сервисы ГК «ПКМ». «"СберКорус" активно помогает перевозчикам перейти на ЭДО в грузоперевозках, чтобы развивать бизнес клиентов. Внедрение сервиса "Сфера Перевозки" п

«Контур» и Trucker запустили пилотный проект по внедрению ЭТрН в «Национальной нерудной компании» ​ Логистическая платформа TMS (TMC) от бренда Trucker и сервис «Логистика» от «Контура» реализовали бесшовную интеграцию. Чтобы протестировать, как переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) работает на практике, разработчики логистических решений запустили пилотный проект с «Национальной нерудной компанией». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Производитель неруд

Ozon перешел на электронные транспортные накладные с «Контуром» В Ozon запустили электронные транспортные накладные (ЭТрН) с июня 2025 г. с помощью сервиса «Логистика» от «Контура». Сейчас 30% рейсов компании о

«Авто-ПЭК» сократил время выхода в рейс до 15% нас уже был успешный кейс сотрудничества с компанией по проекту электронных транспортных накладных (ЭТРН)», — сказал Алексей Серов. При этом основными вызовами остаются периодические сбои в раб

Сервис «Контура помог» «Авто-ПЭК» сократить время выхода в рейс на 15% ​ успешный опыт сотрудничества с компанией по проекту перехода на электронные транспортные накладные (ЭТрН)». По словам представителя «Авто-ПЭК», основными вызовами остаются периодические сбои в

Сервис «Логистика» от «Контура» помог «Буш-автопрому» настроить круглосуточную работу с ЭТрН ​ Логистическая компания «Буш-автопром» внедрила электронные транспортные накладные (ЭТрН) с помощью модуля «Логистики» для «1С». Решение позволило автоматизировать подписание до

Количество электронных перевозочных документов к концу года может вырасти в четыре раза ​ года может вырасти в четыре раза. ​Государственная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для грузового автотранспорта начала работу 1 сентября 2022 г. по инициативе Минтранса Ро

Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в 2 раза вателей сервиса «Сфера Перевозки» в I квартале 2025 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных накладных занимает 83% от общего числа, что в два раза выше показате

В «Комек Машинери» внедрили электронные перевозочные документы с помощью решения «Контура» Дистрибьютор оборудования и техники премиум брендов «Комек Машинери» встроил ЭПД в свою учетную систему и упростил работу с перевозчиками и экспедиторами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Компания «Комек Машинери» обеспечивает поставку техники и запчастей

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU» «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала функцию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) с сервисом «Заказы ATI.SU», предназначенном для оформления грузоперевозок. Это позволит

Переход «Деловых Линий» на ЭТрН в Saby позволил ускорить оформление документов в два раза «Деловые Линии» перешли на электронные транспортные накладные (ЭТрН) в межтерминальных перевозках, интегрировав систему ЭДО с собственными разработками. Так

Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена » — компания «Медикум» — совместно реализовали возможность автоматического формирования электронных путевых листов с интеграцией данных о дистанционных предрейсовых медосмотрах. Об этом CNews с

Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза ментом среди участников рынка грузоперевозок в 2024 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных ЭТрН составляет 60% от общего числа транспортных документов,

«Контур» переведет 90% транспортных накладных DPD в электронный формат т «Контура». Это позволило ускорить документооборот и сократить использование бумаги. Теперь половина междугородних рейсов компании осуществляется с использованием электронных транспортных накладных (ЭтрН). Об этом CNews сообщили представители «Контура». DPD — негосударственный оператор экспресс-доставки и логистики. Компания обеспечивает доставку в 35 тыс. населенных пунктов России, Казахс

«Медикум» и сервис «Контура» помогают транспортным компаниям оптимизировать документооборот гистика». Полученную информацию «Контур» направляет в ГИС ЭПД и формирует электронный путевой лист (ЭПЛ). Такой документ обладает юридической силой: его можно предъявить при проверке на дороге

Оформление транспортных накладных в 2 раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН Оформление транспортных накладных в два раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН. Переход на электронный документооборот группа компаний начала в конце 2023 г., переведя на такой формат межтерминальные перевозки. За 2024 г. оператор выпустил порядка 350 тыс. накладных,

Пользователи ID20 сократили время оформления путевых листов на 30% с помощью решения «Контура» ользователи решения для управления автопарками ID20 могут работать с электронными путевыми листами (ЭПЛ) в привычном интерфейсе. В октябре 2024 г. пользователи ID20 протестировали работу с Э

«СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатационную площадку «Зеленоградская» и завершил пе

«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Тушино». Об этом CNews сообщили представители

«СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали электробусный парк «Митино». Об этом CNews сообщили пред