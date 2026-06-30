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Минтранс РФ ЭПЛ электронный путевой лист ГИС ЭПД государственная информационная система электронных перевозочных документов ЭТрН электронная транспортная накладная

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) – аналог бумажной транспортной накладной. Это документ, который подтверждает факт перевозки груза на автомобиле.

Путевой лист – это один из основных транспортных документов, без которого не могут выйти в рейс ни водители грузовиков, ни таксисты, ни те, кто водит общественный транспорт. Перевод этого документа в электронный вид повысит уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных.

Использование электронного путевого листа помогает оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более прозрачными, как внутри компании, так и при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, а также повысить уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных. Переход на электронный документооборот на транспорте – это прежде всего удобно, в том числе за счет отказа от бумажных документов.Вступление в силу изменений в законодательство касается пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков. Переход на электронный документооборот начался с 1 сентября 2022 года, когда для участников рынка грузовых автомобильных перевозок появилась возможность формировать электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд с последующей их передачей в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Главное преимущество электронного документа в том, что он доступен сразу всем участникам логистической цепочки. Клиент, таким образом, уверен в прозрачности перевозок и скорости передачи документов. Водители-экспедиторы смогут не брать с собой бумажные документы и при проверке предъявлять сотрудникам ГИБДД только QR-код на смартфоне. Работникам архива и служб документационного обеспечения не нужно будет печатать и пересылать бумажные копии – все сохранится в электронном виде, что облегчит поиск документов.

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Versta.io и ГК «Астрал» запустили совместный сервис для работы с ЭТрН

ктронных перевозочных документов. Пользователи versta.io смогут подписывать транспортные накладные (ЭТрН) через оператора ЭПД – оформлять отправку грузов, принимать входящие поставки и отслежив
30.06.2026 «Логистическая платформа ATI.SU» запустила инструмент, помогающий оценить готовность к ЭТрН

электронные перевозочные документы и выбирать контрагентов, уже работающих по новым правилам. Обмен ЭТрН в системе электронного документооборота для грузоперевозок «АТИ-Доки» на ATI.SU доступен
18.06.2026 Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

ьше. Три архитектуры перехода: что работает Практика внедрений показывает три подхода к переходу на ЭТрН. Архитектура 1. Только ЭДО. Компания подключает оператора ЭДО и вручную заполняет докуме
11.06.2026 Готова ли российская логистика к переходу на ЭПД? Выводы из исследования РАУ ИТ и TransRussia Connect

перевозочных документов переходит в цифровой формат. В части автоперевозок мера Минтранса касается ЭТрН, ЭПЛ и части экспедиторских документов.
02.06.2026 «Логистическая платформа ATI.SU» расширила функциональность ЭТрН в сервисе «АТИ-Доки»

«Логистическая платформа ATI.SU» добавила новые возможности для экспедиторов по работе с электронной транспортной накладной (ЭТрН) в сервис электронного документооборота «АТИ-Доки». Об этом CNews сообщил представитель «Логистической платформы ATI.SU». «АТИ-Доки» – это система юридически значимого ЭДО, созданная специ
02.06.2026 Только каждая десятая компания использует ЭТрН: исследование «Атракс»

Большинство участников рынка грузоперевозок пока не готовы к полноценному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН). К такому выводу пришла логистическая платформа «Атракс» по итогам отраслевого исследования, в котором приняли участие 734 представителя транспортно-логистической отрасли. Об этом CNews с
19.05.2026 На российском рынке появится сервис для офлайн-подписания электронных перевозочных документов при отсутствии интернет-соединения и мобильной связи

ное решение ГК «Астрал» для перехода на электронные перевозочные документы: транспортные накладные (ЭТрН), путевые листы (ЭПЛ), заказ-заявки (ЭЗЗ), договоры фрахтования, заказ-наряды, электронн
13.05.2026 Развитие роуминга ЭДО обсудят на «Форуме ЭДО.ЭПД»

В рамках деловой программы «Всероссийского Форума ЭДО.ЭПД» состоится стратегическая сессия, посвященная развитию технологий роуминга в условиях расширения видов электронного документооборота. В фокусе обсуждения — УПД, ЭПД, ТЭДО, ЭДО с физи
29.04.2026 ГК «Астрал» внедрила систему по работе с электронными путевыми листами в «Мострансавто»

трал» реализует в «Мострансавто» сценарий работы с использованием цифрового формата путевых листов (ЭПЛ). Сегодня новая система уже действует в 10 из 12 филиалов МТА, остальные находятся на эта
22.04.2026 ФНС России и «Тензор» завершили обучение бизнеса переходу на ЭТрН

ых вебинаров для бизнеса, посвященных обязательному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН) с 1 сентября 2026 г. Спикерами стали эксперты Saby и представители региональных управле
15.04.2026 73% логистических компаний не готовы к переходу на ЭПД – исследование «Умной Логистики»

половины опрошенных компаний пока не назначили ответственного за переход, и только 5% уже оформляют ЭТрН. «Рынок уже принял неизбежность перехода на ЭПД. Ключевая сложность – это необходимость

09.04.2026 Минтранс потратит сотни миллионов на модернизацию своей ГИС, чтобы ее не спамили постановкой и отказом от брони при проезде через границу

карточек новых типов документов. Ведомство отмечает, что новый формат электронного путевого листа (ЭПЛ), разрабатываемые ФНС, позволит включать в документ задание водителю с маршрутом и данным
08.04.2026 «Точка Банк» запустил сервис для работы с электронными перевозочными документами

ранспорта РФ. Предприниматели смогут сократить время в работе с электронной транспортной накладной (ЭТрН) — главным документом в перевозке. Документ считается одним из наиболее сложных в логист
30.03.2026 «Силовые машины» завершило тестирование ЭТрН на базе сервиса «АТИ-Доки»

Силовые машины» успешно завершило пилотный проект по оформлению электронных транспортных накладных (ЭТрН) в сервисе «АТИ-Доки» от «Логистической платформы ATI.SU». Проект позволил компании зара
24.02.2026 В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями

В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями. Об этом CNews сообщили представители «Контура». С 1 сентября 2026 г. участни
11.02.2026 В «Контур.EDI» появилась возможность создавать титулы ЭТрН из EDI-сообщений

» теперь могут формировать черновики первого и третьего титулов электронной транспортной накладной (ЭТрН) на основе EDI-сообщений. Функция актуальна в связи с переходом транспортных накладных в
04.02.2026 Versta.io обозначил тренды цифровизации, которые изменят логистику в России к 2030 году

программы цифровизации логистической отрасли, коснется большинства участников рынка грузоперевозок. Транспортная накладная — это основной документ для всех участников перевозки, в нем содержатс
19.12.2025 СТД «Петрович» переходит на обмен электронными транспортными накладными

очных материалов оптовым покупателям, занятых строительством и девелопментом. Для доставки заказов используется наемный транспорт, что делает необходимым применение транспортных накладных. Переход на ЭТрН стал стратегическим шагом в подготовке к обязательному внедрению электронных перевозочных документов в России с 2026 г. Ранее перевозки в торговом доме осуществлялись без юридически значим
18.12.2025 ATI.SU и ГК «Астрал» обеспечивают бесперебойную работу системы электронных транспортных накладных

Биржа грузоперевозок ATI.SU обеспечивает возможность обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) на базе решения ГК «Астрал». Участники перевозок создают, отправляют и хранят ЭТрН прямо на платформе ATI.SU — без перехода во внешние системы. Об этом CNews сообщили представители
08.12.2025 ГК «ПКМ» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус»

существующие логистические сервисы ГК «ПКМ». «"СберКорус" активно помогает перевозчикам перейти на ЭДО в грузоперевозках, чтобы развивать бизнес клиентов. Внедрение сервиса "Сфера Перевозки" п
17.11.2025 «Контур» и Trucker запустили пилотный проект по внедрению ЭТрН в «Национальной нерудной компании» ​

Логистическая платформа TMS (TMC) от бренда Trucker и сервис «Логистика» от «Контура» реализовали бесшовную интеграцию. Чтобы протестировать, как переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) работает на практике, разработчики логистических решений запустили пилотный проект с «Национальной нерудной компанией». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Производитель неруд
14.10.2025 Ozon перешел на электронные транспортные накладные с «Контуром»

В Ozon запустили электронные транспортные накладные (ЭТрН) с июня 2025 г. с помощью сервиса «Логистика» от «Контура». Сейчас 30% рейсов компании о
03.09.2025 «Авто-ПЭК» сократил время выхода в рейс до 15%

нас уже был успешный кейс сотрудничества с компанией по проекту электронных транспортных накладных (ЭТРН)», — сказал Алексей Серов. При этом основными вызовами остаются периодические сбои в раб
03.09.2025 Сервис «Контура помог» «Авто-ПЭК» сократить время выхода в рейс на 15% ​

успешный опыт сотрудничества с компанией по проекту перехода на электронные транспортные накладные (ЭТрН)». По словам представителя «Авто-ПЭК», основными вызовами остаются периодические сбои в

01.09.2025 Сервис «Логистика» от «Контура» помог «Буш-автопрому» настроить круглосуточную работу с ЭТрН ​

Логистическая компания «Буш-автопром» внедрила электронные транспортные накладные (ЭТрН) с помощью модуля «Логистики» для «1С». Решение позволило автоматизировать подписание до
05.08.2025 Количество электронных перевозочных документов к концу года может вырасти в четыре раза ​

года может вырасти в четыре раза. ​Государственная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для грузового автотранспорта начала работу 1 сентября 2022 г. по инициативе Минтранса Ро
01.08.2025 Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в 2 раза

вателей сервиса «Сфера Перевозки» в I квартале 2025 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных накладных занимает 83% от общего числа, что в два раза выше показате
14.07.2025 В «Комек Машинери» внедрили электронные перевозочные документы с помощью решения «Контура»

Дистрибьютор оборудования и техники премиум брендов «Комек Машинери» встроил ЭПД в свою учетную систему и упростил работу с перевозчиками и экспедиторами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Компания «Комек Машинери» обеспечивает поставку техники и запчастей
19.05.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала функцию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) с сервисом «Заказы ATI.SU», предназначенном для оформления грузоперевозок. Это позволит
29.04.2025 Переход «Деловых Линий» на ЭТрН в Saby позволил ускорить оформление документов в два раза

«Деловые Линии» перешли на электронные транспортные накладные (ЭТрН) в межтерминальных перевозках, интегрировав систему ЭДО с собственными разработками. Так
11.03.2025 Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена

» — компания «Медикум» — совместно реализовали возможность автоматического формирования электронных путевых листов с интеграцией данных о дистанционных предрейсовых медосмотрах. Об этом CNews с
17.02.2025 Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза

ментом среди участников рынка грузоперевозок в 2024 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных ЭТрН составляет 60% от общего числа транспортных документов,

11.02.2025 «Контур» переведет 90% транспортных накладных DPD в электронный формат

т «Контура». Это позволило ускорить документооборот и сократить использование бумаги. Теперь половина междугородних рейсов компании осуществляется с использованием электронных транспортных накладных (ЭтрН). Об этом CNews сообщили представители «Контура». DPD — негосударственный оператор экспресс-доставки и логистики. Компания обеспечивает доставку в 35 тыс. населенных пунктов России, Казахс
28.01.2025 «Медикум» и сервис «Контура» помогают транспортным компаниям оптимизировать документооборот

гистика». Полученную информацию «Контур» направляет в ГИС ЭПД и формирует электронный путевой лист (ЭПЛ). Такой документ обладает юридической силой: его можно предъявить при проверке на дороге

21.01.2025 Оформление транспортных накладных в 2 раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН

Оформление транспортных накладных в два раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН. Переход на электронный документооборот группа компаний начала в конце 2023 г., переведя на такой формат межтерминальные перевозки. За 2024 г. оператор выпустил порядка 350 тыс. накладных,
07.11.2024 Пользователи ID20 сократили время оформления путевых листов на 30% с помощью решения «Контура»

ользователи решения для управления автопарками ID20 могут работать с электронными путевыми листами (ЭПЛ) в привычном интерфейсе. В октябре 2024 г. пользователи ID20 протестировали работу с Э
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков

ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатационную площадку «Зеленоградская» и завершил пе
09.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы

ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Тушино». Об этом CNews сообщили представители

07.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы

ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали электробусный парк «Митино». Об этом CNews сообщили пред
19.09.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы

ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Чертаново». Площадка «Чертаново» обслуживает с

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Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 223
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 157
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 151
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 135
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 79
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 74
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 67
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 62
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 57
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 49
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 44
Электронный документ - Electronic document 1579 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 37
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 32
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 31
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 30
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 29
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 29
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 196 27
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 287 27
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 26
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
Оцифровка - Digitization 5185 25
Оповещение и уведомление - Notification 5943 24
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 42
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 35
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 31
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО 27 22
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 14
1С:ERP Управление предприятием 841 12
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 10
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 19 10
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Перевозки 13 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 9
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 8
ATI.SU - АТИ-доки 18 8
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 8
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 8
Ediweb - Dropcat 7 7
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 7
Microsoft Office 4170 7
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 6
1С:ЭПД 7 6
Apple iOS 8583 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 6
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 6
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 5
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 5
Тензор - СБИС ЭДО SABY 63 5
Google Android 15243 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 5
ATI.SU - АТИ.СУ Водитель 17 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 5
Тарасов Виталий 49 26
Собянин Сергей 538 18
Ликсутов Максим 245 18
Коптелов Павел 13 10
Леонова Оксана 20 9
Давыдова Полина 20 9
Терехин Степан 14 9
Шелковников Евгений 39 8
Вильде Александр 14 7
Шевченко Антон 21 7
Серов Алексей 12 7
Нечаев Иван 61 5
Баканов Дмитрий 35 5
Сродных Михаил 97 5
Алексашов Игорь 4 4
Путин Владимир 3454 4
Коченков Андрей 10 3
Гаевский Валерий 4 3
Тятюшев Максим 215 3
Федоткина Ольга 3 3
Попченкова Анастасия 3 3
Бабаева Ольга 5 3
Слободин Виталий 28 3
Скачков Дмитрий 18 3
Чаркин Евгений 317 3
Буленков Дмитрий 44 3
Вильде Святослав 78 3
Добровольский Михаил 41 2
Емельянов Станислав 67 2
Мурадян Артур 17 2
Новиков Федор 5 2
Поляков Владимир 13 2
Белоглазов Александр 3 2
Архипов Константин 21 2
Трандин Сергей 128 2
Корнаухов Михаил 3 2
Токмаков Сергей 7 2
Архиреев Павел 2 2
Рангульт Евгений 2 2
Трофимова Юлия 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Казахстан - Республика 6047 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Москва - ЮЗАО - Ясенево 40 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 10
Европа 24963 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 6
Армения - Республика 2449 6
Узбекистан - Республика 2005 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 5
Украина 7928 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - ПФО - Самарская область 1577 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
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Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 3
Грузия 1332 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 304
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 171
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 62
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 46
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 19
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
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World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
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Markets&Markets Research 113 1
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РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
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РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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