Минтранс РФ ЭПЛ электронный путевой лист ГИС ЭПД государственная информационная система электронных перевозочных документов ЭТрН электронная транспортная накладная

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Путевой лист – это один из основных транспортных документов, без которого не могут выйти в рейс ни водители грузовиков, ни таксисты, ни те, кто водит общественный транспорт. Перевод этого документа в электронный вид повысит уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных.
Использование электронного путевого листа помогает оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более прозрачными, как внутри компании, так и при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, а также повысить уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных. Переход на электронный документооборот на транспорте – это прежде всего удобно, в том числе за счет отказа от бумажных документов.Вступление в силу изменений в законодательство касается пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков. Переход на электронный документооборот начался с 1 сентября 2022 года, когда для участников рынка грузовых автомобильных перевозок появилась возможность формировать электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд с последующей их передачей в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
|05.09.2023
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Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус»
Мосгортранс» по применению электронных путевых листов. В течение месяца автобусы выходят на линию с ЭПЛ, оформленными с помощью «1С:Управление автотранспортом ПРОФ». В решение бесшовно встроен
|01.09.2023
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Электронная транспортная накладная доступна пользователям Cislink
я EDI и электронного документооборота DOCLINK доступна работа с электронной транспортной накладной (ЭТрН). Партнерство расширило возможности онлайн-взаимодействия клиентов Cislink с контрагента
|02.08.2023
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«1С‑Рарус» запустила электронные путевые листы в отраслевых решениях
зов. В марте 2023 г. появились возможности создания и обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) для всех участников перевозок: грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей. В пос
|17.07.2023
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Один из первых в России электронных путевых листов оформили в сервисе «Логистика» от «Контура»
для учета и контроля работы транспортного средства и водителя. Формат электронного путевого листа (ЭПЛ) Федеральная налоговая служба утвердила 1 марта 2023 г. С этого момента Минтранс сформиро
|17.07.2023
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«Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов
ркорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы расширила внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) на 680 водителей наземного городского транспорта столицы. В начале мая 2023 г. «Сберкору
|05.07.2023
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Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb
ми «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронной транспортной накладной (ЭТрН). Технология роуминга позволяет контрагентам, подключенным к разным операторам, легко пе
|28.06.2023
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Docrobot обновил модуль интеграции для электронной транспортной накладной
ую версию модуля «1С», который позволяет бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в учетную систему. Об этом CNews сообщили представители компании Docrobot. Версия 1.0.3
|15.06.2023
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«Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей
нспортной инфраструктуры Москвы начали пилотный проект по использованию электронных путевых листов (ЭПЛ). В тестировании примут участие 150 водителей наземного городского транспорта столицы. Об
|05.06.2023
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Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал»
лиала ГУП «Мосгортранс» осуществили первый в России рейс с применением электронного путевого листа (ЭПЛ). Об этом CNews сообщили представители компании «Астрал-софт». Это первый пример применен
|01.06.2023
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X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных
ю отказаться от бумажных накладных компания планирует к 2025 г. По оценке самой компании, внедрение ЭТрН позволит сэкономить более 30 млн руб. в год. Электронная транспортная накладная – это юр
|18.05.2023
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ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными
луг ПЭК объявил о переходе на электронные перевозочные документы. В этом году компания переведет на ЭТРН перевозки с участием грузового парка «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК). Об этом
|11.05.2023
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«Сберкорус» внедрил электронный путевой лист в своем сервисе транспортного ЭДО
беркорус» запустила функциональность для создания, обработки и отправки электронных путевых листов (ЭПЛ) в своем сервисе «Транспортный ЭДО». По оценкам Минтранса РФ, введение электронных путевы
|11.04.2023
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Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса
однотипную информацию, теперь могут использовать шаблоны. Шаблон — это предзаполненный первый титул ЭТрН. Первый титул содержит базовые сведения о перевозке: участники, условия договора, информ
|03.04.2023
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СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН»
стемы и технологии в логистике») запустил передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН». В компании отметили, что обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) обх
|28.03.2023
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Сервис DropCat получил обновление для пилотирования электронных путевых листов
ереадресовке для перевозчика. В логистическом сервисе DropCat появилась опция создания файла обмена ЭТрН с переадресовкой. Так процесс перевозки становится прозрачным и безопасным для всех учас
|07.03.2023
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Пользователи сервиса «Логистика» в «Контуре» смогут обмениваться путевыми листами
от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@, который вступает в силу с 11 марта 2023 г. Электронный путевой лист (ЭПЛ) состоит из шести файлов обмена (титулов). Ответственные сотрудники должны подписать кажд
|21.02.2023
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Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать
расчетов с перевозчиком. С 2022 г. необходимость использования электронной транспортной накладной (ЭТрН) закреплена законодательно: до конца 2023 г. ЭДО можно использовать добровольно, с начал
|06.02.2023
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TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями
«Терралинк» сообщает о доступности установки пакета обновлений версии TerraLink xDE 3.24 SP2 для компаний, которые запланировали пилотные проекты по использованию электронной транспортной накладной (ЭТрН) и машиночитаемой доверенности (МЧД) до вступления в силу обязательных требований. Дополнительно в новой версии продукта реализован функционал обмена EDI-сообщениями через сервис «Контур.E
|31.01.2023
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Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics
ной, заказ-наряда и сопроводительной ведомости. В марте 2023 г. список формализованных ЭПД пополнят путевой лист, договор фрахтования, заказ и заявка. Участники грузоперевозки оформляют и подпи
|18.11.2022
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Ediweb представила мобильное приложение DropCat для работы с электронной накладной
елей с электронной транспортной накладной. Кроме работы с базовыми сценариями оформления и передачи ЭТрН, водители могут визуализировать коды для работы с приложением ГИБДД. Электронные перевоз
|12.10.2022
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«Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России
е документы», с помощью которой можно обмениваться не только электронными транспортными накладными (ЭТрН), но и другими видами документов (заказ на транспорт, заказ-наряд, сопроводительная ведо
|28.09.2022
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Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов
едлагает два способа: веб-версия сервиса или интеграционное решение. Интеграция позволяет оформлять ЭТрН прямо в учетной системе, автоматизировать рутинные операции и работать с документами в п
|22.09.2022
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Минтранс включил «Тензор» в список операторов ИС ЭПД
й эксплуатации. Это значит, что теперь в СБИС можно: передавать электронные транспортные накладные (ЭТрН), сопроводительные ведомости и заказы-наряды; обмениваться документами с разными участни
|01.10.2021
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Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут
ГИС для Минтранса Министерство транспорта (Минтранс) создаст государственную информационную систему (ГИС) электронных перевозочных документов (ЭПД). Информация о поиске подрядчика на этот проект была опубликована на сайте госзакупок 30 сентября 2021 г. Заявки на конкурс принимаются до 22 октября, итоги будут подведены 28 октября. Макс
|16.12.2020
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Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group
ной транспортной накладной для X5 Retail Group. В ближайшее время торговая сеть сможет обмениваться ЭТрН с поставщиками на платформе Edisoft. Ключевая задача эксперимента — оцифровать процесс о
|07.10.2020
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В России прошла первая межрегиональная перевозка с использованием электронной транспортной накладной
ии межрегиональная контейнерная грузоперевозка с использованием электронной транспортной накладной (ЭТрН). Перевозка прошла в рамках эксперимента Минтранса, МВД и ФНС России. Протяженность марш
|27.02.2020
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Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной
тво транспорта РФ выработает и закрепит стандарты использования электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ). С этой целью уже запущен пилотный проект при участ
|28.08.2019
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DB Schenker RUSSIA начал использовать электронные транспортные накладные
Летом 2019 г. российское представительство DB Schenker провело первые тестовые рейсы с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН) для одного из ключевых клиентов компании. Апробация нового решения еще продолжается, но компания уже успела оценить удобство использования ЭТрН: подготовка и подписание транспортны
|03.10.2018
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Онлайн-сервис GroozGo протестировал систему электронных транспортных накладных Synerdocs
Участники рынка грузоперевозок тестируют решение Synerdocs, российский сервис, который позволяет обмениваться электронными транспортными накладными (ЭТрН). Первым, кто оценил его на практике, стал онлайн-сервис GroozGo, российский онлайн-сервис автомобильных грузоперевозок, говорится в сообщении компании Synerdocs. «Примечательно, что тесто
|03.07.2018
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FM Logistic протестировала обмен электронной транспортной накладной в сервисе Synerdocs
FM Logistic, 3-PL оператор, впервые провел рейс с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН). Техническим партнером проекта выступил сервис Synerdocs. FM Logistic — один из лидеров мирового рынка логистики. Компания предоставляет полный комплекс услуг по управлению цепочкой поста
|27.10.2016
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Платформа Fort Monitor интегрирована с подсистемой «Путевые листы для 1С»
й учета путевых листов в 1С и планирования перевозок, разработанной компанией «Победасофт».Решение «Путевые листы для 1С» от «Победасофт» предназначено для ведения учета путевых листов и ГСМ, м
|31.03.2016
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«Юникар» автоматизирует обработку путевых листов и учет расхода горючего на базе решения «Компаса»
«Компасе». С помощью этого модуля заказчик рассчитывает автоматизировать выписку, учет и обработку путевых листов, учет пробегов и простоев, расчет заработной платы водителей, анализ работы в
Минтранс РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шелковников Евгений 7 6
|Нечаев Иван 60 5
|Собянин Сергей 271 4
|Ликсутов Максим 64 4
|Путин Владимир 2853 3
|Тарасов Виталий 5 3
|Коптелов Павел 6 3
|Рангульт Евгений 2 2
|Трофимова Юлия 2 2
|Бакаева Ираида 2 2
|Мурадян Артур 17 2
|Федоткина Ольга 2 2
|Баканов Дмитрий 9 2
|Белоглазов Александр 3 2
|Буленков Дмитрий 29 2
|Чернышенко Дмитрий 509 2
|Валеев Александр 3 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Паньков Борис 15 2
|Попченкова Анастасия 2 2
|Парахин Виктор 8 2
|Корнаухов Михаил 3 2
|Швецов Владимир 44 2
|Федотов Алексей 9 1
|Прибылев Александр 1 1
|Разумовский Дмитрий 101 1
|Хохлунов Евгений 1 1
|Агапов Иван 7 1
|Глазков Борис 45 1
|Зорин Александр 51 1
|Бунина Елена 34 1
|Чибис Андрей 30 1
|Мишустин Михаил 548 1
|Кичко Дмитрий 55 1
|Натрусов Артем 230 1
|Лоевская Анна 35 1
|Шадаев Максут 753 1
|Любимов Николай 6 1
|Швецов Вадим 4 1
|Каширин Игорь 3 1
|Ведомости 680 8
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 738 2
|Forbes - Форбс 673 1
|Wikipedia - Википедия 448 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 1
|Из рук в руки - irr.ru 63 1
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