Минтранс РФ ЭПЛ электронный путевой лист ГИС ЭПД государственная информационная система электронных перевозочных документов ЭТрН электронная транспортная накладная

Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус» Мосгортранс» по применению электронных путевых листов. В течение месяца автобусы выходят на линию с ЭПЛ, оформленными с помощью «1С:Управление автотранспортом ПРОФ». В решение бесшовно встроен

Электронная транспортная накладная доступна пользователям Cislink я EDI и электронного документооборота DOCLINK доступна работа с электронной транспортной накладной (ЭТрН). Партнерство расширило возможности онлайн-взаимодействия клиентов Cislink с контрагента

«1С‑Рарус» запустила электронные путевые листы в отраслевых решениях зов. В марте 2023 г. появились возможности создания и обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) для всех участников перевозок: грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей. В пос

Один из первых в России электронных путевых листов оформили в сервисе «Логистика» от «Контура» для учета и контроля работы транспортного средства и водителя. Формат электронного путевого листа (ЭПЛ) Федеральная налоговая служба утвердила 1 марта 2023 г. С этого момента Минтранс сформиро

«Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов ркорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы расширила внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) на 680 водителей наземного городского транспорта столицы. В начале мая 2023 г. «Сберкору

Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb ми «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронной транспортной накладной (ЭТрН). Технология роуминга позволяет контрагентам, подключенным к разным операторам, легко пе

Docrobot обновил модуль интеграции для электронной транспортной накладной ую версию модуля «1С», который позволяет бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в учетную систему. Об этом CNews сообщили представители компании Docrobot. Версия 1.0.3

«Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей нспортной инфраструктуры Москвы начали пилотный проект по использованию электронных путевых листов (ЭПЛ). В тестировании примут участие 150 водителей наземного городского транспорта столицы. Об

Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал» лиала ГУП «Мосгортранс» осуществили первый в России рейс с применением электронного путевого листа (ЭПЛ). Об этом CNews сообщили представители компании «Астрал-софт». Это первый пример применен

X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных ю отказаться от бумажных накладных компания планирует к 2025 г. По оценке самой компании, внедрение ЭТрН позволит сэкономить более 30 млн руб. в год. Электронная транспортная накладная – это юр

ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными луг ПЭК объявил о переходе на электронные перевозочные документы. В этом году компания переведет на ЭТРН перевозки с участием грузового парка «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК). Об этом

«Сберкорус» внедрил электронный путевой лист в своем сервисе транспортного ЭДО беркорус» запустила функциональность для создания, обработки и отправки электронных путевых листов (ЭПЛ) в своем сервисе «Транспортный ЭДО». По оценкам Минтранса РФ, введение электронных путевы

Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса однотипную информацию, теперь могут использовать шаблоны. Шаблон — это предзаполненный первый титул ЭТрН. Первый титул содержит базовые сведения о перевозке: участники, условия договора, информ

СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН» стемы и технологии в логистике») запустил передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН». В компании отметили, что обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) обх

Сервис DropCat получил обновление для пилотирования электронных путевых листов ереадресовке для перевозчика. В логистическом сервисе DropCat появилась опция создания файла обмена ЭТрН с переадресовкой. Так процесс перевозки становится прозрачным и безопасным для всех учас

Пользователи сервиса «Логистика» в «Контуре» смогут обмениваться путевыми листами от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@, который вступает в силу с 11 марта 2023 г. Электронный путевой лист (ЭПЛ) состоит из шести файлов обмена (титулов). Ответственные сотрудники должны подписать кажд

Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать расчетов с перевозчиком. С 2022 г. необходимость использования электронной транспортной накладной (ЭТрН) закреплена законодательно: до конца 2023 г. ЭДО можно использовать добровольно, с начал

TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями «Терралинк» сообщает о доступности установки пакета обновлений версии TerraLink xDE 3.24 SP2 для компаний, которые запланировали пилотные проекты по использованию электронной транспортной накладной (ЭТрН) и машиночитаемой доверенности (МЧД) до вступления в силу обязательных требований. Дополнительно в новой версии продукта реализован функционал обмена EDI-сообщениями через сервис «Контур.E

Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics ной, заказ-наряда и сопроводительной ведомости. В марте 2023 г. список формализованных ЭПД пополнят путевой лист, договор фрахтования, заказ и заявка. Участники грузоперевозки оформляют и подпи

Ediweb представила мобильное приложение DropCat для работы с электронной накладной елей с электронной транспортной накладной. Кроме работы с базовыми сценариями оформления и передачи ЭТрН, водители могут визуализировать коды для работы с приложением ГИБДД. Электронные перевоз

«Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России е документы», с помощью которой можно обмениваться не только электронными транспортными накладными (ЭТрН), но и другими видами документов (заказ на транспорт, заказ-наряд, сопроводительная ведо

Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов едлагает два способа: веб-версия сервиса или интеграционное решение. Интеграция позволяет оформлять ЭТрН прямо в учетной системе, автоматизировать рутинные операции и работать с документами в п

Минтранс включил «Тензор» в список операторов ИС ЭПД й эксплуатации. Это значит, что теперь в СБИС можно: передавать электронные транспортные накладные (ЭТрН), сопроводительные ведомости и заказы-наряды; обмениваться документами с разными участни

Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут ГИС для Минтранса Министерство транспорта (Минтранс) создаст государственную информационную систему (ГИС) электронных перевозочных документов (ЭПД). Информация о поиске подрядчика на этот проект была опубликована на сайте госзакупок 30 сентября 2021 г. Заявки на конкурс принимаются до 22 октября, итоги будут подведены 28 октября. Макс

Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group ной транспортной накладной для X5 Retail Group. В ближайшее время торговая сеть сможет обмениваться ЭТрН с поставщиками на платформе Edisoft. Ключевая задача эксперимента — оцифровать процесс о

В России прошла первая межрегиональная перевозка с использованием электронной транспортной накладной ии межрегиональная контейнерная грузоперевозка с использованием электронной транспортной накладной (ЭТрН). Перевозка прошла в рамках эксперимента Минтранса, МВД и ФНС России. Протяженность марш

Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной тво транспорта РФ выработает и закрепит стандарты использования электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ). С этой целью уже запущен пилотный проект при участ

DB Schenker RUSSIA начал использовать электронные транспортные накладные Летом 2019 г. российское представительство DB Schenker провело первые тестовые рейсы с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН) для одного из ключевых клиентов компании. Апробация нового решения еще продолжается, но компания уже успела оценить удобство использования ЭТрН: подготовка и подписание транспортны

Онлайн-сервис GroozGo протестировал систему электронных транспортных накладных Synerdocs Участники рынка грузоперевозок тестируют решение Synerdocs, российский сервис, который позволяет обмениваться электронными транспортными накладными (ЭТрН). Первым, кто оценил его на практике, стал онлайн-сервис GroozGo, российский онлайн-сервис автомобильных грузоперевозок, говорится в сообщении компании Synerdocs. «Примечательно, что тесто

FM Logistic протестировала обмен электронной транспортной накладной в сервисе Synerdocs FM Logistic, 3-PL оператор, впервые провел рейс с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН). Техническим партнером проекта выступил сервис Synerdocs. FM Logistic — один из лидеров мирового рынка логистики. Компания предоставляет полный комплекс услуг по управлению цепочкой поста

Платформа Fort Monitor интегрирована с подсистемой «Путевые листы для 1С» й учета путевых листов в 1С и планирования перевозок, разработанной компанией «Победасофт».Решение «Путевые листы для 1С» от «Победасофт» предназначено для ведения учета путевых листов и ГСМ, м