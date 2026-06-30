Минтранс РФ ЭПЛ электронный путевой лист ГИС ЭПД государственная информационная система электронных перевозочных документов ЭТрН электронная транспортная накладная

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Электронная транспортная накладная (ЭТрН) – аналог бумажной транспортной накладной. Это документ, который подтверждает факт перевозки груза на автомобиле.
Путевой лист – это один из основных транспортных документов, без которого не могут выйти в рейс ни водители грузовиков, ни таксисты, ни те, кто водит общественный транспорт. Перевод этого документа в электронный вид повысит уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных.
Использование электронного путевого листа помогает оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более прозрачными, как внутри компании, так и при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, а также повысить уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных. Переход на электронный документооборот на транспорте – это прежде всего удобно, в том числе за счет отказа от бумажных документов.Вступление в силу изменений в законодательство касается пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков. Переход на электронный документооборот начался с 1 сентября 2022 года, когда для участников рынка грузовых автомобильных перевозок появилась возможность формировать электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд с последующей их передачей в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
Главное преимущество электронного документа в том, что он доступен сразу всем участникам логистической цепочки. Клиент, таким образом, уверен в прозрачности перевозок и скорости передачи документов. Водители-экспедиторы смогут не брать с собой бумажные документы и при проверке предъявлять сотрудникам ГИБДД только QR-код на смартфоне. Работникам архива и служб документационного обеспечения не нужно будет печатать и пересылать бумажные копии – все сохранится в электронном виде, что облегчит поиск документов.
СОБЫТИЯ
|30.06.2026
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Versta.io и ГК «Астрал» запустили совместный сервис для работы с ЭТрН
ктронных перевозочных документов. Пользователи versta.io смогут подписывать транспортные накладные (ЭТрН) через оператора ЭПД – оформлять отправку грузов, принимать входящие поставки и отслежив
|30.06.2026
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«Логистическая платформа ATI.SU» запустила инструмент, помогающий оценить готовность к ЭТрН
электронные перевозочные документы и выбирать контрагентов, уже работающих по новым правилам. Обмен ЭТрН в системе электронного документооборота для грузоперевозок «АТИ-Доки» на ATI.SU доступен
|18.06.2026
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Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего
ьше. Три архитектуры перехода: что работает Практика внедрений показывает три подхода к переходу на ЭТрН. Архитектура 1. Только ЭДО. Компания подключает оператора ЭДО и вручную заполняет докуме
|11.06.2026
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Готова ли российская логистика к переходу на ЭПД? Выводы из исследования РАУ ИТ и TransRussia Connect
перевозочных документов переходит в цифровой формат. В части автоперевозок мера Минтранса касается ЭТрН, ЭПЛ и части экспедиторских документов.
|02.06.2026
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«Логистическая платформа ATI.SU» расширила функциональность ЭТрН в сервисе «АТИ-Доки»
«Логистическая платформа ATI.SU» добавила новые возможности для экспедиторов по работе с электронной транспортной накладной (ЭТрН) в сервис электронного документооборота «АТИ-Доки». Об этом CNews сообщил представитель «Логистической платформы ATI.SU». «АТИ-Доки» – это система юридически значимого ЭДО, созданная специ
|02.06.2026
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Только каждая десятая компания использует ЭТрН: исследование «Атракс»
Большинство участников рынка грузоперевозок пока не готовы к полноценному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН). К такому выводу пришла логистическая платформа «Атракс» по итогам отраслевого исследования, в котором приняли участие 734 представителя транспортно-логистической отрасли. Об этом CNews с
|19.05.2026
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На российском рынке появится сервис для офлайн-подписания электронных перевозочных документов при отсутствии интернет-соединения и мобильной связи
ное решение ГК «Астрал» для перехода на электронные перевозочные документы: транспортные накладные (ЭТрН), путевые листы (ЭПЛ), заказ-заявки (ЭЗЗ), договоры фрахтования, заказ-наряды, электронн
|13.05.2026
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Развитие роуминга ЭДО обсудят на «Форуме ЭДО.ЭПД»
В рамках деловой программы «Всероссийского Форума ЭДО.ЭПД» состоится стратегическая сессия, посвященная развитию технологий роуминга в условиях расширения видов электронного документооборота. В фокусе обсуждения — УПД, ЭПД, ТЭДО, ЭДО с физи
|29.04.2026
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ГК «Астрал» внедрила систему по работе с электронными путевыми листами в «Мострансавто»
трал» реализует в «Мострансавто» сценарий работы с использованием цифрового формата путевых листов (ЭПЛ). Сегодня новая система уже действует в 10 из 12 филиалов МТА, остальные находятся на эта
|22.04.2026
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ФНС России и «Тензор» завершили обучение бизнеса переходу на ЭТрН
ых вебинаров для бизнеса, посвященных обязательному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН) с 1 сентября 2026 г. Спикерами стали эксперты Saby и представители региональных управле
|15.04.2026
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73% логистических компаний не готовы к переходу на ЭПД – исследование «Умной Логистики»
половины опрошенных компаний пока не назначили ответственного за переход, и только 5% уже оформляют ЭТрН. «Рынок уже принял неизбежность перехода на ЭПД. Ключевая сложность – это необходимость
|09.04.2026
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Минтранс потратит сотни миллионов на модернизацию своей ГИС, чтобы ее не спамили постановкой и отказом от брони при проезде через границу
карточек новых типов документов. Ведомство отмечает, что новый формат электронного путевого листа (ЭПЛ), разрабатываемые ФНС, позволит включать в документ задание водителю с маршрутом и данным
|08.04.2026
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«Точка Банк» запустил сервис для работы с электронными перевозочными документами
ранспорта РФ. Предприниматели смогут сократить время в работе с электронной транспортной накладной (ЭТрН) — главным документом в перевозке. Документ считается одним из наиболее сложных в логист
|30.03.2026
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«Силовые машины» завершило тестирование ЭТрН на базе сервиса «АТИ-Доки»
Силовые машины» успешно завершило пилотный проект по оформлению электронных транспортных накладных (ЭТрН) в сервисе «АТИ-Доки» от «Логистической платформы ATI.SU». Проект позволил компании зара
|24.02.2026
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В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями
В мобильном приложении «Логистика» от «Контур.Диадока» появилась возможность отложенного подписания ЭТрН водителями. Об этом CNews сообщили представители «Контура». С 1 сентября 2026 г. участни
|11.02.2026
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В «Контур.EDI» появилась возможность создавать титулы ЭТрН из EDI-сообщений
» теперь могут формировать черновики первого и третьего титулов электронной транспортной накладной (ЭТрН) на основе EDI-сообщений. Функция актуальна в связи с переходом транспортных накладных в
|04.02.2026
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Versta.io обозначил тренды цифровизации, которые изменят логистику в России к 2030 году
программы цифровизации логистической отрасли, коснется большинства участников рынка грузоперевозок. Транспортная накладная — это основной документ для всех участников перевозки, в нем содержатс
|19.12.2025
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СТД «Петрович» переходит на обмен электронными транспортными накладными
очных материалов оптовым покупателям, занятых строительством и девелопментом. Для доставки заказов используется наемный транспорт, что делает необходимым применение транспортных накладных. Переход на ЭТрН стал стратегическим шагом в подготовке к обязательному внедрению электронных перевозочных документов в России с 2026 г. Ранее перевозки в торговом доме осуществлялись без юридически значим
|18.12.2025
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ATI.SU и ГК «Астрал» обеспечивают бесперебойную работу системы электронных транспортных накладных
Биржа грузоперевозок ATI.SU обеспечивает возможность обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) на базе решения ГК «Астрал». Участники перевозок создают, отправляют и хранят ЭТрН прямо на платформе ATI.SU — без перехода во внешние системы. Об этом CNews сообщили представители
|08.12.2025
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ГК «ПКМ» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус»
существующие логистические сервисы ГК «ПКМ». «"СберКорус" активно помогает перевозчикам перейти на ЭДО в грузоперевозках, чтобы развивать бизнес клиентов. Внедрение сервиса "Сфера Перевозки" п
|17.11.2025
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«Контур» и Trucker запустили пилотный проект по внедрению ЭТрН в «Национальной нерудной компании»
Логистическая платформа TMS (TMC) от бренда Trucker и сервис «Логистика» от «Контура» реализовали бесшовную интеграцию. Чтобы протестировать, как переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) работает на практике, разработчики логистических решений запустили пилотный проект с «Национальной нерудной компанией». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Производитель неруд
|14.10.2025
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Ozon перешел на электронные транспортные накладные с «Контуром»
В Ozon запустили электронные транспортные накладные (ЭТрН) с июня 2025 г. с помощью сервиса «Логистика» от «Контура». Сейчас 30% рейсов компании о
|03.09.2025
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«Авто-ПЭК» сократил время выхода в рейс до 15%
нас уже был успешный кейс сотрудничества с компанией по проекту электронных транспортных накладных (ЭТРН)», — сказал Алексей Серов. При этом основными вызовами остаются периодические сбои в раб
|03.09.2025
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Сервис «Контура помог» «Авто-ПЭК» сократить время выхода в рейс на 15%
успешный опыт сотрудничества с компанией по проекту перехода на электронные транспортные накладные (ЭТрН)». По словам представителя «Авто-ПЭК», основными вызовами остаются периодические сбои в
|01.09.2025
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Сервис «Логистика» от «Контура» помог «Буш-автопрому» настроить круглосуточную работу с ЭТрН
Логистическая компания «Буш-автопром» внедрила электронные транспортные накладные (ЭТрН) с помощью модуля «Логистики» для «1С». Решение позволило автоматизировать подписание до
|05.08.2025
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Количество электронных перевозочных документов к концу года может вырасти в четыре раза
года может вырасти в четыре раза. Государственная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для грузового автотранспорта начала работу 1 сентября 2022 г. по инициативе Минтранса Ро
|01.08.2025
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Количество электронных перевозочных документов «СберКорус» в ГИС ЭПД выросло в 2 раза
вателей сервиса «Сфера Перевозки» в I квартале 2025 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных накладных занимает 83% от общего числа, что в два раза выше показате
|14.07.2025
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В «Комек Машинери» внедрили электронные перевозочные документы с помощью решения «Контура»
Дистрибьютор оборудования и техники премиум брендов «Комек Машинери» встроил ЭПД в свою учетную систему и упростил работу с перевозчиками и экспедиторами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Компания «Комек Машинери» обеспечивает поставку техники и запчастей
|19.05.2025
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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU»
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала функцию обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) с сервисом «Заказы ATI.SU», предназначенном для оформления грузоперевозок. Это позволит
|29.04.2025
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Переход «Деловых Линий» на ЭТрН в Saby позволил ускорить оформление документов в два раза
«Деловые Линии» перешли на электронные транспортные накладные (ЭТрН) в межтерминальных перевозках, интегрировав систему ЭДО с собственными разработками. Так
|11.03.2025
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Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена
» — компания «Медикум» — совместно реализовали возможность автоматического формирования электронных путевых листов с интеграцией данных о дистанционных предрейсовых медосмотрах. Об этом CNews с
|17.02.2025
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Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза
ментом среди участников рынка грузоперевозок в 2024 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных ЭТрН составляет 60% от общего числа транспортных документов,
|11.02.2025
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«Контур» переведет 90% транспортных накладных DPD в электронный формат
т «Контура». Это позволило ускорить документооборот и сократить использование бумаги. Теперь половина междугородних рейсов компании осуществляется с использованием электронных транспортных накладных (ЭтрН). Об этом CNews сообщили представители «Контура». DPD — негосударственный оператор экспресс-доставки и логистики. Компания обеспечивает доставку в 35 тыс. населенных пунктов России, Казахс
|28.01.2025
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«Медикум» и сервис «Контура» помогают транспортным компаниям оптимизировать документооборот
гистика». Полученную информацию «Контур» направляет в ГИС ЭПД и формирует электронный путевой лист (ЭПЛ). Такой документ обладает юридической силой: его можно предъявить при проверке на дороге
|21.01.2025
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Оформление транспортных накладных в 2 раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН
Оформление транспортных накладных в два раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН. Переход на электронный документооборот группа компаний начала в конце 2023 г., переведя на такой формат межтерминальные перевозки. За 2024 г. оператор выпустил порядка 350 тыс. накладных,
|07.11.2024
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Пользователи ID20 сократили время оформления путевых листов на 30% с помощью решения «Контура»
ользователи решения для управления автопарками ID20 могут работать с электронными путевыми листами (ЭПЛ) в привычном интерфейсе. В октябре 2024 г. пользователи ID20 протестировали работу с Э
|10.10.2024
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«СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков
ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатационную площадку «Зеленоградская» и завершил пе
|09.10.2024
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«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы
ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Тушино». Об этом CNews сообщили представители
|07.10.2024
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«СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы
ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали электробусный парк «Митино». Об этом CNews сообщили пред
|19.09.2024
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«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы
ором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Чертаново». Площадка «Чертаново» обслуживает с
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